Siamo entusiasti di annunciare la disponibilità di Claude Fable 5.1, il modello più recente di Anthropic, su Snowflake Cortex AI. Claude Fable 5.1 è il modello più avanzato mai realizzato da Anthropic. Durante i test, ha mostrato capacità migliorate nel coding agentico di lunga durata, nel lavoro di conoscenza agentico e nella scoperta scientifica. In qualità di launch partner di Anthropic, offriamo la disponibilità nello stesso giorno di Claude Fable 5.1 in private preview. È disponibile all’interno del perimetro sicuro Snowflake per l’utilizzo con Snowflake CoCo, Snowflake CoWork, Cortex Agents, Cortex AI Functions e Cortex Inference.
Fonte: Anthropic, 1 set 2026
Cosa puoi fare con Claude Fable 5.1 su Snowflake
Fable 5.1 si aggiunge ai principali modelli di intelligenza artificiale in Cortex AI, abilitando un’ampia gamma di casi d’uso enterprise, il tutto all’interno del perimetro di sicurezza e governance Snowflake. Con Fable 5.1, i clienti in preview possono:
- Accelerare lo sviluppo con Snowflake CoCo: l’agente AI di coding Snowflake comprende dati aziendali, governance e workflow, così i team passano rapidamente dall’idea alla produzione senza compromettere l’affidabilità né la scalabilità. Con Fable 5.1, CoCo offre un ragionamento più solido, una migliore generazione di codice e il supporto per task agentici complessi e di lunga durata. Porta l’assistenza Snowflake-aware direttamente in CoCo Desktop, nell’interfaccia Snowsight, nella CLI e negli strumenti di sviluppo locali. Per data engineer, analisti e sviluppatori, trasforma il linguaggio naturale in pipeline pronte per la produzione, analisi dei dati e agenti AI, riducendo settimane di lavoro di integrazione a pochi minuti, mantenendo governance, interoperabilità e standard enterprise.
- Sviluppare agenti AI personali avanzati per il lavoro: Snowflake CoWork è l’agente AI personale per il lavoro di ogni knowledge worker. Fin dal primo giorno comprende i tuoi dati e il tuo lavoro, risponde a domande complesse sul “perché” con ricerche citate ed esegue task on demand, secondo pianificazione e attraverso gli strumenti già in uso nella tua azienda. Ogni knowledge worker può ragionare in profondità su tutti i dati aziendali, automatizzare il lavoro di routine e passare più rapidamente dall’idea alla decisione all’azione. Fable 5.1 su Cortex AI aggiunge un ragionamento potenziato, una generazione di codice più solida e workflow agentici più sofisticati, così i team possono affrontare problemi complessi e multi-step su larga scala, il tutto ottimizzato con la sicurezza, la governance e il contesto Snowflake. Con Deep Research, automazioni proattive, User Skills riutilizzabili, connettori MCP per Gmail, Jira, Slack e Salesforce e un’app mobile nativa che porta il tuo agente AI per il lavoro ovunque ti trovi, il tutto all’interno del perimetro di governance Snowflake, ogni knowledge worker dedica meno tempo a cercare, aspettare e coordinare, e più tempo a prendere le decisioni che fanno progredire il business.
Snowflake CoWork: l’agente AI personale per il lavoro di ogni knowledge worker.
- Analizzare dati strutturati e non strutturati con una precisione senza pari: Cortex AI Functions rendono semplice sviluppare pipeline di AI scalabili su dati aziendali multimodali usando SQL. Offrono un’elaborazione ad alte prestazioni a un costo inferiore rispetto alle pipeline di AI orchestrate manualmente, consentendo insight affidabili in tutta l’azienda e mantenendo al contempo le consolidate funzionalità di sicurezza e governance Snowflake. Fable 5.1 alza l’asticella per i task di visione, tra cui l’estrazione precisa di dati da grafici, tabelle e figure scientifiche. Questo rafforza il parsing dei documenti e le pipeline multimodali in Cortex AI. Ad esempio, con la funzione AI_COMPLETE, gli analisti possono applicare istruzioni in linguaggio naturale direttamente in SQL usando modelli come Fable 5.1.
SELECT AI_COMPLETE(
'claude-fable-5-1',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- Sviluppare applicazioni AI più vicine ai tuoi dati sicuri: Usa Cortex Inference per sviluppare applicazioni aziendali agentiche interamente all’interno del perimetro di sicurezza Snowflake. Gli sviluppatori possono sfruttare nuove funzionalità come i livelli di impegno regolabili di Fable 5.1, che consentono al modello di bilanciare profondità di ragionamento e latenza per ogni task: impegno maggiore per i problemi complessi, minore per le chiamate rapide e di routine. Fable 5.1 valida inoltre il proprio lavoro tramite loop di auto-verifica integrati, garantendo un’operatività più autonoma con maggiore coerenza e minore supervisione. Gli sviluppatori possono iniziare rapidamente utilizzando l’SDK di Anthropic, indirizzandolo al proprio endpoint Snowflake Cortex Inference, per un’integrazione fluida con il tooling Anthropic già noto.
import httpx
import anthropic
token = <snowflake_access_token>
http_client = httpx.Client(
headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
verify=False, # Disable SSL verification for internal endpoints
)
client = anthropic.Anthropic(
api_key="not-used", # Required but overridden by Bearer auth
base_url="https://<snowflake_account_url>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex",
http_client=http_client,
default_headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
)
response = client.messages.create(
model="claude-fable-5-1",
max_tokens=1024,
messages=[
{
"role": "user",
"content": "Pull the latest usage and billing details for customer ACME-4921 and flag anything unusual.",
}
],
)
print(response.content[0].text)
Progettato per l’enterprise
Le aziende vogliono portare rapidamente in produzione l’AI agentica. Con Claude Fable 5.1 di Anthropic, gli agenti AI possono gestire task complessi e di lunga durata con maggiore coerenza e una supervisione ridotta, facendo progredire il lavoro reale su larga scala.
Con più punti di accesso, da CoCo a CoWork, Cortex AI Functions e Cortex Inference, i clienti possono adottare facilmente questa funzionalità e accelerare il percorso verso un’AI agentica ad alto impatto, pronta per la produzione e su larga scala.
Scopri di più
- Sviluppare applicazioni agentiche con Cortex Agents: inizia a usare Cortex Agents e scopri come sviluppare esperienze AI basate sui tuoi dati aziendali.
- Iniziare a usare Snowflake CoWork: scopri di più su Snowflake CoWork e provalo con la nostra guida introduttiva.
- Iniziare a sviluppare con Snowflake CoCo: scopri di più su Snowflake CoCo e mettiti all’opera con la guida introduttiva di CoCo Desktop.
Affermazioni riferite al futuro
Questo articolo contiene delle affermazioni riferite al futuro, tra cui offerte future di prodotto, che però non rappresentano un impegno a fornire alcuna offerta di prodotto. I risultati e le offerte effettivi possono differire e sono soggetti a rischi e incertezze noti e ignoti. Per maggiori informazioni, consulta il nostro più recente modulo 10-Q.