Siamo entusiasti di annunciare la disponibilità in public preview di Grok 4.6, l’ultimo modello frontier di SpaceXAI, su Snowflake Cortex AI. Grok 4.6 è progettato per agenti di lunga durata e per lavori interattivi e visivi ambiziosi, e porta avanti task complessi su molti passaggi, che si tratti di ricercare un argomento, analizzare informazioni, lavorare su un codebase o trasformare un’idea in un’applicazione rifinita o in un artefatto di lavoro. Offre un’intelligenza frontier nei benchmark dell’agentic coding e del knowledge work, ed è un’aggiunta di valore ai principali modelli frontier disponibili all’interno del perimetro sicuro Snowflake. È disponibile per l’uso con Cortex AI Functions e Cortex Inference; Snowflake CoCo e Snowflake CoWork arriveranno a breve.
Grok 4.6
Grok 4.6 è il modello frontier più capace di SpaceXAI finora e porta avanti task complessi su molti passaggi, che si tratti di ricercare un argomento, analizzare informazioni, lavorare su un codebase o trasformare un’idea in un’applicazione rifinita o in un artefatto di lavoro. Raggiunge un’intelligenza frontier in diversi benchmark dell’agentic coding e del knowledge work sull’Artificial Analysis Intelligence Index, un punteggio composito di nove benchmark.
Fonte: xAI, 12 agosto 2026
Cosa puoi fare con Grok 4.6 su Snowflake
Grok 4.6 si aggiunge ad altri modelli frontier leader in Snowflake Cortex AI, abilitando un’ampia gamma di casi d’uso enterprise, tutti nel perimetro Snowflake.
Con Grok 4.6 puoi:
Accelerare lo sviluppo con Snowflake CoCo: L’agente AI di coding di Snowflake comprende i dati aziendali, le policy di governance e i workflow, consentendo ai team di passare rapidamente dall’idea alla produzione senza compromettere la fiducia o incidere sulla scalabilità. Ora, con Grok 4.6, CoCo offre un ragionamento migliorato, la generazione di codice, il supporto per task più complessi e di lunga durata e l’esecuzione agentica, portando assistenza sicura e consapevole del contesto Snowflake direttamente in CoCo Desktop, nell’interfaccia Snowsight, nella CLI e negli strumenti di sviluppo locali. Per data engineer, analisti e builder, Grok 4.6 è particolarmente efficace nel trasformare un’idea di prodotto ampia in una prima versione funzionante: può ricercare domini poco familiari, strutturare l’applicazione, implementare le interazioni principali e continuare a raffinare il risultato attraverso diversi cicli di feedback.
- Sviluppare agenti AI personali avanzati per il lavoro: Snowflake CoWork è l’agente AI personale per il lavoro di ogni knowledge worker. Fin dal primo giorno comprende i tuoi dati e il tuo lavoro, risponde a domande complesse sul “perché” con ricerche citate ed esegue task on demand, secondo pianificazione e attraverso gli strumenti già in uso nella tua azienda. Ogni knowledge worker può ragionare in profondità su tutti i dati aziendali, automatizzare il lavoro di routine e passare più rapidamente dall’idea alla decisione all’azione. Grok 4.6 su Cortex AI è progettato per agenti di lunga durata, sostiene task complessi e articolati su molti passaggi e verifica il proprio lavoro man mano, così CoWork può portare un progetto dalla ricerca all’azione con maggiore coerenza e meno supervisione, il tutto ottimizzato con la sicurezza, la governance e il contesto Snowflake. Con Deep Research, automazioni proattive, User Skills riutilizzabili, connettori MCP per Gmail, Jira, Slack e Salesforce e un’app mobile nativa che porta il tuo agente AI per il lavoro ovunque ti trovi, il tutto all’interno del perimetro di governance Snowflake, ogni knowledge worker dedica meno tempo a cercare, aspettare e coordinare, e più tempo a prendere le decisioni che fanno progredire il business.
- Analizzare dati strutturati e non strutturati con una precisione senza pari: Cortex AI Functions rendono semplice sviluppare pipeline di AI scalabili su dati aziendali multimodali usando SQL. Offrono un’elaborazione ad alte prestazioni a un costo inferiore rispetto alle pipeline di AI orchestrate manualmente, consentendo insight affidabili in tutta l’azienda e mantenendo al contempo le funzionalità di sicurezza e governance per cui Snowflake è noto. Con Grok 4.6 puoi applicare un ragionamento frontier ad analisi complesse e articolate in più passaggi direttamente nelle tue pipeline, riassumendo documenti, classificando record ed estraendo insight su grandi volumi di dati aziendali. Ad esempio, con la funzione AI_COMPLETE, gli analisti possono applicare istruzioni in linguaggio naturale direttamente in SQL usando modelli come grok-4-6-fast.
SELECT AI_COMPLETE(
'grok-4-6-fast',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- Gli sviluppatori possono sviluppare app di AI più vicine ai propri dati sicuri: Utilizza Cortex Inference per sviluppare app aziendali agentiche all’interno del perimetro di sicurezza Snowflake. L’endpoint compatibile con OpenAI di Grok 4.6 rende semplice iniziare a usare l’SDK OpenAI puntandolo all’endpoint dell’API REST Snowflake Cortex, per un’integrazione fluida con gli strumenti OpenAI già familiari, mentre la variante fast dedicata permette di bilanciare profondità di ragionamento e latenza su un task. Puoi iniziare subito usando l’esempio seguente.
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="<SNOWFLAKE_PAT>",
base_url="https://<account-identifier>.snowflakecomputing.com/api/v1/openai"
)
response = client.chat.completions.create(
model="grok-4-6",
messages=[
{
"role": "system",
"content": "You are a helpful business analyst"
},
{
"role": "user",
"content":
"Sales are down 18% in Q2. We had lower ad spend and reduced campaign performance in APAC. Can you analyze the image below to examine the cause?"
},
{
"type": "image_url",
"image_url": {
"url": "<base64 url>"
}
}
]
)
print(response.choices[0].message)
Casi d’uso con Grok 4.6
Grok 4.6 è stato sottoposto a un ciclo di training supplementare più lungo rispetto a Grok 4.5, con dati curati generati dal modello per il reasoning e i concetti tecnici avanzati, dati di engineering di alta qualità e un optimizer e una recipe di training migliorati. Questo ha prodotto una base più solida per le fasi di SFT e RL successive. SpaceXAI ha poi usato Grok 4.5 per rigenerare le traiettorie SFT su effort di reasoning, agent harness e domini come STEM, software engineering e knowledge work, filtrando le trace problematiche con controlli basati sul modello. Il checkpoint risultante mostra prestazioni solide e un comportamento migliorato.
Grok 4.6 è addestrato su un’ampia gamma di task RL agentici, tra cui knowledge work, coding generale e ambienti domain-specific per l’ottimizzazione del kernel, lo sviluppo web e la progettazione assistita da computer. Su traiettorie più lunghe, il modello ha anche iniziato a mostrare più autotest e verifica, controllando il proprio lavoro prima di procedere, e produce prime stesure più solide su progetti visivi e interattivi rispetto a Grok 4.5, definendo struttura e linguaggio visivo di un’applicazione in un unico passaggio.
Sicurezza e capacità
Le safeguard di Grok 4.6 sono state migliorate e calibrate in linea con le capacità del modello. Lo stack di safety di SpaceXAI è progettato per massimizzare utilità e sicurezza nei casi d’uso legittimi. Grok 4.6 supporta casi d’uso che includono il patching delle vulnerabilità, l’accelerazione del ciclo di design engineering e l’augmentation della ricerca AI. Questo riflette le capacità estese di Grok 4.6, con la più ampia suite di test pre-deployment mai realizzata da SpaceXAI su capacità e calibrazione delle safeguard, oltre a un’estesa attività di test post-deployment e di terze parti.
Portare l’Agentic AI dall’idea alla produzione è oggi un imperativo strategico. Basati su Grok 4.6, gli agenti AI possono gestire task complessi e di lunga durata con maggiore coerenza e meno supervisione, facendo avanzare il lavoro reale su larga scala. Con più punti di accesso, da CoCo Desktop a CoWork, Cortex AI Functions e Cortex AI Gateway, i clienti possono adottare facilmente questa funzionalità e accelerare il percorso verso un’Agentic AI ad alto impatto, pronta per la produzione e su larga scala.
Scopri di più
Sviluppare applicazioni agentiche con Cortex Agents: inizia a usare Cortex Agents e scopri come sviluppare esperienze AI basate sui tuoi dati aziendali.
Iniziare a usare Snowflake CoWork: scopri di più su Snowflake CoWork e provalo con la nostra guida introduttiva.
Iniziare a sviluppare con Snowflake CoCo: scopri di più su Snowflake CoCo e mettiti all’opera con la guida introduttiva di CoCo Desktop.
Affermazioni riferite al futuro
Questo articolo contiene delle affermazioni riferite al futuro, tra cui offerte future di prodotto, che però non rappresentano un impegno a fornire alcuna offerta di prodotto. I risultati e le offerte effettivi possono differire e sono soggetti a rischi e incertezze noti e ignoti. Per maggiori informazioni, consulta il nostro più recente modulo 10-Q.