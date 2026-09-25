モデルサービングとは：推論を本番で動かし続けるランタイムレイヤー

4つのサービングモードは横並びで比較するものではありません。実行場所、推論の起動契機、応答待ちの有無という3つの制約が順番に効いてくるため、上から順に確認していくと選定を誤りにくくなります。

確認する順序 問い 該当する場合のモード 1. 実行場所 オフライン動作が必要、通信遅延が許容できない、またはデータを拠点外に出せないか？ エッジデプロイ 2. 起動契機 推論はイベントの到着によって連続的に起動されるか？ ストリーミング推論 3. 応答待ち 呼び出し元が応答を待って次の処理へ進むか？ 待つ → オンライン推論

待たない → バッチスコアリング

最初に確認すべきは実行場所の制約です。これは他の要件をすべて上書きするためです。たとえばデバイスがネットワーク不通の環境で動作しなければならない、プライバシーやデータガバナンス上の理由でデータを拠点外へ送信できない、あるいは製造ラインの異常停止判断のようにネットワーク往復の遅延そのものが許容できないといった場合は、中央集権型のサービングを選ぶ余地がなく、エッジデプロイが前提となります。

実行場所に制約がなければ、次に推論が何によって起動されるかを確認します。アプリケーションからのリクエストで起動されるのがオンライン推論、スケジュールで起動されるのがバッチスコアリング、そしてイベントの到着そのものによって起動されるのがストリーミング推論です。ストリーミング推論がオンライン推論と混同されやすいのは、どちらも低レイテンシーであるためです。しかし、両者は起動の主体が異なります。オンライン推論は誰かが「予測してほしい」と要求した結果として動きますが、ストリーミング推論は要求の有無に関わらず、データが到着したという事実だけで動き続けます。センサーデータの異常検知やクリックストリームの評価のように、問い合わせ主体が存在せずデータが流入し続けるワークロードでは、ストリーミング推論が適しています。

残るオンライン推論とバッチスコアリングの選択では、「予測結果が必要になる時点を事前に特定できるか」を判断の起点にしてください。特定できるのであれば、バッチスコアリングで事前に予測を計算し、結果をテーブルに保存しておくほうが運用負荷とコストの両面で有利です。オンライン推論はエンドポイントの常時稼働、オートスケーリング、レイテンシー監視といった継続的な運用コストを伴うため、リアルタイム性が本当に必要な場面に限定するのが定石です。逆に、予測の前提となる入力データが実行時にしか確定しない場合は、バッチスコアリングでは要件を満たせません。不正検知では取引が発生したその瞬間の金額、場所、端末情報が決定的な入力となるため、前夜に計算した予測には意味がありません。検索ランキングやレコメンデーションも、ユーザーが直前に閲覧した商品や入力した検索語が精度を大きく左右します。このように入力が事前に確定しないワークロードでは、オンライン推論が唯一の選択肢となります。

もっとも、これらは排他的な選択ではありません。実務では、自社顧客の広範なセグメンテーション分類にはバッチスコアリングを用い、Webサイト上でのリアルタイムなオファー提示にはオンライン推論を適用し、システム障害や不正の即時監視にはストリーミング推論を組み合わせるように、複数のモードが単一の企業内で併存するのが一般的です。さらに、1つのリクエストの中で組み合わせることもできます。バッチスコアリングで算出した顧客セグメントやスコアを特徴量としてテーブルに保持しておき、オンライン推論の実行時にリアルタイムな入力値と組み合わせるハイブリッド構成であれば、計算コストの大きい特徴量を事前に用意しておきながら、応答時には低レイテンシーを維持できます。いずれの構成を採る場合も、モードごとに求められるレイテンシー、計算リソース、ガバナンス要件、および運用コストのバランスは大きく異なるため、適切なサービングアーキテクチャの選定はMLOps全体の成否を分ける重要な要素となります。