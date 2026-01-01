GTM 리더를 위한 AI 전환 블루프린트

영업 팀도, 마케팅 팀도 AI 도구를 갖추고 있습니다. 파일럿을 진행했고 도입 수치도 좋게 나왔을지 모릅니다. 그런데도 매출 전망은 여전히 그대로입니다.

문제는 도구나 파일럿 자체가 아니라, 도입 이후의 과정에 있습니다. 대부분의 조직은 AI가 개념 증명(PoC) 단계를 넘어 대규모 매출 성과로 이어지도록 뒷받침하는 기반, 즉 영업과 마케팅이 함께 활용하는 공유 인텔리전스 계층을 아직 구축하지 못했습니다.



이 eBook은 그 기반을 직접 구축한 Snowflake 리더들이 전하는 인사이트입니다.