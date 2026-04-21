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GTM을 위한 AI 블루프린트

GTM 리더의 다음 단계: AI 파일럿을 넘어 매출 성과로

Snowflake가 수주율을 높이고, 영업 주기를 단축하고, 영업과 마케팅 전반에서 더 나은 의사 결정을 내리는 데 사용한 AI 블루프린트를 확인하세요.

Cover art from the Snowflake AI Blueprint featuring a blue grid with a photo of a business woman smiling

AI가 실제 매출 성과로 이어지는 지점

캠페인 종료 후가 아닌, 진행 중 실시간 최적화

유료 및 온드 채널 전반의 실시간 인사이트를 바탕으로, 캠페인이 진행되는 동안 성과를 예측하고 예산을 재배분합니다.

How Snowflake's PMM and Growth Build Campaigns with AI

상호작용이 쌓일수록 더욱 정교해지는 고객 경험

고객의 구매 의도, 캠페인 참여, 영업 과정에서 나눈 대화 등을 바탕으로 개인화된 상호작용을 제공합니다. 세분화 및 타깃팅도 시간이 지날수록 더욱 정교해집니다.

How Snowflake's ABM Team Delivers Intel for 30 accounts at once

모든 미팅을 빈틈없이 준비하는 영업 담당자

AI로 CRM 이력, 통화 녹취록, 뉴스 및 참여 신호를 하나의 계정 뷰에 통합해, 미팅 한 건에 며칠씩 걸리던 리서치를 몇 분으로 줄입니다.

How Snowflake's VP of Sales Gives Every Rep Top-Performer Context

함께한 파트너사

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실제 GTM 팀이 거둔측정 가능한 성과

99% 이상

캠페인 보고서 작성 시간 5일에서 3분으로 단축

활용 사례 읽기

140만 달러

영업 팀 효율성 향상으로 비용 절감

활용 사례 읽기

매일 영업 대상에 대한 개인화된 가이드 제공

“이제 담당자들은 Snowflake에서 AI 기반의 다음 최적 콘텐츠 추천을 확인하고 영업 및 마케팅 인사이트를 자연어로 조회하면서, 누구에게 언제 어떤 메시지로 다가갈지에 대한 개인화된 가이드를 매일 받습니다.”

—Emmanuel Frenehard
최고 디지털 책임자(CDO), Sanofi

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웨비나

AI 중심 매출 엔진을 구축하는 방법

파편화된 시스템에서 AI 기반 매출 엔진으로 전환하려면 어떻게 해야 할까요? Snowflake와 Accenture 임원진이 함께하는 웨비나에서 직접 확인하세요.

GTM 리더와 팀의 AI 활용법

Snowflake CMO Denise Persson에게 듣는 마케팅의 미래를 이끄는 힘

Snowflake CMO Denise Persson이 국제 광고제 Cannes Lions 2026에서 Data Cloud Now의 앵커 Ryan Green과 만나, 미디어·엔터테인먼트 리더들의 최대 관심사인 AI 운영 모델 구축에 관해 이야기를 나눕니다.

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매출 성장을 이끄는 리더를 위한 리소스

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Snowflake와 함께 다음 단계로 나아가세요

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실행을 위한 블루프린트

Snowflake GTM 팀이 공유하는 4단계 RAMP 프레임워크, 교훈 및 플레이북을 확인해 보세요.

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플레이북의 실전 적용

데이터를 조회하고 인사이트를 도출해 실행까지 옮기는 AI 업무 에이전트인 Snowflake CoWork를 활용하면 영업·마케팅 팀은 매출을 키우는 데 더 많은 시간을 쏟을 수 있습니다.

Snowflake CoWork 살펴보기

*PrPr, † PuPr, ‡ 출시 예정