Les grands modèles de langage (LLM) ajoutent un ensemble différent de contraintes de mise en service. L'idée de base reste l'inférence : le modèle reçoit une entrée et renvoie une sortie. Les mécanismes d'exécution, cependant, diffèrent de manière importante de la mise à disposition traditionnelle des modèles de ML.

Une couche de mise à disposition pour LLM doit tenir compte du débit de tokens, de la longueur du contexte, de la mémoire GPU, des stratégies de traitement par lots, de la gestion du cache KV et du comportement de décodage. Dans les applications à grand volume, la performance dépend de l'efficacité avec laquelle le système planifie les requêtes et réutilise les calculs. Des techniques telles que le décodage spéculatif, le traitement par lots continu et la quantification de modèles existent parce que la mise à disposition de grands modèles à un coût et une latence exploitables constitue autant un problème de systèmes qu'un problème de modélisation.

Les nouvelles piles de mise en service de LLM se concentrent de plus en plus sur l'optimisation de l'inférence : comment utiliser efficacement la mémoire GPU, planifier les requêtes, réutiliser les calculs mis en cache et améliorer le débit sans que la latence ou le coût ne dépassent les limites de production.

Le contrôle de version des prompts fait également partie de la discipline de mise en service. Dans le ML traditionnel, modifier le comportement d'un modèle implique généralement un réentraînement, un fine-tuning ou un changement de version de modèle. Dans les applications LLM, un changement de prompt peut modifier le comportement sans modifier les poids du modèle. Les prompts, les instructions système et les modèles de récupération doivent donc faire l'objet de pratiques de versionnement, de test et de retour arrière similaires à celles des autres artefacts de production.

Les pipelines RAG rendent le chemin de mise en service encore plus complexe. Une requête utilisateur peut déclencher une récupération depuis un index vectoriel, un assemblage du contexte, une génération par le modèle et une évaluation de la sortie avant qu'une réponse n'atteigne l'application. Si la récupération et la génération sont trop éloignées l'une de l'autre, sur le plan opérationnel ou physique, la latence augmente. Si la logique de récupération change sans versionnement, le comportement de sortie change même lorsque le modèle reste identique.

Les modèles fine-tunés et à base d'adaptateurs ajoutent une couche supplémentaire. Avec la mise à disposition par LoRA, plusieurs adaptateurs spécifiques à une tâche peuvent s'exécuter sur un modèle de base partagé, ce qui permet aux équipes de prendre en charge un comportement spécialisé sans avoir à charger un modèle complet distinct pour chaque cas d'usage. La quantification, par exemple en INT4 ou INT8, réduit les besoins en mémoire et en calcul, rendant les modèles plus volumineux plus pratiques à mettre à disposition sous contraintes de coût et de latence.

Pour le LLMOps, la mise à disposition n'est plus une simple question de point de terminaison. Elle englobe la gestion des prompts, l'architecture de récupération, l'efficacité GPU, l'évaluation à l'exécution et la gestion des variantes de modèles. Considérer le déploiement des LLM comme une version plus vaste d'un flux de travail scikit-learn revient à ignorer les primitives de mise à disposition qui permettent aux applications d'IA générative de fonctionner en production.