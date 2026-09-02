Wir freuen uns, die Verfügbarkeit von Claude Fable 5.1, dem neuesten Modell von Anthropic, auf Snowflake Cortex AI bekannt zu geben. Claude Fable 5.1 ist das bisher leistungsfähigste Modell von Anthropic. In Tests zeigte es Leistungssteigerungen bei lang laufendem Agentic Coding, Agentic Knowledge Work und wissenschaftlichen Entdeckungen. Als Launch-Partner von Anthropic bieten wir die Verfügbarkeit von Claude Fable 5.1 am selben Tag in Private Preview an. Es ist innerhalb des sicheren Snowflake-Perimeters für die Nutzung mit Snowflake CoCo, Snowflake CoWork, Cortex Agents, Cortex AI Functions und Cortex Inference verfügbar.
Quelle: Anthropic, 1. September 2026
Was Sie mit Claude Fable 5.1 auf Snowflake tun können
Fable 5.1 reiht sich in führende KI-Modelle in Cortex AI ein und ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungsfällen für Unternehmen, alles innerhalb des Sicherheits- und Governance-Perimeters von Snowflake. Mit Fable 5.1 können Preview-Kunden:
- Die Entwicklung mit Snowflake CoCo beschleunigen: Snowflakes KI-Programmieragent versteht Ihre Unternehmensdaten, Governance und Workflows, sodass Teams schnell von der Idee zur Produktion gelangen können, ohne das Vertrauen zu brechen oder die Skalierbarkeit zu beeinträchtigen. Mit Fable 5.1 ermöglicht CoCo stärkeres Reasoning, Code-Generierung und Unterstützung für komplexe, lang laufende agentische Aufgaben. Es bringt Snowflake-spezifische Unterstützung direkt in CoCo Desktop, die Snowsight-Oberfläche, die CLI und lokale Entwicklungstools. Für Data Engineers, Analyst:innen und Entwickler:innen verwandelt es natürliche Sprache in produktionsreife Pipelines, Analytics und KI-Agenten, wodurch wochenlange Integrationsarbeit auf Minuten reduziert wird, während alles kontrolliert, interoperabel und unternehmenstauglich bleibt.
- Fortschrittliche persönliche Arbeitsagenten entwickeln: Snowflake CoWork ist der persönliche Agent für alle Knowledge Worker. Vom ersten Tag an versteht er Ihre Daten und Ihre Arbeit, beantwortet schwierige „Warum“-Fragen mit zitierter Recherche und führt Aufgaben auf Abruf, nach Zeitplan und über die Tools hinweg aus, die Ihr Unternehmen bereits nutzt. Alle Knowledge Worker können tiefgreifende Überlegungen über all Ihre Unternehmensdaten anstellen, Routinearbeiten automatisieren und schneller von der Idee über die Entscheidung zur Handlung gelangen. Fable 5.1 auf Cortex AI fügt verbessertes Reasoning, stärkere Code-Generierung und ausgefeiltere Agenten-Workflows hinzu, sodass Teams komplexe, mehrstufige Probleme in großem Maßstab angehen können – optimiert mit der Sicherheit, Governance und dem Kontext von Snowflake. Mit Deep Research, proaktiven Automatisierungen, wiederverwendbaren User Skills, MCP-Konnektoren für Gmail, Jira, Slack und Salesforce sowie einer nativen mobilen App, die Ihren Arbeitsagenten überallhin mitnimmt, alles innerhalb des Governance-Perimeters von Snowflake, verbringen alle Knowledge Worker weniger Zeit mit Suchen, Warten und Koordinieren und mehr Zeit mit Entscheidungen, die das Unternehmen voranbringen.
Snowflake CoWork: Ein persönlicher Agent für alle Knowledge Worker.
- Strukturierte und unstrukturierte Daten mit beispielloser Präzision analysieren: Cortex AI Functions machen es einfach, skalierbare KI-Pipelines über multimodale Unternehmensdaten hinweg mit SQL zu erstellen. Es bietet High-Performance-Verarbeitung zu geringeren Kosten als manuell orchestrierte KI-Pipelines und ermöglicht vertrauenswürdige Erkenntnisse im gesamten Unternehmen, während die Sicherheits- und Governance-Funktionen erhalten bleiben, für die Snowflake bekannt ist. Fable 5.1 legt die Messlatte für Vision-Aufgaben höher, einschließlich der Extraktion präziser Daten aus Diagrammen, Tabellen und wissenschaftlichen Abbildungen. Dies stärkt das Parsen von Dokumenten und multimodale Pipelines in ganz Cortex AI. Mit der AI_COMPLETE-Funktion können Analyst:innen beispielsweise Anweisungen in natürlicher Sprache direkt in SQL anwenden, indem sie Modelle wie Fable 5.1 verwenden.
SELECT AI_COMPLETE(
'claude-fable-5-1',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- KI-Anwendungen näher an Ihren sicheren Daten entwickeln: Verwenden Sie Cortex Inference, um Agenten-Unternehmensanwendungen vollständig innerhalb des Snowflake-Sicherheitsperimeters zu entwickeln. Entwickler:innen können neue Funktionen wie die anpassbaren Aufwandsstufen von Fable 5.1 nutzen, mit denen das Modell die Reasoning-Tiefe gegen die Latenz pro Aufgabe abwägen kann – höherer Aufwand für komplexe Probleme, geringerer für schnelle, routinemäßige Aufrufe. Fable 5.1 validiert seine eigene Arbeit auch durch integrierte Selbstverifizierungsschleifen, was einen autonomeren Betrieb mit größerer Konsistenz und weniger Überwachung ermöglicht. Entwickler:innen können mit dem Anthropic SDK schnell loslegen, indem sie es auf ihren Snowflake Cortex Inference-Endpunkt verweisen, was eine nahtlose Integration mit vertrauten Anthropic-Tools ermöglicht.
import httpx
import anthropic
token = <snowflake_access_token>
http_client = httpx.Client(
headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
verify=False, # Disable SSL verification for internal endpoints
)
client = anthropic.Anthropic(
api_key="not-used", # Required but overridden by Bearer auth
base_url="https://<snowflake_account_url>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex",
http_client=http_client,
default_headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
)
response = client.messages.create(
model="claude-fable-5-1",
max_tokens=1024,
messages=[
{
"role": "user",
"content": "Pull the latest usage and billing details for customer ACME-4921 and flag anything unusual.",
}
],
)
print(response.content[0].text)
Für Unternehmen konzipiert
Unternehmen wollen Agentic AI schnell in die Produktion überführen. Mit Claude Fable 5.1 von Anthropic können Agenten komplexe, lang laufende Aufgaben mit größerer Konsistenz und reduzierter Überwachung bewältigen und so echte Arbeit in großem Maßstab vorantreiben.
Mit mehreren Einstiegspunkten von CoCo über CoWork und Cortex AI Functions bis hin zu Cortex Inference können Kunden diese Funktion problemlos übernehmen und ihren Weg zu hochwirksamer, produktionsreifer Agentic AI in großem Maßstab beschleunigen.
Hier mehr erfahren
- Agenten-Anwendungen mit Cortex Agents entwickeln: Machen Sie Ihre ersten Schritte mit Cortex Agents und erfahren Sie, wie Sie KI-Erlebnisse auf Basis Ihrer Unternehmensdaten entwickeln.
- Erste Schritte mit Snowflake CoWork: Erfahren Sie mehr über Snowflake CoWork und probieren Sie es mit unserem Leitfaden für die ersten Schritte aus.
- Beginnen Sie mit der Entwicklung mit Snowflake CoCo: Erfahren Sie mehr über Snowflake CoCo und sammeln Sie praktische Erfahrungen mit dem Leitfaden für die ersten Schritte mit CoCo Desktop.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Dieser Artikel enthält zukunftsgerichtete Aussagen, unter anderem zu künftigen Produktangeboten, die keine Zusicherung darstellen, dass diese Angebote tatsächlich bereitgestellt werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und Angebote können abweichen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten. Weitere Informationen finden Sie in unserem aktuellen 10-Q-Bericht.