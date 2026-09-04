SpaceXAIの最新フロンティアモデルであるGrok 4.6が、Snowflake Cortex AIでパブリックプレビューとして利用可能になったことをお知らせします。Grok 4.6は、長時間実行されるエージェントや、高度なインタラクティブおよびビジュアル作業向けに構築されています。トピックの調査、情報の分析、コードベース全体での作業、アイデアの洗練されたアプリケーションや成果物への変換など、多くのステップにわたる複雑なタスクを継続して処理します。エージェント型コーディングやナレッジワークのベンチマーク全体でフロンティアインテリジェンスを提供し、セキュアなSnowflakeの境界内で利用可能な主要なフロンティアモデルの強力な選択肢となります。現在、Snowflake Cortex AI関数およびCortex推論で利用可能であり、Snowflake CoCoおよびSnowflake CoWorkにも近日中に対応する予定です。
Grok 4.6
Grok 4.6は、SpacexAIのこれまでで最も高性能なフロンティアモデルです。トピックの調査、情報の分析、コードベース全体での作業、アイデアの洗練されたアプリケーションや成果物への変換など、多くのステップにわたる複雑なタスクを継続して処理します。9つのベンチマークの複合スコアであるArtificial Analysis Intelligence Indexにおいて、複数のエージェント型コーディングおよびナレッジワークのベンチマークでフロンティアインテリジェンスを達成しています。
SnowflakeでのGrok 4.6の活用方法
Grok 4.6は、Snowflake Cortex AIの他の主要なフロンティアモデルに加わり、Snowflakeの境界内で幅広いエンタープライズユースケースを実現します。
Grok 4.6を使用すると、以下のことが可能になります。
Snowflake CoCoによる開発の迅速化：SnowflakeのAIコーディングエージェントは、エンタープライズデータ、ガバナンスポリシー、ワークフローを理解し、チームが信頼性を損なうことなく、またスケールに影響を与えることなく、アイデアから本番環境へと迅速に移行できるようにします。Grok 4.6の導入により、CoCoは推論、コード生成、より複雑で長時間実行されるタスクのサポート、およびエージェント型実行を向上させます。これにより、セキュアでSnowflakeを認識するアシスタンスが、CoCo desktop、Snowsightインターフェイス、CLI、およびローカル開発ツールに直接提供されます。データエンジニア、アナリスト、ビルダーにとって、Grok 4.6は幅広いプロダクトのアイデアを機能する最初のバージョンに変換するのに特に優れています。未知のドメインを調査し、アプリケーションを構築し、コアとなるインタラクションを実装し、複数回のフィードバックを通じて結果を継続的に改善することができます。
- 高度なパーソナルワークエージェントの構築：Snowflake CoWorkは、すべてのナレッジワーカー向けのパーソナルワークエージェントです。導入初日からデータと業務を理解し、引用元の調査結果を用いて難しい「なぜ」という質問に答え、ビジネスですでに使用しているツール全体で、オンデマンドまたはスケジュールに従ってタスクを実行します。すべてのナレッジワーカーは、すべてのエンタープライズデータに基づいて深く推論し、ルーチンワークを自動化し、アイデアから意思決定、そして行動へとより迅速に移行できます。Cortex AI上のGrok 4.6は、長時間実行されるエージェント向けに構築されており、多くのステップにわたる複雑なタスクを継続し、進行中に自身の作業をチェックします。そのため、CoWorkは、Snowflakeのセキュリティ、ガバナンス、コンテキストで最適化された状態で、より高い一貫性と少ない監視で、調査から実行までプロジェクトを遂行できます。Deep Research、プロアクティブな自動化、再利用可能なユーザースキル、Gmail、Jira、Slack、Salesforce向けのMCPコネクタ、そしてどこにいてもワークエージェントを利用できるネイティブモバイルアプリにより、これらすべてがSnowflakeのガバナンス境界内で提供されます。これにより、すべてのナレッジワーカーは、検索、待機、調整に費やす時間を減らし、ビジネスを前進させる意思決定により多くの時間を割くことができます。
- 構造化データおよび非構造化データの高精度な分析：Cortex AI関数を使用すると、SQLを使用してマルチモーダルなエンタープライズデータ全体でスケーラブルなAIパイプラインを簡単に構築できます。手動でオーケストレーションされたAIパイプラインよりも低コストで高性能な処理を提供し、Snowflakeが誇るセキュリティとガバナンス機能を維持しながら、エンタープライズ全体で信頼できるインサイトを実現します。Grok 4.6を使用すると、パイプライン内で直接、複雑なマルチステップ分析にフロンティア推論を適用し、ドキュメントの要約、レコードの分類、大量のエンタープライズデータからのインサイト抽出を行うことができます。たとえば、AI_COMPLETE関数を使用すると、アナリストはgrok-4-6-fastなどのモデルを使用して、SQL内で直接自然言語の指示を適用できます。
SELECT AI_COMPLETE(
'grok-4-6-fast',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- 開発者はセキュアなデータの近くでAIアプリケーションを構築可能：Cortex推論を使用して、Snowflakeのセキュリティ境界内でエージェント型エンタープライズアプリケーションを構築します。Grok 4.6のOpenAI互換エンドポイントは、Snowflake Cortex REST APIエンドポイントを指定することでOpenAI SDKを簡単に使い始めることができ、使い慣れたOpenAIツールとのシームレスな統合を可能にします。また、専用の高速バリアントにより、タスクにおける推論の深さとレイテンシーのバランスを取ることができます。以下の例を使用して、すぐに開始できます。
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="<SNOWFLAKE_PAT>",
base_url="https://<account-identifier>.snowflakecomputing.com/api/v1/openai"
)
response = client.chat.completions.create(
model="grok-4-6",
messages=[
{
"role": "system",
"content": "You are a helpful business analyst"
},
{
"role": "user",
"content":
"Sales are down 18% in Q2. We had lower ad spend and reduced campaign performance in APAC. Can you analyze the image below to examine the cause?"
},
{
"type": "image_url",
"image_url": {
"url": "<base64 url>"
}
}
]
)
print(response.choices[0].message)
Grok 4.6のユースケース
Grok 4.6は、Grok 4.5よりも長い追加のトレーニング実行を経ており、推論や高度な技術概念のためのキュレーションされたモデル生成データ、高品質なエンジニアリングデータ、および改善されたオプティマイザーとトレーニングレシピを使用しています。これにより、その後のSFTおよびRLステージのためのより強固な基盤が構築されました。その後、SpaceXAIはGrok 4.5を使用して、推論の取り組み、エージェントハーネス、およびSTEM、ソフトウェアエンジニアリング、ナレッジワークなどのドメイン全体でSFTの軌跡を再生成し、モデルベースのチェックで問題のあるトレースを除外しました。その結果得られたチェックポイントは、強力なパフォーマンスと改善された動作を示しています。
Grok 4.6は、ナレッジワーク、一般的なコーディング、カーネル最適化、Web開発、コンピュータ支援設計などのドメイン固有の環境を含む、幅広いエージェント型RLタスクでトレーニングされています。より長い軌跡では、モデルはより多くの自己テストと検証を示し始め、次に進む前に自身の作業をチェックするようになりました。また、Grok 4.5よりもビジュアルおよびインタラクティブなプロジェクトでより強力な初回パスを生成し、単一のパスでアプリケーションの構造と視覚言語を確立します。
安全性と機能
Grok 4.6のセーフガードは、モデルの機能に合わせて改善および調整されています。SpaceXAIの安全スタックは、正当なユースケース全体でユーティリティとセキュリティを最大化するように設計されています。Grok 4.6は、脆弱性のパッチ適用、エンジニアリング設計サイクルの加速、AI研究の強化などのユースケースをサポートしています。これは、Grok 4.6の拡張された機能を反映しており、SpaceXAIのこれまでで最も幅広い機能およびセーフガード調整のための展開前テストスイート、ならびに広範な展開後およびサードパーティのテストを伴います。
エージェント型AIをコンセプトから本番環境に移行することは、現在、戦略的な急務となっています。Grok 4.6を搭載したエージェントは、複雑で長時間実行されるタスクをより高い一貫性と少ない監視で処理でき、実際の作業を大規模に推進します。CoCo DesktopからCoWork、Cortex AI関数、Cortex AIゲートウェイまでの複数のエントリポイントにより、お客様はこの機能を簡単に導入し、影響力の大きい本番環境対応のエージェント型AIを大規模に実現するための道のりを加速できます。
詳細情報
Cortex Agentsを使用したエージェント型アプリケーションの構築：Cortex Agentsの使用を開始し、エンタープライズデータに基づいたAIエクスペリエンスを構築する方法をご確認ください。
Snowflake CoWorkの使用開始：Snowflake CoWorkの詳細を確認し、スタートガイドを使用してぜひお試しください。
Snowflake CoCoでの構築の開始：Snowflake CoCoの詳細を確認し、CoCo Desktopスタートガイドで実際に体験してください。
将来の見通しに関する記述
この記事には、将来のプロダクト提供に関するものを含む、将来の見通しに関する記述が含まれており、プロダクトの提供を約束するものではありません。実際の結果および提供内容は異なる場合があり、既知および未知のリスクならびに不確実性の影響を受けます。詳細については、最新の10-Qレポートをご覧ください。