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Guide de l’IA

pour les directeurs marketing et commerciaux

Mobilisez vos équipes. Passez à l’IA. Accélérez la croissance.

Snowflake a transformé l’IA en résultats concrets : des analyses plus pertinentes pour ses décisions marketing et commerciales, des taux de réussite plus élevés et des cycles de vente resserrés. Découvrez son parcours

Cover art from the Snowflake AI Blueprint featuring a blue grid with a photo of a business woman smiling

L’IA, un atout pour votre croissance

Optimisez vos campagnes en continu

Analysez en temps réel les performances des canaux payants et propriétaires afin d’anticiper les résultats et de réaffecter les budgets en cours de campagne.

How Snowflake's PMM and Growth Build Campaigns with AI

Chaque interaction enrichit les suivantes

Exploitez les signaux d’intention, l’engagement généré par les campagnes et les échanges commerciaux pour personnaliser chaque interaction client. Affinez progressivement la segmentation et le ciblage.

How Snowflake's ABM Team Delivers Intel for 30 accounts at once

Des commerciaux parfaitement préparés

L’IA synthétise l’historique CRM, les transcriptions d’appels, l’actualité et les signaux d’engagement dans une vue unifiée de chaque compte. Elle réduit de plusieurs jours à quelques minutes la préparation des rendez-vous.

How Snowflake's VP of Sales Gives Every Rep Top-Performer Context

En partenariat avec

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De vraies équipes marketing et commerciales.Des résultats mesurables.

99 %+

de réduction du temps de reporting des campagnes, de 5 jours à 3 minutes

Lire l’étude de cas

1,4 M USD

d’économies grâce à une efficacité accrue des équipes commerciales

Lire l’étude de cas (EN)

CHAQUE JOUR des recommandations personnalisées sur les interlocuteurs à contacter

« Désormais, grâce aux recommandations de contenu optimisées par l’IA et à l’accès en langage naturel aux insights commerciaux dans Snowflake, nos équipes commerciales reçoivent chaque jour des recommandations personnalisées sur les interlocuteurs à contacter, le meilleur moment pour le faire et le message à leur adresser. »

Emmanuel Frenehard
Chief Digital Officer, Sanofi

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WEBINAIRE

How to Build an AI-First Revenue Engine

Rejoignez les dirigeants de Snowflake et d’Accenture pour discuter du passage de systèmes fragmentés à une organisation commerciale unifiée, pilotée par l’IA.

Comment mobiliser ses équipes pour utiliser l’IA concrètement

Denise Persson, CMO de Snowflake, dévoile ce qui fera l’avenir du marketing

Lors de Cannes Lions 2026, Denise Persson, CMO de Snowflake, échange avec Ryan Green, présentateur de Data Cloud Now, sur les priorités des responsables des médias et du divertissement : bâtir le modèle opérationnel de l’IA.

En savoir plus

Ressources pour les directions marketing et commerciales

PREMIERS PAS

Allez plus loin avec Snowflake

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À vous de jouer

Découvrez le cadre RAMP en quatre volets, le retour d’expérience et le mode d’emploi de l’équipe marketing et commerciale de Snowflake.

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Passez à la pratique

Découvrez l’agent d’IA Snowflake CoWork en action : il interroge vos données, génère des insights et agit en conséquence. Vos équipes marketing et commerciales peuvent ainsi consacrer plus de temps aux activités vraiment rentables.

Découvrir Snowflake CoWork

* Private preview, † Public preview, ‡ Bientôt disponible