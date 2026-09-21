

Todo CRO e CMO com quem conversamos faz a mesma pergunta: investimos em IA, temos projetos-pilotos em andamento, as pessoas estão usando a tecnologia, então por que ela não está gerando um ROI real?

Para responder a essa pergunta, lançamos o "Plano de ação dos líderes de GTM para a transformação com IA". Ele traz o relato completo de como as equipes de vendas e marketing da Snowflake geram impacto na receita com IA ao longo do ciclo de vida do cliente, além de um método replicável de trabalho que qualquer líder de GTM pode usar para fazer o mesmo.



Na Snowflake, nós também nos deparamos com essa pergunta. E o que descobrimos nos surpreendeu: a tecnologia não era o problema. O problema era estrutural. Em empresas onde conquistar um cliente exige que vendas e marketing envolvam vários compradores ao longo de um ciclo de vendas complexo, as duas funções ainda operam separadamente. Elas focam na otimização visando objetivos diferentes, trabalham com dados diferentes e contam duas versões da mesma história. O que a IA fez foi tornar essa distância mais visível, porém sem conseguir resolvê-la por conta própria.

O que a IA nos deu foi um sistema nervoso compartilhado: uma única fonte de verdade a partir da qual ambas as funções podem pensar, de modo que a conversa deixa de ser sobre quem tem os números certos e passa a ser sobre o que faremos a respeito disso.

Atingir objetivos comuns exige mais do que ter ferramentas melhores. Significa repensar a forma como as duas equipes trabalham juntas: os processos que as conectam, a base de dados que as sustenta, a maneira como o sucesso é medido e a cultura que determina se a adoção é real ou apenas uma questão de performance.

Aprendemos isso na prática: vendo o que funcionou, o que não funcionou e onde precisávamos repensar nossa estratégia. "O plano de ação dos líderes de GTM" transforma essas lições na estratégia completa que entregaríamos a qualquer líder pronto para conduzir a mesma transformação.

O problema não é a adoção de IA, e sim onde está se perdendo receita

A maioria das equipes de GTM B2B está se especializando em ficar mais rápida em tarefas que não aumentam o valor da receita. O marketing produz conteúdo com mais rapidez. A equipe de vendas resume as chamadas com mais eficiência. Todos se sentem mais produtivos. No entanto, a velocidade ganha em tarefas isoladas só se transforma em pipeline quando essas tarefas fazem parte de um fluxo de trabalho conectado e de ponta a ponta, e a maioria das organizações ainda não construiu esse fluxo de trabalho.

A inteligência necessária para gerar impacto na receita já existe dentro da sua organização. Ela está presente em cada ponto de contato das campanhas, em cada transcrição de chamada, em cada ticket de suporte e em cada sinal de uso do produto. O problema não é a falta do sinal. É que nenhuma dessas informações é recebida em conjunto. A equipe de vendas não conhece as informações recebidas pelo marketing. O marketing desconhece as informações disponíveis para equipe de vendas. E, quando alguém finalmente junta tudo manualmente, o momento de agir já passou.

Quando mapeamos onde realmente tudo se traduzia em perda de receita, identificamos quatro pontos principais: uma perda silenciosa, uma perda na transição, uma perda pela falta de valor e uma perda de velocidade. Cada uma delas específica, mensurável e possível de ser solucionada. O ebook mostra exatamente como fazer isso.