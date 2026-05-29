Anthropic의 최신 모델인 Claude Opus 4.8을 이제 Snowflake Cortex AI에서 제공하게 되어 매우 기쁩니다. Anthropic과의 출시 파트너인 Snowflake는 Claude Opus 4.8을 출시 당일부터 퍼블릭 프리뷰로 제공하고 있습니다. 이제 Snowflake의 보안 경계 내에서 Cortex Code, Cortex Agents, Cortex AI Functions, Cortex Inference 및 Snowflake Intelligence와 함께 Claude Opus 4.8을 사용할 수 있습니다.
Claude Opus 4.8
Claude Opus 4.8은 Anthropic의 최신 모델입니다. 이 모델은 높은 자율성을 바탕으로 장기적인 에이전틱 작업, 지식 노동, 메모리 작업에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 이전 Opus 모델의 강점을 계승하면서 문서 작성, 데이터 분석, 프레젠테이션을 포함한 전문 작업에서 더욱 향상된 성능을 제공합니다.
소스: Anthropic, 2026년 5월 28일
Snowflake에서의 Claude Opus 4.8 활용 사례
Opus 4.8이 Snowflake Cortex AI의 주요 AI 모델 라인업에 합류했습니다. 이제 Snowflake의 보안 및 거버넌스 경계 내에서 다양한 엔터프라이즈 사용 사례를 더욱 강력하게 지원합니다. Opus 4.8로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
Cortex Code로 개발 가속화: Snowflake의 AI 코딩 에이전트는 엔터프라이즈 데이터와 거버넌스, 워크플로우를 깊이 이해하여 신뢰를 훼손하거나 확장성에 영향을 주지 않으면서 팀이 아이디어를 빠르게 프로덕션으로 구현할 수 있도록 지원합니다. Opus 4.8이 적용된 Cortex Code는 향상된 추론과 코드 생성 능력은 물론, 복잡하고 장시간 실행되는 태스크와 에이전트형 실행까지 지원합니다. 이를 통해 Snowsight 인터페이스, CLI, 로컬 개발 도구 전반에서 Snowflake 환경을 이해하는 보안 지원을 제공합니다. 데이터 엔지니어, 분석가, 빌더는 자연어를 기반으로 프로덕션 준비가 완료된 파이프라인, 분석, AI 에이전트를 구축하고, 몇 주가 걸리던 반복 작업을 몇 분으로 단축하며 거버넌스와 상호운용성, 엔터프라이즈급 품질을 유지할 수 있습니다. CLI에서 /model 명령을 통해 Claude Opus 4.8 프리뷰를 사용해 볼 수 있습니다.
고급 개인 작업 에이전트 구축: Snowflake Intelligence는 조직의 업무 방식과 협업, 혁신 방식을 혁신하도록 설계된 새로운 범주의 개인 업무 에이전트를 선보입니다. 이를 통해 진정한 데이터 중심 문화를 촉진할 수 있습니다. 기술 수준과 관계없이 모든 직원이 자연어로 복잡한 질문을 하고 모든 결과의 ‘이유’를 파악하며 Snowflake의 보안 및 거버넌스 경계 내에서 신뢰할 수 있는 의사 결정을 내릴 수 있습니다. Snowflake Cortex AI의 Claude Opus 4.8은 향상된 추론, 더 강력한 코드 생성, 더욱 정교한 에이전틱 워크플로우 지원을 통해 이러한 기반을 한층 확장합니다. 팀은 정형 및 비정형 엔터프라이즈 데이터를 아우르며 추론하고, 분석 및 운영 워크플로우를 Snowflake 내에서 안전하게 오케스트레이션하는 고급 에이전트를 구축할 수 있습니다.
탁월한 정밀도로 정형 및 비정형 데이터 분석: Cortex AI Functions를 사용하면 SQL로 멀티 모달 엔터프라이즈 데이터 전반에 걸쳐 확장 가능한 AI 파이프라인을 손쉽게 구축할 수 있습니다. 또한 Cortex AI Functions는 수동으로 오케스트레이션되는 AI 파이프라인보다 저렴한 비용으로 고성능 처리가 가능하여 Snowflake의 핵심 강점인 보안 및 거버넌스 기능을 유지하면서도 엔터프라이즈 전반에서 신뢰할 수 있는 인사이트를 확보할 수 있습니다. 예를 들어 AI_COMPLETE 함수를 사용하면 분석가는 Opus 4.8과 같은 모델을 활용하여 자연어 지시를 SQL 내에서 직접 적용할 수 있습니다.
SELECT AI_COMPLETE(
'claude-opus-4-8',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- 보안 데이터 인접 환경에서 AI 애플리케이션 개발: Cortex Inference를 사용하면 Snowflake 보안 경계 내에서 에이전틱 엔터프라이즈 애플리케이션을 구축할 수 있습니다. 또한 Opus 4.8의 조정 가능한 추론 정밀도 조절과 같은 새로운 기능을 활용해 작업별로 추론 깊이와 지연 시간 간의 균형을 조정할 수 있습니다. 또한 개발자는 Anthropic SDK를 Snowflake Cortex Inference 엔드포인트에 연결하기만 하면 기존 Anthropic 툴링과 자연스럽게 연동되며 빠르게 개발을 시작할 수 있습니다.
import httpx
import anthropic
token = <snowflake_access_token>
http_client = httpx.Client(
headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
verify=False, # Disable SSL verification for internal endpoints
)
client = anthropic.Anthropic(
api_key="not-used", # Required but overridden by Bearer auth
base_url="https://<snowflake_account_url>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex",
http_client=http_client,
default_headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
)
response = client.messages.create(
model="claude-opus-4-8",
max_tokens=1024,
messages=[
{
"role": "user",
"content": "Pull the latest usage and billing details for customer ACME-4921 and flag anything unusual.",
}
],
)
print(response.content[0].text)
기업은 에이전틱 AI를 신속하게 프로덕션 환경에 도입해야 하는 상황입니다. Anthropic의 Claude Opus 4.8을 통해 에이전트가 더 높은 일관성과 더 적은 감독으로 복잡하고 장시간 실행되는 작업을 처리할 수 있어 실제 업무를 대규모로 추진할 수 있습니다. Cortex Code CLI, Snowflake Intelligence, Cortex AI Functions, Cortex Inference 등 다양한 진입점을 통해 고객은 해당 기능을 쉽게 도입하고 높은 비즈니스 효과를 제공하는 프로덕션 환경용 에이전틱 AI를 대규모로 구현하는 과정을 가속화할 수 있습니다.
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