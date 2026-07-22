Qu’est-ce que la prévention de la perte de données (DLP) ? Définition et bonnes pratiques

La DLP commence par la découverte et la classification des informations sensibles à l’échelle de l’organisation. Ces outils analysent les fichiers, les bases de données et les documents pour identifier les données correspondant à des règles prédéfinies ou à des normes de conformité, par exemple les numéros de carte de crédit répondant aux exigences de la norme PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), les numéros de sécurité sociale ou les informations exclusives identifiées par des mots-clés ou des régularités textuelles. Une fois identifiées, ces données sont automatiquement étiquetées afin que le système sache quelles informations nécessitent une protection.
Les systèmes de DLP surveillent ensuite en continu la façon dont ces données sensibles se déplacent dans l’environnement de l’entreprise. Ils observent l’activité sur les appareils des collaborateurs, tels que les ordinateurs portables et les téléphones mobiles, analysent les e-mails sortants et les pièces jointes, suivent les chargements de fichiers vers des applications cloud telles que Google Drive ou Dropbox, et inspectent les données circulant sur le réseau de l'entreprise. Lorsqu’un utilisateur tente d’envoyer, de copier ou de partager des données sensibles d’une manière qui enfreint les politiques, la DLP peut bloquer ou mettre en quarantaine certaines actions, contribuant ainsi à réduire les fuites accidentelles et à limiter les risques de vol de données.
Au-delà de la prévention, les systèmes de DLP servent également de plateforme centralisée pour la conformité et la gestion des incidents. Ils consignent chaque violation de politique, tentative de faille ou activité suspecte, créant ainsi des pistes d’audit détaillées qui indiquent qui a accédé à quelles données, à quel moment et ce qu’il a tenté d’en faire. Ces rapports complets aident les équipes de sécurité à enquêter rapidement sur les incidents, à identifier les modèles pouvant indiquer des menaces internes ou des vulnérabilités du système, et à fournir une documentation pour les audits réglementaires. Au fil du temps, cette visibilité permet aux organisations d’affiner leurs politiques en fonction des régularités d’utilisation réels, garantissant ainsi que leur stratégie de DLP évolue avec les besoins de l’organisation tout en maintenant la conformité avec des normes telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE, la loi américaine Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) ou le California Consumer Privacy Act (CCPA).