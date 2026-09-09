



저희가 만나는 CRO, CMO 여러분은 모두 같은 질문을 던집니다. AI에 투자했고, 파일럿도 돌아가고 있고, 직원들도 쓰고 있는데, 왜 실질적인 ROI로 이어지지 않는가.

Snowflake는 오늘 그 답을 담아 'The GTM Leader's Blueprint for AI Transformation'을 공개합니다. Snowflake의 영업·마케팅 조직이 고객 여정 전반에서 AI로 매출 성과를 만들어낸 과정을 빠짐없이 기록하고, 어느 GTM 리더든 같은 결과를 만들 수 있도록 반복 적용 가능한 프레임워크로 정리한 자료입니다.

사실 이 질문은 Snowflake도 똑같이 마주했습니다. 그리고 그 원인을 찾는 과정에서 예상과 다른 결론에 이르렀습니다. 문제는 기술이 아니라 구조였습니다. 복잡한 영업 사이클 안에서 여러 구매 관계자를 상대해야 비로소 고객을 확보할 수 있는 기업에서도, 영업과 마케팅은 여전히 따로 움직이고 있었습니다. 서로 다른 목표를 향해 최적화하고, 서로 다른 데이터를 근거로 삼고, 같은 사안을 두고 서로 다른 이야기를 하고 있었던 것입니다. AI는 그 간극을 훨씬 뚜렷하게 드러냈지만, 저절로 메워주지는 않았습니다.

AI가 가져다준 것은 두 조직이 공유하는 신경계였습니다. 양쪽이 함께 근거로 삼는 단일 진실 공급원이 생기면서, 누구의 숫자가 맞느냐를 따지던 대화가 그래서 무엇을 할 것이냐로 옮겨갔습니다.

여기에 이르려면 더 나은 도구만으로는 부족합니다. 두 조직이 실제로 협업하는 방식 자체를 다시 설계해야 합니다. 양쪽을 연결하는 프로세스, 그 아래를 받치는 데이터 파운데이션, 성과를 측정하는 방식, 그리고 도입이 실질적인 변화인지 아니면 겉모습에 그치는지를 가르는 조직 문화까지 포함해서입니다.

Snowflake는 이 모든 것을 직접 해보며 배웠습니다. 무엇이 통했고 무엇이 통하지 않았는지, 어디서 접근 방식을 다시 생각해야 했는지 하나하나 확인하면서 얻은 것입니다. 'The GTM Leader's Blueprint'는 그 교훈을 완결된 프레임워크로 정리한 자료이며, 같은 전환을 이끌 준비가 된 리더라면 누구에게든 그대로 건넬 수 있는 내용입니다.

문제는 AI 도입이 아니라, 매출이 새는 지점

대부분의 B2B GTM 조직은 매출 수치를 움직이지 못하는 업무에서만 빨라지고 있습니다. 마케팅은 콘텐츠를 더 빨리 만들고, 영업은 통화 내용을 더 효율적으로 요약합니다. 모두가 생산성이 높아졌다고 느낍니다. 하지만 개별 업무의 속도는 그 업무가 처음부터 끝까지 연결된 워크플로우의 일부일 때만 파이프라인으로 이어지는데, 대다수 조직은 아직 그 워크플로우를 갖추지 못했습니다.



매출 성과를 만드는 데 필요한 정보는 이미 조직 안에 있습니다. 모든 캠페인 접점, 모든 통화 녹취록, 모든 지원 티켓, 모든 제품 사용 신호에 담겨 있습니다. 신호가 없는 것이 문제가 아닙니다. 그 신호들이 한자리에 있지 않다는 것이 문제입니다. 영업 팀은 마케팅 팀이 본 것을 모르고, 마케팅 팀은 영업 팀이 들은 것을 모릅니다. 그리고 누군가 수작업으로 조각을 맞추고 나면, 움직여야 할 시점은 이미 지나가 있습니다.

이것이 실제로 매출에 얼마나 손실을 일으키는지 짚어본 결과, 네 가지 누수가 드러났습니다. 침묵 누수, 인계 누수, 가치 격차 누수, 속도 누수입니다. 각각은 구체적이고, 측정할 수 있으며, 해결할 수 있습니다. 자세한 내용은 eBook에서 확인하실 수 있습니다.