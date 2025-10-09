Data for Good: quando i dati a fin di bene fanno bene anche agli affari

Quando si parla di Data for Good si fa spesso riferimento all’utilizzo dei dati per affrontare le sfide in ambito sociale e creare un impatto positivo. Gli insight ricavati dai dati possono aiutare a prevedere e prevenire le crisi, dai senzatetto di New York e dagli incendi in Grecia alle migrazioni indotte dal clima e alla diffusione delle pandemie globali. La maggior parte delle persone associa il termine ai governi e alle organizzazioni no-profit. Ma non è sempre così: le iniziative Data for Good portano vantaggi per tutti.
Nel mondo aziendale, l’utilizzo etico dei dati non deve necessariamente essere in conflitto con gli obiettivi aziendali. Al contrario, le iniziative Data for Good dimostrano che l’utilizzo etico dei dati fa bene anche al business perché traduce le pratiche etiche e la responsabilità sociale d’impresa in vantaggi strategici aziendali. L’ottimizzazione delle rotte di spedizione, ad esempio, ha il duplice obiettivo di ridurre il consumo di carburante, causare meno danni all’ambiente e anche far risparmiare allo spedizioniere denaro e time-to-market, obiettivi aziendali chiave. Per non parlare degli effetti indiretti dei clienti che votano pensando al portafogli.
L’interesse per i dati a fin di bene sta crescendo in modo esponenziale, come dimostrano i riferimenti pubblicati in fonti stampate nei corpora di Google (vedi grafico) e nelle ricerche sul web. Anche Snowflake fa doppio clic sulle iniziative Data for Good per consolidare la base in cui si inserisce il nostro movimento di punta, End Data Disparity.
Snowflake si impegna a creare partnership e incoraggiare la collaborazione sui dati per affrontare le sfide globali. E la buona notizia è che l’esperienza e la ricerca indicano che queste ambizioni sono allineate anche con gli obiettivi aziendali dei nostri clienti. Snowflake collabora con clienti e partner per accrescere la consapevolezza dei vantaggi aziendali delle “buone” pratiche.
I clienti fanno scelte etiche
I nostri clienti sono consapevoli che i loro clienti si preoccupano dell’impatto economico, sociale e ambientale dei prodotti e dei servizi. Gli studi hanno rilevato che:
I consumatori sono disposti a pagare di più per prodotti sostenibili: Secondo la U.S. National Retail Federation, tra la metà e i due terzi dei consumatori sono disposti a pagare di più per prodotti sostenibili. In particolare, le preoccupazioni per il clima influenzano le scelte: Secondo un sondaggio NielsenIQ, “il 73% dei consumatori cambierebbe le proprie abitudini per ridurre il proprio impatto ambientale.”
L’acquisto basato sul valore accelererà: Recenti sondaggi rivelano che la generazione Z e i millennial sono particolarmente influenzati dai valori ambientali, sociali e di governance nelle loro decisioni di acquisto e scelte professionali. Secondo il sondaggio Deloitte 2025 Gen Z and Millennial Survey, il 65% della generazione Z e il 63% dei millennial sono disposti a pagare di più per prodotti o servizi sostenibili dal punto di vista ambientale. Secondo Bloomberg, con un reddito disponibile stimato di 360 miliardi di dollari, si tratta di un grosso business.
I clienti cambiano fornitore: I risultati di un recente studio confermano che le notizie ESG negative influiscono in modo significativo sulle visite ai punti vendita, riducendo in ultima analisi i risultati finanziari delle aziende.
L’uso dei dati promuove buoni affari
“Ma la nostra è un’attività B2B”, potrebbero obiettare alcuni leader aziendali. “I miei clienti si preoccupano più dei profitti che dei temi sociali e ambientali.” E anche noi! Le buone pratiche etiche fanno bene alle aziende e sono sempre più spesso best practice. Gli investimenti nell’ubicazione dei siti, nella scelta e nella provenienza geografica delle materie prime, nella selezione dei fornitori e in molte altre decisioni aziendali si basano su insight sui dati. I risultati sono spesso più etici e più efficienti in termini di consumi. E queste non sono solo iniziative di responsabilità sociale d’impresa. Per molte aziende, infatti, le iniziative di responsabilità sociale d’impresa sono buone decisioni di business e viceversa. Quindi, se parlare di dati a fin di bene può sembrare idealistico, i dati per il buon business sono molto diffusi.
Se i dati per il bene possono sembrare idealistici, i dati per i buoni affari sono una realtà.
Diversi clienti Snowflake offrono esempi della dualità di questo tipo di iniziative:
Cargill persegue sia l’efficienza energetica che la riduzione delle emissioni, utilizzando Snowflake per ottimizzare le rotte delle navi e ridurre il consumo di carburante. Questo si traduce direttamente in risparmio energetico e riduzione delle emissioni di carbonio associate alle attività di spedizione.
EDF, fornitore leader di energia e primo produttore di elettricità a zero emissioni di carbonio della Gran Bretagna attraverso l’energia eolica, solare e nucleare, utilizza Snowflake per migliorare l’accesso ai dati e l’analisi. Questo consente all’azienda di “servire meglio i propri clienti, contribuendo a migliorare l’efficienza energetica, identificando utenti finanziariamente vulnerabili e offrendo un supporto adeguato”, raggiungendo così obiettivi sociali, ambientali ed economici.
Völur, startup norvegese di food tech, utilizza Snowflake per ottimizzare l’industria della carne. La sua missione è aiutare le aziende di lavorazione della carne a prendere decisioni migliori che portino all’utilizzo ottimale di tutti gli animali, riducendo i costi di inventario e gli sprechi complessivi nel settore. Questo approccio si concentra direttamente sulla riduzione dei rifiuti in un settore ad alta intensità di carbonio.
NYC Health + Hospitals, il più grande sistema sanitario municipale degli Stati Uniti, utilizza i dati per comprendere le popolazioni vulnerabili che assiste e, in ultima analisi, fornire cure migliori e più rapide per migliorare la vita delle persone. Utilizzando Snowflake per potenziare il suo “data hub”, gli operatori ottengono un accesso più rapido a viste complete sui pazienti e possono collaborare più facilmente con più partner ed enti pubblici.
NatWest, una delle principali banche retail e commerciali del Regno Unito, persegue le proprie iniziative ESG e aiuta i clienti a perseguire le proprie. Basata su Snowflake, la sua piattaforma fornisce insight sui dati per aiutare la banca a ridurre la sua impronta di carbonio, rispettare le normative e investire meglio per supportare gli obiettivi di risparmio energetico e riduzione delle emissioni.
In conclusione, utilizzare i dati per finalità etiche produce vantaggi di business significativi, dalla fedeltà dei clienti e il valore del marchio ai vantaggi finanziari e alla sostenibilità.
Continua a leggere il blog Snowflake e dai un’occhiata ad alcuni data set sul Marketplace Snowflake che possono arricchire le tue iniziative Data for Good, tra cui data set geospaziali, dati meteorologici, demografici e altro ancora.