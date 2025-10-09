Data for Good: quando i dati a fin di bene fanno bene anche agli affari

Snowflake si impegna a creare partnership e incoraggiare la collaborazione sui dati per affrontare le sfide globali. E la buona notizia è che l’esperienza e la ricerca indicano che queste ambizioni sono allineate anche con gli obiettivi aziendali dei nostri clienti. Snowflake collabora con clienti e partner per accrescere la consapevolezza dei vantaggi aziendali delle “buone” pratiche.

I clienti fanno scelte etiche

I nostri clienti sono consapevoli che i loro clienti si preoccupano dell’impatto economico, sociale e ambientale dei prodotti e dei servizi. Gli studi hanno rilevato che:

I consumatori sono disposti a pagare di più per prodotti sostenibili: Secondo la U.S. National Retail Federation, tra la metà e i due terzi dei consumatori sono disposti a pagare di più per prodotti sostenibili. In particolare, le preoccupazioni per il clima influenzano le scelte: Secondo un sondaggio NielsenIQ, “il 73% dei consumatori cambierebbe le proprie abitudini per ridurre il proprio impatto ambientale.”

L’acquisto basato sul valore accelererà: Recenti sondaggi rivelano che la generazione Z e i millennial sono particolarmente influenzati dai valori ambientali, sociali e di governance nelle loro decisioni di acquisto e scelte professionali. Secondo il sondaggio Deloitte 2025 Gen Z and Millennial Survey, il 65% della generazione Z e il 63% dei millennial sono disposti a pagare di più per prodotti o servizi sostenibili dal punto di vista ambientale. Secondo Bloomberg, con un reddito disponibile stimato di 360 miliardi di dollari, si tratta di un grosso business.

I clienti cambiano fornitore: I risultati di un recente studio confermano che le notizie ESG negative influiscono in modo significativo sulle visite ai punti vendita, riducendo in ultima analisi i risultati finanziari delle aziende.

L’uso dei dati promuove buoni affari

“Ma la nostra è un’attività B2B”, potrebbero obiettare alcuni leader aziendali. “I miei clienti si preoccupano più dei profitti che dei temi sociali e ambientali.” E anche noi! Le buone pratiche etiche fanno bene alle aziende e sono sempre più spesso best practice. Gli investimenti nell’ubicazione dei siti, nella scelta e nella provenienza geografica delle materie prime, nella selezione dei fornitori e in molte altre decisioni aziendali si basano su insight sui dati. I risultati sono spesso più etici e più efficienti in termini di consumi. E queste non sono solo iniziative di responsabilità sociale d’impresa. Per molte aziende, infatti, le iniziative di responsabilità sociale d’impresa sono buone decisioni di business e viceversa. Quindi, se parlare di dati a fin di bene può sembrare idealistico, i dati per il buon business sono molto diffusi.