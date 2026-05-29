기업은 에이전틱 AI를 신속하게 프로덕션 환경에 도입해야 하는 상황입니다. Anthropic의 Claude Opus 4.8을 통해 에이전트가 더 높은 일관성과 더 적은 감독으로 복잡하고 장시간 실행되는 작업을 처리할 수 있어 실제 업무를 대규모로 추진할 수 있습니다. Cortex Code CLI, Snowflake Intelligence, Cortex AI Functions, Cortex Inference 등 다양한 진입점을 통해 고객은 해당 기능을 쉽게 도입하고 높은 비즈니스 효과를 제공하는 프로덕션 환경용 에이전틱 AI를 대규모로 구현하는 과정을 가속화할 수 있습니다.

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Snowflake Intelligence로 정형 및 비정형 데이터에서 인사이트를 얻는 방법에 관한 Quickstart도 마련되어 있습니다.

미래 전망 진술