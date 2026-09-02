Com satisfação anunciamos a disponibilidade do Claude Fable 5.1, o modelo mais recente da Anthropic, no Snowflake Cortex AI. O Claude Fable 5.1 é o modelo mais avançado da Anthropic até o momento. Durante testes, o modelo demonstrou melhor capacidade de codificação com agentes de longo prazo, no trabalho de aprendizado com agentes e descoberta científica. Como parceiros de lançamento da Anthropic, disponibilizamos o Claude Fable 5.1 em versão preliminar privada no mesmo dia. O modelo está disponível dentro do perímetro seguro da plataforma Snowflake para uso com Snowflake CoCo, Snowflake CoWork, Cortex Agents, Cortex AI Functions e Cortex Inference.
Fonte: Anthropic, 1 de maio de 2026.
O que é possível fazer com o Claude Fable 5.1 no Snowflake
No Snowflake Cortex AI, o Fable 5.1 une-se a outros modelos líderes de IA possibilitando uma ampla variedade de casos de uso para as empresas, tudo dentro do perímetro de segurança e governança da plataforma Snowflake. Com o Fable 5.1, os clientes das versões preliminares podem:
- Agilizar o desenvolvimento com o Snowflake CoCo: o agente de codificação de IA da Snowflake entende os dados, a governança e os fluxos de trabalho da sua empresa, permitindo que as equipes passem da ideia à produção com rapidez, sem comprometer a confiança ou a escalabilidade. Com o Fable 5.1, o CoCo conta com raciocínio mais sólido, geração de código e suporte para tarefas com agentes, complexas e de longo prazo. Ele traz assistência consciente do Snowflake diretamente para o CoCo Desktop, interface do Snowsight, CLI e ferramentas de desenvolvimento locais. Para engenheiros de dados, analistas e desenvolvedores, ele transforma a linguagem natural em pipelines, análises de dados e agentes de IA prontos para produção, reduzindo semanas de trabalho de integração a minutos, mantendo-se governado, interoperável e de nível empresarial.
- Criar agentes avançados para o trabalho pessoal: o Snowflake CoWork é o agente pessoal de trabalho para todo profissional do conhecimento. Ele entende seus dados e seu trabalho desde o primeiro dia, responde a perguntas difíceis de "por quê" com pesquisa referenciada e executa o trabalho sob demanda, no horário programado e em todas as ferramentas que sua empresa já usa. Todo profissional do conhecimento pode raciocinar profundamente sobre todos os dados corporativos, automatizar trabalho rotineiro e avançar mais rápido, da ideia à decisão e à ação. No Cortext AI, o Fable 5.1 adiciona melhor capacidade de raciocínio, geração de código mais sólida e fluxos de trabalho com agentes mais sofisticados, para que as equipes possam lidar com problemas complexos e de várias etapas em escala, otimizados com a segurança, a governança e o contexto da plataforma Snowflake. Com pesquisa avançada, automações proativas, habilidades do usuário reutilizáveis, conectores MCP para Gmail, Jira, Slack e Salesforce e um app móvel nativo que coloca seu agente de trabalho onde quer que você esteja, dentro do perímetro de governança do Snowflake, os profissionais que trabalham com podem levar menos tempo procurando, esperando e coordenando e mais tempo melhorando a qualidade das decisões que movem os negócios para a frente.
Snowflake CoWork: um agente pessoal de trabalho para todo profissional do conhecimento.
- Analisar dados estruturados e não estruturados com precisão inigualável: o Cortex AI Functions facilita a criação de pipelines de IA com escala ajustável em dados corporativos multimodais usando SQL. Ele oferece processamento de alta performance a um custo menor do que os pipelines de IA orquestrados manualmente, possibilitando insights confiáveis por toda a empresa e mantendo os recursos de segurança e governança característicos da Snowflake. O Fable 5.1 aumenta o limite para as tarefas de visão, incluindo a extração de dados precisos de gráficos, tabelas e figuras científicas. Isso fortalece a análise de documentos e os pipelines multimodais no Cortex AI. Por exemplo, com a função AI_COMPLETE, os analistas podem aplicar instruções em linguagem natural diretamente no SQL, utilizando modelos como o Fable 5.1.
SELECT AI_COMPLETE(
'claude-fable-5-1',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- Criar aplicações de IA mais próximas dos dados seguros: use o Cortex Inference para criar aplicações corporativas com agentes dentro do perímetro de segurança do Snowflake. Os desenvolvedores podem fazer uso de novos recursos, como os níveis de esforço ajustáveis do Fable 5.1, permitindo que o modelo substitua a grande capacidade do raciocínio pela latência por tarefa. Mais esforço para problemas complexos, menos esforço para chamadas rápidas e de rotina. O Fable 5.1 valida também seu próprio trabalho por meio de loops de autenticação automática integrados, possibilitando operações mais autônomas com maior consistência e menor supervisão. Os desenvolvedores podem começar rapidamente usando o Anthropic SDK, apontando-o para seu ponto de extremidade do Snowflake Cortex Inference, possibilitando uma integração contínua com as ferramentas Anthropic já conhecidas.
import httpx
import anthropic
token = <snowflake_access_token>
http_client = httpx.Client(
headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
verify=False, # Disable SSL verification for internal endpoints
)
client = anthropic.Anthropic(
api_key="not-used", # Required but overridden by Bearer auth
base_url="https://<snowflake_account_url>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex",
http_client=http_client,
default_headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
)
response = client.messages.create(
model="claude-fable-5-1",
max_tokens=1024,
messages=[
{
"role": "user",
"content": "Pull the latest usage and billing details for customer ACME-4921 and flag anything unusual.",
}
],
)
print(response.content[0].text)
Design pronto para as empresas
As empresas querem colocar logo a IA com agentes em produção. Com o Claude Fable 5.1 da Anthropic, os agentes podem lidar com tarefas complexas e de longa duração com maior consistência e menos supervisão, realizando o trabalho real em escala.
Com vários pontos de entrada, desde o CoCo, CoWork, Cortex AI Functions ao Cortex Inference, os clientes podem adotar esse recurso, com facilidade, e acelerar o caminho rumo a uma IA com agentes de alto impacto, em escala e pronta para produção.
Saiba mais
- Crie aplicações com agentes usando o Cortex Agents: comece a trabalhar com o Cortex Agents e aprenda a criar experiências de IA com base nos dados da sua empresa.
- Comece a usar o Snowflake CoWork: conheça o Snowflake CoWork e teste-o na prática com nosso guia de início rápido.
- Comece a desenvolver com o Snowflake CoCo: conheça o Snowflake CoCoe teste-o na prática com o guia de início rápido do CoCo Desktop.
Declarações prospectivas
Este artigo contém declarações prospectivas, incluindo sobre nossas futuras ofertas de produtos, e não representam compromissos de entrega de quaisquer ofertas de produtos. Os resultados e as ofertas reais podem diferir e estão sujeitos a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos. Consulte nosso 10-Q mais recente para obter mais informações.