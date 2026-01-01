앙상블 학습: 더 나은 예측을 위한 ML 모델 결합

앙상블 학습에는 여러 주요 전략이 있으며, 각 전략은 모델 다양성을 만들고 예측을 결합하는 방식이 다릅니다. 가장 중요한 세 가지는 배깅, 부스팅, 스태킹이며, 투표와 평균화는 더 단순한 집계 방식으로 자주 사용됩니다.

배깅

배깅(Bagging)은 부트스트랩 아그레게이팅(bootstrap aggregating)의 줄임말로, 학습 데이터의 서로 다른 무작위 샘플을 사용하여 여러 버전의 모델을 학습시킵니다. 각 샘플은 복원 추출 방식인 부트스트랩 샘플링으로 생성됩니다. 일부 행은 하나의 학습 하위 집합에 여러 번 포함될 수 있고, 다른 행은 제외될 수 있습니다.

모델 학습이 끝나면 각 모델의 예측 결과를 집계합니다. 분류 문제에서는 앙상블이 다수결 투표를 사용할 수 있습니다. 회귀 문제에서는 예측값의 평균을 사용할 수 있습니다.

배깅은 특히 분산을 줄이는 데 유용합니다. 예를 들어 단일 의사결정 트리는 학습 중 접하는 정확한 데이터에 매우 민감할 수 있습니다. 학습 데이터의 작은 변화만으로도 전혀 다른 트리가 만들어질 수 있습니다. 랜덤 포레스트는 서로 다른 샘플과 특성 하위 집합으로 여러 의사결정 트리를 학습시킨 뒤 예측을 결합해 이 문제를 해결합니다. 그 결과는 일반적으로 단일 의사결정 트리보다 더 안정적입니다.

또한 배깅은 각 모델을 독립적으로 학습시킬 수 있어 비교적 병렬화가 쉽습니다. 따라서 부스팅에서 발생하는 순차적 의존성을 도입하지 않으면서 더 강력한 모델을 만들고자 할 때 실용적인 선택지가 됩니다.

부스팅

부스팅은 모델을 순차적으로 학습시킵니다. 새로운 모델은 이전 모델이 잘 처리하지 못한 예제에 더 집중하므로, 앙상블은 초기 예측이 취약했던 지점을 점진적으로 학습합니다.

부스팅 시퀀스의 초기 모델은 단순할 수 있습니다. 이후의 각 학습기는 보정 능력을 더해 앙상블이 어려운 패턴을 포착하는 역량을 높입니다. 이 때문에 부스팅은 편향을 줄이는 데 자주 사용되며, 구현 방식에 따라 분산도 줄일 수 있습니다. 약한 학습기 집합을 강한 학습기로 전환하면서 복잡한 데이터에 대한 성능도 높일 수 있기 때문입니다.

대표적인 부스팅 알고리즘으로는 AdaBoost, gradient boosting, XGBoost, LightGBM, CatBoost가 있습니다. 이러한 방법은 이탈 모델링, 사기 감지, 리스크 스코어링, 예측 등 비즈니스 예측 문제에서 우수한 성능을 보이는 경우가 많아 구조화 데이터와 표 기반 데이터에 널리 사용됩니다.

부스팅은 강력하지만 세심한 튜닝이 필요합니다. 각 모델이 이전 오류에서 학습하기 때문에, 학습 데이터에 노이즈나 잘못 라벨링된 예제, 불안정한 패턴이 포함되어 있으면 부스팅은 과적합될 수 있습니다. 학습률, 트리 깊이, 추정기 수, 정규화와 같은 매개변수는 앙상블이 어려운 사례에 얼마나 적극적으로 적응하는지를 좌우하므로 중요합니다.

스태킹

스태킹, 또는 stacked generalization은 여러 기본 모델을 결합하되, 또 다른 모델을 학습시켜 각 예측을 어떻게 활용할지 배우게 하는 방식입니다. 이 두 번째 수준의 모델을 메타 학습기라고 합니다.

스태킹 앙상블은 기본 학습기로 랜덤 포레스트, gradient boosting 모델, 신경망을 포함할 수 있습니다. 각 기본 모델은 예측을 생성합니다. 그런 다음 메타 학습기는 이러한 예측을 입력으로 사용하고, 최종 출력을 위해 예측을 어떻게 결합할지 학습합니다.

스태킹은 매우 다양한 유형의 모델을 결합할 수 있기 때문에 유연합니다. 또한 단순 투표나 평균화로는 포착하기 어려운 관계도 학습할 수 있습니다. 예를 들어 메타 학습기는 한 모델이 데이터의 특정 세그먼트에서 더 신뢰할 수 있고, 다른 모델은 또 다른 세그먼트에서 더 우수한 성능을 낸다는 점을 파악할 수 있습니다.

이러한 유연성에는 더 높은 복잡성이 따릅니다. 스태킹에서는 누수를 방지하기 위해 데이터 분할을 신중하게 설계해야 합니다. 메타 학습기는 기본 모델이 학습하지 않은 데이터에서 어떤 성능을 내는지 반영한 예측으로 학습되어야 하기 때문입니다. 모델 학습 프로세스가 올바르게 구성되지 않으면, 스태킹 모델은 테스트에서는 강력해 보이지만 프로덕션에서는 일반화에 실패할 수 있습니다.

투표와 평균화

투표와 평균은 더 단순한 앙상블 전략입니다. 분류에서는 다수결 투표가 가장 많은 모델이 예측한 클래스를 선택합니다. 가중 투표는 더 신뢰할 수 있는 것으로 검증된 모델에 더 큰 영향력을 부여합니다. 회귀에서는 평균을 통해 수치 예측값을 결합하고, 가중 평균은 각 모델의 기여도를 조정합니다.

이 방식들은 학습된 메타 모델이 필요하지 않기 때문에 스태킹보다 구현이 쉽습니다. 팀이 일정 수준 이상의 성능을 내는 여러 모델을 보유하고 있고, 이를 투명한 방식으로 결합하려 할 때 유용합니다. 모델 출력 간의 복잡한 관계를 포착하지 못할 수는 있지만, 운영 오버헤드를 줄이면서 안정성을 높일 수 있습니다.

앙상블 전략 비교

각 앙상블 방법은 서로 다른 강점을 갖고 있습니다.

방법 작동 방식 최적 사용 사례 주요 트레이드오프 배깅 무작위 샘플을 기반으로 모델을 독립적으로 학습한 뒤 예측을 집계 분산을 줄이고 불안정한 모델을 안정화 기본 모델이 지나치게 단순하면 편향을 충분히 줄이지 못할 수 있음 부스팅 각 학습기가 이전 오류에 집중하도록 모델을 순차적으로 학습 복잡한 정형 데이터에서 예측 성능 개선 노이즈가 많은 데이터에 과적합될 수 있으며 더 많은 튜닝이 필요함 스태킹 기본 모델 예측을 결합하도록 메타 학습기를 학습 다양한 모델 유형을 결합하고 복잡한 관계를 학습 학습 복잡성이 증가하며 신중한 검증이 필요함 투표 또는 평균 다수결 투표, 평균 또는 가중 집계를 통해 예측을 결합 단순하고 투명한 모델 결합 모델 예측이 상호작용하는 방식의 패턴을 놓칠 수 있음

적합한 전략은 예측 문제, 데이터, 성능 목표, 그리고 해석 가능성, 지연 시간, 비용과 관련된 제약 조건에 따라 달라집니다.