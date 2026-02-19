Anunciando o lançamento do Anthropic Claude Sonnet 4.6 no Snowflake Cortex AI

Temos o prazer de anunciar a disponibilidade do Claude Sonnet 4.6, o modelo mais recente da Anthropic, no Snowflake Cortex AI. Como parceiro de lançamento da Anthropic, estamos disponibilizando o Claude Sonnet 4.6 em versão preliminar privada no mesmo dia nos EUA, com suporte para outras regiões, incluindo a Europa, em breve. Ele está disponível dentro do perímetro seguro do Snowflake para uso com o Cortex Code, Cortex AI Functions e Cortex REST API. E, em breve, estará disponível no Snowflake Intelligence.
Claude Sonnet 4.6
O Sonnet 4.6 é o mais recente modelo premium frontier da Anthropic, aproximando-se do nível de inteligência do Claude Opus 4.6 a uma fração do preço. O Sonnet 4.6 conduz tarefas e planeja, executa e corrige o curso delas de forma autônoma com o mínimo de interferência. Ele é altamente direcionável, dando controle refinado sobre a tomada de decisão e a autonomia. Quando raciocínio profundo não é necessário, ele é capaz de fornecer respostas quase instantâneas.
Fonte: Anthropic, 17 de fevereiro de 2026
O que é possível fazer com Claude Sonnet 4.6 no Snowflake
O Sonnet 4.6 une-se a outros modelos líderes do Snowflake Cortex AI, possibilitando uma ampla variedade de casos de uso para as empresas. Tudo no perímetro de governança e segurança do Snowflake. Com o Claude Sonnet 4.6, você pode:
Acelerar o desenvolvimento com o Cortex Code: o agente de codificação de IA da Snowflake realmente entende os dados, a governança e os fluxos de trabalho da sua empresa, permitindo que as equipes passem da teoria para a produção com rapidez, sem quebrar a confiança ou afetar a escala. Agora, com a tecnologia do Claude Sonnet 4.6, o Cortex Code oferece desempenho ainda mais rápido, raciocínio de melhor qualidade e geração de código e execução com agentes mais econômicos. Ele traz o suporte seguro e especializado Snowflake diretamente para o Snowsight, para a CLI e para as ferramentas de desenvolvimento locais. Para desenvolvedores, engenheiros de dados, analistas e desenvolvedores, ele transforma a linguagem natural em pipelines, análises de dados e agentes de IA prontos para produção, eliminando semanas de trabalho de colagem em minutos, mantendo-se governada, interoperável e de nível empresarial. É possível testar o Claude Sonnet 4.6 em versão preliminar usando o comando /modelo na interface CLI para:
- Criar agentes de inteligência corporativa: O Snowflake Intelligence traz uma nova categoria de agentes desenvolvidos para revolucionar o modo como as organizações trabalham, colaboram e inovam, promovendo uma cultura verdadeiramente baseada em dados. Todos os colaboradores, sem importar o nível de conhecimento técnico, podem fazer perguntas complexas em linguagem natural, descobrir o "porquê" por trás de cada "o quê" e tomar medidas confiantes. Para desenvolvedores, administradores e builders, o Sonnet 4.6 ampliará essa base, possibilitando a criação de agentes avançados capazes de raciocinar em dados complexos, escrever e executar códigos de forma autônoma e organizar fluxos de trabalho analíticos e operacionais.
- Analisar dados estruturados e não estruturados com precisão inigualável: OCortex AI Functions facilita a criação de pipelines de IA com escalabilidade em dados corporativos multimodais com comandos SQL. As funções também oferecem processamento de alto desempenho a um custo menor do que os pipelines de IA organizados manualmente, possibilitando insights confiáveis em toda a empresa e mantendo os recursos de segurança e governança já reconhecidos da Snowflake. Por exemplo, com a função AI_COMPLETE, os analistas podem fazer uso de instruções em linguagem natural diretamente no SQL, utilizando modelos mais recentes, como o Sonnet 4.6. Isso permite que elas analisem seus dados mais rapidamente e atendam seus clientes.
SELECT AI_COMPLETE(
'claude-sonnet-4-6',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- Criar aplicações de IA mais próximas dos dados seguros: Use a Cortex REST API para criar aplicações corporativas eficazes dentro do perímetro de segurança do Snowflake. Os desenvolvedores podem usar novos recursos, como o pensamento adaptativo do Sonnet 4.6, para permitir que o modelo decida quanto pensar em uma tarefa. Eles podem começar a usar rapidamente o Anthropic SDK apontando-o para seu endpoint da Snowflake Cortex REST API, possibilitando uma integração contínua com ferramentas Anthropic familiares.
[BEGIN CODE MODULE]
import httpx
import anthropic
token = <snowflake_access_token>
http_client = httpx.Client(
headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
verify=False, # Disable SSL verification for internal endpoints
)
client = anthropic.Anthropic(
api_key="not-used", # Required but overridden by Bearer auth
base_url="https://<snowflake_account_url>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex",
http_client=http_client,
default_headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
)
response = client.messages.create(
model="claude-sonnet-4-6",
max_tokens=1024,
messages=[
{
"role": "user",
"content": "Pull the latest usage and billing details for customer ACME-4921 and flag anything unusual.",
}
],
)
print(response.content[0].text)
[END CODE MODULE]
Mover a IA generativa da teoria para a produção é agora uma necessidade estratégica. Com a tecnologia Claude Sonnet 4.6 da Anthropic, os agentes podem planejar, executar e realizar tarefas corretas de forma autônoma com o mínimo de interferência humana, conduzindo o trabalho real em escala. Com vários pontos de entrada, da Cortex Code CLI à Snowflake Intelligence, às Cortex AI Functions e às APIs REST, os clientes podem facilmente adotar esse recurso e acelerar o caminho rumo à uma IA mais ágil, em escala, de alto impacto e pronta para produção.
Saiba mais
Leia o anúncio de lançamento do Cortex Code e obtenha mais informações aqui.
Assista à demonstração do Snowflake Intelligence e veja esses recursos em funcionamento.
Obtenha insights a partir de dados estruturados e não estruturados com o Snowflake Intelligence neste quickstart.
Declarações prospectivas
Este artigo contém declarações prospectivas, inclusive sobre nossas futuras ofertas de produtos. Elas não constituem compromissos de fornecimento ou produção de quaisquer ofertas de produtos. Os resultados e as ofertas reais podem diferir e estão sujeitos a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos. Consulte nosso documento 10-Q mais recente para obter mais informações.