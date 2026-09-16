

私たちが話をするCROやCMOは皆、同じ疑問を抱いています。AIに投資し、パイロットを実施して実際に活用しているにもかかわらず、なぜ実質的なROIにつながらないのかという疑問です。

この疑問に答えるため、本日「GTMリーダーのためのAI変革の青写真」を公開します。本書では、Snowflakeのセールスチームとマーケティングチームが、カスタマーライフサイクル全体でAIを活用し、収益への効果を生み出す方法を詳しく紹介します。また、あらゆるGTMリーダーが同様の取り組みに活用できる再現可能なフレームワークも解説します。



私たち自身もこの同じ疑問に直面し、そして判明したのは、問題がテクノロジーではなく組織構造にあるということでした。顧客獲得に向け、複雑な販売サイクルを通じてセールスとマーケティングが複数の購買関係者に働きかける必要がある企業でも、この2部門は依然として別々に活動しています。それぞれ異なる目標を最適化し、異なるデータを参照して、同じ事実を別々のストーリーとして伝えています。AIによってこのギャップは一層明確になりましたが、AIだけでは解消できませんでした。

AIがもたらしたのは、両部門が共通の判断基盤として利用できる単一の信頼できる情報源、いわば共有された神経系です。これにより、どちらの数値が正しいかではなく、その数値を踏まえて何を実行するかに議論を移せます。

この状態に到達するには、ツールの改善だけでは不十分です。両チームをつなぐプロセス、その基盤となるデータ、成功の測定方法、導入が実質的なものか表面的なものかを左右する文化を含め、実際の連携方法を再設計する必要があります。

私たちは自ら実践し、何が機能し、何が機能しなかったのか、どこでアプローチを見直す必要があったのかを通じて学びました。この「GTMリーダーのための青写真」は、同様の変革を主導するリーダーに提供できる包括的なフレームワークとして、これらの知見をまとめたものです。

真の問題はAIの導入ではなく収益のリークにある

多くのB2B GTMチームでは、収益向上につながらないタスクの処理速度だけが上がっています。マーケティングチームはコンテンツをより迅速に作成し、セールスチームは通話内容をより効率的に要約しています。その結果、全員が生産性の向上を実感しています。しかし、個別タスクの迅速化がパイプラインにつながるのは、それらが連携したエンドツーエンドのワークフローに組み込まれている場合に限られます。ほとんどの組織は、まだこのワークフローを構築できていません。

収益への効果を生み出すために必要なインテリジェンスは、すでに組織内に存在します。キャンペーン上のあらゆる接点、通話記録、サポートチケット、製品利用のシグナルに蓄積されています。問題はシグナルがないことではなく、それらが統合されていないことです。セールスチームはマーケティングチームが把握した情報を知らず、マーケティングチームはセールスチームが顧客から聞いた内容を知りません。誰かが手作業で情報をまとめる頃には、すでに対応の機会を逃しています。

実際に収益が失われる箇所を整理すると、サイレントリーク、ハンドオフリーク、バリューギャップリーク、ベロシティリークという4つのリークが明らかになりました。いずれも具体的で測定でき、改善可能です。このeBookでは、その方法を詳しく解説します。