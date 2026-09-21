

Todos los Chief Revenue Officers (CRO) y Chief Marketing Officers (CMO) con los que hablamos se hacen la misma pregunta: hemos invertido en inteligencia artificial (IA), tenemos proyectos piloto en marcha y la gente la está utilizando; entonces, ¿por qué no genera un retorno real de la inversión?

Hoy publicamos la “Guía para líderes de ventas y marketing: de la transformación con IA al impacto en los ingresos” para responder a esa pregunta. Es el relato completo de cómo nuestros equipos de ventas y marketing de Snowflake utilizan la IA para generar un impacto en los ingresos a lo largo del ciclo de vida del cliente; asimismo presentamos el marco reproducible que cualquier líder de comercialización (GTM) puede utilizar para conseguir lo mismo.



Nosotros también nos planteamos esa pregunta. Y lo que descubrimos nos sorprendió: el problema no era la tecnología. El problema era estructural. En empresas donde ganar un cliente exige que ventas y marketing interactúen con varios compradores a lo largo de un ciclo de ventas complejo, ambas áreas siguen operando de forma aislada. Optimizan su actividad en función de objetivos distintos, trabajan con datos diferentes y cuentan dos versiones de la misma historia. La IA hizo que esa brecha fuera mucho más visible, pero no la cerró por sí sola.

Lo que la IA nos aportó fue un sistema nervioso común: una fuente de verdad en la que ambas áreas basan sus razonamientos, de modo que la conversación deja de girar en torno a quién tiene las cifras correctas y pasa a centrarse en qué vamos a hacer al respecto.

Llegar a ese punto requiere algo más que mejores herramientas. Implica rediseñar cómo trabajan juntos ambos equipos en la práctica: los procesos que los conectan, el fundamento de datos que los sustenta, la forma de medir el éxito y la cultura que determina si la adopción es real o solo aparente.

Lo aprendimos al ponerlo en práctica nosotros mismos y ver qué funcionaba, qué no y dónde teníamos que replantearnos nuestro enfoque. La “Guía para líderes de ventas y marketing” convierte esas lecciones en el marco completo que pondríamos en manos de cualquier líder dispuesto a impulsar la misma transformación.

El problema no es la adopción de la IA, sino por dónde se pierden ingresos

La mayoría de los equipos de GTM (B2B) están agilizando tareas que no repercuten en los ingresos. Marketing produce contenido con mayor rapidez. Ventas resume las llamadas de forma más eficiente. Todo el mundo siente que es más productivo. Sin embargo, las mejoras de velocidad en tareas aisladas solo se convierten en resultados sostenidos cuando esas tareas forman parte de un flujo de trabajo conectado de principio a fin, y la mayoría de las organizaciones aún no lo han creado.

La información necesaria para generar un impacto en los ingresos ya existe en tu organización. Está presente en cada interacción de una campaña, cada transcripción de una llamada, cada incidencia de soporte y cada señal de producto. El problema no es que falten señales. El problema es que toda esa información no llega de forma conjunta. Ventas no sabe lo que ha visto marketing. Marketing no sabe qué ha oído ventas. Y, cuando alguien reúne toda esa información manualmente, la oportunidad de actuar ya ha pasado.

Cuando identificamos dónde se traducía esto en pérdidas reales de ingresos, detectamos cuatro fugas: la fuga silenciosa, la fuga en el traspaso, la fuga de valor y la fuga de velocidad. Cada una es específica, medible y subsanable. En este ebook, se muestra exactamente cómo solucionarlas.