「現在は、Snowflake上でAI駆動のネクストベストコンテンツの推奨機能や、コマーシャルインサイトへの自然言語アクセスが可能になっています。これにより、セールス担当者は、誰に、いつ、どのようなメッセージでアプローチすべきかについて、パーソナライズされたガイドを毎日受け取れるようになりました」

Emmanuel Frenehard氏

Sanofi、最高デジタル責任者（CDO）