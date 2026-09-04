Cas d’usage avec Grok 4.6

Grok 4.6 a bénéficié d’un cycle d’entraînement supplémentaire plus long que Grok 4.5, avec des données générées par le modèle et soigneusement sélectionnées pour le raisonnement et les concepts techniques avancés, des données d’ingénierie de haute qualité, ainsi qu’un optimiseur et une recette d’entraînement améliorés. Cette approche a fourni une base plus solide pour les étapes SFT et RL qui ont suivi. SpaceXAI a ensuite utilisé Grok 4.5 pour régénérer les trajectoires SFT à travers différentes tâches de raisonnement, harnais d’agents et domaines comme les STEM, le génie logiciel et le knowledge work, tout en filtrant les traces problématiques au moyen de contrôles basés sur des modèles. Le checkpoint obtenu affiche de hautes performances et un comportement amélioré.

Grok 4.6 est entraîné sur un large éventail de tâches de RL agentique, notamment le knowledge work, le codage général et des environnements propres à certains domaines comme l’optimisation de noyaux, le développement web et la conception assistée par ordinateur. Sur les trajectoires plus longues, le modèle a également commencé à montrer davantage d’auto‑tests et de vérifications, en contrôlant son propre travail avant de passer à la suite. Il produit aussi de meilleurs premiers jets que Grok 4.5 sur les projets visuels et interactifs, en définissant la structure et le langage visuel d’une application en un seul passage.

Sécurité et capacités

Les garde-fous de Grok 4.6 ont été améliorés et calibrés en fonction des capacités du modèle. Le stack de sécurité de SpaceXAI est conçu pour maximiser l’utilité et la sécurité dans les cas d’usage légitimes. Grok 4.6 prend en charge des cas d’usage tels que la correction de vulnérabilités, l’accélération du cycle de conception en ingénierie et le renforcement de la recherche en IA. Cela reflète l’élargissement des capacités de Grok 4.6, avec la suite de tests de pré‑déploiement la plus complète jamais menée par SpaceXAI pour évaluer les capacités et calibrer les garde-fous, ainsi que des tests post‑déploiement et tiers approfondis.

Faire passer l’IA agentique du concept à la production est désormais un impératif stratégique. Avec Grok 4.6, les agents peuvent prendre en charge des tâches complexes et de longue durée avec plus de constance et moins de supervision, afin de faire avancer le travail concret à grande échelle. Avec plusieurs points d’entrée, de CoCo Desktop à CoWork, Cortex AI Functions et Cortex AI Gateway, les clients peuvent adopter facilement cette capacité et accélérer leur transition vers une IA agentique à fort impact, prête pour la production et facile à déployer à grand échelle.

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