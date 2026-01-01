eBook
GTM 리더를 위한 AI 전환 블루프린트
실험 단계를 넘어선 CRO와 CMO를 위한 플레이북: AI 투자를 매출 성과로 전환하는 방법
함께한 파트너사:
주요 내용
매출 누수를 찾아내고 AI로 해결하는 방법
- Snowflake가 AI 전환 과정에서 내린 결정과 얻은 교훈, 그리고 주요 성과
- Snowflake가 실전에 적용한 RAMP(Reveal, Architect, Mobilize, Prove) 프레임워크
- AI 투자의 가치를 이사회에 설득력 있게 전달하는 방법
AI 투자 너머의 진짜 문제
영업 팀도, 마케팅 팀도 AI 도구를 갖추고 있습니다. 파일럿을 진행했고 도입 수치도 좋게 나왔을지 모릅니다. 그런데도 매출 전망은 여전히 그대로입니다.
문제는 도구나 파일럿 자체가 아니라, 도입 이후의 과정에 있습니다. 대부분의 조직은 AI가 개념 증명(PoC) 단계를 넘어 대규모 매출 성과로 이어지도록 뒷받침하는 기반, 즉 영업과 마케팅이 함께 활용하는 공유 인텔리전스 계층을 아직 구축하지 못했습니다.
이 eBook은 그 기반을 직접 구축한 Snowflake 리더들이 전하는 인사이트입니다.
“영업과 마케팅은 뇌는 하나인데 몸은 둘로 나뉜 구조입니다. 두 조직 사이의 고질적인 갈등은 성장을 가로막습니다. AI가 가져다준 것은 두 조직이 공유하는 신경계였습니다. 양쪽 모두 기반으로 삼는 단일 진실 공급원이 생기면서, 어느 쪽의 수치가 맞느냐를 따지던 대화의 초점이 그래서 무엇을 어떻게 할 것이냐로 옮겨갔습니다.”
Denise Persson
가감 없이 전하는 18개월의 여정
이 eBook은 Snowflake 영업 팀과 마케팅 팀이 AI로 매출 엔진을 전환한 과정을 담았습니다.즉, 어떤 결정을 내렸고, 어떤 시행착오를 겪었으며, 궁극적으로 무엇이 성과로 이어졌는지 보여 줍니다.
수주율 개선으로 전년 대비 약 37%의 매출 성장에 기여
마케팅 비용 38% 절감
AI 투자 대비 5배 이상의 ROI 달성(추정)
이 파일럿은 이제 Snowflake가 AI 기반 영업과 마케팅을 글로벌 조직 전반으로 확장해 나가기 위한 블루프린트로 활용되고 있습니다.
“AI 전환을 했는데 근사한 데모와 준수한 활용률만 남고, 매출 예측치는 전환 전과 똑같은 경우가 있습니다. 저는 그런 경우를 아주 많이 봤습니다. 차이는 기술에서 오지 않습니다. 매출이 어디에서 새고 있는지 처음부터 솔직하게 인정했느냐에 달려 있습니다.”
Jonathan Beaulier
전환을 이끈 사람들
Snowflake의 CRO와 CMO가 현장에서 전환을 주도한 EMEA 영업 및 마케팅 리더들과 함께 실행 과정 전체를 담은 플레이북을 공개합니다. 또한, 다음과 같은 Snowflake 고객들의 성공 사례도 소개합니다.
Sanofi: 모든 현장 영업 담당자에게 미팅 전 브리핑을 즉시 제공하는 방법
Sainsbury’s와 Nectar360: 거버넌스가 적용된 데이터 파운데이션을 통해 리테일 미디어를 운영하는 방법
Novartis: 분산되어 있는 의료 전문가(HCP) 데이터를 정밀한 현장 영업 활동으로 연결하는 방법
TF1: 5일 걸리던 캠페인 보고서 작성을 3분으로 단축한 방법
Intercom: 매달 2,000시간을 영업 활동에 다시 활용하게 된 방법
AI가 비즈니스에 실제로 어떤 성과를 가져왔는지 아직 이사회에 명확한 답을 내놓기 어렵다면, 이 eBook이 좋은 출발점이 될 것입니다.
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