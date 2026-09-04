SpaceXAI의 최신 프런티어 모델 Grok 4.6이 이제 Snowflake Cortex AI에서 퍼블릭 프리뷰로 제공됩니다. Grok 4.6은 장기 실행 에이전트와 고도화된 인터랙티브 및 시각화 작업을 위해 설계되었습니다. 주제 조사와 정보 분석, 코드베이스 전반의 작업부터 아이디어를 완성도 높은 애플리케이션이나 업무 아티팩트로 구현하는 과정까지 복잡한 과제를 여러 단계에 걸쳐 수행합니다. 에이전틱 코딩과 지식 노동 벤치마크에서 최첨단 지능을 구현하는 Grok 4.6은 Snowflake의 안전한 경계 내에서 사용할 수 있는 주요 프런티어 모델 포트폴리오의 가치를 한층 높입니다. 현재는 Snowflake Cortex AI Functions 및 Cortex Inference에서 사용할 수 있으며, Snowflake CoCo와 Snowflake CoWork에서도 곧 지원될 예정입니다.
Grok 4.6
Grok 4.6은 현재까지 출시된 SpacexAI 모델 가운데 가장 강력한 프런티어 모델입니다. 주제 조사와 정보 분석, 코드베이스 전반의 작업부터 아이디어를 완성도 높은 애플리케이션이나 업무 아티팩트로 구현하는 과정까지 복잡한 과제를 여러 단계에 걸쳐 지속적으로 수행합니다. 또한 9개 벤치마크를 종합한 Artificial Analysis Intelligence Index에서 에이전틱 코딩 및 지식 작업 관련 여러 벤치마크 부문에서 프런티어급 성능을 입증했습니다.
Snowflake에서 Grok 4.6으로 가능한 활용 사례
Grok 4.6은 Snowflake Cortex AI에 포함된 다른 주요 프런티어 모델과 함께, Snowflake의 경계 내에서 다양한 엔터프라이즈 사용 사례를 지원합니다.
Grok 4.6을 활용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
Snowflake CoCo로 개발 가속화: Snowflake의 AI 코딩 에이전트는 엔터프라이즈 데이터와 거버넌스 정책, 워크플로우를 이해합니다. 이를 통해 팀은 신뢰성과 확장성을 그대로 유지하면서 아이디어를 신속하게 프로덕션으로 전환할 수 있습니다. 이제 Grok 4.6이 추가되면서 CoCo는 향상된 추론과 코드 생성, 더 복잡한 장기 실행 작업 지원, 에이전틱 실행 기능을 제공합니다. 또한 Snowflake를 이해하는 안전한 지원 기능을 CoCo Desktop, Snowsight 인터페이스, CLI, 로컬 개발 도구에서 바로 활용할 수 있습니다. Grok 4.6은 데이터 엔지니어와 분석가, 빌더가 폭넓은 제품 아이디어를 실제 작동하는 첫 번째 버전으로 구현하는 데 특히 뛰어납니다. 익숙하지 않은 도메인을 조사하고 애플리케이션 구조를 설계하며 핵심 상호작용을 구현한 뒤, 여러 차례의 피드백을 반영해 결과물을 지속적으로 개선합니다.
- 고도화된 개인 업무 에이전트 구축: Snowflake CoWork는 모두의 업무를 위한 개인 에이전트입니다. 첫날부터 데이터와 작업 맥락을 이해하고, 출처가 명시된 리서치를 기반으로 어려운 질문에 답하며, 온디맨드 방식으로 또는 일정에 맞춰 이미 사용 중인 비즈니스 도구 전반에서 업무를 수행합니다. 모든 지식 근로자는 엔터프라이즈 데이터 전체를 깊이 있게 추론하고, 반복적인 업무를 자동화하며, 아이디어에서 의사 결정과 실행으로 더 빠르게 나아갈 수 있습니다. Cortex AI의 Grok 4.6은 장기 실행 에이전트를 위해 설계되었습니다. 복잡한 다단계 작업을 지속적으로 수행하면서 스스로 결과를 점검하므로, CoWork는 Snowflake의 보안과 거버넌스, 컨텍스트에 최적화된 환경에서 더 일관되게, 더 적은 감독만으로 조사부터 실행까지 프로젝트 전 과정을 완수할 수 있습니다. Deep Research와 선제적 자동화, 재사용 가능한 User Skills, Gmail, Jira, Slack, Salesforce용 MCP 커넥터, 어디서나 업무 에이전트를 사용할 수 있는 네이티브 모바일 앱이 모두 Snowflake의 거버넌스 경계 안에서 제공됩니다. 이에 따라 지식 근로자는 검색과 대기, 조율에 드는 시간을 줄이고 비즈니스를 진전시키는 의사 결정에 더 집중할 수 있습니다.
- 정형 및 비정형 데이터에 대한 더욱 정밀한 분석: Cortex AI Functions를 사용하면 SQL로 멀티모달 엔터프라이즈 데이터를 처리하는 확장 가능한 AI 파이프라인을 손쉽게 구축할 수 있습니다. 수동으로 오케스트레이션하는 AI 파이프라인보다 저렴한 비용으로 고성능 처리를 제공하는 동시에, Snowflake의 강력한 보안 및 거버넌스 기능을 유지하면서 엔터프라이즈 전반에서 신뢰할 수 있는 인사이트를 확보할 수 있습니다. Grok 4.6을 사용하면 복잡한 다단계 분석에 최첨단 추론 역량을 파이프라인 내에서 직접 적용할 수 있습니다. 대규모 엔터프라이즈 데이터에 걸쳐 문서를 요약하고 레코드를 분류하며 인사이트를 추출할 수 있습니다. 예를 들어 분석가는 AI_COMPLETE 함수와 grok-4-6-fast 같은 모델을 사용해 자연어 지침을 SQL에 직접 적용할 수 있습니다.
SELECT AI_COMPLETE(
'grok-4-6-fast',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- 보안 데이터에 가까운 위치에서 AI 애플리케이션 개발: Cortex Inference를 사용하면 Snowflake 보안 경계 내에서 에이전틱 엔터프라이즈 애플리케이션을 구축할 수 있습니다. Grok 4.6의 OpenAI 호환 엔드포인트를 Snowflake Cortex REST API 엔드포인트로 지정하면 OpenAI SDK로 손쉽게 시작하고 익숙한 OpenAI 도구와 원활하게 통합할 수 있습니다. 또한 전용 고속 모델을 활용해 작업별로 추론 깊이와 지연 시간의 균형을 조정할 수 있습니다. 아래 예제를 활용하면 빠르게 시작할 수 있습니다.
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="<SNOWFLAKE_PAT>",
base_url="https://<account-identifier>.snowflakecomputing.com/api/v1/openai"
)
response = client.chat.completions.create(
model="grok-4-6",
messages=[
{
"role": "system",
"content": "You are a helpful business analyst"
},
{
"role": "user",
"content":
"Sales are down 18% in Q2. We had lower ad spend and reduced campaign performance in APAC. Can you analyze the image below to examine the cause?"
},
{
"type": "image_url",
"image_url": {
"url": "<base64 url>"
}
}
]
)
print(response.choices[0].message)
Grok 4.6 주요 사용 사례
Grok 4.6은 Grok 4.5보다 추가 학습을 더 오래 실행했습니다. 추론 및 고급 기술 개념을 위해 선별한 모델 생성 데이터, 고품질 엔지니어링 데이터, 개선된 옵티마이저와 학습 방식을 활용했습니다. 이를 통해 이후 진행된 지도 미세 조정(SFT)과 강화 학습(RL) 단계를 위한 더욱 견고한 기반을 마련했습니다. 이후 SpaceXAI는 Grok 4.5를 사용해 다양한 추론 강도와 에이전트 하네스, STEM, 소프트웨어 엔지니어링, 지식 노동 등의 도메인에서 SFT 경로를 재생성했습니다. 모델 기반 검사를 통해 문제가 있는 추적 데이터도 걸러냈습니다. 그 결과 생성된 체크포인트는 강력한 성능과 개선된 동작을 보여줍니다.
Grok 4.6은 지식 노동과 범용 코딩뿐만 아니라 커널 최적화, 웹 개발, 컴퓨터 지원 설계를 위한 도메인별 환경을 포함해 광범위한 에이전틱 RL 작업으로 학습되었습니다. 더 긴 작업 경로에서는 다음 단계로 넘어가기 전에 스스로 결과를 테스트하고 검증하는 능력도 향상되었습니다. 또한 시각화 및 인터랙티브 프로젝트에서 Grok 4.5보다 완성도 높은 첫 결과물을 생성하며, 단 한 번의 실행으로 애플리케이션의 구조와 시각 언어를 확립합니다.
안전성과 역량
Grok 4.6의 안전장치는 모델 역량에 맞춰 개선되고 정교하게 조정되었습니다. SpaceXAI의 안전 스택은 적법한 사용 사례 전반에서 유틸리티와 보안을 극대화하도록 설계되었습니다. Grok 4.6은 취약성 패치, 엔지니어링 설계 주기 단축, AI 연구 지원 등의 사용 사례를 지원합니다. 이는 Grok 4.6의 확장된 역량을 반영합니다. SpaceXAI는 역대 가장 광범위한 배포 전 역량 테스트와 안전장치 조정을 수행했으며, 배포 후 테스트와 서드 파티 테스트도 폭넓게 진행했습니다.
에이전틱 AI를 개념 단계에서 프로덕션으로 전환하는 일은 이제 전략적 필수 과제가 되었습니다. Grok 4.6 기반 에이전트는 복잡한 장기 실행 작업을 더 일관되게, 더 적은 감독만으로 처리해 실제 업무를 대규모로 진전시킬 수 있습니다. CoCo Desktop, CoWork, Cortex AI Functions, Cortex AI Gateway 등 다양한 진입점을 통해 고객은 이 역량을 손쉽게 도입하고, 높은 비즈니스 효과를 창출하는 프로덕션급 에이전틱 AI를 대규모로 구현하는 여정을 가속할 수 있습니다.
자세히 알아보기
Cortex Agents로 에이전트 애플리케이션 구축하기: Cortex Agents를 시작하고 엔터프라이즈 데이터에 기반한 AI 경험을 구축하는 방법을 알아보세요.
Snowflake CoWork 시작하기: Snowflake CoWork에 대해 자세히 알아보고 시작 가이드를 따라 직접 사용해 보세요.
Snowflake CoCo로 구축 시작하기: Snowflake CoCo에 대해 자세히 알아보고 CoCo Desktop 시작 가이드를 통해 직접 체험해 보세요.
미래 전망 진술
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