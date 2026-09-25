モデルサービングとは：推論を本番で動かし続けるランタイムレイヤー
学習が完了したモデルは、それだけでは価値を生みません。モデルサービングとは、学習済みモデルを本番環境で推論可能な状態に保ち、レイテンシー、スケーリング、バージョン管理、ガバナンスを制御するランタイムレイヤーです。本ガイドでは、モデルデプロイとの違い、主要な推論パターンの選び方、トレーニング・サービング・スキューへの対処、そしてLLMサービングで変わる要件までを解説します。
モデルサービングの定義
モデルサービングとは、学習済みモデルをREST APIやgRPCなどのエンドポイント経由で呼び出せる状態に保ち、ライブデータまたはスケジュールデータに対する推論を本番環境で継続的に実行する仕組みです。
実用的な本番環境の機械学習において、モデルそのものはシステム全体の中のごく一部にすぎません。Googleの研究者であるDavid Sculley氏らは、著名な論文『Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems（機械学習システムにおける隠れた技術的負債）』の中で、現実世界における多くの機械学習（ML）システムにおいて、モデルの学習や予測処理自体に割り当てられる要素は極めて小さな割合に過ぎないと指摘しています。システムの大部分を占めるのは、それを支える周辺の本番エコシステムです。具体的には、データ収集、特徴量抽出、データ検証、各種構成管理、モニタリング、計算リソース管理、プロセス管理、サービングインフラストラクチャ、そして各コンポーネント間を繋ぎ合わせるグルーコードなどで構成されます。成熟した実運用システムにおいては、MLコード自体は全体のわずか5%に過ぎず、残りの95%はそれを支える周辺システムコードであるという比率に達することもあると著者らは結論付けています。
モデルサービングは、まさにこの本番アーキテクチャの中核に位置します。単にモデルエンドポイントを設けてモデルを外部公開するだけの処理ではありません。オンライン推論、バッチスコアリング、およびストリーミングワークフローの全体にわたり、推論出力の高可用性、処理の信頼性、ならびにガバナンスを維持するランタイムレイヤーとしての役割を果たします。実際の運用現場において、サービング層はトラフィックのルーティング、レスポンスのレイテンシー、コンピュートの自動スケーリング、モデルのバージョン管理、特徴量の一貫性保持、そして統制管理といった多岐にわたる課題を同時に処理する必要があります。
最適なサービングアーキテクチャが整っていない場合、モデルをデプロイするたびに個別のカスタムインフラストラクチャが肥大化し始めます。エンジニアはモデルごとに孤立したエンドポイント、個別の特徴量パイプライン、独自のレジストリ、バラバラの認証情報、別々の監視システムやコンピュート環境を手動管理せざるを得なくなります。時間が経つにつれ、この複雑化したサービング経路そのものが、MLシステム全体に深刻なインフラおよび技術的な運用上の負債を蓄積させる原因となります。
モデルサービングとは
モデルサービングとは、本番環境においてリアルタイムまたは定時の推論処理に学習済みモデルを利用できるようにするランタイムレイヤーです。本番データを受け取り、それを適切なモデルバージョンへと正確に手渡し、生成された予測結果を呼び出し元のアプリケーション、ワークフロー、あるいは後続のシステムへ確実かつ低レイテンシーで返却します。
信頼性の高いサービング経路が確立されていない場合、どれほど優れてデプロイされたモデルであっても、運用チームは以下のような重大な本番運用の課題に直面することになります。
- トラフィック経路：各種アプリケーションや外部リクエストは、どのようなルーティング構造を経てモデルへ到達するのか？
- スケーラビリティ：推論リクエストが急増した際、システムは自動でどのようにスケール対応するのか？
- モデルのバージョン管理：複数のモデル候補が存在する場合、どのバージョンが本番トラフィックを受信するべきか？
- ロールバック：チャレンジャーモデルのパフォーマンスや推論精度が急落した場合、システムは安全かつ直ちに元のモデルへ切り戻せるか？
- 特徴量の一貫性：特徴量生成、前処理ロジックはどこで保持され、学習時と推論時で完全に一致しているか？
モデルサービングの根本的な目的は、これらの課題や疑問に対して強固なアーキテクチャで明確に応え、学習済みモデルを本番環境で真に活用できるようにすることにあります。そのために、サービングレイヤーは推論に伴う一連の運用タスクを統合管理します。まずリクエストを適切なモデルバージョンへ正確にルーティングし、要求トラフィックに応じてコンピュートリソースを自動スケーリングします。さらに厳格なレイテンシー要件の枠内で推論結果を返し、実行時に必要なデータや特徴量計算ロジックへモデルを円滑に接続します。
本番運用システムにおいて、サービングレイヤーはレイテンシーのSLA、スループット目標、およびランタイム全体の実行効率を緻密に制御する必要があります。具体的には、一定時間の無稼働状態を経た後でも速やかにレスポンスを返せるようコールドスタート時間を最小化すること、優先度の高い高負荷ワークロードに対してウォームプールとしての計算リソースを事前に確保しておくこと、あるいは複数のモデルやバージョンで単一のインフラを効率的に共有するマルチモデルサービングに対応することなどが挙げられます。
モデルサービングとモデルデプロイの違い
モデルデプロイとモデルサービングは密接に関連していますが、本番ライフサイクルにおける担う役割や側面が明確に異なります。
- モデルデプロイは、学習および検証が完了したモデルを本番環境へ安全に公開するための一連のリリースプロセスを指します。具体的には、モデルのパッケージング、モデルレジストリへの登録、ガバナンスに基づくリリース承認、およびスコアリングワークフローや各種アプリケーションからの呼び出し可能性の確保などが含まれます。
- モデルサービングは、デプロイ完了後に、モデルが本番環境で推論処理を継続的かつ安定して実行できるように制御するランタイムインフラストラクチャを指します。
その意味において、デプロイとは一時的な移行プロセスであり、サービングとはその後に続く継続的な運用モデルと言えます。
主要なモデルサービングパターン
最適なサービングモードの選択は、生成された予測結果が誰に、どのようなタイミングで、どう利用されるかによって決まります。個々の推論リクエストに対してミリ秒単位の低レイテンシー応答を求めるワークロードもあれば、大規模なデータセット全体に対して高いスループットで一括スコアリングを行うワークロードもあります。また、リアルタイムに発生するイベントストリームを連続的に処理するサービングレイヤーもあれば、通信遅延を避けるためにエッジデバイスやネットワークの末端でモデルを直接実行するアーキテクチャも存在します。
|サービングモード
|一般的なレイテンシー
|スループット特性
|一般的なインフラ要件
|オンライン推論
|ミリ秒〜秒単位
|リクエスト駆動（可変トラフィック）
|モデルエンドポイント、オートスケーリング、ルーティング、オブザーバビリティ
|バッチスコアリング
|数分〜数時間
|大規模データセットに対する一括処理
|スケジュールジョブ、コンピュートオーケストレーション、データアクセス制御
|ストリーミング推論
|ニアリアルタイム
|継続的なイベントストリーム
|ストリーム処理、特徴量の鮮度管理、低レイテンシースコアリング
|エッジデプロイ
|ローカルデバイスまたはエッジ依存
|端末や拠点への分散処理
|モデルパッケージング、ローカルランタイム、アップデート管理
オンライン推論は、モデルエンドポイントに最もよく紐付けられるサービングモードです。モデルエンドポイント（サービングエンドポイントとも呼ばれます）とは、学習済みモデルに推論を依頼するための通信窓口として公開されたURLを指します。アプリケーションはこのURLへ入力データを送信し、モデルが生成した予測結果を受け取ります。エンドポイントの背後では、リクエストの認証、指定されたモデルバージョンへのルーティング、トラフィック量に応じたコンピュートリソースのスケーリングがサービングレイヤーによって処理されるため、呼び出し側は推論の実行環境を意識する必要がありません。アプリケーションは通常、RESTやgRPC APIを介してリクエストを送信し、モデルは応答を待つユーザーやシステムに対して十分に迅速なレスポンスで推論結果を返却します。不正検知、レコメンデーション、個人最適化、検索ランキングなどは、推論結果が即時のビジネス意思決定に直結するため、このパターンが一般的に採用されます。
一方で、バッチスコアリングの動作原理は大きく異なります。1リクエストごとに個別応答するのではなく、スケジュール定義に従ってデータセット全体に対して一括で推論処理を実行します。たとえば、顧客チャーン予測モデルが毎晩全アカウントのスコアリングを行ったり、需要予測モデルが毎朝将来予測データを更新したりするユースケースがこれに該当します。ユーザーが画面の前でリアルタイムに応答を待つ必要がないため、バッチスコアリングにおいては1秒未満のレイテンシーよりも、処理スループットとコスト効率がはるかに重視されます。
ストリーミング推論では、モデルはメッセージブローカーやイベントバスからのイベントストリームをリアルタイムで受信し、新しいデータが到達するたびに推論結果を出力します。たとえば、IoT機器の異常検知モデルなどは、夜間のバッチジョブ処理を待つことなく、センサーから送信されたデータが到達したその瞬間に評価を行います。
エッジデプロイは、モデルの実行場所をデータの発生源のすぐ近くへと移動させます。デバイス自体がオフライン環境で動作する必要がある場合、ネットワーク往復による通信遅延を回避したい場合、あるいはプライバシーやデータガバナンス上の理由からデータをローカル端末内に保持しなければならないユースケースでは、中央集権型のモデルエンドポイントによるサービングは不向きです。このような環境では、モデルはデバイス端末やローカル環境上で直接実行され、モデルのパッケージング、各拠点への配布、モデル更新、およびモニタリングのための独立した運用プロセスが必要となります。
サービングモードをどう選ぶか
4つのサービングモードは横並びで比較するものではありません。実行場所、推論の起動契機、応答待ちの有無という3つの制約が順番に効いてくるため、上から順に確認していくと選定を誤りにくくなります。
|確認する順序
|問い
|該当する場合のモード
|1. 実行場所
|オフライン動作が必要、通信遅延が許容できない、またはデータを拠点外に出せないか？
|エッジデプロイ
|2. 起動契機
|推論はイベントの到着によって連続的に起動されるか？
|ストリーミング推論
|3. 応答待ち
|呼び出し元が応答を待って次の処理へ進むか？
|待つ → オンライン推論
待たない → バッチスコアリング
最初に確認すべきは実行場所の制約です。これは他の要件をすべて上書きするためです。たとえばデバイスがネットワーク不通の環境で動作しなければならない、プライバシーやデータガバナンス上の理由でデータを拠点外へ送信できない、あるいは製造ラインの異常停止判断のようにネットワーク往復の遅延そのものが許容できないといった場合は、中央集権型のサービングを選ぶ余地がなく、エッジデプロイが前提となります。
実行場所に制約がなければ、次に推論が何によって起動されるかを確認します。アプリケーションからのリクエストで起動されるのがオンライン推論、スケジュールで起動されるのがバッチスコアリング、そしてイベントの到着そのものによって起動されるのがストリーミング推論です。ストリーミング推論がオンライン推論と混同されやすいのは、どちらも低レイテンシーであるためです。しかし、両者は起動の主体が異なります。オンライン推論は誰かが「予測してほしい」と要求した結果として動きますが、ストリーミング推論は要求の有無に関わらず、データが到着したという事実だけで動き続けます。センサーデータの異常検知やクリックストリームの評価のように、問い合わせ主体が存在せずデータが流入し続けるワークロードでは、ストリーミング推論が適しています。
残るオンライン推論とバッチスコアリングの選択では、「予測結果が必要になる時点を事前に特定できるか」を判断の起点にしてください。特定できるのであれば、バッチスコアリングで事前に予測を計算し、結果をテーブルに保存しておくほうが運用負荷とコストの両面で有利です。オンライン推論はエンドポイントの常時稼働、オートスケーリング、レイテンシー監視といった継続的な運用コストを伴うため、リアルタイム性が本当に必要な場面に限定するのが定石です。逆に、予測の前提となる入力データが実行時にしか確定しない場合は、バッチスコアリングでは要件を満たせません。不正検知では取引が発生したその瞬間の金額、場所、端末情報が決定的な入力となるため、前夜に計算した予測には意味がありません。検索ランキングやレコメンデーションも、ユーザーが直前に閲覧した商品や入力した検索語が精度を大きく左右します。このように入力が事前に確定しないワークロードでは、オンライン推論が唯一の選択肢となります。
もっとも、これらは排他的な選択ではありません。実務では、自社顧客の広範なセグメンテーション分類にはバッチスコアリングを用い、Webサイト上でのリアルタイムなオファー提示にはオンライン推論を適用し、システム障害や不正の即時監視にはストリーミング推論を組み合わせるように、複数のモードが単一の企業内で併存するのが一般的です。さらに、1つのリクエストの中で組み合わせることもできます。バッチスコアリングで算出した顧客セグメントやスコアを特徴量としてテーブルに保持しておき、オンライン推論の実行時にリアルタイムな入力値と組み合わせるハイブリッド構成であれば、計算コストの大きい特徴量を事前に用意しておきながら、応答時には低レイテンシーを維持できます。いずれの構成を採る場合も、モードごとに求められるレイテンシー、計算リソース、ガバナンス要件、および運用コストのバランスは大きく異なるため、適切なサービングアーキテクチャの選定はMLOps全体の成否を分ける重要な要素となります。
カスタマーストーリー：サイバーエージェント
サイバーエージェントは、購買データから値引き対象や金額を予測する「価格エージェント」を提供しています。Snowflake Native App FrameworkとStreamlit in Snowflakeを活用し、顧客が条件を設定してAIモデルによるシミュレーションを行える仕組みを構築しました。AIモデルを顧客の意思決定に役立つサービスとして届ける取り組みをご紹介します。
トレーニング・サービング・スキュー（学習と推論の乖離）が深刻な問題となる理由
サービング層の構築において最も解決が難しい課題の1つは、モデルが本番環境のトラフィックを実際に処理し始める前の段階からすでに潜んでいます。トレーニング・サービング・スキュー（Training-Serving Skew）とは、モデルの学習時に使用された特徴量の計算ロジックや前処理と、本番環境での推論時に適用されるロジックとの間に乖離や不一致が生じる現象を指します。これは、モデルがある形式・定義のデータで学習および評価されたにもかかわらず、本番環境では微妙に異なる形式のデータを与えられて推論を実行している状態を意味します。エンドポイント自体は、あたかもモデルが学習時に受け取っていたデータと全く同じ形式のデータを受信しているかのように何のエラーも出さずに応答し続けます。しかし実際には、モデルが学習過程で一度も遭遇したことのない入力データに基づいて予測が出力されているという非常に危険な状態が発生します。
Googleが公開している『Rules of Machine Learning（機械学習のルール）』においても、トレーニング・サービング・スキューは極めて深刻な本番環境の障害リスクとして挙げられています。具体的な要因としては、学習用と推論用でパイプラインの仕様が異なっていること、学習時と推論時でデータの仕様が変わってしまうこと、あるいはシステム自体が引き起こす自己参照的なフィードバックループなどが指摘されています。同ガイドラインにおける教訓は極めて明白です。「システムやデータの変更によって無自覚のうちにスキューが混入することを防ぐため、スキューを定常的に測定せよ」と強調されています。
多くのテクノロジースタックにおいて、この問題の根本原因はアーキテクチャの分断に起因します。学習工程では大容量のバッチパイプラインが採用される一方で、推論工程では低レイテンシーなリアルタイムパイプラインが用いられるケースが一般的です。その結果、データサイエンスチームとデータエンジニアリングチームという別々のチームがそれぞれのパイプラインを個別維持し、特徴量の前処理や変換ロジックが異なるプログラミング言語やコードで二重実装されてしまうことがスキューを引き起こす最大の要因となっています。時間の経過に伴い、たとえ軽微な変更であっても、オフラインのモデル開発環境とサービング時の間にドリフトが生じます。
特徴量ストアは、学習と推論の双方で共有可能な統一ロジックとして特徴量を管理・再利用できるようにすることで、このシステム的課題を解決します。学習パイプライン用と推論アプリケーション用で特徴量ロジックを個別に二重定義するのではなく、一元的に定義された単一の特徴量ロジックを両コンテキストでそのまま適用します。
モデルサービングにおいて、これは単なるデータエンジニアリング上の効率化にとどまりません。特徴量の一貫性が保たれて初めて、サービング層は事前検証済みのモデル本来の推論結果を返すことができます。一貫性が欠如している場合、本番パイプラインの副作用によって偶然生み出された仕様違いの劣化バリエーションからの推論結果を出力し続けるリスクに晒されます。
よくある落とし穴
オフライン環境での評価実験が成功したからといって、そのモデルが本番環境でも全く同じパフォーマンスを発揮するとは決して思い込まないでください。特徴量の定義、データの鮮度、あるいは前処理ロジックにおけるわずかな不一致や乖離であっても、本番でサービングされたモデルが事前検証で評価されたことのない未知の入力データに基づいて不正確な予測を出力してしまう致命的な原因となります。
サービングの運用の司令塔としてのモデルレジストリ
モデルデプロイの準備が整うと、サービングレイヤーはどのバージョンを稼働させるべきか、そのモデルはどのような経緯およびデータで作成されたのか、いかなる条件で本番昇格または切り戻しを行うべきかを正確に制御する必要があります。
モデルレジストリは、この統制管理を担う運用の司令塔としての役割を果たします。モデルレジストリは、学習済みのモデルアーティファクトを単体で保持するだけでなく、そのバージョン履歴、評価メトリクス、デプロイステータス、およびデータリネージを一括して管理します。モデルを単に本番環境へ手動コピーされるただのファイルとして扱うのではなく、定義されたライフサイクル状態（ステージング、プロダクション、アーカイブ済みなど）を持つガバナンスの効いたデジタル資産として厳格に運用管理します。
この運用の違いは、本番環境において複数のモデルバージョンが同時に稼働している場合や、次期モデルがリリース候補として控えているようなマルチバージョン運用において極めて重要な意味を持ちます。モデルはまず登録済みとして管理が始まり、事前の検証を経てステージングへと昇格し、精度、レイテンシー、公平性、あるいはコストしきい値といった一定の品質基準をクリアして初めて本番環境へと昇格します。こうした本番昇格ゲートを厳格に整備することで、デプロイプロセスにおける手動引き継ぎの不確実性を排除し、定義されたガバナンスポリシーに基づく客観的かつ再現可能な昇格判断が可能となります。
さらに、データリネージによって追跡と統制の高度なレイヤーが追加されます。本番運用中の各モデルバージョンについて、モデルレジストリはどの学習データ、どのソースコード、どのようなハイパーパラメータ、どのような検証結果に基づいて生成されたものかをすぐに証明できなければなりません。モデルの推論精度が急低下した際や、コンプライアンス上の監査要求が発生した際、あるいは急遽ロールバックが必要となった場面において、この追跡履歴は単なる書類上の記録を超えて障害対応やリスク回避を迅速化させる実用的な運用インフラとして機能します。
また、モデルレジストリはチャンピオン・チャレンジャーサービングパターンの制御基盤としても不可欠な役割を果たします。現行の本番モデル（チャンピオン）が大部分のトラフィックを安定して処理し続ける傍らで、新規の候補モデル（チャレンジャー）には僅かな割合のトラフィック（数％程度から段階的に拡大）のみを割り当てて実挙動を比較評価します。チャレンジャーモデルのパフォーマンスやビジネス指標が優れていることが実証されれば、段階的あるいは一括でトラフィックを新モデルへと完全に切り替えることが可能です。反対に、予測精度や処理速度に問題が見つかった場合でも、サービングレイヤーがモデルレジストリのバージョン管理およびデプロイ状態と密接に連動しているため、既存のチャンピオンモデルへの安全かつ迅速な切り戻しが容易に行えます。
LLM（大規模言語モデル）サービングによる要件の変化
大規模言語モデル（LLM）の台頭により、モデルサービングに求められる非機能要件やシステム制約はこれまでの伝統的なMLシステムから大きく変化しています。入力データを受け取って出力を返却するという推論の根本的な概念自体は従来の機械学習と変わりません。しかし、そのランタイムにおける内部メカニズムやリソース消費の構造は、従来の分類・回帰モデルなどのサービングとは本質的に異なります。
LLM専用のサービングレイヤーを構築する際は、従来のレスポンスタイムだけでなく、以下の要素を包括的に最適化する必要があります。
- トークンスループット：1秒あたりに生成、処理できるトークン数の最適化
- コンテキスト長：長文プロンプトやマルチターン会話を保持、処理するためのメモリ枠と計算リソースの制御
- GPUメモリ領域の管理：数十億〜数百億パラメータ規模の重みデータを配置し、効率的に計算を行うためのGPU内部メモリのスケジューリング
- 連続バッチ処理：リクエストごとに生成トークン数が異なるLLM特有の性質に対応し、GPUの計算リソースを無駄にせず動的にバッチ化する最適化技術
- KVキャッシュ管理：トークン生成時の過去アテンション計算結果をメモリ上で効率的に保持、断片化防止する高度なメモリ管理
- デコーディング制御：同じフレーズの繰り返しや出力の固定化を防ぐビームサーチやサンプリングパラメータの動的な制御
大量のリクエストが殺到する大規模アプリケーションにおいて、システム全体のパフォーマンスはいかに効率よく推論リクエストをスケジューリングし、計算結果を再利用できるかに大きく依存します。投機的デコーディング、連続バッチ処理、およびモデル量子化といった先進的な技術が存在するのは、巨大なモデルを実用的なレイテンシーと許容可能なコストの範囲内でサービングすること自体が、単なるアルゴリズムの課題にとどまらず、高度なインフラシステム設計の課題だからです。
最新のLLMサービングスタック（vLLMやTensorRT-LLMなど）は、推論の実行効率そのものの最適化に重点を置いた設計へと進化しています。これは、本番運用のレイテンシー制限や予算上限を超過させることなく、GPUメモリ空間を効率的に活用し、リクエストを最適スケジューリングし、キャッシュ済み計算結果を再利用することで、全体のスループットを向上させるアプローチです。
さらに、LLMサービングの実務においてはプロンプトのバージョン管理も重要な運用規範の一部となります。従来の機械学習システムでは、モデルの予測挙動を変更するにはモデルの再学習、ファインチューニング、あるいはモデルファイル自体の差し替えが必要でした。しかしLLMアプリケーションにおいては、モデルの重みを一切変更することなく、プロンプト記述のわずかな変更のみでシステムの出力挙動が激変するためです。したがって、プロンプト、システムプロンプト、およびRAG用の検索テンプレートに対しても、従来のコードやモデルアーティファクトと全く同様に、厳格なバージョン管理、自動テスト、および即時ロールバックの運用プロセスを適用する必要があります。
さらに、検索拡張生成（RAG）パイプラインの導入は、サービング経路の構造を一段と複雑化させます。ユーザーからの1つのリクエストに対し、応答が最終アプリケーションへ届くまでの間に以下のマルチステップ処理が連続的に実行されるためです。
- ベクトル検索：ベクトルデータベース、インデックスからの関連情報検索
- コンテキスト統合：検索結果をプロンプト内へ組み込むコンテキストの動的組み立て
- モデル生成：LLMによる応答文のテキスト生成
- ガードレール評価：ガードレールや安全評価エンジンによる最終出力の検証
ここで検索処理と生成処理が物理的あるいは運用構造的に離れすぎている場合、通信オーバーヘッドによって処理レイテンシーが顕著に増加します。また、検索ロジックやインデックス側の埋め込みモデルの仕様がバージョン管理なしに変更された場合、LLM自体のバージョンや重みが全く同じであっても、システムの出力結果や挙動が意図せず変化してしまうリスクが生じます。
加えて、ファインチューニング済みモデルやLoRAに代表されるPEFTアダプターベースのモデル運用は、インフラの共有化とマルチモデルサービングにさらなる複雑性のレイヤーをもたらします。LoRAサービングを活用することで、単一の共有ベースモデル上で複数のタスク特化型アダプターを動的に切り替えて実行できます。これにより、ユースケースごとに数百億パラメータ規模のモデル全体を個別にメモリへロードすることなく、低リソースコストで高精度なドメイン特化機能を提供することが可能となります。また、INT4やINT8といった量子化手法は、モデルが要求するGPUメモリ容量と計算負荷を大幅に削減します。これにより、厳しいコスト制限やレイテンシー制約が存在する本番環境下においても、よりパラメータ数の大きい高性能モデルの実用的なサービングが現実解となります。
現代のLLMOpsにおいて、モデルサービングはもはや単一のモデルエンドポイントを維持するという狭義のインフラ課題にとどまりません。プロンプト管理、RAG検索アーキテクチャの最適化、GPU演算効率の向上、ランタイムでの動的安全性評価、そして多様なモデルバリアントのライフサイクル管理を包括的に統合する高次元なシステム領域へと進化しています。LLMのデプロイを、単にscikit-learnなどの伝統的MLワークフローのスケールが大きい版として捉えてしまうと、生成AIアプリケーションを本番環境で確実かつ安全に機能させるために不可欠な基本構成要素を見落とすことになります。
モデル周辺のサービングインフラ負債を削減するSnowflakeのアプローチ
従来のMLOpsスタックでは、サービングにおける各機能が複数の異なるシステムやサードパーティツールに細切れに分散しがちでした。多くの運用チームでは、モデルレジストリ用に1つのツールを導入し、リアルタイムサービング用には別の基盤を用意し、推論モニタリングにはまた別のSaaSを採用し、実際のコンピュート基盤としては個別のKubernetesクラスタ（EKS/GKEなど）を自前で構築、運用するといった状態に陥っています。このように分散した構成システムは、それぞれが独自の認証情報、設定ファイル、アクセス制御ポリシー、および個別の運用プラクティスを抱え込んでいます。
このアーキテクチャでも動作はしますが、システム全体の運用の表面積と複雑性を著しく増大させてしまいます。結果として、学習済みのモデルはエンジニアが苦労して継ぎ接ぎしながら維持し続けなければならない、膨大なサービング環境のほんの一部に過ぎなくなってしまいます。前述した 『Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems（機械学習システムにおける隠れた技術的負債）』論文の言葉を借りれば、このような構成における最大のリスクはグルーコードの肥大化にあります。コネクタの増殖、重複した前処理ロジックの散在、複雑化した設定パス、そして本番環境の動作が開発時の設計想定から乖離してしまう接点が至る所に生じる原因となります。
Snowflakeのアプローチは、モデルレジストリ、特徴量ストア、Snowparkコンテナサービス（SPCS）によるGPUコンピュートプール、バッチおよびオンライン推論、そしてモデルモニタリングを単一のガバナンスの効いたデータプラットフォーム上で統合し、エンドツーエンドのAI/MLワークフローを包括的にサポートします。これにより、レジストリ、推論サービング、およびモニタリングのために複数の個別のサードパーティツールを無理に繋ぎ合わせる必要性が大幅に削減されます。エンジニアはサポートされているワークフロー全体において、慣れ親しんだPythonやSQLを用いてネイティブに開発と運用を行うことが可能となります。
SnowparkコンテナサービスのGPUコンピュートプールを活用することで、チームはガバナンスの効いたデータをSnowflake外部へと移動させたり、個別の外部Kubernetesクラスタを自前で構築、手動管理したりすることなく、GPUアクセラレーションによる推論用のカスタムコンテナ環境を柔軟に持ち込むことができます。これらの推論ワークロードはすべてSnowflakeの強固なガバナンス境界内で実行され、既存のロールベースアクセス制御（RBAC）をそのまま適用してアクセス管理を一元化できます。
バッチ推論の場合、チームは複雑なサービング基盤を構築することなく、Snowpark DataFrameから登録済みモデルを直接呼び出して大容量データを高速一括処理できます。オンライン推論の場合は、SPCS上で生成されるモデルエンドポイントを介してモデルを低レイテンシーでデプロイできます。
その結果、アーキテクチャ全体として極めてシンプルかつクリーンなサービング経路が実現します。エンジニアはワークロードの特性に応じた最適なサービングパターンの選択、パフォーマンスチューニング、およびモデルのバージョン管理といった本質的な作業に集中できるようになります。分断された異種システム間でデータや予測結果を移動させるためだけに存在する外部インフラの継ぎ接ぎやメンテナンスに時間を奪われることはありません。
本番アーキテクチャとしてのモデルサービング
モデルサービングとは、学習済みモデルを本番稼働するエンタープライズシステムの運用環境へと組み込む中核プロセスです。推論リクエストがどのように到達し、コンピュートがどこで実行され、どのモデルバージョンが応答を返し、特徴量がどのように適用され、そして実際の高負荷ワークロード下でレイテンシー、コスト、ガバナンスの各要件が確実に充足されるかを制御します。
強固なサービングレイヤーを整備することで、これらの分散しがちな要素群を単一の運用アーキテクチャへと強固に統合させることができます。オンライン推論、バッチスコアリング、ストリーミングワークフロー、そしてLLMサービングの各モードは、それぞれ異なる技術的要件をシステムに要求します。しかし、それらが抱える根本的な課題やニーズはすべて共通しています。それは、新しいモデルをデプロイするたびにその都度、個別のカスタムインフラ構築プロジェクトを立ち上げることなく、モデル、データ、特徴量、コンピュート、およびガバナンスをシームレスに接続させる本番用実行パスを確立することに他なりません。
重要なポイント
モデルサービングとは、オンライン、バッチ、ストリーミング、およびLLMワークフローの全体にわたり、学習済みモデルを信頼性が高くガバナンスの効いた推論能力へと変換する本番実行レイヤーです。強固なサービングアーキテクチャを確立することで、モデル、データ、特徴量、コンピュートリソース、およびバージョン管理が高度に連携されるため、新しいモデルをデプロイするたびに個別のカスタムインフラをゼロから構築し、保守する時間やリソースが不要になります。
よくある質問
機械学習モデルのサービングに関するよくある質問に、Snowflakeの専門家が回答します。
サービングエンドポイントとは何ですか？
サービングエンドポイントとは、学習済みモデルに推論を依頼するための通信窓口として公開されたURLです。モデルエンドポイントとも呼ばれ、どちらも同じ仕組みを指します。アプリケーションはこのURLへ入力データを送信し、モデルが生成した予測結果を受け取ります。
- 呼び出し方法：REST APIまたはgRPC APIを介してリクエストを送信します。多くの場合、入力データと予測結果はJSON形式で受け渡されます。
- エンドポイントが担う処理：リクエストの認証と認可、指定されたモデルバージョンへのルーティング、トラフィック量に応じたコンピュートリソースの自動スケーリング、および推論ログの記録を担います。
- モデルとの関係：1つのエンドポイントに複数のモデルバージョンを紐付け、トラフィックの配分比率を制御することも可能です。チャンピオン・チャレンジャーパターンやカナリアリリースは、この仕組みを利用して実現されます。
なお、エンドポイントはオンライン推論およびストリーミング推論で用いられる形態です。バッチスコアリングでは、スケジュール実行されるジョブがデータセット全体に対して直接推論処理を行うため、エンドポイントを経由しません。
モデルサービングとモデルデプロイの違いは何ですか？
モデルデプロイとは学習済みモデルを本番環境へ公開する一時的なリリースプロセスであり、モデルサービングとはデプロイ完了後にモデルを本番環境で安全かつ安定して稼働させ続けるための実行基盤です。
- モデルデプロイ：モデルのパッケージング、モデルレジストリへの登録、ガバナンス承認、およびエンドポイントの開設といった本番環境への移行手続きを指します。
- モデルサービング：推論リクエストのルーティング、負荷に応じた自動スケーリング、バージョン管理、モデルモニタリング、およびレイテンシー制御など、デプロイ後に推論処理を継続的に運用する仕組み全般を指します。
トレーニング・サービング・スキューの原因は何ですか？
トレーニング・サービング・スキュー（学習と推論の乖離）の主な原因は、モデルの学習時に使用した特徴量、前処理の計算ロジックと本番推論時に適用される計算ロジックとの間に生じる仕様の違いやデータの差分です。
最も代表的な発生要因は、バッチ処理で行う学習用パイプラインとリアルタイム処理で行う推論用パイプラインがシステム的に分断されていることにあります。パイプラインが別々のチームやコードベースで二重管理されることで、モデルが学習段階で学習および検証したデータ形式と、本番環境で実際に受け取る入力データとの間に微妙な不一致が生じ、予測精度の低下や異常挙動を引き起こします。
オンライン推論とバッチ推論の違いは何ですか？
オンライン推論とは個々のリクエストに対して即時に予測結果を返却するリアルタイム処理です。オンライン推論の目的は、即時の意思決定やリアルタイムなユーザー体験の提供（ミリ秒〜秒単位の低レイテンシー応答）にあります。主にREST APIやgRPC APIなどのモデルエンドポイントを経由し、リクエストを受信して処理されます。重視される指標として、低レイテンシーおよび高い可用性が挙げられ、代表的なユースケースには不正利用検知、リアルタイムレコメンデーション、パーソナライズ、検索結果のランキング付けがあります。
一方バッチ推論は、スケジュール定義に従って大規模なデータセット全体を一括でスコアリングする処理です。バッチ推論の目的は大規模なデータセットに対する効率的な一括スコアリングであり、定時実行（毎夜、毎朝など）のスケジュールジョブやデータパイプラインを通じて実行されます。重視される指標として処理スループットおよびコンピュートコストの効率化が挙げられ、代表的なユースケースには顧客チャーンリスク予測、需要や売上予測、定期的な顧客セグメンテーション分類があります。
選定の目安として、予測結果が数時間古くても業務上問題がない場合はバッチ推論、ユーザーやシステムが応答を待っている場合はオンライン推論が適しています。
モデルレジストリとは何ですか？
モデルレジストリとは、学習済みモデルのファイル、バージョン履歴、評価メトリクス、デプロイステータス、およびデータリネージを一元的に保管する中央リポジトリです。
- ライフサイクル統制：開発からステージング、本番環境への厳格な承認プロセスや品質基準チェックを自動化、統制します。
- データリネージと追跡性：どの学習データ、ソースコード、パラメータ、評価結果から生成されたモデルかを正確に記録、可視化します。
- 迅速なロールバック：本番環境で障害や精度低下が発生した際、健全な過去バージョンへの安全かつ迅速な切り戻しを可能にします。
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