コンテンツにスキップ

GTMのためのAIブループリント

AIのパイロット運用から収益の創出へ：GTMリーダーのためのプレイブック

SnowflakeのAIブループリントは、成約率の向上、セールスサイクルの短縮、セールスとマーケティング全体の意思決定の改善を実現しました。

Cover art from the Snowflake AI Blueprint featuring a blue grid with a photo of a business woman smiling

AIが真に収益をもたらす領域

キャンペーンを終了後ではなく実施中に最適化

ペイドチャネルとオウンドチャネルを横断したリアルタイムのインサイトにより、キャンペーンの実施中であっても予算の予測や再配分が可能になります。

How Snowflake's PMM and Growth Build Campaigns with AI

インタラクションを重ねるごとに精度が向上

顧客のインテント、キャンペーンエンゲージメント、商談での対話を、パーソナライズされたインタラクションへと変換します。時間の経過とともに、セグメンテーションとターゲティングの精度が向上します。

How Snowflake's ABM Team Delivers Intel for 30 accounts at once

すべてのセールス担当者が商談に必要なあらゆる情報を把握

CRMの履歴、通話の文字起こし、ニュース、エンゲージメントシグナルを、AIが単一のアカウントビューに統合します。商談ごとに数日を要していたリサーチ作業が、わずか数分にまで短縮します。

How Snowflake's VP of Sales Gives Every Rep Top-Performer Context

協力パートナー

accenture-logo
aws-logo
anthropic-logo
hightouch-logo
sigma-logo

真のGTMチームの測定可能な成果

99%以上

キャンペーンレポート作成の迅速化（5日間から3分に短縮）

ケーススタディを読む

140万ドル

セールスチームの効率化によるコスト削減

ケーススタディを読む

毎日のガイダンス 誰にアプローチすべきか、パーソナライズされた情報を毎日提供

「現在は、Snowflake上でAI駆動のネクストベストコンテンツの推奨機能や、コマーシャルインサイトへの自然言語アクセスが可能になっています。これにより、セールス担当者は、誰に、いつ、どのようなメッセージでアプローチすべきかについて、パーソナライズされたガイドを毎日受け取れるようになりました」

Emmanuel Frenehard氏
Sanofi、最高デジタル責任者（CDO）

ai-blueprint
ウェビナー

AIファーストの収益エンジンの構築

SnowflakeとAccentureのエグゼクティブによる対話セッションを通じて、分断されたシステムからAIドリブンの収益エンジンへと移行するために何が必要なのかを解き明かします。

GTMリーダーとチームによるAI活用の実践

Denise Persson（Snowflake CMO）が語る：マーケティングの未来を動かす力とは

2026年のカンヌライオンズにて、Snowflakeの最高情報マーケティング責任者（CMO）を務めるDenise PerssonがData Cloud NowのアンカーであるRyan Greenと対談し、メディア・エンターテイメント業界のリーダーが今最も関心を寄せているトピックであるAIオペレーティングモデルの構築について語ります。

さらに詳しく見る

収益リーダーのための関連リソース

さっそく始める

Snowflakeで次のステップへ

ai-blueprint

プループリントを入手して次の一手へ

SnowflakeのGTMチームが、4フェーズからなるRAMPフレームワーク、学び、プレイブックを紹介します。

eBookを入手する
cowork

プレイブックを実践する

Snowflake CoWorkのデモをご覧ください。データクエリの実行、インサイト生成、アクション実行までを担うAIワークエージェントです。セールスとマーケティングのチームが収益向上につながる価値ある業務に注力できるようにします。

Snowflake CoWorkについて詳しく知る

* プライベートプレビュー中、† パブリックプレビュー中、‡ 提供予定