Diseñado para la empresa

Las empresas desean llevar los agentes de IA a producción rápidamente. Con Claude Fable 5.1 de Anthropic, los agentes pueden gestionar tareas complejas y de larga duración con mayor coherencia y menos supervisión, e impulsar así el trabajo real a gran escala.

Gracias a sus múltiples puntos de entrada, desde CoCo hasta CoWork, Cortex AI Functions y Cortex Inference, los clientes pueden adoptar fácilmente esta capacidad y acelerar su camino hacia agentes de IA de alto impacto y listos para producción a escala.

Más información

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Declaraciones prospectivas