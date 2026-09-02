Design pronto para as empresas

As empresas querem colocar logo a IA com agentes em produção. Com o Claude Fable 5.1 da Anthropic, os agentes podem lidar com tarefas complexas e de longa duração com maior consistência e menos supervisão, realizando o trabalho real em escala.

Com vários pontos de entrada, desde o CoCo, CoWork, Cortex AI Functions ao Cortex Inference, os clientes podem adotar esse recurso, com facilidade, e acelerar o caminho rumo a uma IA com agentes de alto impacto, em escala e pronta para produção.

Saiba mais

Crie aplicações com agentes usando o Cortex Agents: comece a trabalhar com o Cortex Agents e aprenda a criar experiências de IA com base nos dados da sua empresa.

comece a trabalhar com o Cortex Agents e aprenda a criar experiências de IA com base nos dados da sua empresa. Comece a usar o Snowflake CoWork: conheça o Snowflake CoWork e teste-o na prática com nosso guia de início rápido.

conheça o Snowflake CoWork e teste-o na prática com nosso guia de início rápido. Comece a desenvolver com o Snowflake CoCo: conheça o Snowflake CoCoe teste-o na prática com o guia de início rápido do CoCo Desktop.

Declarações prospectivas