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GTM을 위한 AI 블루프린트
GTM 리더의 다음 단계: AI 파일럿을 넘어 매출 성과로
Snowflake가 수주율을 높이고, 영업 주기를 단축하고, 영업과 마케팅 전반에서 더 나은 의사 결정을 내리는 데 사용한 AI 블루프린트를 확인하세요.
AI가 실제 매출 성과로 이어지는 지점
함께한 파트너사
실제 GTM 팀이 거둔측정 가능한 성과
99% 이상
캠페인 보고서 작성 시간 5일에서 3분으로 단축
140만 달러
영업 팀 효율성 향상으로 비용 절감
매일 영업 대상에 대한 개인화된 가이드 제공
“이제 담당자들은 Snowflake에서 AI 기반의 다음 최적 콘텐츠 추천을 확인하고 영업 및 마케팅 인사이트를 자연어로 조회하면서, 누구에게 언제 어떤 메시지로 다가갈지에 대한 개인화된 가이드를 매일 받습니다.”
—Emmanuel Frenehard
최고 디지털 책임자(CDO), Sanofi
GTM 리더와 팀의 AI 활용법
Snowflake CMO Denise Persson에게 듣는 마케팅의 미래를 이끄는 힘
Snowflake CMO Denise Persson이 국제 광고제 Cannes Lions 2026에서 Data Cloud Now의 앵커 Ryan Green과 만나, 미디어·엔터테인먼트 리더들의 최대 관심사인 AI 운영 모델 구축에 관해 이야기를 나눕니다.
시작하기
Snowflake와 함께 다음 단계로 나아가세요
실행을 위한 블루프린트
Snowflake GTM 팀이 공유하는 4단계 RAMP 프레임워크, 교훈 및 플레이북을 확인해 보세요.
플레이북의 실전 적용
데이터를 조회하고 인사이트를 도출해 실행까지 옮기는 AI 업무 에이전트인 Snowflake CoWork를 활용하면 영업·마케팅 팀은 매출을 키우는 데 더 많은 시간을 쏟을 수 있습니다.