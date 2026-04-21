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GTMのためのAIブループリント
AIのパイロット運用から収益の創出へ：GTMリーダーのためのプレイブック
SnowflakeのAIブループリントは、成約率の向上、セールスサイクルの短縮、セールスとマーケティング全体の意思決定の改善を実現しました。
AIが真に収益をもたらす領域
協力パートナー
真のGTMチームの測定可能な成果
99%以上
キャンペーンレポート作成の迅速化（5日間から3分に短縮）
140万ドル
セールスチームの効率化によるコスト削減
毎日のガイダンス 誰にアプローチすべきか、パーソナライズされた情報を毎日提供
「現在は、Snowflake上でAI駆動のネクストベストコンテンツの推奨機能や、コマーシャルインサイトへの自然言語アクセスが可能になっています。これにより、セールス担当者は、誰に、いつ、どのようなメッセージでアプローチすべきかについて、パーソナライズされたガイドを毎日受け取れるようになりました」
Emmanuel Frenehard氏
Sanofi、最高デジタル責任者（CDO）
GTMリーダーとチームによるAI活用の実践
Denise Persson（Snowflake CMO）が語る：マーケティングの未来を動かす力とは
2026年のカンヌライオンズにて、Snowflakeの最高情報マーケティング責任者（CMO）を務めるDenise PerssonがData Cloud NowのアンカーであるRyan Greenと対談し、メディア・エンターテイメント業界のリーダーが今最も関心を寄せているトピックであるAIオペレーティングモデルの構築について語ります。
収益リーダーのための関連リソース
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Snowflakeで次のステップへ
プループリントを入手して次の一手へ
SnowflakeのGTMチームが、4フェーズからなるRAMPフレームワーク、学び、プレイブックを紹介します。
プレイブックを実践する
Snowflake CoWorkのデモをご覧ください。データクエリの実行、インサイト生成、アクション実行までを担うAIワークエージェントです。セールスとマーケティングのチームが収益向上につながる価値ある業務に注力できるようにします。