Nous sommes ravis d’annoncer la mise en disponibilité en public preview de Grok 4.6, le dernier modèle frontier de SpaceXAI, sur Snowflake Cortex AI. Grok 4.6 est conçu pour les agents de longue durée et les travaux interactifs et visuels ambitieux. Il garde le cap sur des tâches complexes en plusieurs étapes, qu’il s’agisse de faire des recherches sur un sujet, d’analyser des informations, de travailler dans une base de code ou de transformer une idée en application aboutie ou en livrable professionnel. Il offre une intelligence de pointe sur les benchmarks de codage agentique et de knowledge work, ce qui en fait un ajout précieux aux grands modèles frontier disponibles dans le périmètre sécurisé de Snowflake. Il peut être utilisé avec Snowflake Cortex AI Functions et Cortex Inference, et sera bientôt disponible avec Snowflake CoCo et Snowflake CoWork.
Grok 4.6
Grok 4.6 est le modèle frontier le plus avancé de SpacexAI à ce jour. Il prend en charge des tâches complexes en plusieurs étapes, qu’il s’agisse de faire des recherches sur un sujet, d’analyser des informations, de travailler dans une base de code ou de transformer une idée en application aboutie ou en livrable professionnel. Il atteint un niveau d’intelligence de pointe sur plusieurs benchmarks de codage agentique et de knowledge work de l’Artificial Analysis Intelligence Index, un score composite reposant sur neuf benchmarks.
Source : xAI, 12 août 2026
Ce que vous pouvez faire avec Grok 4.6 sur Snowflake
Grok 4.6 rejoint d’autres grands modèles frontier dans Snowflake Cortex AI, ouvrant la voie à un large éventail de cas d’usage d’entreprise, toujours dans le périmètre Snowflake.
Avec Grok 4.6, vous pouvez :
Accélérer le développement avec Snowflake CoCo : l’agent de codage IA de Snowflake comprend vos données d’entreprise, vos politiques de gouvernance et vos workflows. Les équipes peuvent ainsi passer rapidement de l’idée à la production, sans compromettre la confiance ni la capacité à faire évoluer leurs projets. Désormais, avec Grok 4.6, CoCo offre un raisonnement amélioré, la génération de code, la prise en charge de tâches plus complexes et de longue durée, ainsi que l’exécution agentique. Vous bénéficiez d’une assistance sécurisée et adaptée à Snowflake directement dans CoCo desktop, l’interface Snowsight, la CLI et les outils de développement locaux. Pour les data engineers, les analystes et les builders, Grok 4.6 excelle notamment dans la transformation d’une idée produit générale en première version fonctionnelle. Il peut explorer des domaines inconnus, structurer l’application, implémenter les interactions clés et continuer à affiner le résultat au fil de plusieurs cycles de feedback.
- Créer des agents de travail personnels avancés : Snowflake CoWork est l’agent personnel de travail de tout professionnel du savoir. Dès le premier jour, il comprend vos données et votre travail, répond aux questions complexes sur le « pourquoi » en citant ses sources, et exécute des tâches à la demande, selon un calendrier ou dans les outils que votre entreprise utilise déjà. Chaque collaborateur peut analyser en profondeur toutes les données de l’entreprise, automatiser les tâches courantes et passer plus vite de l’idée à la décision, puis à l’action. Grok 4.6 sur Cortex AI est conçu pour les agents fonctionnant sur des sessions tournant sur le long terme. Il maintient le cap sur des tâches complexes en plusieurs étapes et vérifie son propre travail au fil de l’eau, afin que CoWork puisse mener un projet de la recherche à l’action avec davantage de constance et moins de supervision, le tout optimisé par la sécurité, la gouvernance et le contexte de Snowflake. Avec Deep Research, les automatisations proactives, les User Skills réutilisables, les connecteurs MCP pour Gmail, Jira, Slack et Salesforce, ainsi qu’une app mobile native ui met votre agent de travail à portée de main où que vous soyez, le tout dans le périmètre de gouvernance de Snowflake, chaque knowledge worker passe moins de temps à chercher, attendre et coordonner, et plus de temps à prendre les décisions qui font avancer l’entreprise.
- Analyser les données structurées et non structurées avec une précision inégalée : Cortex AI Functions permet de créer simplement des pipelines d’IA évolutifs sur des données d’entreprise multimodales à l’aide de SQL. Elles offrent un traitement haute performance à un coût inférieur à celui de pipelines d’IA orchestrés manuellement, afin de générer des insights fiables à l’échelle de l’entreprise tout en conservant les capacités de sécurité et de gouvernance qui font la réputation de Snowflake. Avec Grok 4.6, vous pouvez appliquer un raisonnement de pointe à des analyses complexes en plusieurs étapes, directement dans vos pipelines : résumer des documents, classer des enregistrements et extraire des informations exploitables à partir de grands volumes de données d’entreprise. Par exemple, avec la fonction AI_COMPLETE, les analystes peuvent appliquer des instructions en langage naturel directement en SQL à l’aide de modèles tels que grok-4-6-fast.
SELECT AI_COMPLETE(
'grok-4-6-fast',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- Les développeurs peuvent créer des applications d’IA au plus près de leurs données sécurisées : Utilisez Cortex Inference pour créer des applications d’entreprise agentiques dans le périmètre de sécurité de Snowflake. Le point de terminaison compatible OpenAI de Grok 4.6 simplifie la prise en main avec le SDK OpenAI : il suffit de le faire pointer vers votre point de terminaison d’API REST Snowflake Cortex. Vous profitez ainsi d’une intégration fluide avec les outils OpenAI que vous connaissez déjà, tandis que la variante rapide dédiée vous permet d’équilibrer profondeur de raisonnement et latence selon la tâche. Vous pouvez démarrer rapidement avec l’exemple ci-dessous.
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="<SNOWFLAKE_PAT>",
base_url="https://<account-identifier>.snowflakecomputing.com/api/v1/openai"
)
response = client.chat.completions.create(
model="grok-4-6",
messages=[
{
"role": "system",
"content": "You are a helpful business analyst"
},
{
"role": "user",
"content":
"Sales are down 18% in Q2. We had lower ad spend and reduced campaign performance in APAC. Can you analyze the image below to examine the cause?"
},
{
"type": "image_url",
"image_url": {
"url": "<base64 url>"
}
}
]
)
print(response.choices[0].message)
Cas d’usage avec Grok 4.6
Grok 4.6 a bénéficié d’un cycle d’entraînement supplémentaire plus long que Grok 4.5, avec des données générées par le modèle et soigneusement sélectionnées pour le raisonnement et les concepts techniques avancés, des données d’ingénierie de haute qualité, ainsi qu’un optimiseur et une recette d’entraînement améliorés. Cette approche a fourni une base plus solide pour les étapes SFT et RL qui ont suivi. SpaceXAI a ensuite utilisé Grok 4.5 pour régénérer les trajectoires SFT à travers différentes tâches de raisonnement, harnais d’agents et domaines comme les STEM, le génie logiciel et le knowledge work, tout en filtrant les traces problématiques au moyen de contrôles basés sur des modèles. Le checkpoint obtenu affiche de hautes performances et un comportement amélioré.
Grok 4.6 est entraîné sur un large éventail de tâches de RL agentique, notamment le knowledge work, le codage général et des environnements propres à certains domaines comme l’optimisation de noyaux, le développement web et la conception assistée par ordinateur. Sur les trajectoires plus longues, le modèle a également commencé à montrer davantage d’auto‑tests et de vérifications, en contrôlant son propre travail avant de passer à la suite. Il produit aussi de meilleurs premiers jets que Grok 4.5 sur les projets visuels et interactifs, en définissant la structure et le langage visuel d’une application en un seul passage.
Sécurité et capacités
Les garde-fous de Grok 4.6 ont été améliorés et calibrés en fonction des capacités du modèle. Le stack de sécurité de SpaceXAI est conçu pour maximiser l’utilité et la sécurité dans les cas d’usage légitimes. Grok 4.6 prend en charge des cas d’usage tels que la correction de vulnérabilités, l’accélération du cycle de conception en ingénierie et le renforcement de la recherche en IA. Cela reflète l’élargissement des capacités de Grok 4.6, avec la suite de tests de pré‑déploiement la plus complète jamais menée par SpaceXAI pour évaluer les capacités et calibrer les garde-fous, ainsi que des tests post‑déploiement et tiers approfondis.
Faire passer l’IA agentique du concept à la production est désormais un impératif stratégique. Avec Grok 4.6, les agents peuvent prendre en charge des tâches complexes et de longue durée avec plus de constance et moins de supervision, afin de faire avancer le travail concret à grande échelle. Avec plusieurs points d’entrée, de CoCo Desktop à CoWork, Cortex AI Functions et Cortex AI Gateway, les clients peuvent adopter facilement cette capacité et accélérer leur transition vers une IA agentique à fort impact, prête pour la production et facile à déployer à grand échelle.
En savoir plus
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