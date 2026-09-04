Casos de uso com o Grok 4.6

O Grok 4.6 passou por uma execução de treinamento suplementar mais longa do que o Grok 4.5, com dados gerados por modelo e selecionados para raciocínio e conceitos técnicos avançados, dados de engenharia de alta qualidade, um otimizador e uma melhor rotina de treinamento. Isso gerou uma base mais sólida para os stages de SFT e RL que vieram a seguir. Em seguida, a SpaceXAI usou o Grok 4.5 para gerar novamente as trajetórias de SFT em diferentes esforços de raciocínio, estruturas de agente (agent harness) e domínios como STEM, engenharia de software e trabalho de conhecimento, filtrando rastreamentos problemáticos com verificações baseadas em modelo. O checkpoint resultante apresenta forte performance e melhor comportamento.

O Grok 4.6 é treinado em uma ampla variedade de tarefas de RL com agentes, incluindo trabalho de conhecimento, codificação geral e ambientes específicos de domínio para otimização de kernel, desenvolvimento web e design auxiliado por computador. Em trajetórias mais longas, o modelo também passou a demonstrar mais autoteste e verificação, checando seu próprio trabalho antes de avançar, e passou a produzir primeiras versões mais consistentes em projetos visuais e interativos do que o Grok 4.5, estabelecendo estrutura e linguagem visual de uma aplicação em uma única passagem.

Segurança e capacidades

As proteções do Grok 4.6 foram aprimoradas e calibradas de acordo com as capacidades do modelo. O stack de segurança da SpaceXAI foi projetado para maximizar a utilidade e a segurança em casos de uso legítimos. O Grok 4.6 é compatível com casos de uso que incluem a correção de vulnerabilidades, a aceleração do ciclo de design de engenharia e o aumento da pesquisa em IA. Isso reflete as capacidades expandidas do Grok 4.6, com o conjunto mais amplo já criado pela SpaceXAI de testes pré-implantação para calibração de capacidades e proteções, além de extensos testes pós-implantação e testes de terceiros.

Levar a IA com agentes do conceito à produção é agora uma necessidade estratégica. Com tecnologia do Grok 4.6, os agentes podem lidar com tarefas complexas e de longa duração com maior consistência e menos supervisão, realizando o trabalho real ao ajustar a escala. Com vários pontos de entrada, do CoCo Desktop ao CoWork, ao Cortex AI Functions e ao Cortex AI Gateway, os clientes podem adotar facilmente esse recurso e avançar com mais rapidez rumo a uma IA com agentes de alto impacto e pronta para produção, com escalabilidade.

Saiba mais

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