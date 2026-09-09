



Tous les directeurs commerciaux et marketing avec lesquels nous échangeons se posent la même question : « Nous avons investi dans l’IA, lancé des pilotes et convaincu nos équipes de l’adopter. Alors pourquoi le retour sur investissement n’est-il toujours pas au rendez-vous ? »

Aujourd’hui, nous publions le guide de l’IA pour les responsables marketing et commerciaux pour répondre à cette question. Nous y racontons en détail comment les équipes commerciales et marketing de Snowflake s’appuient sur l’IA pour générer des revenus à chaque étape du parcours client. Nous y présentons également une méthode reproductible, que tout responsable GTM peut appliquer pour obtenir les mêmes résultats.

Nous nous sommes nous-mêmes posé cette question. Et la réponse nous a surpris : le problème ne venait pas de la technologie, mais de l’organisation.

Dans les entreprises où gagner un client exige des équipes commerciales et marketing qu’elles mobilisent plusieurs interlocuteurs tout au long d’un cycle de vente complexe, ces deux fonctions travaillent encore trop souvent séparément. Elles poursuivent des objectifs différents, s’appuient sur des données distinctes et racontent chacune leur propre version d’une même histoire. L’IA a rendu ce fossé beaucoup plus visible, mais elle ne l’a pas comblé à elle seule.

Elle nous a toutefois donné un système nerveux commun : une source unique de vérité sur laquelle les deux équipes peuvent fonder leurs analyses. La conversation ne consiste alors plus à déterminer quels chiffres sont les bons, mais à décider ensemble des actions à mener.

Pour y parvenir, de meilleurs outils ne suffisent pas. Il faut repenser en profondeur la manière dont les équipes commerciales et marketing collaborent : les processus qui les relient, le socle data sur lequel elles s’appuient, les critères de réussite qu’elles partagent et la culture qui détermine si l’adoption est réelle ou simplement de façade.

Nous l’avons appris par l’expérience, en découvrant ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas et les aspects de notre approche qu’il nous fallait repenser. « De l’investissement à la croissance, le guide de l’IA pour les responsables marketing et commerciaux » rassemble tous ces enseignements et propose une méthode complète, conçue pour les responsables prêts à mener cette même transformation.

LE PROBLÈME N’EST PAS L’ADOPTION DE L’IA, MAIS SON IMPACT RÉEL SUR LES REVENUS

La plupart des équipes GTM B2B exécutent plus rapidement des tâches qui n’ont pourtant aucun effet sur le chiffre d’affaires. Le marketing produit ses contenus plus vite. Les équipes commerciales synthétisent leurs appels plus efficacement. Tout le monde a le sentiment de gagner en productivité. Mais accélérer des tâches isolées ne permet d’alimenter le pipeline commercial que si celles-ci s’inscrivent dans un workflow intégré de bout en bout. Or, la plupart des entreprises ne l’ont pas encore mis en place.

Les informations nécessaires pour générer des revenus sont déjà présentes au sein de votre entreprise. Elles se trouvent dans chaque interaction avec une campagne, chaque transcription d’appel, chaque ticket d’assistance et chaque signal d’usage produit. Le problème n’est pas l’absence de signaux, mais le fait qu’ils ne soient jamais réunis au bon moment.

Les équipes commerciales ignorent ce que le marketing a observé. Le marketing ne sait pas ce que les commerciaux ont entendu. Et lorsque quelqu’un finit par rassembler manuellement toutes ces informations, il est souvent déjà trop tard pour agir.

En identifiant précisément les points où des revenus nous échappaient, nous avons mis en évidence quatre sources de manque à gagner : les signaux ignorés, les ruptures dans le passage de relais, le déficit de valeur et le manque de vélocité. Chacune est clairement identifiable, mesurable et réparable. Cet ebook vous explique précisément comment y remédier.