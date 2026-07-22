Qu’est-ce que la prévention de la perte de données (DLP) ? Définition et bonnes pratiques

La DLP associe des outils technologiques et des pratiques de sécurité pour détecter et aider à prévenir ou réduire la transmission, l’utilisation ou l’exposition non autorisées de données sensibles. Contrairement aux outils de cybersécurité traditionnels tels que

les pare-feu et les logiciels antivirus, qui empêchent les menaces de franchir le périmètre de sécurité d’une entreprise, la DLP est conçue pour assurer la sécurité des données sensibles en les suivant partout où elles vont. La DLP inspecte l’ensemble du contenu d’une entreprise pour déterminer si des informations sensibles sont menacées, protégeant ainsi les données qui dépassent les limites traditionnelles du réseau pour rejoindre les services cloud et les appareils mobiles.

La DLP s’articule autour de trois principes fondamentaux :

1. Classification des données

Les plateformes DLP identifient et catégorisent les informations en fonction de leur niveau de sensibilité, par exemple public, interne, confidentiel ou hautement restreint. Les entreprises balisent les données afin que le système DLP sache ce qui doit être protégé, en faisant la distinction entre les documents moins sensibles et ceux contenant des informations personnellement identifiables ou des secrets commerciaux.

2. Application des politiques

Les entreprises utilisent des systèmes DLP pour mettre en œuvre des règles régissant l’accès à des types de données spécifiques, la manière dont elles peuvent être partagées et dans quelles circonstances. Par exemple, ces règles peuvent empêcher les collaborateurs d’envoyer des e-mails externes contenant des numéros de sécurité sociale ou empêcher la copie de code source vers un stockage cloud personnel.

3. Surveillance en temps réel

Les systèmes DLP surveillent en permanence les données au repos (stockées), en mouvement (transmises) et en cours d’utilisation (activement consultées). Cette visibilité en temps réel permet de détecter les violations de politique dès qu’elles se produisent, ce qui aide les équipes à réagir plus rapidement et à réduire l’impact potentiel.