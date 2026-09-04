Casi d’uso con Grok 4.6

Grok 4.6 è stato sottoposto a un ciclo di training supplementare più lungo rispetto a Grok 4.5, con dati curati generati dal modello per il reasoning e i concetti tecnici avanzati, dati di engineering di alta qualità e un optimizer e una recipe di training migliorati. Questo ha prodotto una base più solida per le fasi di SFT e RL successive. SpaceXAI ha poi usato Grok 4.5 per rigenerare le traiettorie SFT su effort di reasoning, agent harness e domini come STEM, software engineering e knowledge work, filtrando le trace problematiche con controlli basati sul modello. Il checkpoint risultante mostra prestazioni solide e un comportamento migliorato.

Grok 4.6 è addestrato su un’ampia gamma di task RL agentici, tra cui knowledge work, coding generale e ambienti domain-specific per l’ottimizzazione del kernel, lo sviluppo web e la progettazione assistita da computer. Su traiettorie più lunghe, il modello ha anche iniziato a mostrare più autotest e verifica, controllando il proprio lavoro prima di procedere, e produce prime stesure più solide su progetti visivi e interattivi rispetto a Grok 4.5, definendo struttura e linguaggio visivo di un’applicazione in un unico passaggio.

Sicurezza e capacità

Le safeguard di Grok 4.6 sono state migliorate e calibrate in linea con le capacità del modello. Lo stack di safety di SpaceXAI è progettato per massimizzare utilità e sicurezza nei casi d’uso legittimi. Grok 4.6 supporta casi d’uso che includono il patching delle vulnerabilità, l’accelerazione del ciclo di design engineering e l’augmentation della ricerca AI. Questo riflette le capacità estese di Grok 4.6, con la più ampia suite di test pre-deployment mai realizzata da SpaceXAI su capacità e calibrazione delle safeguard, oltre a un’estesa attività di test post-deployment e di terze parti.

Portare l’Agentic AI dall’idea alla produzione è oggi un imperativo strategico. Basati su Grok 4.6, gli agenti AI possono gestire task complessi e di lunga durata con maggiore coerenza e meno supervisione, facendo avanzare il lavoro reale su larga scala. Con più punti di accesso, da CoCo Desktop a CoWork, Cortex AI Functions e Cortex AI Gateway, i clienti possono adottare facilmente questa funzionalità e accelerare il percorso verso un’Agentic AI ad alto impatto, pronta per la produzione e su larga scala.

Scopri di più

Sviluppare applicazioni agentiche con Cortex Agents: inizia a usare Cortex Agents e scopri come sviluppare esperienze AI basate sui tuoi dati aziendali.

Iniziare a usare Snowflake CoWork: scopri di più su Snowflake CoWork e provalo con la nostra guida introduttiva.

Iniziare a sviluppare con Snowflake CoCo: scopri di più su Snowflake CoCo e mettiti all’opera con la guida introduttiva di CoCo Desktop.

Affermazioni riferite al futuro