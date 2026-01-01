Snowflake CoWork(구 Snowflake Intelligence)는 보다 스마트하게 일할 수 있도록 지원하는 개인 업무 에이전트입니다. ai.snowflake.com에서 사용할 수 있으며, 모두가 하나의 환경에서 엔터프라이즈 데이터에 질문하고, 출처가 포함된 답변을 얻고, 여러 단계로 이루어진 업무를 Skills(퍼블릭 프리뷰 제공 예정)로 자동화하며, Gmail, Jira, Slack, Salesforce 등 다양한 도구 전반에서 작업을 수행할 수 있습니다. 이 모든 기능은 Snowflake의 거버넌스가 적용된 플랫폼 내에서 제공됩니다.