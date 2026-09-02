Für Unternehmen konzipiert

Unternehmen wollen Agentic AI schnell in die Produktion überführen. Mit Claude Fable 5.1 von Anthropic können Agenten komplexe, lang laufende Aufgaben mit größerer Konsistenz und reduzierter Überwachung bewältigen und so echte Arbeit in großem Maßstab vorantreiben.

Mit mehreren Einstiegspunkten von CoCo über CoWork und Cortex AI Functions bis hin zu Cortex Inference können Kunden diese Funktion problemlos übernehmen und ihren Weg zu hochwirksamer, produktionsreifer Agentic AI in großem Maßstab beschleunigen.

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Zukunftsgerichtete Aussagen