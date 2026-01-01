Snowflake CoWork

모두의 업무를 위한개인 에이전트
데이터 가까이에서 작동하며 사용자의 업무 방식을 학습하고, 백그라운드에서 실행되며 이미 사용 중인 비즈니스 도구 전반과 연동되는 단일 에이전트로 일상적인 업무를 실제 성과로 전환하세요.
이점
단일 거버넌스가 적용된 대화로 데이터에서 의사 결정, 실행까지
대부분의 에이전트는 데이터에 접근하기 위해 API, 자격 증명 및 실행 환경 간의 경계를 넘나들어야 합니다. Snowflake CoWork는 데이터가 이미 존재하는 환경에서 실행됩니다.
심층 분석을 넘어 실제 실행까지
하나의 환경에서 AI 활용하기
CoWork는 복잡한 엔터프라이즈 데이터를 기반으로 추론하고 필요 시 Deep Research를 수행하며 MCP를 통해 실제 작업까지 실행합니다.
실제 업무 방식에 맞게 설계
어디서나 자동화하고 공유하며 업무 수행
팀이 함께 발전시킬 수 있는 Artifacts를 저장하고 공유하며, 모바일과 이메일에서도 생산성을 유지하고, 여러 단계로 이루어진 작업을 재사용 가능한 Skills(퍼블릭 프리뷰 제공 예정)로 전환합니다.
엔터프라이즈 규모에 맞게 설계
이미 신뢰하는 거버넌스를 기반으로 안전하게 확장
기존 액세스 제어, ID 관리 및 예산 거버넌스를 자동으로 적용하므로 비즈니스 사용자는 Snowflake의 보안 경계 내에서 더욱 빠르게 업무를 수행할 수 있습니다.
더 깊은 이해,더 빠른 실행
- 며칠씩 걸리던 원인 분석을 단 몇 분으로 단축하세요. Deep Research는 전체 데이터 자산을 분석해 출처가 포함된 보고서를 제공합니다.
- Slack, Gmail, Jira 및 Salesforce는 MCP 호출 한 번으로 사용할 수 있으며, Microsoft Teams, Outlook 및 Exchange도 현재 사용자 지정 MCP를 통해 연동할 수 있습니다. 탭을 오가며 작업할 필요 없이 채팅에서 바로 업무를 수행합니다.
- 첫날부터 바로 업무에 활용할 수 있는 개인 에이전트를 만나보세요. User Memory는 사용자의 업무 방식에 맞게 개인화되며, auto-routing은 적절한 도구와 Skill을 자동으로 선택해 실행합니다(퍼블릭 프리뷰 제공 예정).
- Cortex Sense(프라이빗 프리뷰 제공 예정)는 데이터, 정의 및 운영 지식을 하나의 공유 컨텍스트 계층으로 통합하여 모든 CoWork 및 CoCo 에이전트가 이를 참조하도록 합니다.
어디서든 업무 흐름 유지
- 저장된 차트 및 대화를 팀이 재사용할 수 있는 Artifacts로 관리하여 사일로화된 답변을 공유 지식으로 전환하세요.
- Slack에서 아침 브리핑을 확인하고, 에이전트가 작성한 이메일을 검토 및 승인하며, 어디서든 후속 질문을 이어가세요. Face ID 로그인 지원을 포함한 네이티브 iOS 환경에서도 데스크탑 세션과 동일한 거버넌스 프레임워크가 적용됩니다.
- CoWork에 PowerPoint 프레젠테이션, PDF, Google Docs 등 거의 모든 유형의 파일 생성을 요청하면 대화를 벗어나지 않고도 완성된 결과물을 받을 수 있습니다(퍼블릭 프리뷰 제공 예정).
- 자연어로 다단계 프로세스를 설명해 Skill을 만들고, catalog(퍼블릭 프리뷰 제공 예정)에서 팀원과 공유한 뒤 필요할 때마다 실행하세요.
신뢰를 바탕으로 영향력 확대
- 모든 에이전트 상호작용에 기존 액세스 제어, 행 수준 정책 및 데이터 마스킹을 자동으로 적용합니다.
- SCIM을 통해 Okta 또는 Microsoft Entra ID와 연동하여 수작업 설정을 최소화하면서 수천 명의 사용자에게 손쉽게 배포할 수 있습니다.
- Agent Studio(GA 예정)에서 모든 에이전트를 구축, 평가, 모니터링하고 예산 제어 기능*으로 팀 또는 워크플로우 단위의 사용 비용을 추적합니다.
"Snowflake CoWork를 통해 Fanatics 전반의 비즈니스 사용자들은 쉽고 높은 정확도의 고객 세분화를 수행하고, 엔터프라이즈 크로스셀링 기회를 가속화하며, 풍부한 데이터 자산을 기반으로 타기팅 가능한 오디언스를 구축해 광고 비즈니스를 강화하고 있습니다."
Maddy Want,
VP of Data, Fanatics
- 20억 건 이상 Fanatics 운영사 전반에서 수집되는 일일 신호
- 1억 명 이상 각각 수백 개의 속성을 보유한 팬의 수
30일 Snowflake Trial지금 시작하기
- 400 달러(USD) 상당의 크레딧 제공
- 즉시 이용 가능한 AI 데이터 클라우드
- 핵심 데이터 워크로드 지원
Snowflake CoWork
자주 묻는 질문
Snowflake CoWork(구 Snowflake Intelligence)는 보다 스마트하게 일할 수 있도록 지원하는 개인 업무 에이전트입니다. ai.snowflake.com에서 사용할 수 있으며, 모두가 하나의 환경에서 엔터프라이즈 데이터에 질문하고, 출처가 포함된 답변을 얻고, 여러 단계로 이루어진 업무를 Skills(퍼블릭 프리뷰 제공 예정)로 자동화하며, Gmail, Jira, Slack, Salesforce 등 다양한 도구 전반에서 작업을 수행할 수 있습니다. 이 모든 기능은 Snowflake의 거버넌스가 적용된 플랫폼 내에서 제공됩니다.
Snowflake Intelligence가 이제 Snowflake CoWork로 새롭게 바뀌었습니다. 제품의 발전에 맞춰 명칭도 함께 변경되었습니다. 이제 제품은 대화형 분석을 넘어 데이터 전반에 걸쳐 추론하고 반복 업무를 자동화하며 이미 사용 중인 비즈니스 도구에서 작업을 수행하는 개인 업무 에이전트로 확장되었습니다. 이번 제품명 변경으로 인해 기존 고객이 별도로 취해야 할 조치는 없습니다.
Snowflake CoWork는 모든 사용자에게 개인 에이전트를 제공합니다. 이 에이전트는 사용자 맞춤형 메모리(Agent Memory, 퍼블릭 프리뷰 제공 예정)와 세션 전반에 걸쳐 유지되는 MCP 연결을 기반으로 각 질문에 맞는 데이터, 도구 및 Skills로 자동 라우팅합니다. 자동 생성되는 비즈니스 컨텍스트(Cortex Sense, 프라이빗 프리뷰 제공 예정) 덕분에 시맨틱 모델을 수동으로 설정하지 않아도 에이전트가 첫날부터 데이터를 이해합니다.
Deep Research는 여러 에이전트를 병렬로 실행해 정형 데이터, 문서 및 외부 컨텍스트를 함께 분석하고, 현재 상황과 그 원인, 그리고 다음에 취해야 할 조치를 설명하는 출처 포함 보고서를 생성합니다. 이는 Extended Thinking의 정교한 단일 질의 분석 기능을 엔터프라이즈 전반에 걸친 폭넓은 컨텍스트로 보완합니다.
데이터 에이전트는 Snowflake CoWork 내에서 특정 역할에 특화된 AI 에이전트입니다. Agent Router(프라이빗 프리뷰 제공 예정)는 각 요청을 가장 적합한 데이터 에이전트로 자동 라우팅합니다. 각 에이전트는 특정 데이터 소스와 도메인을 대상으로 구성되어 있으며, 사용자 질문을 해석하고 관련 데이터를 안전하게 분석한 뒤, 더욱 정확하고 거버넌스가 적용된 응답을 제공합니다.
네. User Skills를 사용하면 누구나 자연어로 반복 가능한 워크플로우(예: 주간 요약, 변동 분석, 후속 이메일 작성)를 정의하고 필요할 때마다 실행할 수 있습니다. Automations(퍼블릭 프리뷰 제공 예정) 및 시간 기반 구독을 통해 이메일, Slack 또는 모바일로 정기 브리핑과 이상 징후 알림을 제공하며, 에이전트가 중요한 정보를 선제적으로 제공합니다.
Snowflake CoWork는 Snowflake의 기존 액세스 제어, 행 수준 정책 및 데이터 마스킹을 자동으로 적용받습니다. 관리자는 SCIM을 통해 Okta 또는 Microsoft Entra ID에서 사용자를 프로비저닝하고, 예산 관리 기능으로 AI 비용을 관리하며, Agent Studio(퍼블릭 프리뷰 제공 예정)에서 모든 에이전트를 구축, 평가, 모니터링할 수 있습니다.