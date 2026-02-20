Snowflake Cortex AIで利用可能なAnthropic Claude Sonnet 4.6の発表

Anthropicの最新モデルであるClaude Sonnet 4.6を、Snowflake Cortex AIで利用できるようになったことを発表できることを心より歓迎します。Anthropicとのローンチパートナーとして、米国ではClaude Sonnet 4.6のプライベートプレビューを即日提供開始いたしました。EUを始めとしたその他のリージョンでのサポートも近日開始予定です。Snowflakeの境界内でCortex Code、Cortex AI Functions、そしてCortex REST APIを通じて今すぐ利用可能です。また、近日中にSnowflake Intelligenceでもサポートされる予定です。
Claude Sonnet 4.6
Sonnet 4.6は、Anthropicの最新プレミアムフロンティアモデルで、Claude Opus 4.6に匹敵するインテリジェンスを、大幅に低いコストで実現します。最小限の入力で自律的に計画、実行、軌道修正を行いながらタスクを推進できます。優れた操縦性を備えているため、意思決定と自律性をきめ細かく制御できます。深い思考を必要としない場合は、ほぼ即時の応答が可能です。
出典：Anthropic、2026年2月17日
Snowflake上でのClaude Sonnet 4.6活用シナリオ
Sonnet 4.6は、Snowflake Cortex AIに他の主要なフロンティアモデルと並んで加わり、Snowflakeのセキュアでガバナンスの確保された環境内で、さまざまなエンタープライズユースケースを実現します。Claude Sonnet 4.6では、以下を実行できます。
Cortex Codeによる開発のスピードアップ：SnowflakeのAIコーディングエージェントは、エンタープライズデータ、ガバナンス、ワークフローを深く理解します。これにより、信頼にダメージを与えたり、スケールに影響を与えたりすることなく、アイデアを実稼働に迅速に移行できます。Claude Sonnet 4.6を搭載したCortex Codeは、より高速なパフォーマンス、より高品質な推論、よりコスト効率の高いコード生成とエージェント型実行を提供します。Snowsight、CLI、ローカルの開発ツールに直接、Snowflake環境を理解したセキュアな支援を提供します。 開発者、データエンジニア、アナリスト、ビルダーは、自然言語を実稼働可能なパイプライン、アナリティクス、AIエージェントに変換し、数週間かかっていた統合作業を数分に短縮しながら、ガバナンスと相互運用性を維持しながら、エンタープライズグレードの運用を実現します。 プレビューでは、CLIで/modelコマンドを使用して、Claude Sonnet 4.6を試すことができます。
- 高度なエンタープライズインテリジェンスエージェントの構築：Snowflake Intelligenceは、インテリジェントなエンタープライズAIエージェントという新しいカテゴリーを導入しました。このエージェントは、真のデータドリブンな文化を醸成することで、組織の働き方、コラボレーション、イノベーションを根本から変革します。技術的な習熟度を問わず、あらゆる従業員が自然言語で複雑な質問を行い、「何が起きたのか」の背後にある「なぜ」を明らかにし、自信を持ってアクションを実行できます。Sonnet 4.6は、開発者、管理者、ビルダーのためにこの基盤を拡張し、複雑なデータを推論し、自律的にコードの記述と実行を行い、分析と運用のワークフローをオーケストレーションする高度なエージェントを構築できるようになります。
- 構造化データと非構造化データを非常に高精度で分析：Cortex AI Functionsは、使い慣れたSQLを使用してマルチモーダルなエンタープライズデータでのスケーラブルなAIパイプラインを簡単に構築できるようにします。Cortex AI Functionsは、手動でオーケストレーションされたAIパイプラインよりも低コストで高性能な処理を実現し、Snowflakeならではのセキュリティとガバナンスの機能を維持しながら、企業全体で信頼性の高いインサイトを獲得できます。たとえば、AI_COMPLETE関数を使用すると、アナリストはSonnet 4.6のような最先端のモデルを活用して、SQLで自然言語の命令を直接適用できます。これにより、データ分析を迅速化し、顧客へのサービス提供を加速できます。
SELECT AI_COMPLETE(
'claude-sonnet-4-6',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- セキュアなデータに近いAIアプリケーションの構築：Cortex REST APIを使用して、Snowflakeのセキュリティ境界内でエージェント型エンタープライズアプリケーションを構築できます。Sonnet 4.6のアダプティブシンキングなどの新機能を活用して、開発者はタスクに応じて、推論の深さをモデル自身が調整できるようにします。開発者は、Snowflake Cortex REST APIのエンドポイントを指定することで、Anthropic SDKの使用を迅速に開始できます。これにより、使い慣れたAnthropicツールとのシームレスな統合が可能になります。
[BEGIN CODE MODULE]
import httpx
import anthropic
token = <snowflake_access_token>
http_client = httpx.Client(
headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
verify=False, # Disable SSL verification for internal endpoints
)
client = anthropic.Anthropic(
api_key="not-used", # Required but overridden by Bearer auth
base_url="https://<snowflake_account_url>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex",
http_client=http_client,
default_headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
)
response = client.messages.create(
model="claude-sonnet-4-6",
max_tokens=1024,
messages=[
{
"role": "user",
"content": "Pull the latest usage and billing details for customer ACME-4921 and flag anything unusual.",
}
],
)
print(response.content[0].text)
[END CODE MODULE]
エージェント型AIをコンセプトの段階から本番環境へと移行することは、今や戦略的に不可欠です。AnthropicのClaude Sonnet 4.6を搭載したエージェントは、最小限の人間入力で自律的にタスクを計画、実行、修正できるため、実際の作業が大規模に前進します。Cortex Code CLIからSnowflake Intelligence、Cortex AI Functions、REST APIまで、複数のエントリーポイントを備えているため、お客様はこの機能を簡単に採用して、実稼働可能なインパクトの高いエージェント型AIへの道筋を大規模に加速できます。
詳細情報
Cortex Codeのローンチ発表をご覧ください。詳細については、こちらをご覧ください。
Snowflake Intelligenceデモでは、これらの機能の動作をご確認いただけます。
このクイックスタートでは、Snowflake Intelligenceを使用して構造化データと非構造化データからインサイトを取得できます。
将来の見通しに関する記述
このページには、Snowflakeが将来提供する製品に関する記述を含め、将来の見通しに関する記述が含まれていますが、これはいかなる製品の提供も約束するものではありません。実際の成果や提供物は異なる可能性があり、既知および未知のリスクおよび不確実性の影響を受けます。詳細については、最新の四半期報告書（10-Q）をご覧ください。