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Plano de ação de IA para estratégias de GTM
Líderes de GTM: pare de testar e comece a gerar receita com a IA.
Conheça o plano de ação de IA que a Snowflake usou para aumentar as taxas de conversão, reduzir o ciclo de vendas e melhorar a qualidade das decisões nas áreas de vendas e marketing.
Áreas em que a IA gera receita
Em parceria com
Equipes reais de GTM.Resultados mensuráveis.
+99%
de redução no tempo de geração de relatórios de campanha: de 5 dias para 3 minutos.
US$ 1,4 milhão
de redução de custos com maior eficiência para a equipe de vendas.
ROTINA DIÁRIA: orientação personalizada sobre quem contatar.
"Agora, com as recomendações da IA sugerindo o próximo melhor conteúdo a enviar e o acesso em linguagem natural a insights de negócios no Snowflake, os representantes de vendas recebem orientação diária e personalizada sobre quem contatar, quando e com que mensagem."
Emmanuel Frenehard
Chief Digital Officer, Sanofi
Como líderes e equipes de GTM usam IA
Denise Persson, CMO da Snowflake, fala sobre o futuro do marketing
Durante o Cannes Lions 2026, Denise Persson, CMO da Snowflake, e Ryan Green, apresentador do Data Cloud Now, conversaram sobre o assunto que é prioridade para os líderes do setor de mídia e entretenimento: como criar um modelo operacional de IA.
Descubra a IA em ação
Snowflake, equipe de mídia paga: conseguindo reduzir a produção de relatórios de uma semana para horas
Responsável pela receita? Recursos selecionados para você
Por onde começar
Dê o próximo passo com o Snowflake
O plano de ação está aqui. O próximo passo é todo seu.
Acesse o método RAMP de quatro etapas, as lições e o guia estratégico da equipe de GTM da Snowflake.
Coloque tudo em prática
Use o Snowflake CoWork na prática: um agente de trabalho de IA que consulta seus dados, gera insights e trabalha com base neles, dando às equipes de vendas e marketing mais tempo para as atividades que geram receita.