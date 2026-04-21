Ir para o conteúdo

Plano de ação de IA para estratégias de GTM

Líderes de GTM: pare de testar e comece a gerar receita com a IA.

Conheça o plano de ação de IA que a Snowflake usou para aumentar as taxas de conversão, reduzir o ciclo de vendas e melhorar a qualidade das decisões nas áreas de vendas e marketing.

Cover art from the Snowflake AI Blueprint featuring a blue grid with a photo of a business woman smiling

Áreas em que a IA gera receita

Otimizar as campanhas em andamento, e não após terminadas

Obtenha insights em tempo real em canais pagos e próprios para prever resultados e realocar orçamento com as campanhas ainda em andamento.

How Snowflake's PMM and Growth Build Campaigns with AI

Possibilitar que cada interação torne a próxima etapa mais precisa

Converta a intenção do cliente, o engajamento da campanha e as conversas de vendas em interações personalizadas. Melhore a segmentação e o direcionamento com o passar do tempo.

How Snowflake's ABM Team Delivers Intel for 30 accounts at once

Permitir que os representantes iniciem conversas totalmente preparados

Para uma reunião, a IA pode resumir o histórico do CRM, as transcrições de chamadas, as notícias e os sinais de engajamento em uma única visualização de conta, compactando dias de pesquisa em minutos.

How Snowflake's VP of Sales Gives Every Rep Top-Performer Context

Em parceria com

accenture-logo
aws-logo
anthropic-logo
hightouch-logo
sigma-logo

Equipes reais de GTM.Resultados mensuráveis.

+99%

de redução no tempo de geração de relatórios de campanha: de 5 dias para 3 minutos.

Ler o estudo de caso

US$ 1,4 milhão

de redução de custos com maior eficiência para a equipe de vendas.

Ler o estudo de caso

ROTINA DIÁRIA: orientação personalizada sobre quem contatar.

"Agora, com as recomendações da IA sugerindo o próximo melhor conteúdo a enviar e o acesso em linguagem natural a insights de negócios no Snowflake, os representantes de vendas recebem orientação diária e personalizada sobre quem contatar, quando e com que mensagem."

Emmanuel Frenehard
Chief Digital Officer, Sanofi

ai-blueprint
WEBINAR

How to Build an AI-First Revenue Engine

Participe de uma conversa com executivos da Snowflake e da Accenture falando sobre o que é preciso fazer para passar de sistemas fragmentados para um mecanismo de receita orientado por IA.

Como líderes e equipes de GTM usam IA

Denise Persson, CMO da Snowflake, fala sobre o futuro do marketing

Durante o Cannes Lions 2026, Denise Persson, CMO da Snowflake, e Ryan Green, apresentador do Data Cloud Now, conversaram sobre o assunto que é prioridade para os líderes do setor de mídia e entretenimento: como criar um modelo operacional de IA.

Responsável pela receita? Recursos selecionados para você

Por onde começar

Dê o próximo passo com o Snowflake

ai-blueprint

O plano de ação está aqui. O próximo passo é todo seu.

Acesse o método RAMP de quatro etapas, as lições e o guia estratégico da equipe de GTM da Snowflake.

Ver o ebook
cowork

Coloque tudo em prática

Use o Snowflake CoWork na prática: um agente de trabalho de IA que consulta seus dados, gera insights e trabalha com base neles, dando às equipes de vendas e marketing mais tempo para as atividades que geram receita.

Conheça melhor o Snowflake CoWork

* Private preview, Public preview, Coming soon