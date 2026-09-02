Nos complace anunciar la disponibilidad de Claude Fable 5.1, el modelo más reciente de Anthropic, en Snowflake Cortex AI. Claude Fable 5.1 es el modelo más avanzado de Anthropic hasta la fecha. En las pruebas, mostró mejoras en codificación de agentes de larga duración, trabajo intelectual realizado por agentes de IA y descubrimiento científico. Como partner de lanzamiento de Anthropic, ofrecemos disponibilidad de Claude Fable 5.1 el mismo día en vista previa privada. Está disponible dentro del perímetro seguro de Snowflake para su uso con Snowflake CoCo, Snowflake CoWork, Cortex Agents, Cortex AI Functions y Cortex Inference.
Fuente: Anthropic, 1 de septiembre de 2026
Qué se puede hacer con Claude Fable 5.1 en Snowflake
Fable 5.1 se suma a los principales modelos de inteligencia artificial (IA) en Cortex AI, lo que permite una amplia gama de casos de uso empresariales, todo dentro del perímetro de seguridad y gobernanza de Snowflake. Con Fable 5.1, los clientes de la versión en vista previa pueden:
- Acelerar el desarrollo con Snowflake CoCo: El agente de codificación de IA de Snowflake entiende tus datos empresariales, la gobernanza y los flujos de trabajo, lo que permite a los equipos pasar de la idea a la producción rápidamente sin comprometer la confianza ni la escalabilidad. Con Fable 5.1, CoCo ofrece un razonamiento más sólido, generación de código mejorada y compatibilidad con tareas de agentes complejas y de larga duración. Aporta asistencia con conocimiento de Snowflake directamente en CoCo Desktop, la interfaz de Snowsight, CLI y las herramientas de desarrollo locales. Para los ingenieros de datos, los analistas y los desarrolladores, convierte el lenguaje natural en pipelines, analíticas y agentes de IA listos para la producción, lo que reduce semanas de trabajo de integración a minutos, al tiempo que se mantiene gobernado, interoperable y ofrece calidad empresarial.
- Crear agentes de trabajo personales avanzados: Snowflake CoWork es el agente de trabajo personal para cada profesional del conocimiento. Desde el primer día, entiende tus datos y tu trabajo: responde a preguntas difíciles del tipo “por qué” con investigaciones citadas y ejecuta tareas bajo demanda, de forma programada y en las herramientas que tu empresa ya utiliza. Cada profesional del conocimiento puede razonar en profundidad con todos los datos empresariales, automatizar el trabajo rutinario y avanzar más rápido de la idea a la decisión y a la acción. Con Fable 5.1 en Cortex AI, los equipos se benefician de un razonamiento mejorado, una generación de código más sólida y flujos de trabajo de agentes más sofisticados. Así pueden abordar problemas complejos de varios pasos a gran escala, todo ello optimizado con la seguridad, la gobernanza y el contexto de Snowflake. Con Deep Research, automatizaciones proactivas, User Skills reutilizables, conectores de MCP para Gmail, Jira, Slack y Salesforce, y una aplicación móvil nativa que pone tu agente de trabajo allí donde estés, todo dentro del perímetro de gobernanza de Snowflake, cada profesional del conocimiento dedica menos tiempo a buscar, esperar y coordinar, y más tiempo a tomar las decisiones que hacen avanzar el negocio.
Snowflake CoWork: un agente de trabajo personal para cada profesional del conocimiento.
- Analizar datos estructurados y no estructurados con una precisión inigualable: Cortex AI Functions facilita la creación de pipelines de IA escalables con datos empresariales multimodales mediante SQL. Ofrece un procesamiento de alto rendimiento a un coste inferior al de los pipelines de IA orquestados manualmente, lo que permite obtener información fiable en toda la empresa sin renunciar a las capacidades de seguridad y gobernanza por las que Snowflake es conocido. Fable 5.1 eleva el listón en las tareas de visión, incluida la extracción de datos precisos de gráficos, tablas y figuras científicas. Esto refuerza el análisis de documentos y los pipelines multimodales en Cortex AI. Por ejemplo, con la función AI_COMPLETE, los analistas pueden aplicar instrucciones en lenguaje natural directamente en SQL con modelos como Fable 5.1.
SELECT AI_COMPLETE(
'claude-fable-5-1',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- Crear aplicaciones de IA más cerca de tus datos seguros: Utiliza Cortex Inference para crear aplicaciones empresariales de agentes de IA íntegramente dentro del perímetro de seguridad de Snowflake. Los desarrolladores pueden aprovechar nuevas capacidades, como los niveles de esfuerzo ajustables de Fable 5.1, que permiten al modelo equilibrar la profundidad del razonamiento y la latencia en cada tarea: mayor esfuerzo para problemas complejos y menor para llamadas rápidas y rutinarias. Fable 5.1 también valida su propio trabajo mediante bucles de autoverificación integrados, lo que permite un funcionamiento más autónomo con mayor coherencia y menos supervisión. Los desarrolladores pueden empezar rápidamente a utilizar el SDK de Anthropic al configurarlo para que apunte a su punto de conexión de Snowflake Cortex Inference, lo que permite una integración perfecta con las herramientas conocidas de Anthropic.
import httpx
import anthropic
token = <snowflake_access_token>
http_client = httpx.Client(
headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
verify=False, # Disable SSL verification for internal endpoints
)
client = anthropic.Anthropic(
api_key="not-used", # Required but overridden by Bearer auth
base_url="https://<snowflake_account_url>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex",
http_client=http_client,
default_headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
)
response = client.messages.create(
model="claude-fable-5-1",
max_tokens=1024,
messages=[
{
"role": "user",
"content": "Pull the latest usage and billing details for customer ACME-4921 and flag anything unusual.",
}
],
)
print(response.content[0].text)
Diseñado para la empresa
Las empresas desean llevar los agentes de IA a producción rápidamente. Con Claude Fable 5.1 de Anthropic, los agentes pueden gestionar tareas complejas y de larga duración con mayor coherencia y menos supervisión, e impulsar así el trabajo real a gran escala.
Gracias a sus múltiples puntos de entrada, desde CoCo hasta CoWork, Cortex AI Functions y Cortex Inference, los clientes pueden adoptar fácilmente esta capacidad y acelerar su camino hacia agentes de IA de alto impacto y listos para producción a escala.
Más información
- Crea aplicaciones de agentes de IA con Cortex Agents: Empieza a usar Cortex Agents y aprende a crear experiencias de IA basadas en tus datos empresariales.
- Empieza a usar Snowflake CoWork: Obtén más información sobre Snowflake CoWork y pruébalo con nuestra guía de introducción.
- Empieza a crear con Snowflake CoCo: Obtén más información sobre Snowflake CoCo y ponte manos a la obra con la guía de introducción a CoCo Desktop.
Declaraciones prospectivas
Este artículo contiene declaraciones prospectivas, incluidas las relativas a nuestras futuras ofertas de productos, que no implican que nos comprometamos a proporcionar ninguna oferta de producto. Los resultados y las ofertas reales pueden diferir y están sujetos a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos. Consulta nuestro informe 10-Q más reciente para obtener más información.