Nous sommes ravis d’annoncer la disponibilité de Claude Fable 5.1, le tout dernier modèle d’Anthropic, sur Snowflake Cortex AI. Claude Fable 5.1 est à ce jour le modèle le plus performant d’Anthropic. Lors des tests, il a démontré des capacités accrues en matière de développement agentique de longue durée, de travail intellectuel agentique et de découverte scientifique. En tant que partenaire de lancement d’Anthropic, nous proposons Claude Fable 5.1 en private preview dès le jour de sa sortie. Il est disponible dans le périmètre sécurisé de Snowflake avec Snowflake CoCo, Snowflake CoWork, Cortex Agents, les fonctions d’IA de Snowflake Cortex et Cortex Inference.
Source : Anthropic, 1er septembre 2026
Ce que Claude Fable 5.1 vous permet d’accomplir sur Snowflake
Fable 5.1 rejoint les modèles d’IA de pointe disponibles dans Cortex AI et ouvre la voie à de nombreux cas d’usage en entreprise, le tout dans le périmètre de sécurité et de gouvernance de Snowflake. Avec Fable 5.1, les clients participant à la private preview peuvent :
- Accélérer le développement avec Snowflake CoCo : l’agent d’IA de codage de Snowflake comprend les données, la gouvernance et les workflows de votre entreprise. Vos équipes peuvent ainsi passer rapidement de l’idée à la production, sans compromettre la confiance ni la capacité à monter en charge. Avec Fable 5.1, CoCo offre des capacités renforcées de raisonnement et de génération de code, ainsi qu’une meilleure prise en charge des tâches agentiques complexes et de longue durée. Cette assistance qui maîtrise l’environnement Snowflake est directement accessible dans CoCo Desktop, l’interface Snowsight, la CLI et les outils de développement locaux. Pour les data engineers, analystes et builders, il transforme le langage naturel en pipelines, analyses et agents d’IA prêts pour la production, réduisant des semaines de travaux d’intégration à quelques minutes, tout en restant gouverné, interopérable et adapté aux exigences de l’entreprise.
- Créer des agents de travail personnels avancés : Snowflake CoWork est l’agent personnel de travail de tout professionnel du savoir. Dès le premier jour, il comprend vos données et votre travail, répond aux questions complexes sur le « pourquoi » en citant ses sources, et exécute des tâches à la demande, selon un calendrier ou dans les outils que votre entreprise utilise déjà. Chaque collaborateur peut analyser en profondeur toutes les données de l’entreprise, automatiser les tâches courantes et passer plus vite de l’idée à la décision, puis à l’action. Avec Fable 5.1 sur Cortex AI, les équipes bénéficient d’un raisonnement plus poussé, d’une génération de code plus performante et de workflows agentiques plus sophistiqués. Elles peuvent ainsi résoudre à grande échelle des problèmes complexes en plusieurs étapes, tout en tirant parti de la sécurité, de la gouvernance et du contexte Snowflake. Avec Deep Research, les automatisations proactives, les User Skills réutilisables, les connecteurs MCP pour Gmail, Jira, Slack et Salesforce, ainsi qu’une application mobile native qui vous permet d’emporter votre agent de travail partout, le tout dans le périmètre de gouvernance Snowflake, chaque collaborateur passe moins de temps à chercher, attendre et coordonner, et davantage à prendre les décisions qui font avancer l’entreprise.
Snowflake CoWork : l’agent personnel de travail de tout professionnel du savoir.
- Analyser les données structurées et non structurées avec une précision inégalée : les fonctions d’IA de Snowflake Cortex simplifient la création, avec SQL, de pipelines d’IA évolutifs exploitant les données multimodales de l’entreprise. Elles offrent un traitement haute performance à moindre coût par rapport aux pipelines d’IA orchestrés manuellement. Vous obtenez ainsi des informations fiables à l’échelle de l’entreprise, tout en conservant les fonctionnalités de sécurité et de gouvernance qui font la réputation de Snowflake. Fable 5.1 repousse les limites des tâches de vision, notamment grâce à l’extraction précise de données à partir de graphiques, de tableaux et de figures scientifiques. Cela renforce l’analyse documentaire et les pipelines multimodaux dans Cortex AI. Par exemple, avec la fonction AI_COMPLETE, les analystes peuvent appliquer des instructions en langage naturel directement dans SQL à l’aide de modèles tels que Fable 5.1.
SELECT AI_COMPLETE(
'claude-fable-5-1',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- Créer des applications d’IA au plus près de vos données sécurisées : utilisez Cortex Inference pour créer des applications d’entreprise agentiques entièrement au sein du périmètre de sécurité de Snowflake. Les développeurs peuvent exploiter de nouvelles fonctionnalités, comme les niveaux d’effort ajustables de Fable 5.1. Le modèle peut ainsi arbitrer entre profondeur de raisonnement et latence pour chaque tâche : un effort accru pour les problèmes complexes, réduit pour les requêtes courantes qui exigent une réponse rapide. Fable 5.1 valide également son propre travail grâce à des boucles d’auto‑vérification intégrées. Il gagne ainsi en autonomie et en cohérence, tout en nécessitant moins de supervision. Ils peuvent démarrer rapidement avec le SDK Anthropic en le pointant vers leur endpoint Snowflake Cortex Inference, pour une intégration fluide avec les outils Anthropic qu’ils connaissent déjà.
import httpx
import anthropic
token = <snowflake_access_token>
http_client = httpx.Client(
headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
verify=False, # Disable SSL verification for internal endpoints
)
client = anthropic.Anthropic(
api_key="not-used", # Required but overridden by Bearer auth
base_url="https://<snowflake_account_url>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex",
http_client=http_client,
default_headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
)
response = client.messages.create(
model="claude-fable-5-1",
max_tokens=1024,
messages=[
{
"role": "user",
"content": "Pull the latest usage and billing details for customer ACME-4921 and flag anything unusual.",
}
],
)
print(response.content[0].text)
Conception pensée pour l’entreprise
Les entreprises veulent mettre rapidement l’IA agentique en production. Avec Claude Fable 5.1 d’Anthropic, les agents peuvent exécuter des tâches complexes et de longue durée avec plus de constance et moins de supervision, pour faire avancer concrètement le travail à grande échelle.
Avec plusieurs points d’entrée, de CoCo à CoWork, et les fonctions d’IA de Snowflake Cortex et Cortex Inference, les clients peuvent facilement adopter cette capacité et accélérer leur transition vers une IA agentique à fort impact, prête pour la production et déployée à grande échelle.
En savoir plus
- Créer des applications agentiques avec Cortex Agents : lancez-vous avec Cortex Agents et découvrez comment créer des expériences d’IA ancrées dans vos données d’entreprise.
- Premiers pas avec Snowflake CoWork : découvrez Snowflake CoWork et testez-le à l’aide de notre guide de prise en main.
- Commencer à créer avec Snowflake CoCo : découvrez Snowflake CoCo et passez à la pratique avec le guide de prise en main de CoCo Desktop.
Déclarations prévisionnelles
Cet article contient des déclarations prévisionnelles, notamment de futures offres de produits. Il ne constitue en aucun cas un engagement à fournir des offres de produits. Les offres et résultats réels peuvent varier et faire l’objet de risques connus et inconnus, ainsi que d’incertitudes. Découvrez notre dernier 10‑Q pour en savoir plus.