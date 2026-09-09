



Ogni CRO e CMO con cui parliamo pone la stessa domanda: abbiamo investito nell’AI, i pilot sono attivi, le persone la usano: allora perché non genera fatturato reale?

Oggi pubblichiamo “The GTM Leader’s Blueprint for AI Transformation” per rispondere a questa domanda. È il racconto completo di come i team sales e marketing di Snowflake generano impatto sul fatturato con l’AI lungo l’intero ciclo di vita del cliente, e il framework replicabile che ogni GTM leader può usare per fare lo stesso.

L’abbiamo affrontata in prima persona. Quello che abbiamo scoperto ci ha sorpreso: la tecnologia non era il problema. Il problema era strutturale. Nelle aziende in cui acquisire un cliente richiede che sales e marketing coinvolgano più decisori lungo un ciclo di vendita complesso, le due funzioni continuano a operare in modo separato. Ottimizzano obiettivi distinti, lavorano su dati diversi e raccontano due versioni della stessa storia. L’AI ha reso questo gap molto più visibile, ma non l’ha chiuso da sola.

L’AI ci ha dato un sistema nervoso condiviso: un’unica fonte di verità da cui entrambe le funzioni ragionano, spostando la conversazione da “di chi sono i numeri giusti” a “cosa facciamo adesso”.

Arrivarci richiede più dei soli strumenti. Significa ridisegnare come i due team lavorano davvero insieme: i processi che li connettono, le fondamenta dei dati sottostanti, il modo in cui si misura il successo e la cultura che determina se l’adozione è reale o puramente performativa.

L’abbiamo imparato facendolo in prima persona: vedendo cosa ha funzionato, cosa no e dove abbiamo dovuto ripensare il nostro approccio. “The GTM Leader’s Blueprint” trasforma quelle lezioni nel framework completo che consegneremmo a qualsiasi leader pronto a guidare la stessa trasformazione.







Non basta adottare l’AI: il fatturato si perde altrove

La maggior parte dei team GTM B2B sta diventando più veloce in attività che non spostano il fatturato. Il marketing produce contenuti più rapidamente. Le vendite riepilogano le chiamate con maggiore efficienza. Tutti si sentono più produttivi. Tuttavia, la velocità sulle attività isolate diventa pipeline solo quando quelle attività fanno parte di un workflow connesso end-to-end: e la maggior parte delle organizzazioni non ha ancora costruito quel workflow.

Le informazioni necessarie per generare impatto sul fatturato esistono già all’interno della tua organizzazione. Si trovano in ogni interazione di campagna, in ogni trascrizione di chiamata, in ogni ticket di supporto e in ogni segnale di prodotto. Il problema non è che il segnale manchi: è che non arriva mai tutto insieme. Il sales non sa cosa ha visto il marketing. Il marketing non sa cosa ha sentito il sales. E quando qualcuno li mette insieme manualmente, il momento in cui agire è già passato.

Quando abbiamo mappato dove questo costa davvero fatturato, sono emersi quattro gap: il gap silenzioso, il gap di handoff, il gap di valore e il gap di velocità. Ognuno è specifico, misurabile e risolvibile. L’ebook spiega esattamente come.