Snowflake 에이전틱 ML 기반으로 데이터에서 예측 인사이트까지의 경로 자동화 구축

Cortex Code 기반 에이전틱 ML 워크플로

에이전틱 ML은 반복적이고 번거로운 작업을 자동화하여 보다 신뢰할 수 있는 인사이트를 제공하고, 팀이 더 중요한 과제에 집중할 수 있도록 지원합니다. Cortex Code는 Snowflake ML에서 엔드투엔드 워크플로우의 설계, 구현, 최적화를 간소화하는 다양한 ML 전문 스킬을 제공합니다. 모델 학습, 추론을 위한 배포, 분산 훈련 실행, 하이퍼파라미터 튜닝, 성능 모니터링 등의 그 어느 단계에서든 Cortex Code는 관련된 전문 스킬을 자동으로 호출해 ML 수명 주기의 여러 단계를 지능적으로 가속화합니다.

데이터 사이언스 팀은 Cortex Code를 활용해 개발부터 추론까지 각 단계에서 최적의 기법을 에이전틱 방식으로 계획, 추론, 선택함으로써 완전한 기능을 갖춘 고품질 ML 파이프라인을 빠르게 구축할 수 있습니다. 또한 문서 탐색, 오류 디버깅, API 연결에 시간을 소모하는 대신, 도메인 전문성과 직관을 활용해 모델을 개선하고 인사이트 도출에 집중할 수 있습니다.

에이전틱 ML이 생산성을 높이는 대표적인 사례는 피처 엔지니어링입니다. 피처 중요도 평가와 신규 피처 추천은 기존에 수작업 중심으로 진행되며 많은 시간이 소요되는 작업이었습니다. 아래 데모 영상에서는 Cortex Code에서 몇 가지 자연어 프롬프트만으로 고객 이탈 예측 모델 프로토타입을 빠르게 반복 개선하고, 모델 유형별 피처 중요도를 평가하며, 중복되거나 취약한 피처를 정리하고, 모델 성능이 저하되는 지점을 정확히 파악해 새로운 피처 아이디어를 도출하는 과정을 확인할 수 있습니다.