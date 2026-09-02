設計段階からエンタープライズに対応

企業は、エージェント型AIを本番環境に迅速に移行したいと考えています。AnthropicのClaude Fable 5.1を使用すると、エージェントは複雑で時間のかかるタスクを、より高い一貫性と少ない監視で処理できます。これにより、実際の業務を大規模に推進できます。

CoCoからCoWork、Cortex AI関数、Cortex推論まで、複数のエントリポイントが用意されています。お客様はこの機能を簡単に導入し、影響力が大きく本番環境に対応したエージェント型AIを大規模に実現するまでの道のりを加速できます。

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将来の見通しに関する記述