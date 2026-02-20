Snowflake Cortex AIで利用可能なAnthropic Claude Sonnet 4.6の発表

Cortex Codeによる開発のスピードアップ：SnowflakeのAIコーディングエージェントは、エンタープライズデータ、ガバナンス、ワークフローを深く理解します。これにより、信頼にダメージを与えたり、スケールに影響を与えたりすることなく、アイデアを実稼働に迅速に移行できます。Claude Sonnet 4.6を搭載したCortex Codeは、より高速なパフォーマンス、より高品質な推論、よりコスト効率の高いコード生成とエージェント型実行を提供します。Snowsight、CLI、ローカルの開発ツールに直接、Snowflake環境を理解したセキュアな支援を提供します。 開発者、データエンジニア、アナリスト、ビルダーは、自然言語を実稼働可能なパイプライン、アナリティクス、AIエージェントに変換し、数週間かかっていた統合作業を数分に短縮しながら、ガバナンスと相互運用性を維持しながら、エンタープライズグレードの運用を実現します。 プレビューでは、CLIで/modelコマンドを使用して、Claude Sonnet 4.6を試すことができます。