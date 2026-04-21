« Désormais, grâce aux recommandations de contenu optimisées par l’IA et à l’accès en langage naturel aux insights commerciaux dans Snowflake, nos équipes commerciales reçoivent chaque jour des recommandations personnalisées sur les interlocuteurs à contacter, le meilleur moment pour le faire et le message à leur adresser. »

Emmanuel Frenehard

Chief Digital Officer, Sanofi