Snowflake Cortex AIで、Anthropicの最新モデルであるClaude Fable 5.1が利用可能になったことをお知らせします。Claude Fable 5.1は、Anthropicのこれまでで最も高性能なモデルです。テストでは、長時間の実行を伴うエージェント型コーディング、エージェント型ナレッジワーク、科学的発見の全体にわたって機能の向上が示されました。SnowflakeはAnthropicのローンチパートナーとして、Claude Fable 5.1をリリース当日からプライベートプレビューで提供します。セキュアなSnowflakeの境界内で、Snowflake CoCo、Snowflake CoWork、Cortex Agents、Cortex AI関数、Cortex推論と組み合わせて利用できます。
出典：Anthropic、2026年9月1日
Snowflake上のClaude Fable 5.1で可能なこと
Fable 5.1がCortex AIの主要なAIモデルに加わりました。これにより、Snowflakeのセキュリティおよびガバナンスの境界内で、幅広いエンタープライズユースケースを実現できます。Fable 5.1により、プレビューをご利用のお客様は以下のことが可能になります。
- Snowflake CoCoによる開発のスピードアップ：SnowflakeのAIコーディングエージェントは、お客様のエンタープライズデータ、ガバナンス、ワークフローを理解します。これにより、チームは信頼性を損なったり規模に影響を与えたりすることなく、アイデアから本番環境への移行を迅速に行うことができます。Fable 5.1により、CoCoはより強力な推論、コード生成、および複雑で長時間の実行を伴うエージェント型タスクのサポートを可能にします。これにより、Snowflakeを認識する支援機能が、CoCo Desktop、Snowsightインターフェイス、CLI、ローカル開発ツールに直接もたらされます。データエンジニア、アナリスト、ビルダー向けに、自然言語を本番環境対応のパイプライン、アナリティクス、AIエージェントに変換することによって、ガバナンス、相互運用性、エンタープライズレベルの品質を維持しながら、数週間かかっていたグルーワークを数分に短縮できます。
- 高度なパーソナルワークエージェントの構築：Snowflake CoWorkは、あらゆるナレッジワーカー向けのパーソナルワークエージェントです。導入初日からデータと業務を理解し、引用元を示したリサーチに基づいて難しい「なぜ」という質問に答えます。また、ビジネスですでに使用しているツール全体で、オンデマンドまたはスケジュールどおりにタスクを実行します。すべてのナレッジワーカーが、すべてのエンタープライズデータにわたって深く推論し、定型業務を自動化して、アイデアから意思決定、行動へとより迅速に移行できるようになります。Cortex AI上のFable 5.1は、強化された推論、より強力なコード生成、より高度なエージェント型ワークフローを追加します。これにより、チームはSnowflakeのセキュリティ、ガバナンス、コンテキストで最適化された状態で、複雑でマルチステップの問題に大規模に取り組むことができます。Deep Research、プロアクティブな自動化、再利用可能なユーザースキル、Gmail、Jira、Slack、Salesforce向けのMCPコネクタ、そしてどこにいてもワークエージェントを利用できるネイティブモバイルアプリにより、これらすべてがSnowflakeのガバナンス境界内で提供されるため、すべてのナレッジワーカーは検索、待機、調整に費やす時間を減らし、ビジネスを前進させる意思決定により多くの時間を費やすことができます。
Snowflake CoWork：すべてのナレッジワーカー向けのパーソナルワークエージェント
- 構造化データと非構造化データの極めて高精度な分析：Cortex AI関数を活用することで、すべてのマルチモーダルなエンタープライズデータにわたってスケーラブルなAIパイプラインをSQLで簡単に構築できるようになります。手動でオーケストレーションされたAIパイプラインよりも低コストで高性能な処理を実現し、Snowflakeならではのセキュリティとガバナンスの機能を維持しながら、企業全体で信頼性の高いインサイトを獲得できます。Fable 5.1は、チャート、表、科学的な図表からの正確なデータの抽出など、ビジョンタスクの基準を引き上げます。これにより、Cortex AI全体でドキュメント解析とマルチモーダルパイプラインが強化されます。たとえば、AI_COMPLETE関数を使用すると、アナリストはFable 5.1などのモデルを使用して、SQLで直接自然言語の指示を適用できます。
SELECT AI_COMPLETE(
'claude-fable-5-1',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- セキュアなデータの近くでAIアプリケーションを構築：Cortex推論を使用すると、Snowflakeのセキュリティ境界内でエージェント型のエンタープライズアプリケーションを構築できます。開発者は、Fable 5.1の調整可能なエフォートレベルなどの新機能を活用し、タスクごとに推論の深さとレイテンシーのトレードオフをモデルに行わせることができます。複雑な問題には高いエフォートを、高速でルーチンな呼び出しには低いエフォートを設定します。また、Fable 5.1は組み込みの自己検証ループを通じて自身の作業を検証するため、より高い一貫性と少ない監視で、より自律的な運用が可能になります。開発者は、Anthropic SDKをSnowflake Cortex推論エンドポイントに向けることで迅速に開始でき、使い慣れたAnthropicツールとのシームレスな統合が可能になります。
import httpx
import anthropic
token = <snowflake_access_token>
http_client = httpx.Client(
headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
verify=False, # Disable SSL verification for internal endpoints
)
client = anthropic.Anthropic(
api_key="not-used", # Required but overridden by Bearer auth
base_url="https://<snowflake_account_url>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex",
http_client=http_client,
default_headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
)
response = client.messages.create(
model="claude-fable-5-1",
max_tokens=1024,
messages=[
{
"role": "user",
"content": "Pull the latest usage and billing details for customer ACME-4921 and flag anything unusual.",
}
],
)
print(response.content[0].text)
設計段階からエンタープライズに対応
企業は、エージェント型AIを本番環境に迅速に移行したいと考えています。AnthropicのClaude Fable 5.1を使用すると、エージェントは複雑で時間のかかるタスクを、より高い一貫性と少ない監視で処理できます。これにより、実際の業務を大規模に推進できます。
CoCoからCoWork、Cortex AI関数、Cortex推論まで、複数のエントリポイントが用意されています。お客様はこの機能を簡単に導入し、影響力が大きく本番環境に対応したエージェント型AIを大規模に実現するまでの道のりを加速できます。
さらに詳しく
- Cortex Agentsを使用したエージェント型アプリケーションの構築：Cortex Agentsの使用を開始し、エンタープライズデータに基づいたAIエクスペリエンスを構築する方法をご確認ください。
- Snowflake CoWorkの使用を開始：Snowflake CoWorkの詳細を確認し、スタートガイドで実際にお試しください。
- Snowflake CoCoを使用した構築を開始：Snowflake CoCoの詳細を確認し、CoCo Desktopスタートガイドで実際に体験してください。
将来の見通しに関する記述
このページには、Snowflakeが将来提供する製品に関する記述を含め、将来の見通しに関する記述が含まれていますが、これはいかなる製品の提供も約束するものではありません。実際の成果や提供物は異なる可能性があり、既知および未知のリスクおよび不確実性の影響を受けます。詳細については、最新の四半期報告書（10-Q）をご覧ください。