Vom KI-Piloten zur echten Pipeline: Wie Snowflake die Lücke zwischen Vertrieb und Marketing schließt



Alle CROs und CMOs, mit denen wir sprechen, stellen dieselbe Frage: „Wir haben in KI investiert, wir haben laufende Piloten, die Leute nutzen sie – warum erzielen wir also keinen echten ROI?“

Heute veröffentlichen wir „The GTM Leader’s Blueprint for AI Transformation“, um diese Frage zu beantworten. Dies ist der vollständige Bericht darüber, wie unsere Vertriebs- und Marketingteams bei Snowflake über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg mit KI Umsatz generieren, sowie das wiederholbare Framework, das jede GTM-Führungskraft nutzen kann, um dasselbe zu tun.



Wir haben uns diese Frage selbst gestellt. Und was wir herausfanden, hat uns überrascht: Die Technologie war nicht das Problem. Das Problem war struktureller Natur. In Unternehmen, in denen die Gewinnung von Kund:innen erfordert, dass Vertrieb und Marketing mehrere Käufer:innen über einen komplexen Verkaufszyklus hinweg ansprechen, agieren die beiden Abteilungen immer noch getrennt voneinander. Sie optimieren für unterschiedliche Ziele, arbeiten mit getrennten Daten und erzählen zwei Versionen derselben Geschichte. KI hat diese Lücke viel sichtbarer gemacht, aber sie hat sie nicht von allein geschlossen.

Was KI uns gab, war ein gemeinsames Nervensystem: eine einzige Source of Truth, auf die sich beide Abteilungen stützen, sodass sich die Diskussion von der Frage, wessen Zahlen richtig sind, hin zu der Frage verlagert, was wir dagegen tun werden.

Um dorthin zu gelangen, braucht es mehr als nur bessere Tools. Es bedeutet, die Art und Weise, wie beide Teams tatsächlich zusammenarbeiten, neu zu gestalten: die Prozesse, die sie verbinden, die Datengrundlage, auf der sie aufbauen, die Art und Weise, wie Sie den Erfolg messen, und die Kultur, die bestimmt, ob die Akzeptanz echt oder nur performativ ist.

Wir haben dies gelernt, indem wir es selbst getan haben; indem wir gesehen haben, was funktioniert hat, was nicht und wo wir unseren Ansatz überdenken mussten. „The GTM Leader’s Blueprint“ verwandelt diese Lektionen in das vollständige Framework, das wir jeder Führungskraft an die Hand geben würden, die bereit ist, dieselbe Transformation zu leiten.

Das Problem ist nicht die KI-Einführung; es ist die Frage, wo der Umsatz verloren geht

Die meisten B2B-GTM-Teams werden bei Aufgaben schneller, die den Umsatz nicht steigern. Das Marketing erstellt Inhalte schneller. Der Vertrieb fasst Anrufe effizienter zusammen. Alle fühlen sich produktiver. Doch Geschwindigkeit bei isolierten Aufgaben wird nur dann zur Pipeline, wenn diese Aufgaben Teil eines vernetzten End-to-End-Workflows sind – und die meisten Unternehmen haben diesen Workflow noch nicht aufgebaut.

Die Intelligenz, die erforderlich ist, um den Umsatz zu steigern, ist in Ihrem Unternehmen bereits vorhanden. Sie steckt in jedem Kampagnenkontakt, jedem Anrufprotokoll, jedem Support-Ticket und jedem Produktsignal. Das Problem ist nicht, dass das Signal fehlt. Es ist vielmehr so, dass nichts davon zusammenkommt. Der Vertrieb weiß nicht, was das Marketing gesehen hat. Das Marketing weiß nicht, was der Vertrieb gehört hat. Und bis jemand die Teile manuell zusammensetzt, ist der Moment zum Handeln bereits verstrichen.

Als wir kartiert haben, wo dies tatsächlich Umsatz kostet, zeigten sich vier Lecks: das stille Leck, das Übergabe-Leck, das Value-Gap-Leck und das Geschwindigkeits-Leck. Jedes davon ist spezifisch, messbar und behebbar. Das E-Book zeigt Ihnen genau, wie.