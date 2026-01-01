앙상블 학습: 더 나은 예측을 위한 ML 모델 결합
앙상블 학습은 동일한 문제를 서로 다른 관점에서 바라보는 여러 모델을 결합해 예측 성능을 높이는 데 도움을 줍니다. 이 글에서는 배깅, 부스팅, 스태킹을 비롯한 앙상블 전략의 작동 방식과 엔터프라이즈 팀이 이를 프로덕션에서 안정적으로 운영하기 위해 관리해야 할 요소를 설명합니다.
앙상블 학습의 정의
앙상블 학습은 기본 학습기라고 부르는 여러 모델을 학습시키고 결합해, 각 모델의 출력을 종합한 하나의 최종 예측을 생성하는 머신러닝 접근 방식입니다. 목표는 단일 모델이 가진 약점을 줄여 예측 성능, 안정성 또는 일반화 능력을 높이는 것입니다.
앙상블 학습은 단순하지만 강력한 아이디어에서 출발합니다. 모델은 혼자일 때보다 함께할 때 더 큰 가치를 낼 수 있습니다. 어떤 모델은 전반적인 패턴을 포착하고, 다른 모델은 엣지 케이스에서 더 좋은 성능을 보이며, 또 다른 모델은 데이터의 다른 부분을 학습해 분산을 줄일 수 있습니다.
엔터프라이즈 비즈니스 팀이 얻는 가치는 동일한 예측 문제를 바라보는 다양한 관점을 결합하는 데 있습니다. 이는 예측 결과가 사기, 수요, 이탈, 리스크 또는 운영 관련 의사결정에 영향을 미치기 시작할 때 특히 유용합니다. 앙상블 학습은 단일 모델의 가정에 대한 의존도를 줄여, 팀이 더 안정적이고 적응력이 뛰어나며 프로덕션 사용에 적합한 예측 시스템을 구축할 수 있도록 지원합니다.
하지만 기법 자체는 전체 그림의 일부에 불과합니다. 앙상블 학습을 효과적으로 활용하려면 일관된 피처, 거버넌스가 적용된 학습 데이터, 모델 버전 관리, 추론 제어, 그리고 배포 이후 앙상블의 성능을 보여주는 모니터링도 함께 갖춰야 합니다.
앙상블 학습이란?
앙상블 학습은 여러 모델을 결합해 하나의 예측을 생성하는 머신러닝 전략입니다. 데이터의 모든 패턴을 하나의 모델이 학습하도록 맡기는 대신, 앙상블은 여러 모델을 학습시키고 보팅, 평균화 또는 다른 결합 전략을 통해 각 모델의 출력을 집계합니다.
앙상블 학습은 개별 모델이 서로 다른 유형의 오류를 만드는 문제를 해결하기 위해 설계되었습니다. 예를 들어 한 모델은 학습 데이터의 노이즈에 과적합될 수 있고, 다른 모델은 중요한 관계를 포착하기에 너무 단순해 과소적합될 수 있으며, 세 번째 모델은 일반적인 사례에서는 잘 작동하지만 드문 이벤트에는 취약할 수 있습니다. 이러한 모델을 신중하게 결합하면 약점이 서로 오프셋되어, 다양한 조건에서 개별 모델보다 더 나은 성능을 내는 모델을 만들 수 있는 경우가 많습니다.
이를 머신러닝에 적용된 ‘집단 지성’으로 설명하기도 합니다. 각자가 서로 다른 정보를 의사결정에 제공할 때, 독립적인 전문가 집단은 한 명의 전문가보다 더 나은 성과를 낼 수 있습니다. 앙상블 학습에서도 같은 원칙이 모델에 적용됩니다. 핵심은 다양성입니다. 모든 모델이 같은 실수를 한다면, 이를 결합해도 큰 효과를 기대하기 어렵습니다. 반대로 모델들이 서로 다른 오류를 낸다면, 데이터와 모델링 접근 방식에 따라 집계를 통해 예측 성능을 높일 수 있습니다. 핵심은 동일한 예측 문제를 서로 다른 관점에서 바라보는 모델을 만들고, 정확도와 안정성 중 하나 또는 둘 모두를 높이는 방식으로 그 결과를 결합하는 것입니다.
앙상블 기법은 일반적으로 두 가지 방식으로 효과를 발휘합니다.
- 분산 감소: 앙상블은 특정 학습 샘플의 우연한 특성에 덜 민감해지므로 과적합을 줄이는 데 도움이 됩니다.
- 편향 감소: 앙상블은 단일 약한 학습기가 놓칠 수 있는 패턴을 더 잘 포착하므로 과소적합을 줄이는 데 도움이 됩니다.
The goal is to create models that approach the same prediction problem from different angles, then combine their outputs in a way that improves accuracy, stability or both.
앙상블 기법의 유형
앙상블 학습에는 여러 주요 전략이 있으며, 각 전략은 모델 다양성을 만들고 예측을 결합하는 방식이 다릅니다. 가장 중요한 세 가지는 배깅, 부스팅, 스태킹이며, 투표와 평균화는 더 단순한 집계 방식으로 자주 사용됩니다.
배깅
배깅(Bagging)은 부트스트랩 아그레게이팅(bootstrap aggregating)의 줄임말로, 학습 데이터의 서로 다른 무작위 샘플을 사용하여 여러 버전의 모델을 학습시킵니다. 각 샘플은 복원 추출 방식인 부트스트랩 샘플링으로 생성됩니다. 일부 행은 하나의 학습 하위 집합에 여러 번 포함될 수 있고, 다른 행은 제외될 수 있습니다.
모델 학습이 끝나면 각 모델의 예측 결과를 집계합니다. 분류 문제에서는 앙상블이 다수결 투표를 사용할 수 있습니다. 회귀 문제에서는 예측값의 평균을 사용할 수 있습니다.
배깅은 특히 분산을 줄이는 데 유용합니다. 예를 들어 단일 의사결정 트리는 학습 중 접하는 정확한 데이터에 매우 민감할 수 있습니다. 학습 데이터의 작은 변화만으로도 전혀 다른 트리가 만들어질 수 있습니다. 랜덤 포레스트는 서로 다른 샘플과 특성 하위 집합으로 여러 의사결정 트리를 학습시킨 뒤 예측을 결합해 이 문제를 해결합니다. 그 결과는 일반적으로 단일 의사결정 트리보다 더 안정적입니다.
또한 배깅은 각 모델을 독립적으로 학습시킬 수 있어 비교적 병렬화가 쉽습니다. 따라서 부스팅에서 발생하는 순차적 의존성을 도입하지 않으면서 더 강력한 모델을 만들고자 할 때 실용적인 선택지가 됩니다.
부스팅
부스팅은 모델을 순차적으로 학습시킵니다. 새로운 모델은 이전 모델이 잘 처리하지 못한 예제에 더 집중하므로, 앙상블은 초기 예측이 취약했던 지점을 점진적으로 학습합니다.
부스팅 시퀀스의 초기 모델은 단순할 수 있습니다. 이후의 각 학습기는 보정 능력을 더해 앙상블이 어려운 패턴을 포착하는 역량을 높입니다. 이 때문에 부스팅은 편향을 줄이는 데 자주 사용되며, 구현 방식에 따라 분산도 줄일 수 있습니다. 약한 학습기 집합을 강한 학습기로 전환하면서 복잡한 데이터에 대한 성능도 높일 수 있기 때문입니다.
대표적인 부스팅 알고리즘으로는 AdaBoost, gradient boosting, XGBoost, LightGBM, CatBoost가 있습니다. 이러한 방법은 이탈 모델링, 사기 감지, 리스크 스코어링, 예측 등 비즈니스 예측 문제에서 우수한 성능을 보이는 경우가 많아 구조화 데이터와 표 기반 데이터에 널리 사용됩니다.
부스팅은 강력하지만 세심한 튜닝이 필요합니다. 각 모델이 이전 오류에서 학습하기 때문에, 학습 데이터에 노이즈나 잘못 라벨링된 예제, 불안정한 패턴이 포함되어 있으면 부스팅은 과적합될 수 있습니다. 학습률, 트리 깊이, 추정기 수, 정규화와 같은 매개변수는 앙상블이 어려운 사례에 얼마나 적극적으로 적응하는지를 좌우하므로 중요합니다.
스태킹
스태킹, 또는 stacked generalization은 여러 기본 모델을 결합하되, 또 다른 모델을 학습시켜 각 예측을 어떻게 활용할지 배우게 하는 방식입니다. 이 두 번째 수준의 모델을 메타 학습기라고 합니다.
스태킹 앙상블은 기본 학습기로 랜덤 포레스트, gradient boosting 모델, 신경망을 포함할 수 있습니다. 각 기본 모델은 예측을 생성합니다. 그런 다음 메타 학습기는 이러한 예측을 입력으로 사용하고, 최종 출력을 위해 예측을 어떻게 결합할지 학습합니다.
스태킹은 매우 다양한 유형의 모델을 결합할 수 있기 때문에 유연합니다. 또한 단순 투표나 평균화로는 포착하기 어려운 관계도 학습할 수 있습니다. 예를 들어 메타 학습기는 한 모델이 데이터의 특정 세그먼트에서 더 신뢰할 수 있고, 다른 모델은 또 다른 세그먼트에서 더 우수한 성능을 낸다는 점을 파악할 수 있습니다.
이러한 유연성에는 더 높은 복잡성이 따릅니다. 스태킹에서는 누수를 방지하기 위해 데이터 분할을 신중하게 설계해야 합니다. 메타 학습기는 기본 모델이 학습하지 않은 데이터에서 어떤 성능을 내는지 반영한 예측으로 학습되어야 하기 때문입니다. 모델 학습 프로세스가 올바르게 구성되지 않으면, 스태킹 모델은 테스트에서는 강력해 보이지만 프로덕션에서는 일반화에 실패할 수 있습니다.
투표와 평균화
투표와 평균은 더 단순한 앙상블 전략입니다. 분류에서는 다수결 투표가 가장 많은 모델이 예측한 클래스를 선택합니다. 가중 투표는 더 신뢰할 수 있는 것으로 검증된 모델에 더 큰 영향력을 부여합니다. 회귀에서는 평균을 통해 수치 예측값을 결합하고, 가중 평균은 각 모델의 기여도를 조정합니다.
이 방식들은 학습된 메타 모델이 필요하지 않기 때문에 스태킹보다 구현이 쉽습니다. 팀이 일정 수준 이상의 성능을 내는 여러 모델을 보유하고 있고, 이를 투명한 방식으로 결합하려 할 때 유용합니다. 모델 출력 간의 복잡한 관계를 포착하지 못할 수는 있지만, 운영 오버헤드를 줄이면서 안정성을 높일 수 있습니다.
앙상블 전략 비교
각 앙상블 방법은 서로 다른 강점을 갖고 있습니다.
|방법
|작동 방식
|최적 사용 사례
|주요 트레이드오프
|배깅
|무작위 샘플을 기반으로 모델을 독립적으로 학습한 뒤 예측을 집계
|분산을 줄이고 불안정한 모델을 안정화
|기본 모델이 지나치게 단순하면 편향을 충분히 줄이지 못할 수 있음
|부스팅
|각 학습기가 이전 오류에 집중하도록 모델을 순차적으로 학습
|복잡한 정형 데이터에서 예측 성능 개선
|노이즈가 많은 데이터에 과적합될 수 있으며 더 많은 튜닝이 필요함
|스태킹
|기본 모델 예측을 결합하도록 메타 학습기를 학습
|다양한 모델 유형을 결합하고 복잡한 관계를 학습
|학습 복잡성이 증가하며 신중한 검증이 필요함
|투표 또는 평균
|다수결 투표, 평균 또는 가중 집계를 통해 예측을 결합
|단순하고 투명한 모델 결합
|모델 예측이 상호작용하는 방식의 패턴을 놓칠 수 있음
적합한 전략은 예측 문제, 데이터, 성능 목표, 그리고 해석 가능성, 지연 시간, 비용과 관련된 제약 조건에 따라 달라집니다.
자주 하는 실수
모델을 더 많이 추가한다고 해서 예측이 자동으로 개선되는 것은 아닙니다. 앙상블 학습은 기본 모델들이 서로 다른 강점을 제공하고, 추가 학습, 추론, 운영 복잡성을 감수할 만큼 정확도 향상이 충분할 때 효과를 발휘합니다. 신중한 검증, 모니터링, 모델 관리가 없다면 앙상블은 성능 향상보다 유지 관리 부담이 더 큰 구조가 될 수 있습니다.
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실무에서 앙상블 학습이 작동하는 방식
실무에서 앙상블 학습의 핵심은 “더 많은 모델”을 학습하는 데 있지 않습니다. 어떤 모델을 함께 사용할지, 출력값을 어떻게 결합할지, 그리고 추가 복잡성이 성능 향상만큼의 가치가 있는지를 판단하는 데 있습니다.
기본 모델 선택
첫 번째 설계 선택은 모델 선정입니다. 앙상블은 기본 학습기가 다양할 때 가장 좋은 성능을 냅니다. 이러한 다양성은 여러 측면에서 확보할 수 있습니다.
- 서로 다른 알고리즘: 의사 결정 트리, 선형 모델, 신경망, 그래디언트 부스팅 모델 등
- 서로 다른 피처 세트: 행동 신호, 트랜잭션 속성, 과거 집계값, 텍스트 기반 피처 등
- 서로 다른 학습 샘플: 부트스트랩 샘플 또는 세그먼트별 데이터 세트 등
- 서로 다른 하이퍼파라미터: 트리 깊이, 학습률, 정규화 강도 등
동종 앙상블은 랜덤 포레스트처럼 같은 유형의 기본 모델을 반복적으로 사용합니다. 이종 앙상블은 스태킹에서 흔히 볼 수 있듯 서로 다른 모델 계열을 결합합니다. 두 접근 방식 모두 유효할 수 있지만, 목표는 동일합니다. 앙상블은 단순히 같은 가정을 반복하는 모델이 아니라 서로 다른 관점을 제공하는 모델을 결합해야 합니다.
예를 들어 사기 감지 앙상블은 알려진 사기 패턴을 포착하는 규칙 기반 모델, 트랜잭션 속성 간 상호작용을 학습하는 트리 기반 모델, 미묘한 행동 신호를 식별하는 신경망 모델을 결합할 수 있습니다. 최종 예측은 하나의 모델이 트랜잭션을 해석한 결과에만 의존하지 않고, 리스크를 여러 관점에서 반영할 수 있습니다.
훈련 워크플로우 설계
일반적인 앙상블 훈련 워크플로우는 다음과 같은 단계로 구성됩니다.
- 데이터 준비 및 분할: 팀은 훈련, 검증, 테스트 데이터를 정의하고, 이 분할 방식이 모델의 프로덕션 사용 방식을 반영하는지 확인합니다.
- 기본 모델 훈련: 각 기본 학습기는 선택한 앙상블 전략에 따라 훈련됩니다.
- 예측 생성: 기본 모델은 검증 또는 홀드아웃 데이터에서 출력을 생성합니다.
- 예측 결합: 앙상블은 투표, 평균, 가중 집계 또는 메타 학습기를 사용해 최종 예측을 생성합니다.
- 성능 평가: 팀은 정확도, 정밀도, 재현율, F1 점수, AUC, 평균 절대 오차, 비즈니스별 비용 측정값과 같은 적절한 지표를 활용해 앙상블과 개별 모델을 비교합니다.
- 세그먼트별 검증: 앙상블은 고객 그룹, 지역, 제품 카테고리, 리스크 수준 또는 기타 관련 세그먼트 전반에서 테스트됩니다.
- 배포 준비: 모델 Artifacts, 피처 정의, 버전 메타데이터, 추론 로직을 프로덕션에서 사용할 수 있도록 패키징합니다.
데이터 분할은 스태킹과 기타 학습 기반 결합 전략에서 특히 중요합니다. 메타 학습기가 이미 동일한 데이터를 본 기본 모델의 예측값으로 훈련되면, 모델 성능을 지나치게 낙관적으로 학습할 수 있습니다. 적절한 교차 검증 또는 홀드아웃 설계는 앙상블이 실제 예측 동작을 더 정확히 반영하도록 돕습니다.
팁
개별 모델과 결합된 예측을 함께 모니터링해 앙상블을 하나의 시스템으로 다루어야 합니다.
컴퓨팅 트레이드오프 관리
앙상블은 일반적으로 단일 모델보다 훈련과 서빙에 더 많은 비용이 듭니다. 여러 모델 계열이 관여하는 순차적 훈련 단계가 많을 뿐 아니라, 하나의 예측을 생성하기 위해 추론 시 여러 모델을 실행해야 할 수도 있습니다.
예측이 의미 있는 비즈니스 가치를 제공한다면 이러한 오버헤드는 충분히 감수할 만합니다. 예를 들어 사기 감지에서는 재현율이 조금만 개선돼도 상당한 손실을 막을 수 있습니다. 수요 예측에서는 더 정확한 예측을 통해 품절, 과잉 재고 또는 매출 손실을 줄일 수 있습니다. 리스크 스코어링에서는 더 안정적인 예측이 포트폴리오나 고객 세그먼트 전반에서 더 나은 의사결정을 지원할 수 있습니다.
그러나 추가 비용이 항상 정당화되는 것은 아닙니다. 단일 모델이 이미 성능 목표를 충족하고, 지연 시간 요구 사항 내에서 실행되며, 설명하기도 더 쉽다면 앙상블은 불필요한 복잡성을 더할 수 있습니다. 핵심은 추가적인 모델 복잡성이 훈련 비용, 추론 지연 시간, 운영 부담을 정당화할 만큼 충분한 개선을 만들어내는지 여부입니다.
실제 문제에 앙상블 적용
앙상블 학습은 까다로운 문제에서 예측 성능을 높이는 데 자주 도움이 됩니다. 사기 감지에서는 앙상블이 알려진 패턴, 비정상적인 행동 신호, 트랜잭션 수준의 리스크를 포착하는 모델들을 결합할 수 있습니다. 추천 시스템에서는 협업 필터링, 콘텐츠 기반 모델, 랭킹 모델을 결합해 관련성을 높일 수 있습니다. 표 기반 데이터 예측에서는 랜덤 포레스트와 그래디언트 부스팅 모델 같은 트리 기반 앙상블이 복잡한 수작업 지정 없이도 비선형 관계와 피처 상호작용을 포착하기 때문에 좋은 성능을 보이는 경우가 많습니다.
앙상블은 데이터의 각 부분이 서로 다르게 움직이는 경우에도 유용합니다. 예를 들어 수요 예측이 지역별 계절성, 제품 수명 주기 스테이지, 프로모션 활동을 반영해야 하는 상황이 여기에 해당합니다. 단일 모델은 이러한 차이를 놓친 평균적인 패턴을 학습할 수 있지만, 앙상블은 서로 다른 신호를 포착하는 모델들을 결합할 수 있습니다.
앙상블을 사용하지 말아야 할 때
앙상블 학습이 언제나 최선의 선택은 아닙니다. 비용 측면의 영향뿐 아니라, 기존 인프라가 늘어난 운영 복잡성을 지원하지 못할 수도 있습니다. 또한 규제 기관, 고객 또는 내부 의사결정자에게 예측 결과를 설명해야 하는 경우에는 더 단순한 모델이 더 적합할 수 있습니다. 경우에 따라서는 잘 튜닝된 개별 모델이 충분한 정확도를 제공하며, 시스템을 더 단순하게 유지하는 것이 더 나은 엔지니어링 의사결정이 될 수 있습니다.
엔터프라이즈 팀은 모니터링 요구 사항도 함께 고려해야 합니다. 앙상블은 단순한 하나의 모델이 아닙니다. 여러 모델로 구성된 시스템입니다. 최종 예측이 달라졌다면, 그 변화가 특정 구성 모델에서 비롯된 것인지, 결합 전략 때문인지, 피처 변경이나 데이터 분산 변화 때문인지 파악해야 할 수 있습니다. 따라서 프로덕션 앙상블 학습에서는 옵저버빌리티와 모델 관리가 핵심 요소가 됩니다.
Snowflake에서의 앙상블 학습
앙상블 러닝의 성패는 모델링 기법만으로 결정되지 않습니다. 팀에는 거버넌스가 적용된 데이터, 재사용 가능한 피처, 모델 추적, 확장 가능한 컴퓨팅, 그리고 배포 이후 예측이 어떻게 작동하는지 모니터링할 수 있는 체계가 필요합니다. Snowflake는 팀이 데이터를 준비하고, 모델을 개발하며, 모델 Artifacts를 관리하고, 예측을 구동하는 데이터에 더 가까운 곳에서 추론을 실행할 수 있도록 지원해 더 넓은 ML 수명 주기를 뒷받침합니다.
Snowflake ML은 모델 개발, 모델 관리, 추론, 옵저버빌리티를 포함한 엔드투엔드 머신러닝 워크플로우를 위한 도구를 제공합니다. Snowflake Model Registry를 사용하면 팀은 Snowflake 또는 다른 플랫폼에서 학습된 모델을 포함해 ML 모델을 기록하고 관리할 수 있으며, 등록된 모델을 대규모로 추론에 활용할 수 있습니다. Snowflake ML Observability는 프로덕션 모델의 성능과 드리프트를 모니터링하고, 알림을 설정하며, 레지스트리의 모델에 대한 Shapley 값 컴퓨팅을 지원하는 도구를 제공합니다. 모델 레지스트리는 Snowpark ML Modeling, scikit-learn, XGBoost, LightGBM, CatBoost, PyTorch, TensorFlow, Keras, MLflow PyFunc, Hugging Face 파이프라인 등 일반적인 모델 유형도 지원하므로, 팀은 다양한 기본 학습기를 다룰 때 더 큰 유연성을 확보할 수 있습니다.
피처 일관성도 중요합니다. 여러 모델이 동일한 피처나 서로 겹치는 피처 세트에 의존할 수 있으며, 팀이나 학습 실행마다 피처 정의가 달라지면 모델 비교의 신뢰성이 낮아집니다. Snowflake Feature Store는 Snowflake 내에서 ML 피처를 생성, 유지 관리, 재사용할 수 있도록 지원하며, 소스 데이터와 피처, 데이터 세트, 학습된 모델을 연결하는 거버넌스, 액세스 제어, 계보를 제공합니다.
앙상블 러닝을 엔터프라이즈 ML과 연결하는 핵심은 운영 컨텍스트입니다. 모델은 서로 다른 알고리즘, 피처 또는 샘플로 학습될 수 있지만, 조직은 어떤 데이터가 모델을 학습시켰는지, 어떤 모델 버전이 예측에 기여했는지, 배포 이후 성능이 달라졌는지를 계속 파악할 수 있어야 합니다. Snowflake의 ML 기능은 이러한 주변 요구 사항을 관리하도록 지원해, 앙상블 러닝이 실험 단계를 넘어 거버넌스가 적용된 프로덕션 활용으로 확장될 수 있게 합니다.
더 나은 예측을 위한 더 나은 ML 운영
앙상블 러닝은 문제를 서로 다른 관점에서 바라보는 모델을 결합해 예측 성능을 높일 수 있습니다. 하지만 엔터프라이즈 ML에서 앙상블 러닝의 비즈니스 가치는 모델 성능만으로 결정되지 않습니다. 데이터 사이언스 및 ML 엔지니어링 팀은 데이터를 거버넌스하고, 일관된 피처를 재사용하며, 모델 버전을 추적하고, 추론 워크플로우를 관리하고, 예측이 여전히 기대한 방식으로 작동하는지 모니터링해야 합니다. 테스트에서 정확할 뿐 아니라 프로덕션에서도 관리 가능한 앙상블 모델을 구축하려면, 더 긴밀하게 연결된 기반이 필요합니다.
핵심 요약
앙상블 러닝은 서로 다른 패턴을 포착하고 상호 약점을 보완하는 모델을 결합해 머신러닝 예측을 개선합니다. 배깅, 부스팅, 스태킹, 보팅 중 어떤 앙상블 전략을 선택할지는 예측 과제에 따라 달라집니다. 하지만 엔터프라이즈 환경에서 성공하려면 앙상블 모델을 프로덕션에서 안정적으로 운영할 수 있도록 강력한 데이터 거버넌스, 모델 관리, 모니터링도 함께 갖춰야 합니다.
자주 묻는 질문
앙상블 러닝에 대해 자주 묻는 질문에 Snowflake 전문가가 답합니다.
앙상블 러닝의 주요 유형은 무엇인가요?
앙상블 러닝의 주요 유형에는 배깅, 부스팅, 스태킹, 보팅, 평균화가 있습니다. 배깅은 데이터의 서로 다른 샘플로 모델을 독립적으로 학습시킨 뒤 예측을 결합해 분산을 줄입니다. 부스팅은 모델을 순차적으로 학습시켜, 새 모델이 이전 모델의 오류에 집중하도록 합니다. 스태킹은 메타 학습기라고 하는 2단계 모델을 학습시켜 여러 기본 모델의 예측을 결합하는 방법을 학습하게 합니다. 보팅은 여러 모델의 클래스 예측을 결합하고, 평균화는 주로 회귀 문제에서 숫자 예측을 결합합니다.
앙상블 러닝은 언제 사용해야 하나요?
앙상블 러닝은 단일 모델이 예측 과제에 필요한 정확도, 안정성 또는 견고성을 충분히 제공하지 못할 때 유용합니다. 사기 감지, 이탈 예측, 수요 예측, 리스크 스코어링, 추천 시스템과 같은 문제에 자주 활용됩니다. 예측 품질의 작은 개선도 의미 있는 비즈니스 영향으로 이어질 수 있는 경우 특히 큰 가치를 발휘합니다.
앙상블 러닝 알고리즘의 예로는 무엇이 있나요?
일반적인 앙상블 러닝 알고리즘에는 랜덤 포레스트, AdaBoost, 그래디언트 부스팅, XGBoost, LightGBM, CatBoost가 있습니다. 랜덤 포레스트는 대표적인 배깅 방법이며, AdaBoost와 그래디언트 부스팅 방법은 부스팅의 예입니다. 스태킹은 특정 알고리즘 하나가 아니라, 메타 학습기를 사용해 여러 모델을 결합하는 전략입니다.
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