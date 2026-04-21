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Guide de l’IA
pour les directeurs marketing et commerciaux
Mobilisez vos équipes. Passez à l’IA. Accélérez la croissance.
Snowflake a transformé l’IA en résultats concrets : des analyses plus pertinentes pour ses décisions marketing et commerciales, des taux de réussite plus élevés et des cycles de vente resserrés. Découvrez son parcours
L’IA, un atout pour votre croissance
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De vraies équipes marketing et commerciales.Des résultats mesurables.
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d’économies grâce à une efficacité accrue des équipes commerciales
CHAQUE JOUR des recommandations personnalisées sur les interlocuteurs à contacter
« Désormais, grâce aux recommandations de contenu optimisées par l’IA et à l’accès en langage naturel aux insights commerciaux dans Snowflake, nos équipes commerciales reçoivent chaque jour des recommandations personnalisées sur les interlocuteurs à contacter, le meilleur moment pour le faire et le message à leur adresser. »
Emmanuel Frenehard
Chief Digital Officer, Sanofi
Comment mobiliser ses équipes pour utiliser l’IA concrètement
Denise Persson, CMO de Snowflake, dévoile ce qui fera l’avenir du marketing
Lors de Cannes Lions 2026, Denise Persson, CMO de Snowflake, échange avec Ryan Green, présentateur de Data Cloud Now, sur les priorités des responsables des médias et du divertissement : bâtir le modèle opérationnel de l’IA.
Découvrez l’IA en action
Ressources pour les directions marketing et commerciales
Gouverner l’entreprise agentique : ce que les responsables marketing doivent savoir dès maintenant
PREMIERS PAS
Allez plus loin avec Snowflake
À vous de jouer
Découvrez le cadre RAMP en quatre volets, le retour d’expérience et le mode d’emploi de l’équipe marketing et commerciale de Snowflake.
Passez à la pratique
Découvrez l’agent d’IA Snowflake CoWork en action : il interroge vos données, génère des insights et agit en conséquence. Vos équipes marketing et commerciales peuvent ainsi consacrer plus de temps aux activités vraiment rentables.