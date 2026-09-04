Wir freuen uns, die Public Preview von Grok 4.6, dem neuesten Frontier-Modell von SpaceXAI, auf Snowflake Cortex AI ankündigen zu können. Grok 4.6 wurde für lang laufende Agenten und anspruchsvolle interaktive und visuelle Arbeiten entwickelt und bewältigt komplexe Aufgaben über viele Schritte hinweg – sei es bei der Recherche eines Themas, der Analyse von Informationen, der Arbeit an einer Codebasis oder der Umsetzung einer Idee in eine fertige Anwendung oder ein Arbeitsartefakt. Es bietet Frontier-Intelligenz bei Benchmarks für Agentic Coding und Wissensarbeit und ist damit eine wertvolle Ergänzung zu den führenden Frontier-Modellen, die innerhalb der sicheren Snowflake-Umgebung verfügbar sind. Es kann mit Snowflake Cortex AI Functions und Cortex Inference verwendet werden, wobei Snowflake CoCo und Snowflake CoWork in Kürze folgen.
Grok 4.6
Grok 4.6 ist das bisher leistungsfähigste Frontier-Modell von SpacexAI, das komplexe Aufgaben über viele Schritte hinweg bewältigt – sei es bei der Recherche eines Themas, der Analyse von Informationen, der Arbeit an einer Codebasis oder der Umsetzung einer Idee in eine fertige Anwendung oder ein Arbeitsartefakt. Es erreicht Frontier-Intelligenz bei mehreren Benchmarks für Agentic Coding und Wissensarbeit im Artificial Analysis Intelligence Index, einem Gesamtwert aus neun Benchmarks.
Quelle: xAI, 12. Aug. 2026
Was Sie mit Grok 4.6 auf Snowflake tun können
Grok 4.6 reiht sich in die anderen führenden Frontier-Modelle in Snowflake Cortex AI ein und ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungsfällen für Unternehmen – und das alles innerhalb der sicheren Umgebung von Snowflake.
Mit Grok 4.6 können Sie:
Die Entwicklung mit Snowflake CoCo beschleunigen: Der KI-Coding-Agent von Snowflake versteht Ihre Unternehmensdaten, Governance-Richtlinien und Workflows, sodass Teams schnell von der Idee zur Produktion gelangen können, ohne das Vertrauen zu beeinträchtigen oder die Skalierbarkeit zu gefährden. Mit Grok 4.6 ermöglicht CoCo nun verbessertes Reasoning, Codegenerierung, Unterstützung für komplexere, lang laufende Aufgaben und Agentic Execution und bringt sichere, Snowflake-spezifische Unterstützung direkt in den CoCo Desktop, die Snowsight-Oberfläche, die CLI und lokale Entwicklungstools. Für Data Engineers, Analyst:innen und Entwickler:innen ist Grok 4.6 besonders stark darin, eine breite Produktidee in eine funktionierende erste Version zu verwandeln. Es kann unbekannte Bereiche recherchieren, die Anwendung strukturieren, die Kerninteraktionen implementieren und das Ergebnis durch mehrere Feedbackrunden weiter verfeinern.
- Fortschrittliche persönliche Arbeitsagenten entwickeln: Snowflake CoWork ist der persönliche Agent für alle Knowledge Worker. Vom ersten Tag an versteht er Ihre Daten und Ihre Arbeit, beantwortet schwierige „Warum“-Fragen mit zitierter Recherche und führt Aufgaben bei Bedarf, nach Zeitplan und über die Tools hinweg aus, die Ihr Unternehmen bereits nutzt. Alle Knowledge Worker können tiefgreifendes Reasoning über all Ihre Unternehmensdaten anwenden, Routinearbeiten automatisieren und schneller von der Idee über die Entscheidung zur Handlung gelangen. Grok 4.6 auf Cortex AI wurde für lang laufende Agenten entwickelt, die komplexe, mehrstufige Aufgaben über viele Schritte hinweg bewältigen und ihre eigene Arbeit dabei überprüfen. So kann CoWork ein Projekt von der Recherche bis zur Handlung mit größerer Konsistenz und weniger Aufsicht durchführen – alles optimiert mit der Sicherheit, Governance und dem Kontext von Snowflake. Mit Deep Research, proaktiven Automatisierungen, wiederverwendbaren User Skills, MCP-Konnektoren für Gmail, Jira, Slack und Salesforce sowie einer nativen mobilen App, die Ihren Arbeitsagenten überallhin mitnimmt – alles innerhalb der Governance-Umgebung von Snowflake –, verbringen alle Knowledge Worker weniger Zeit mit Suchen, Warten und Koordinieren und mehr Zeit mit Entscheidungen, die das Unternehmen voranbringen.
- Strukturierte und unstrukturierte Daten mit beispielloser Präzision analysieren: Cortex AI Functions machen es einfach, skalierbare KI-Pipelines über multimodale Unternehmensdaten hinweg mit SQL zu erstellen. Sie bieten eine hochleistungsfähige Verarbeitung zu geringeren Kosten als manuell orchestrierte KI-Pipelines und ermöglichen vertrauenswürdige Erkenntnisse im gesamten Unternehmen, während die Sicherheits- und Governance-Funktionen, für die Snowflake bekannt ist, erhalten bleiben. Mit Grok 4.6 können Sie Frontier-Reasoning auf komplexe, mehrstufige Analysen direkt in Ihren Pipelines anwenden, Dokumente zusammenfassen, Datensätze klassifizieren und Erkenntnisse aus großen Mengen von Unternehmensdaten gewinnen. Mit der AI_COMPLETE-Funktion können Analyst:innen beispielsweise Anweisungen in natürlicher Sprache direkt in SQL anwenden, indem sie Modelle wie grok-4-6-fast verwenden.
SELECT AI_COMPLETE(
'grok-4-6-fast',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- Entwickler:innen können KI-Anwendungen näher an ihren sicheren Daten erstellen: Verwenden Sie Cortex Inference, um Agentic-Unternehmensanwendungen innerhalb der sicheren Umgebung von Snowflake zu erstellen. Der OpenAI-kompatible Endpunkt von Grok 4.6 macht den Einstieg mit dem OpenAI SDK einfach, indem Sie ihn auf Ihren Snowflake Cortex REST API-Endpunkt verweisen. Dies ermöglicht eine nahtlose Integration mit vertrauten OpenAI-Tools, während die dedizierte schnelle Variante es Ihnen ermöglicht, die Reasoning-Tiefe und die Latenz bei einer Aufgabe auszubalancieren. Mit dem folgenden Beispiel können Sie schnell loslegen.
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="<SNOWFLAKE_PAT>",
base_url="https://<account-identifier>.snowflakecomputing.com/api/v1/openai"
)
response = client.chat.completions.create(
model="grok-4-6",
messages=[
{
"role": "system",
"content": "You are a helpful business analyst"
},
{
"role": "user",
"content":
"Sales are down 18% in Q2. We had lower ad spend and reduced campaign performance in APAC. Can you analyze the image below to examine the cause?"
},
{
"type": "image_url",
"image_url": {
"url": "<base64 url>"
}
}
]
)
print(response.choices[0].message)
Anwendungsfälle mit Grok 4.6
Grok 4.6 durchlief einen längeren zusätzlichen Trainingslauf als Grok 4.5, mit kuratierten modellgenerierten Daten für Reasoning und fortgeschrittene technische Konzepte, hochwertigen Engineering-Daten sowie einem verbesserten Optimierer und Trainingsrezept. Dies schuf eine stärkere Grundlage für die folgenden SFT- und RL-Phasen. SpaceXAI verwendete dann Grok 4.5, um die SFT-Trajektorien über Reasoning-Aufgaben, Agent-Harnesses und Bereiche wie MINT, Software-Engineering und Wissensarbeit hinweg neu zu generieren und problematische Spuren mit modellbasierten Prüfungen herauszufiltern. Der resultierende Checkpoint zeigt eine starke Performance und ein verbessertes Verhalten.
Grok 4.6 ist auf eine Vielzahl von Agentic-RL-Aufgaben trainiert, darunter Wissensarbeit, allgemeines Coding und domänenspezifische Umgebungen für Kernel-Optimierung, Webentwicklung und computergestütztes Design. Bei längeren Trajektorien begann das Modell auch, mehr Selbsttests und Verifizierungen zu zeigen, indem es seine eigene Arbeit überprüfte, bevor es fortfuhr. Zudem liefert es bei visuellen und interaktiven Projekten stärkere erste Durchläufe als Grok 4.5 und etabliert Struktur und visuelle Sprache für eine Anwendung in einem einzigen Durchlauf.
Sicherheit und Funktionen
Die Sicherheitsvorkehrungen von Grok 4.6 wurden verbessert und an die Funktionen des Modells angepasst. Der Sicherheits-Stack von SpaceXAI ist darauf ausgelegt, den Nutzen und die Sicherheit bei legitimen Anwendungsfällen zu maximieren. Grok 4.6 unterstützt Anwendungsfälle wie das Patchen von Schwachstellen, die Beschleunigung des Engineering-Design-Zyklus und die Erweiterung der KI-Forschung. Dies spiegelt die erweiterten Funktionen von Grok 4.6 wider, mit der bisher umfangreichsten Suite von SpaceXAI für Tests vor der Bereitstellung zur Kalibrierung von Funktionen und Sicherheitsvorkehrungen sowie umfangreichen Tests nach der Bereitstellung und durch Dritte.
Der Übergang von Agentic AI vom Konzept zur Produktion ist nun eine strategische Notwendigkeit. Angetrieben durch Grok 4.6 können Agenten komplexe, lang laufende Aufgaben mit größerer Konsistenz und weniger Aufsicht bewältigen und so die eigentliche Arbeit in großem Maßstab vorantreiben. Mit mehreren Einstiegspunkten von CoCo Desktop über CoWork und Cortex AI Functions bis hin zu Cortex AI Gateway können Kund:innen diese Funktion problemlos übernehmen und ihren Weg zu hochwirksamer, produktionsreifer Agentic AI in großem Maßstab beschleunigen.
Hier mehr erfahren
Agentic-Anwendungen mit Cortex Agents erstellen: Machen Sie Ihre ersten Schritte mit Cortex Agents und erfahren Sie, wie Sie KI-Erlebnisse auf der Grundlage Ihrer Unternehmensdaten erstellen.
Erste Schritte mit Snowflake CoWork: Erfahren Sie mehr über Snowflake CoWork und probieren Sie es mit unserem Leitfaden für die ersten Schritte aus.
Beginnen Sie mit der Entwicklung mit Snowflake CoCo: Erfahren Sie mehr über Snowflake CoCo und sammeln Sie praktische Erfahrungen mit dem Leitfaden für die ersten Schritte mit CoCo Desktop.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Dieser Artikel enthält zukunftsgerichtete Aussagen, unter anderem zu unseren zukünftigen Produktangeboten, und stellt keine Verpflichtung zur Bereitstellung von Produktangeboten dar. Die tatsächlichen Ergebnisse und Angebote können abweichen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten. Weitere Informationen finden Sie in unserem aktuellen Formular 10-Q.