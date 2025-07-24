OLTP e OLAP: differenze e applicazioni

OLAP e OLTP sono processi distinti, storicamente differenziati da esigenze diverse in fatto di elaborazione e storage dei dati. Tuttavia, molte organizzazioni non operano una scelta esclusiva: alcuni team richiedono uno solo di questi sistemi, mentre altri hanno bisogno di entrambi. Vediamo ora quali sono le principali differenze tra i due sistemi.

Scopo

La distinzione principale tra OLAP e OLTP è lo scopo centrale dei due sistemi. Un sistema OLAP è in grado di elaborare rapidamente grandi quantità di dati, consentendo analisi approfondite dei dati in più dimensioni per facilitare i processi decisionali e la risoluzione dei problemi.

Al contrario, i sistemi OLTP sono progettati per gestire grandi volumi di dati transazionali che coinvolgono più utenti. I database relazionali aggiornano, inseriscono o eliminano rapidamente piccole quantità di dati in tempo reale. La maggior parte dei sistemi OLTP è utilizzata per eseguire transazioni, come prenotazioni di hotel online, mobile banking, acquisti su siti di ecommerce o pagamenti nei punti vendita. Molti sistemi OLAP ricavano i propri dati da database OLTP tramite una pipeline ETL, e possono fornire insight come l’analisi delle attività e delle prestazioni degli sportelli automatici nel tempo.

In breve, le organizzazioni utilizzano i sistemi OLTP per gestire le proprie attività, mentre i sistemi OLAP le aiutano a comprenderle.

Sorgenti dati

Grazie al suo schema multidimensionale, OLAP è adatto per eseguire query complesse che attingono a più data set, come dati storici e attuali, che possono provenire anche da sorgenti OLTP, come accennato sopra. Un sistema OLTP memorizza i dati delle transazioni in un database relazionale, ottimizzato per gestire i grandi volumi di dati transazionali incanalati in tale sistema.

Aggiornamenti e backup

I sistemi OLAP sono progettati per elaborare query che includono migliaia o milioni di righe di dati. I dati possono essere aggiornati con cadenza oraria o giornaliera, a seconda delle esigenze dell’organizzazione. Al contrario, i sistemi OLTP tipicamente aggiornano poche righe di dati alla volta in tempo reale o quasi. Inoltre, la frequenza dei backup dei sistemi OLTP è molto maggiore rispetto ai sistemi OLAP: trattandosi di strumenti di elaborazione delle transazioni, i backup regolari sono indispensabili per mantenere le operazioni aziendali e la conformità ai requisiti legali e normativi applicabili. Le eventuali perdite di dati subite in un sistema OLAP possono essere rimediate semplicemente ricaricando i dati perduti dalla sorgente originale.

Velocità

Per definizione, i sistemi OLTP hanno tempi di risposta misurati in millisecondi. I database OLAP elaborano una quantità significativamente maggiore di dati, e i tempi di risposta sono più lenti. A seconda della tecnologia utilizzata e della quantità di dati elaborati, i tempi di risposta di un sistema OLAP possono variare da un secondo a diverse ore.

Capacità di storage

Se i dati storici delle transazioni vengono archiviati, i sistemi OLTP hanno requisiti di storage relativamente modesti. Al contrario, i sistemi OLAP richiedono enormi capacità di storage per funzionare. Le dimensioni dei dati aggregati necessari per le applicazioni OLAP richiedono l’uso di un moderno cloud data warehouse in grado di soddisfare enormi requisiti di storage.

Utenti previsti

I sistemi OLTP sono customer‑facing e progettati per essere utilizzati da operatori a contatto diretto con la clientela, come il personale dei negozi e gli specialisti delle prenotazioni alberghiere, e dagli acquirenti online. I sistemi OLAP sono business‑facing e sono utilizzati da data scientist, data analyst e utenti aziendali come team leader o dirigenti. Questi responsabili delle decisioni accedono ai dati utilizzando dashboard analitiche.