Anthropic Claude Fable 5.1, Snowflake Cortex AI에서 프라이빗 프리뷰로 제공

Anthropic의 최신 모델 Claude Fable 5.1이 이제 Snowflake Cortex AI에서 제공됩니다. Claude Fable 5.1은 현재까지 Anthropic이 선보인 모델 중 가장 강력한 모델입니다. 테스트 결과, 장시간 실행되는 에이전트 코딩, 에이전트 기반 지식 업무, 과학적 발견 등 다양한 영역에서 성능이 향상된 것으로 나타났습니다. Snowflake는 Anthropic의 출시 파트너로서 Claude Fable 5.1을 출시 당일부터 프라이빗 프리뷰로 제공합니다. Claude Fable 5.1은 이제 Snowflake의 안전한 보안 경계 내에서 Snowflake CoCo, Snowflake CoWork, Cortex Agents, Cortex AI Functions 및 Cortex Inference와 함께 사용할 수 있습니다.
출처: Anthropic, 2026년 9월 1일
Snowflake에서 Claude Fable 5.1로 할 수 있는 작업
Fable 5.1은 Cortex AI의 선도적인 AI 모델군에 새롭게 합류해, Snowflake의 보안 및 거버넌스 경계 내에서 폭넓은 엔터프라이즈 사용 사례를 지원합니다. 프리뷰 고객은 Fable 5.1을 통해 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
- Snowflake CoCo로 개발 속도 향상: Snowflake의 AI 코딩 에이전트인 Snowflake CoCo는 엔터프라이즈 데이터, 거버넌스 및 워크플로우를 이해하므로, 신뢰를 훼손하거나 확장성에 영향을 주지 않고 아이디어를 빠르게 프로덕션으로 전환할 수 있습니다. Fable 5.1을 통해 CoCo는 더욱 강력한 추론과 코드 생성은 물론, 복잡하고 장시간 실행되는 에이전트 작업을 지원합니다. Snowflake를 인식하는 지원 기능을 CoCo Desktop, Snowsight 인터페이스, CLI 및 로컬 개발 도구에서 바로 사용할 수 있습니다. 데이터 엔지니어, 분석가, 빌더는 자연어를 기반으로 프로덕션 준비가 완료된 파이프라인, 분석, AI 에이전트를 구축하고, 몇 주가 걸리던 연결 작업을 몇 분으로 단축하면서도 거버넌스, 상호운용성 및 엔터프라이즈급 품질을 유지할 수 있습니다.
- 고급 개인 업무 에이전트 구축: Snowflake CoWork는 모두를 위한 개인 업무 에이전트입니다. 첫날부터 데이터와 업무를 이해하고, 출처가 명시된 리서치를 바탕으로 까다로운 “왜”라는 질문에 답하며, 필요할 때나 정해진 일정에 따라, 그리고 비즈니스에서 이미 사용하는 다양한 도구 전반에서 작업을 실행합니다. 모든 지식 근로자는 엔터프라이즈 데이터 전체를 깊이 있게 추론하고, 반복적인 업무를 자동화하며, 아이디어에서 의사 결정과 실행으로 더 빠르게 나아갈 수 있습니다. Cortex AI의 Fable 5.1은 향상된 추론, 더욱 강력한 코드 생성 및 한층 정교한 에이전트 워크플로우를 제공하므로, 팀은 Snowflake의 보안, 거버넌스 및 컨텍스트를 기반으로 최적화된 환경에서 복잡한 다단계 문제를 대규모로 해결할 수 있습니다. Deep Research, 사전 예방적 자동화, 재사용 가능한 User Skills, Gmail, Jira, Slack 및 Salesforce용 MCP 커넥터, 그리고 어디서나 업무 에이전트를 사용할 수 있게 해주는 네이티브 모바일 앱을 모두 Snowflake의 거버넌스 경계 내에서 활용할 수 있습니다. 이를 통해 모든 지식 근로자는 검색하고 기다리고 조율하는 데 쓰는 시간을 줄이고, 비즈니스를 앞으로 나아가게 하는 의사 결정에 더 많은 시간을 쓸 수 있습니다.
Snowflake CoWork: 모두의 업무를 위한 개인 에이전트
- 정형 및 비정형 데이터에 대한 더욱 정밀한 분석: Cortex AI Functions를 사용하면 SQL로 멀티모달 엔터프라이즈 데이터 전반에 걸쳐 확장 가능한 AI 파이프라인을 쉽게 구축할 수 있습니다. 수동으로 오케스트레이션하는 AI 파이프라인보다 저렴한 비용으로 고성능 처리를 제공하며, Snowflake의 강점인 보안 및 거버넌스 기능을 유지하면서 엔터프라이즈 전반에서 신뢰할 수 있는 인사이트를 도출할 수 있습니다. Fable 5.1은 차트, 테이블 및 과학 도표에서 정밀한 데이터를 추출하는 작업을 비롯해 비전 작업의 기준을 한 단계 높입니다. 이를 통해 Cortex AI 전반의 문서 구문 분석과 멀티 모달 파이프라인이 더욱 강화됩니다. 예를 들어 분석가는 AI_COMPLETE function을 사용해 Fable 5.1과 같은 모델에 자연어 지침을 SQL에서 직접 적용할 수 있습니다.
SELECT AI_COMPLETE(
'claude-fable-5-1',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- 안전한 데이터에 더 가까운 곳에서 AI 애플리케이션 구축: Cortex Inference를 사용하면 Snowflake 보안 경계 내에서 에이전트 기반 엔터프라이즈 애플리케이션을 구축할 수 있습니다. 개발자는 Fable 5.1의 조정 가능한 노력 수준과 같은 새로운 기능을 활용할 수 있습니다. 작업별로 추론 깊이와 지연 시간 사이의 균형을 조정해, 복잡한 문제에는 더 높은 수준을, 빠르고 일상적인 호출에는 더 낮은 수준을 적용할 수 있습니다. 이뿐만 아니라 Fable 5.1은 기본 제공되는 자체 검증 루프를 통해 작업 결과를 스스로 확인하므로, 더 높은 일관성과 적은 감독으로 더욱 자율적인 운영이 가능합니다. 또한 개발자는 Anthropic SDK를 Snowflake Cortex Inference 엔드포인트에 연결하기만 하면 기존 Anthropic 툴링과 자연스럽게 연동되며 빠르게 개발을 시작할 수 있습니다.
import httpx
import anthropic
token = <snowflake_access_token>
http_client = httpx.Client(
headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
verify=False, # Disable SSL verification for internal endpoints
)
client = anthropic.Anthropic(
api_key="not-used", # Required but overridden by Bearer auth
base_url="https://<snowflake_account_url>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex",
http_client=http_client,
default_headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
)
response = client.messages.create(
model="claude-fable-5-1",
max_tokens=1024,
messages=[
{
"role": "user",
"content": "Pull the latest usage and billing details for customer ACME-4921 and flag anything unusual.",
}
],
)
print(response.content[0].text)
엔터프라이즈 환경에 최적화된 설계
기업은 에이전틱 AI를 신속하게 프로덕션 환경에 도입해야 하는 상황입니다. Anthropic의 Claude Fable 5.1을 사용하면 에이전트가 복잡하고 장시간 실행되는 작업을 더욱 일관되게 수행하고 적은 감독만으로도 실제 업무를 대규모로 추진할 수 있습니다.
CoCo부터 CoWork, Cortex AI Functions 및 Cortex Inference에 이르기까지 다양한 진입점을 제공하므로, 고객은 이 기능을 쉽게 도입하고 영향력 높은 프로덕션급 에이전트 AI를 대규모로 구현하는 여정을 앞당길 수 있습니다.
자세히 알아보기
- Cortex Agents로 에이전트 애플리케이션 구축: Cortex Agents를 시작하고 엔터프라이즈 데이터에 기반한 AI 경험을 구축하는 방법을 알아보세요.
- Snowflake CoWork 시작하기: Snowflake CoWork에 대해 자세히 알아보고 시작하기 가이드를 따라 직접 사용해 보세요.
- Snowflake CoCo로 구축 시작하기: Snowflake CoCo에 대해 자세히 알아보고 CoCo Desktop 시작하기 가이드를 따라 직접 사용해 보세요.
미래 전망 진술
본 페이지에는 향후 제품 제공 등에 대한 미래 전망 진술이 포함되어 있으나, 이는 어떠한 제품 제공에 대해서도 보장을 의미하는 것은 아닙니다. 실제 결과 및 제공 내용은 달라질 수 있으며, 알려지거나 알려지지 않은 위험과 불확실성의 영향을 받을 수 있습니다. 보다 자세한 내용은 최신 10-Q를 참조하세요.