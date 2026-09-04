Estamos muito satisfeitos em anunciar a disponibilidade em versão preliminar pública do Grok 4.6, o mais recente modelo de fronteira da SpaceXAI, no Snowflake Cortex AI. O Grok 4.6 foi criado para agentes de longa duração e para trabalhos interativos e visuais ambiciosos, oferecendo suporte a tarefas complexas ao longo de várias etapas, seja pesquisando um tópico, analisando informações, trabalhando em uma base de código ou transformando uma ideia em uma aplicação ou artefato de trabalho refinado. Ele oferece inteligência de fronteira em benchmarks de codificação com agentes e de trabalho de conhecimento, tornando-se uma adição valiosa aos principais modelos de fronteira disponíveis dentro do perímetro seguro da Snowflake. O Grok 4.6 encontra-se disponível para uso com o Snowflake Cortex AI Functions e o Cortex Inference, com o Snowflake CoCo e, em breve, com o Snowflake CoWork.
Grok 4.6
O Grok 4.6 é o modelo de fronteira mais capaz da SpaceXAI até hoje, oferecendo suporte a tarefas complexas ao longo de várias etapas, seja pesquisando um tópico, analisando informações, trabalhando em uma base de código ou transformando uma ideia em uma aplicação ou artefato de trabalho refinado. Ele alcança inteligência de fronteira em vários benchmarks de codificação com agentes e de trabalho de conhecimento no Artificial Analysis Intelligence Index, uma pontuação composta de nove benchmarks.
Fonte: xAI, 12 de agosto de 2026.
O que é possível fazer com o Grok 4.6 no Snowflake
O Grok 4.6 une-se a outros modelos líderes no Snowflake Cortex AI, possibilitando uma ampla variedade de casos de uso para as empresas. Tudo no perímetro da plataforma Snowflake.
Com o Grok 4.6, você pode:
Aumentar a velocidade de desenvolvimento com o Snowflake CoCo: o agente de codificação de IA da Snowflake entende os dados, as políticas de governança e os fluxos de trabalho da sua empresa, permitindo que as equipes passem da ideia à produção com rapidez, sem comprometer a confiança ou a capacidade de ajustar a escala. Agora, com o Grok 4.6, o CoCo possibilita raciocínio aprimorado, geração de código, suporte a tarefas mais complexas e de longa duração e execução de agentes, trazendo assistência segura e ciente do Snowflake diretamente para o CoCo desktop, a interface Snowsight, a CLI e as ferramentas de desenvolvimento locais. Para engenheiros de dados, analistas e desenvolvedores, o Grok 4.6 é especialmente forte em transformar uma ideia de produto abrangente em uma primeira versão funcional: ele pode pesquisar domínios desconhecidos, estruturar a aplicação, implementar as interações principais e continuar refinando o resultado ao longo de vários ciclos de feedback.
- Criar agentes pessoais de trabalho avançados: O Snowflake CoWork é o agente pessoal de trabalho para todo profissional do conhecimento. Desde o primeiro dia, ele entende seus dados e seu trabalho, responde perguntas difíceis de "por quê" com pesquisas citadas e executa tarefas sob demanda, em horários programados e em todas as ferramentas que sua empresa já usa. Todo profissional do conhecimento pode raciocinar profundamente sobre todos os dados corporativos, automatizar trabalho rotineiro e avançar mais rápido, da ideia à decisão e à ação. O Grok 4.6 no Cortex AI foi criado para agentes de execução prolongada, sustentando tarefas complexas de várias etapas ao longo do processo e verificando seu próprio trabalho conforme avança, permitindo que o CoWork conduza um projeto da pesquisa até a ação com mais consistência e menos supervisão, tudo otimizado com a segurança, a governança e o contexto da Snowflake. Com o Deep Research, automações proativas, User Skills reutilizáveis, conectores MCP para Gmail, Jira, Slack e Salesforce, e um app móvel nativo que leva seu agente de trabalho para onde você estiver, tudo dentro do perímetro de governança da Snowflake, todo profissional do conhecimento gasta menos tempo pesquisando, esperando e coordenando, e mais tempo tomando as decisões que fazem a empresa avançar.
- Analisar dados estruturados e não estruturados com precisão inigualável: Cortex AI Functions facilita a criação de pipelines de IA com escalabilidade para dados corporativos multimodais usando SQL. Eles oferecem processamento de alta performance a um custo menor do que os pipelines de IA orquestrados manualmente, possibilitando insights confiáveis por toda a empresa e mantendo os recursos de segurança e governança característicos da Snowflake. Com o Grok 4.6, você pode empregar raciocínio de fronteira a análises complexas e de várias etapas diretamente em seus pipelines, resumindo documentos, classificando registros e extraindo insights de grandes volumes de dados corporativos. Por exemplo, com a função AI_COMPLETE, os analistas podem elaborar instruções em linguagem natural diretamente no SQL, utilizando modelos como o grok-4-6-fast.
SELECT AI_COMPLETE(
'grok-4-6-fast',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- Os desenvolvedores podem criar aplicações de IA mais próximas dos seus dados seguros: use o Cortex Inference para criar aplicações corporativas com agentes dentro do perímetro de segurança do Snowflake. O endpoint compatível com OpenAI do Grok 4.6 facilita o início do uso do SDK da OpenAI, basta apontá-lo para o endpoint da REST API do Snowflake Cortex, viabilizando uma integração perfeita com as ferramentas já conhecidas da OpenAI, enquanto a variante fast dedicada permite equilibrar profundidade de raciocínio e latência conforme a tarefa. Comece rapidamente usando o exemplo abaixo.
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="<SNOWFLAKE_PAT>",
base_url="https://<account-identifier>.snowflakecomputing.com/api/v1/openai"
)
response = client.chat.completions.create(
model="grok-4-6",
messages=[
{
"role": "system",
"content": "You are a helpful business analyst"
},
{
"role": "user",
"content":
"Sales are down 18% in Q2. We had lower ad spend and reduced campaign performance in APAC. Can you analyze the image below to examine the cause?"
},
{
"type": "image_url",
"image_url": {
"url": "<base64 url>"
}
}
]
)
print(response.choices[0].message)
Casos de uso com o Grok 4.6
O Grok 4.6 passou por uma execução de treinamento suplementar mais longa do que o Grok 4.5, com dados gerados por modelo e selecionados para raciocínio e conceitos técnicos avançados, dados de engenharia de alta qualidade, um otimizador e uma melhor rotina de treinamento. Isso gerou uma base mais sólida para os stages de SFT e RL que vieram a seguir. Em seguida, a SpaceXAI usou o Grok 4.5 para gerar novamente as trajetórias de SFT em diferentes esforços de raciocínio, estruturas de agente (agent harness) e domínios como STEM, engenharia de software e trabalho de conhecimento, filtrando rastreamentos problemáticos com verificações baseadas em modelo. O checkpoint resultante apresenta forte performance e melhor comportamento.
O Grok 4.6 é treinado em uma ampla variedade de tarefas de RL com agentes, incluindo trabalho de conhecimento, codificação geral e ambientes específicos de domínio para otimização de kernel, desenvolvimento web e design auxiliado por computador. Em trajetórias mais longas, o modelo também passou a demonstrar mais autoteste e verificação, checando seu próprio trabalho antes de avançar, e passou a produzir primeiras versões mais consistentes em projetos visuais e interativos do que o Grok 4.5, estabelecendo estrutura e linguagem visual de uma aplicação em uma única passagem.
Segurança e capacidades
As proteções do Grok 4.6 foram aprimoradas e calibradas de acordo com as capacidades do modelo. O stack de segurança da SpaceXAI foi projetado para maximizar a utilidade e a segurança em casos de uso legítimos. O Grok 4.6 é compatível com casos de uso que incluem a correção de vulnerabilidades, a aceleração do ciclo de design de engenharia e o aumento da pesquisa em IA. Isso reflete as capacidades expandidas do Grok 4.6, com o conjunto mais amplo já criado pela SpaceXAI de testes pré-implantação para calibração de capacidades e proteções, além de extensos testes pós-implantação e testes de terceiros.
Levar a IA com agentes do conceito à produção é agora uma necessidade estratégica. Com tecnologia do Grok 4.6, os agentes podem lidar com tarefas complexas e de longa duração com maior consistência e menos supervisão, realizando o trabalho real ao ajustar a escala. Com vários pontos de entrada, do CoCo Desktop ao CoWork, ao Cortex AI Functions e ao Cortex AI Gateway, os clientes podem adotar facilmente esse recurso e avançar com mais rapidez rumo a uma IA com agentes de alto impacto e pronta para produção, com escalabilidade.
Saiba mais
Crie aplicações com agentes usando o Cortex Agents: comece a trabalhar com o Cortex Agents e aprenda a criar experiências de IA baseadas nos dados da sua empresa.
Comece a usar o Snowflake CoWork: conheça o Snowflake CoWork e teste-o na prática com nosso guia de início rápido.
Comece a desenvolver com o Snowflake CoCo: conheça o Snowflake CoCo e teste-o na prática com o guia de início rápido do CoCo Desktop.
Declarações prospectivas
Este artigo contém declarações prospectivas, inclusive sobre nossas futuras ofertas de produtos. Elas não constituem compromissos de fornecimento ou produção de quaisquer ofertas de produtos. Os resultados e as ofertas reais podem diferir e estão sujeitos a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos. Consulte nosso documento 10-Q mais recente para obter mais informações.