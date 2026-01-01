모델 서빙: 프로덕션을 지원하는 런타임 계층

대규모 언어 모델(LLM)은 서빙에 필요한 제약 조건을 새롭게 추가합니다. 기본 개념은 여전히 추론입니다. 모델이 입력을 받아 출력을 반환합니다. 그러나 런타임 메커니즘은 기존 ML 서빙과 중요한 측면에서 다릅니다.

LLM 서빙 계층은 토큰 처리량, 컨텍스트 길이, GPU 메모리, 배칭 전략, KV 캐시 관리 및 디코딩 동작을 고려해야 합니다. 대용량 애플리케이션에서는 시스템이 요청을 얼마나 효율적으로 예약하고 계산을 재사용하는지에 따라 성능이 달라집니다. 추측 디코딩, 연속 배칭, 모델 양자화와 같은 기법이 존재하는 이유는 대규모 모델을 사용 가능한 지연 시간과 비용으로 서빙하는 일이 모델링만큼이나 시스템의 문제이기 때문입니다.

최신 LLM 서빙 스택은 점점 추론 최적화에 집중하고 있습니다. GPU 메모리를 효율적으로 사용하고, 요청을 예약하고, 캐시된 계산을 재사용하며, 지연 시간이나 비용을 프로덕션 한도 이상으로 늘리지 않고 처리량을 개선하는 방법이 핵심입니다.

프롬프트 버전 관리도 서빙 관리의 일부가 됩니다. 기존 ML에서는 모델 동작을 변경하려면 일반적으로 재트레이닝, 파인튜닝 또는 모델 버전 교체가 필요합니다. LLM 애플리케이션에서는 모델 가중치를 변경하지 않고도 프롬프트를 변경하여 동작을 바꿀 수 있습니다. 따라서 프롬프트, 시스템 지침 및 검색 템플릿에도 다른 프로덕션 아티팩트와 유사한 버전 관리, 테스트 및 롤백 방식이 필요합니다.

RAG 파이프라인은 서빙 경로를 더욱 복잡하게 만듭니다. 사용자 요청은 벡터 인덱스에서 검색을 수행하고, 컨텍스트를 구성하고, 모델로 출력을 생성하고, 애플리케이션에 응답이 전달되기 전에 출력을 평가하는 작업을 트리거할 수 있습니다. 검색과 생성이 운영 측면이나 물리적 측면에서 너무 멀리 떨어져 있으면 지연 시간이 증가합니다. 버전 관리 없이 검색 로직이 변경되면 모델이 동일하게 유지되더라도 출력 동작이 달라집니다.

파인튜닝 및 어댑터 기반 모델은 또 다른 계층을 추가합니다. LoRA 서빙을 사용하면 여러 작업별 어댑터를 공유 기본 모델에서 실행할 수 있으므로, 모든 사용 사례마다 완전히 별도의 모델을 로드하지 않고도 특화된 동작을 지원할 수 있습니다. INT4 또는 INT8과 같은 양자화는 메모리 및 컴퓨팅 요구 사항을 줄여 비용과 지연 시간 제약하에서도 더 큰 모델을 실용적으로 서빙할 수 있게 합니다.

LLMOps에서 서빙은 더 이상 엔드포인트에 국한된 문제가 아닙니다. 여기에는 프롬프트 관리, 검색 아키텍처, GPU 효율성, 런타임 평가 및 모델 변형 관리가 포함됩니다. LLM 배포를 더 큰 버전의 scikit-learn 워크플로우로 취급하면 생성형 AI 애플리케이션을 프로덕션에서 작동하게 하는 서빙 기본 요소를 놓치게 됩니다.