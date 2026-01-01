ML 모델 배포: 학습에서 프로덕션으로

예측이 어디에 표시되어야 하는지, 시스템이 얼마나 빨리 예측을 필요로 하는지, 결과가 어디로 전달되어야 하는지에 따라 모델을 배포하는 방식은 여러 가지가 있습니다. 일정에 따라 수백만 건의 레코드를 스코어링하고 결과를 테이블에 기록하는 모델이 있는가 하면, 트랜잭션, 추천, 사기 확인이 진행되는 도중 밀리초 단위로 사용자 행동에 반응해 예측을 반환하는 모델도 있습니다. 컴퓨팅, 스토리지, 연결성이 제한된 디바이스에서 중앙 집중식 환경을 완전히 벗어나 실행되는 모델도 있습니다.

배치 배포

배치 배포에서는 모델이 정해진 일정에 따라, 또는 데이터 파이프라인 이벤트에 대응해 대량의 레코드를 스코어링합니다. 예를 들어 이탈 모델은 매일 밤 전체 활성 고객을 스코어링하고, 사기 모델은 시간 단위 배치로 트랜잭션을 분석할 수 있습니다.

배치 배포는 예측을 즉시 반환할 필요가 없을 때 효과적입니다. 또한 입력 데이터가 이미 분석용 테이블에 존재하고 결과를 스코어링된 컬럼, 테이블, 피처 형태로 기록해 다운스트림에서 활용할 수 있는 워크플로우에도 적합합니다.

단점은 지연 시간입니다. 배치 모델은 효율적이고 관리하기 쉽지만, 예측의 최신성은 스코어링 일정에 좌우됩니다. 사용자 세션, 트랜잭션, 운영 이벤트가 진행되는 동안 의사결정이 이루어져야 하는 사용 사례라면 대개 실시간 배포가 더 적합합니다.

실시간 배포

온라인 배포라고도 불리는 실시간 배포는 낮은 지연 시간의 엔드포인트를 통해 모델을 노출하고 예측을 동기 방식으로 반환합니다. 애플리케이션이 요청을 보내면 모델이 입력을 스코어링하고, 애플리케이션은 워크플로우가 진행되는 동안 그 결과를 활용합니다.

이 방식은 결제 시점의 사기 감지, 브라우징 세션 중 상품 추천, 동적 가격 책정, 개인화, 실시간 리스크 스코어링 같은 사용 사례를 지원합니다. 예측이 핵심 경로에 위치하기 때문에 배포 시 지연 시간, 가용성, 확장, 오류 처리를 반드시 고려해야 합니다.

실제로 실시간 배포는 프로덕션 환경에 더 많은 것을 요구합니다. 요청이 급증할 때, 모델이 오류를 반환할 때, 피처가 누락될 때, 새 버전이 일부 사용자 하위 집합에서 더 낮은 성능을 보일 때 어떤 일이 일어나는지 팀이 파악하고 있어야 합니다. 잠시 후 살펴볼 카나리, 블루-그린, 섀도우 모드 같은 배포 전략을 활용하면 프로덕션에서의 동작을 파악하기 전에 새 모델이 지나치게 광범위하게 노출되는 위험을 줄일 수 있습니다.

서버리스 및 비동기 배포

서버리스 배포는 워크로드가 급증하거나 간헐적이거나 사전에 규모를 예측하기 어려울 때 유용합니다. 전용 인프라를 상시 운영하는 대신, 이벤트, 요청, 작업이 트리거될 때 모델이 실행됩니다. 트래픽이 고르지 않게 유입되는 워크로드나 운영 오버헤드를 줄이고자 하는 경우에 유용할 수 있습니다.

비동기 추론은 요청에 즉각적인 응답이 필요하지 않은 시나리오에 적합합니다. 예를 들어 문서 분류 워크플로우는 파일을 접수한 뒤 요청을 대기열에 넣고 모델을 실행한 다음, 처리가 완료되면 결과를 기록할 수 있습니다. 페이로드가 큰 워크로드, 장시간 실행되는 작업, 변동성이 큰 트래픽 패턴의 경우, 모든 것을 동기 엔드포인트로 처리하도록 강제하는 것보다 비동기 배포가 더 깔끔한 운영 모델을 제공할 수 있습니다.

모델이 어디에서 실행될지뿐 아니라 시스템의 나머지 부분이 결과를 어떻게 기다리고, 가져오고, 활용할지도 함께 살펴보는 것이 중요합니다. 대기열, 재시도, 상태 추적, 장애 처리가 배포 아키텍처의 일부가 됩니다.

엣지 배포

엣지 배포에서는 모델이 중앙 집중식 프로덕션 시스템이 아니라 디바이스나 로컬 환경에서 실행됩니다. 낮은 지연 시간, 오프라인 작동, 데이터 로컬리티가 중요한 휴대폰, 센서, 차량, 공장 디바이스, 임베디드 애플리케이션에서 모델이 실행될 수 있습니다.

엣지 배포에는 중앙 집중식 환경에서는 흔히 나타나지 않는 제약이 따릅니다. 모델을 압축하거나 제한된 컴퓨팅에 맞게 최적화하거나 디바이스 관리 프로세스를 통해 업데이트해야 할 수 있습니다. 모니터링 방식도 달라집니다. 예측이 중앙 플랫폼 밖에서 이루어진다면, 분산된 플릿 전반에서 성능 신호를 수집하고 모델 버전을 관리하며 오래된 모델을 폐기할 방법이 필요합니다.

규제 대상이거나 안전이 중요한 사용 사례에서는 엣지 배포가 거버넌스 문제도 제기합니다. 특정 시점에 어떤 디바이스에서 어떤 모델 버전이 활성 상태였는지를 조직이 어떻게 입증할 수 있을까요?