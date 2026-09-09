Ogni CRO e CMO con cui parliamo pone la stessa domanda: abbiamo investito nell’AI, i pilot sono attivi, le persone la usano: allora perché non genera fatturato reale?
Oggi pubblichiamo “The GTM Leader’s Blueprint for AI Transformation” per rispondere a questa domanda. È il racconto completo di come i team sales e marketing di Snowflake generano impatto sul fatturato con l’AI lungo l’intero ciclo di vita del cliente, e il framework replicabile che ogni GTM leader può usare per fare lo stesso.
L’abbiamo affrontata in prima persona. Quello che abbiamo scoperto ci ha sorpreso: la tecnologia non era il problema. Il problema era strutturale. Nelle aziende in cui acquisire un cliente richiede che sales e marketing coinvolgano più decisori lungo un ciclo di vendita complesso, le due funzioni continuano a operare in modo separato. Ottimizzano obiettivi distinti, lavorano su dati diversi e raccontano due versioni della stessa storia. L’AI ha reso questo gap molto più visibile, ma non l’ha chiuso da sola.
L’AI ci ha dato un sistema nervoso condiviso: un’unica fonte di verità da cui entrambe le funzioni ragionano, spostando la conversazione da “di chi sono i numeri giusti” a “cosa facciamo adesso”.
Arrivarci richiede più dei soli strumenti. Significa ridisegnare come i due team lavorano davvero insieme: i processi che li connettono, le fondamenta dei dati sottostanti, il modo in cui si misura il successo e la cultura che determina se l’adozione è reale o puramente performativa.
L’abbiamo imparato facendolo in prima persona: vedendo cosa ha funzionato, cosa no e dove abbiamo dovuto ripensare il nostro approccio. “The GTM Leader’s Blueprint” trasforma quelle lezioni nel framework completo che consegneremmo a qualsiasi leader pronto a guidare la stessa trasformazione.
Non basta adottare l’AI: il fatturato si perde altrove
La maggior parte dei team GTM B2B sta diventando più veloce in attività che non spostano il fatturato. Il marketing produce contenuti più rapidamente. Le vendite riepilogano le chiamate con maggiore efficienza. Tutti si sentono più produttivi. Tuttavia, la velocità sulle attività isolate diventa pipeline solo quando quelle attività fanno parte di un workflow connesso end-to-end: e la maggior parte delle organizzazioni non ha ancora costruito quel workflow.
Le informazioni necessarie per generare impatto sul fatturato esistono già all’interno della tua organizzazione. Si trovano in ogni interazione di campagna, in ogni trascrizione di chiamata, in ogni ticket di supporto e in ogni segnale di prodotto. Il problema non è che il segnale manchi: è che non arriva mai tutto insieme. Il sales non sa cosa ha visto il marketing. Il marketing non sa cosa ha sentito il sales. E quando qualcuno li mette insieme manualmente, il momento in cui agire è già passato.
Quando abbiamo mappato dove questo costa davvero fatturato, sono emersi quattro gap: il gap silenzioso, il gap di handoff, il gap di valore e il gap di velocità. Ognuno è specifico, misurabile e risolvibile. L’ebook spiega esattamente come.
Un nuovo modello operativo, non solo nuovi strumenti
Prima di toccare qualsiasi strumento, occorre creare le condizioni umane che rendono reale la trasformazione. Ogni iniziativa AI ha quattro dimensioni: persone, processi, tecnologia e valori. L’AI le rende profondamente interdipendenti. Non puoi più trasformarne una in isolamento: devono muoversi tutte e quattro insieme.
La dimensione in cui la maggior parte delle organizzazioni investe meno è quella dei valori. La trasformazione reale chiede alle persone di disimparare workflow che hanno usato per anni e di affrontare una reale incertezza. Questo avviene solo in un ambiente fondato sull’empatia e sulla fiducia.
I leader devono riconoscere questo disagio, creare spazio per le domande e dimostrare che non avere tutte le risposte fa parte del processo.
Da qui nasce la fiducia tra i team e la certezza nei dati condivisi da cui entrambe le funzioni ragionano insieme. Il terzo valore non è negoziabile: AI responsabile. Ogni output assistito dall’AI è riconducibile a una persona che ne è responsabile.
Dall’analisi all’impatto: il framework RAMP
RAMP (Reveal, Architect, Mobilize, Prove) è la metodologia che abbiamo costruito per chiudere il gap tra le capacità dell’AI e l’impatto sul fatturato, ed è la struttura portante dell’ebook. Non è un programma una tantum: opera in cicli, con ogni iterazione che amplifica la precedente. L’ebook guida attraverso le diverse fasi: le domande diagnostiche, il modello di governance, l’approccio alla misurazione e gli errori che abbiamo fatto lungo il percorso.
Risultati concreti: cosa ha prodotto il framework
In 18 mesi, con oltre 6000 dipendenti coinvolti, ogni soluzione rilasciata ha chiuso un gap specifico e i risultati si sono visti nei numeri:
• Il miglioramento del tasso di chiusura ha contribuito a una crescita del fatturato EMEA di circa il 37% su base annua.¹
• I cicli di vendita si sono accorciati del 25-30% in EMEA in sei mesi.²
• 2600 ore liberate ogni settimana per attività strategiche ad alto valore.³
• 2,3x di aumento nelle riunioni con account ad alto potenziale, con il 38% in meno di spesa marketing.⁴
• Il 92% dei marketer afferma che l’AI consente attività che prima erano impossibili.⁵
Lo stesso schema vale per i clienti che sviluppano su Snowflake.
“Ogni interazione sul campo è ora informata da un quadro completo e in tempo reale del cliente, trasformando la copertura in precisione su scala.”
Shriram Vijayakumar
Head of Business Solutions, Commercial & Launch Strategy, Novartis International
“I nostri team sales spendevano migliaia di ore al mese in ricerca manuale, generazione di report e analisi della pipeline. Con il nostro AI Sales Cockpit, il lifecycle marketing automation e la business intelligence agentica costruiti su Snowflake, i report vengono generati il 96% più velocemente, le campagne si attivano autonomamente e i rep ricevono intelligence in tempo reale senza doverla chiedere. Sono oltre 2000 ore al mese restituite alla vendita e 1,4 milioni di dollari di capacità recuperata.”
Trevor Hadley
VP of Enterprise Sales, Fin (Intercom)
Scarica il blueprint
Crediamo che l’AI sia il cambiamento più significativo nel modo in cui operano i team GTM dai tempi del CRM. Le aziende che vinceranno non saranno quelle con i modelli migliori: saranno quelle che connettono l’AI ai momenti in cui si prendono le decisioni sul fatturato.
In collaborazione con:
Scarica ora la guida Snowflake per accelerare la crescita del fatturato
Accedi al playbook RAMP completo, alle domande diagnostiche per ogni fase e a tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a generare impatto reale con l’AI.
1 Snowflake Form 10-Q, tre mesi conclusi il 30 aprile 2026. Fonte.
2 Settembre 2025-aprile 2026
3 Basato sul tempo medio risparmiato per utente a settimana moltiplicato per gli utenti attivi dopo il lancio dell’assistente. Fonte.
4 Il team ABM di Snowflake ha ottenuto un aumento di 2,3x nelle riunioni prenotate spendendo il 38% in meno grazie a Snowflake AI per campagne mirate e messaggi più personalizzati. Fonte.
5 Based on Snowflake's internal survey in June 2026. Fonte.