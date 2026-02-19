Anunciando o lançamento do Anthropic Claude Sonnet 4.6 no Snowflake Cortex AI

Acelerar o desenvolvimento com o Cortex Code: o agente de codificação de IA da Snowflake realmente entende os dados, a governança e os fluxos de trabalho da sua empresa, permitindo que as equipes passem da teoria para a produção com rapidez, sem quebrar a confiança ou afetar a escala. Agora, com a tecnologia do Claude Sonnet 4.6, o Cortex Code oferece desempenho ainda mais rápido, raciocínio de melhor qualidade e geração de código e execução com agentes mais econômicos. Ele traz o suporte seguro e especializado Snowflake diretamente para o Snowsight, para a CLI e para as ferramentas de desenvolvimento locais. Para desenvolvedores, engenheiros de dados, analistas e desenvolvedores, ele transforma a linguagem natural em pipelines, análises de dados e agentes de IA prontos para produção, eliminando semanas de trabalho de colagem em minutos, mantendo-se governada, interoperável e de nível empresarial. É possível testar o Claude Sonnet 4.6 em versão preliminar usando o comando /modelo na interface CLI para: