Conception pensée pour l’entreprise

Les entreprises veulent mettre rapidement l’IA agentique en production. Avec Claude Fable 5.1 d’Anthropic, les agents peuvent exécuter des tâches complexes et de longue durée avec plus de constance et moins de supervision, pour faire avancer concrètement le travail à grande échelle.

Avec plusieurs points d’entrée, de CoCo à CoWork, et les fonctions d’IA de Snowflake Cortex et Cortex Inference, les clients peuvent facilement adopter cette capacité et accélérer leur transition vers une IA agentique à fort impact, prête pour la production et déployée à grande échelle.

En savoir plus

Déclarations prévisionnelles