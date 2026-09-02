Anthropic Claude Fable 5.1, Snowflake Cortex AI에서 프라이빗 프리뷰로 제공

엔터프라이즈 환경에 최적화된 설계

기업은 에이전틱 AI를 신속하게 프로덕션 환경에 도입해야 하는 상황입니다. Anthropic의 Claude Fable 5.1을 사용하면 에이전트가 복잡하고 장시간 실행되는 작업을 더욱 일관되게 수행하고 적은 감독만으로도 실제 업무를 대규모로 추진할 수 있습니다.

CoCo부터 CoWork, Cortex AI Functions 및 Cortex Inference에 이르기까지 다양한 진입점을 제공하므로, 고객은 이 기능을 쉽게 도입하고 영향력 높은 프로덕션급 에이전트 AI를 대규모로 구현하는 여정을 앞당길 수 있습니다.

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Cortex Agents로 에이전트 애플리케이션 구축: Cortex Agents를 시작하고 엔터프라이즈 데이터에 기반한 AI 경험을 구축하는 방법을 알아보세요.

Cortex Agents를 시작하고 엔터프라이즈 데이터에 기반한 AI 경험을 구축하는 방법을 알아보세요. Snowflake CoWork 시작하기: Snowflake CoWork에 대해 자세히 알아보고 시작하기 가이드를 따라 직접 사용해 보세요.

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