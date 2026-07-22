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Qu’est-ce que la prévention de la perte de données (DLP) ? Définition et bonnes pratiques

Découvrez ce qu’est la prévention de la perte de données, comment elle fonctionne et pourquoi elle est importante. Apprenez-en plus sur les types de DLP, les menaces et les bonnes pratiques pour protéger les données sensibles.

  • Présentation
  • Qu’est-ce que la prévention de la perte de données (DLP) ?
  • Comment fonctionne la prévention de la perte de données ?
  • Pourquoi la prévention de la perte de données est-elle importante ?
  • DLP et conformité au RGPD
  • Types de solutions DLP
  • DLP et les autres outils de sécurité
  • Types de menaces pour les données
  • Causes des fuites de données
  • Avantages de la prévention de la perte de données
  • Bonnes pratiques en matière de prévention de la perte de données
  • Conclusion
  • Questions fréquentes sur la prévention de la perte de données
  • Clients qui utilisent Snowflake
  • Ressources Snowflake

Présentation

La prévention de la perte de données (DLP) est un ensemble de technologies et de processus qui contribue à réduire le risque d’accès ou de partage inapproprié d’informations sensibles. Cette approche globale de cybersécurité surveille et contrôle la manière dont les données circulent dans l’ensemble de l’écosystème numérique, des ordinateurs portables et appareils mobiles des collaborateurs au trafic réseau, en passant par les applications cloud. La DLP agit comme un gardien qui protège les actifs les plus précieux d’une entreprise : les données clients, la propriété intellectuelle, les dossiers financiers et autres informations confidentielles dont l’exposition pourrait nuire au business. La DLP est également cruciale pour répondre aux exigences réglementaires, car elle aide les entreprises à éviter des violations coûteuses et à maintenir la confiance de leurs clients et partenaires.

Ce guide décrit le fonctionnement de la DLP, les types de données qu’elle est censée protéger et la manière dont les entreprises peuvent la déployer pour garantir la sécurité de leurs actifs informationnels les plus précieux.

Qu’est-ce que la prévention de la perte de données ?

La DLP associe des outils technologiques et des pratiques de sécurité pour détecter et aider à prévenir ou réduire la transmission, l’utilisation ou l’exposition non autorisées de données sensibles. Contrairement aux outils de cybersécurité traditionnels tels que 

les pare-feu et les logiciels antivirus, qui empêchent les menaces de franchir le périmètre de sécurité d’une entreprise, la DLP est conçue pour assurer la sécurité des données sensibles en les suivant partout où elles vont. La DLP inspecte l’ensemble du contenu d’une entreprise pour déterminer si des informations sensibles sont menacées, protégeant ainsi les données qui dépassent les limites traditionnelles du réseau pour rejoindre les services cloud et les appareils mobiles.

La DLP s’articule autour de trois principes fondamentaux :

 

1. Classification des données

Les plateformes DLP identifient et catégorisent les informations en fonction de leur niveau de sensibilité, par exemple public, interne, confidentiel ou hautement restreint. Les entreprises balisent les données afin que le système DLP sache ce qui doit être protégé, en faisant la distinction entre les documents moins sensibles et ceux contenant des informations personnellement identifiables ou des secrets commerciaux.

 

2. Application des politiques

Les entreprises utilisent des systèmes DLP pour mettre en œuvre des règles régissant l’accès à des types de données spécifiques, la manière dont elles peuvent être partagées et dans quelles circonstances. Par exemple, ces règles peuvent empêcher les collaborateurs d’envoyer des e-mails externes contenant des numéros de sécurité sociale ou empêcher la copie de code source vers un stockage cloud personnel.

 

3. Surveillance en temps réel

Les systèmes DLP surveillent en permanence les données au repos (stockées), en mouvement (transmises) et en cours d’utilisation (activement consultées). Cette visibilité en temps réel permet de détecter les violations de politique dès qu’elles se produisent, ce qui aide les équipes à réagir plus rapidement et à réduire l’impact potentiel.

Comment fonctionne la prévention de la perte de données ?

La DLP commence par la découverte et la classification des informations sensibles à l’échelle de l’organisation. Ces outils analysent les fichiers, les bases de données et les documents pour identifier les données correspondant à des règles prédéfinies ou à des normes de conformité, par exemple les numéros de carte de crédit répondant aux exigences de la norme PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), les numéros de sécurité sociale ou les informations exclusives identifiées par des mots-clés ou des régularités textuelles. Une fois identifiées, ces données sont automatiquement étiquetées afin que le système sache quelles informations nécessitent une protection.

Les systèmes de DLP surveillent ensuite en continu la façon dont ces données sensibles se déplacent dans l’environnement de l’entreprise. Ils observent l’activité sur les appareils des collaborateurs, tels que les ordinateurs portables et les téléphones mobiles, analysent les e-mails sortants et les pièces jointes, suivent les chargements de fichiers vers des applications cloud telles que Google Drive ou Dropbox, et inspectent les données circulant sur le réseau de l'entreprise. Lorsqu’un utilisateur tente d’envoyer, de copier ou de partager des données sensibles d’une manière qui enfreint les politiques, la DLP peut bloquer ou mettre en quarantaine certaines actions, contribuant ainsi à réduire les fuites accidentelles et à limiter les risques de vol de données.

Au-delà de la prévention, les systèmes de DLP servent également de plateforme centralisée pour la conformité et la gestion des incidents. Ils consignent chaque violation de politique, tentative de faille ou activité suspecte, créant ainsi des pistes d’audit détaillées qui indiquent qui a accédé à quelles données, à quel moment et ce qu’il a tenté d’en faire. Ces rapports complets aident les équipes de sécurité à enquêter rapidement sur les incidents, à identifier les modèles pouvant indiquer des menaces internes ou des vulnérabilités du système, et à fournir une documentation pour les audits réglementaires. Au fil du temps, cette visibilité permet aux organisations d’affiner leurs politiques en fonction des régularités d’utilisation réels, garantissant ainsi que leur stratégie de DLP évolue avec les besoins de l’organisation tout en maintenant la conformité avec des normes telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE, la loi américaine Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) ou le California Consumer Privacy Act (CCPA).

Pourquoi la prévention de la perte de données est-elle importante ?

Dans l’environnement économique data-driven d’aujourd’hui, la DLP est devenue une nécessité stratégique, aidant les organisations à éviter la perte d’informations sensibles ou exclusives tout en répondant à des exigences réglementaires de plus en plus strictes.

Voici les quatre fonctions principales des plateformes de DLP :

 

Bloquer les fuites accidentelles de données

Qu’il s’agisse de collaborateurs joignant accidentellement des documents confidentiels à des e-mails externes, de la mauvaise configuration des autorisations cloud ou de l’envoi d’informations sensibles aux mauvais destinataires, l’erreur humaine est un facteur contributif courant dans de nombreuses failles. La DLP agit comme un filet de sécurité : elle détecte lorsque des données sensibles sortent par des canaux non autorisés, puis bloque les transmissions ou exige une approbation pour éviter ces erreurs coûteuses.

 

Se défendre contre les failles

Même après que des attaquants ont réussi à infiltrer le réseau d’une organisation, la DLP constitue une dernière ligne de défense stratégique en détectant et en bloquant les mouvements de données inhabituels, comme un malware transmettant des bases de données clients ou un ransomware exfiltrant des fichiers. Cela permet de limiter les dégâts causés en cas de défaillance de la sécurité périmétrique.

 

Détecter les menaces internes

Les menaces internes, telles que des collaborateurs malveillants volant des données avant de partir chez des concurrents ou des comptes compromis exploités par des attaquants, sont particulièrement dangereuses car elles impliquent un accès légitime au système, ce qui les rend plus difficiles à identifier. La DLP détecte les modèles inhabituels tels que les téléchargements massifs et soudains de fichiers ou les transferts vers des emplacements non autorisés, signalant les anomalies qui indiquent une activité interne potentielle avant que des dommages importants ne se produisent.

 

Soutenir la conformité réglementaire

La DLP est essentielle pour respecter des réglementations telles que le RGPD, l’HIPAA, le CCPA et la norme PCI DSS. Elle identifie les types de données sensibles qu’une organisation conserve, l’endroit où elles sont stockées et les risques potentiels que représente la divulgation involontaire de ces données. La DLP aide les organisations à éviter les pénalités financières et opérationnelles et soutient les audits par la fourniture de journaux et de preuves de l’application des politiques, ce qui en fait à la fois un outil de sécurité et un catalyseur stratégique pour le business.

DLP et conformité au RGPD

Pour les organisations opérant en Europe ou traitant des données de résidents européens, la DLP est directement liée aux obligations du Règlement général sur la protection des données (RGPD). L'article 32 du RGPD exige la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir un niveau de sécurité adapté au risque, notamment la pseudonymisation et le chiffrement des données personnelles, la capacité à garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience des systèmes, ainsi que la capacité à rétablir la disponibilité des données en cas d'incident.

La DLP répond directement à ces exigences en contrôlant les flux de données personnelles, en détectant les accès non autorisés et en conservant les pistes d'audit nécessaires pour démontrer la conformité.

En cas de violation de données, le RGPD impose une notification à l'autorité de contrôle compétente (en France, la CNIL) dans un délai de 72 heures. Les sanctions encourues peuvent atteindre 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires mondial annuel, selon le montant le plus élevé. Une infrastructure DLP bien configurée réduit à la fois la probabilité d'une violation et la capacité à démontrer la diligence raisonnable si un incident survient malgré tout.

Types de solutions de DLP

Il existe cinq catégories fondamentales de solutions de DLP :

 

1. Endpoint

Cette solution protège les données sur les appareils individuels tels que les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau et les téléphones mobiles en surveillant et en contrôlant la façon dont les utilisateurs interagissent avec les informations sensibles au niveau local. Elle empêche des actions telles que la copie de fichiers sur des clés USB, la capture d’écran de documents confidentiels ou le chargement de données vers des applications non autorisées, ce qui la rend essentielle pour sécuriser les effectifs distants et mobiles.

 

2. Réseau

Les systèmes de DLP réseau surveillent les données circulant sur l’infrastructure interne de votre organisation, en inspectant le trafic au niveau des passerelles réseau et des canaux de communication. Ils détectent et bloquent les informations sensibles transmises via divers protocoles, que ce soit par des chargements web, des transferts de fichiers ou des applications de messagerie, offrant une visibilité centralisée sur les mouvements de données sur l’ensemble du périmètre de votre réseau.

 

3. Cloud

Alors que les entreprises continuent de migrer leurs données vers des services basés sur le cloud et des applications SaaS, la DLP cloud est devenue un outil de plus en plus important. Ces solutions s’intègrent directement aux plateformes cloud via des API pour surveiller le partage de fichiers, les activités de collaboration et les autorisations d’accès, garantissant ainsi que les données basées sur le cloud bénéficient de la même protection que les informations stockées dans un data center on-premise.

 

4. E-mail

Cette solution se concentre spécifiquement sur la protection des informations sensibles envoyées via les systèmes de messagerie en analysant à la fois le contenu des messages et les pièces jointes pour détecter les violations de politique. Elle peut chiffrer automatiquement les e-mails contenant des données sensibles, bloquer les destinataires non autorisés, mettre en quarantaine les messages suspects pour examen ou supprimer les pièces jointes avant la livraison, traitant ainsi l’un des canaux de fuite de données les plus courants.

 

5. Hybride

Les plateformes hybrides combinent la DLP endpoint, réseau, cloud et e-mail en une solution unifiée avec une gestion centralisée et une application homogène des politiques. Cette approche offre une visibilité et un contrôle complets à mesure que les données se déplacent entre les systèmes on-premise, les services cloud et les appareils des collaborateurs, ce qui la rend idéale pour les organisations dotées d’infrastructures IT complexes et distribuées.

DLP et les autres outils de sécurité

La DLP est souvent confondue avec d'autres solutions de cybersécurité qui partagent des objectifs proches. Ces outils sont complémentaires plutôt que concurrents, et beaucoup d'organisations les combinent au sein d'une architecture de sécurité unifiée.

Outil Rôle principal Différence clé avec la DLP
CASB (Cloud Access Security Broker) Contrôle et supervise l'accès aux applications cloud Le CASB gouverne qui accède aux services cloud ; la DLP protège le contenu qui transite par ces services
SIEM (Security Information and Event Management) Collecte et corrèle les événements de sécurité pour détecter les incidents Le SIEM détecte et alerte après un événement ; la DLP intervient en amont pour bloquer les mouvements de données non autorisés
DRM (Digital Rights Management) Chiffre les fichiers et contrôle les droits d'utilisation au niveau du document Le DRM agit sur le fichier lui-même, où qu'il aille ; la DLP surveille et contrôle les flux de données dans l'environnement de l'entreprise
Chiffrement Rend les données illisibles sans clé de déchiffrement Le chiffrement protège le contenu des données ; la DLP contrôle comment ces données se déplacent, même une fois déchiffrées

 

Six menaces courantes sur les données que la DLP vise à prévenir

Les systèmes DLP sont spécifiquement conçus pour protéger contre les menaces suivantes pesant sur la sécurité des données :

 

1. Menaces internes

Cette catégorie inclut les employés, prestataires ou partenaires malveillants ou négligents qui abusent de leurs accès autorisés pour voler, divulguer ou mal manipuler des informations sensibles. La DLP détecte les modèles d’accès inhabituels aux données et les transferts non autorisés, ce qui permet d’identifier les utilisateurs de confiance qui adoptent un comportement anormal ou tentent d’exfiltrer des données confidentielles.

 

2. Exposition accidentelle des données

Des fuites de données involontaires peuvent se produire lorsque des personnes envoient des e-mails aux mauvais destinataires, configurent mal les autorisations de stockage dans le cloud ou joignent des fichiers sensibles à des communications publiques. La DLP prévient ces erreurs humaines en détectant automatiquement le partage inapproprié de données sensibles, puis en bloquant l’action ou en invitant les utilisateurs à reconsidérer leur choix avant de poursuivre.

 

3. Cyberattaques externes 

Les hackers exploitent souvent les vulnérabilités du réseau, diffusent des malwares ou envoient des e-mails de phishing dans le but exprès de voler des données précieuses. La DLP offre une dernière ligne de défense en surveillant les flux de données sortants et en bloquant les transferts suspects, même lorsque les attaquants ont contourné la sécurité périmétrique.

 

4. Stockage dans le cloud et partage de fichiers non sécurisés

L’utilisation de services de stockage dans le cloud non autorisés ou le partage inapproprié de documents sensibles via des sites Web de partage de fichiers peuvent entraîner une perte de données involontaire. La DLP surveille l’utilisation des applications cloud et applique des politiques pour empêcher le chargement de données sensibles vers des services non approuvés ou leur partage avec des utilisateurs externes non autorisés.

 

5. Ingénierie sociale

Les e-mails de phishing, les faux sites Web ou les tactiques de communication manipulatrices peuvent inciter les employés à divulguer des identifiants ou des informations sensibles. Bien que la DLP ne puisse pas empêcher les utilisateurs de tomber dans le piège des attaques d’ingénierie sociale, elle peut restreindre les types de données auxquels ils peuvent accéder ou qu’ils peuvent transmettre, limitant ainsi les dégâts lorsque ces attaques réussissent.

 

6. Exfiltration de données via des supports amovibles

Une autre forme courante de menace interne survient lorsque des employés copient des fichiers sensibles sur des clés USB, des disques durs externes ou d’autres périphériques de stockage portables et quittent leur lieu de travail avec. La DLP contrôle l’accès aux supports amovibles en bloquant les transferts de fichiers vers ces appareils, en chiffrant automatiquement les données ou en limitant les utilisateurs autorisés à utiliser un stockage externe, en fonction de leur rôle et de leur niveau d’habilitation.

Les cinq principales causes des fuites et violations de données

La plupart des fuites de données sont dues à une erreur humaine ou à une surveillance insuffisante. Voici les cinq causes les plus courantes de perte de données :

 

1. Erreur humaine et autorisations mal configurées

Les employés qui envoient accidentellement des informations sensibles aux mauvais destinataires, qui configurent mal les paramètres de stockage dans le cloud ou qui définissent de manière incorrecte les autorisations de partage de fichiers sont responsables d’une part importante des expositions de données. Ces erreurs involontaires découlent souvent d’une formation insuffisante, de systèmes trop complexes ou d’un manque de surveillance.

 

2. Mauvaise visibilité sur le déplacement des données

Les entreprises ignorent souvent où résident leurs données sensibles, qui y a accès ou comment elles sont partagées. Sans une visibilité complète sur les terminaux, les réseaux et les services cloud, les équipes de sécurité ne peuvent détecter les transferts de données anormaux ou les accès non autorisés qu’une fois la violation survenue.

 

3. Vulnérabilités non corrigées et systèmes obsolètes

Le fait de ne pas appliquer les correctifs de sécurité et les mises à jour laisse des vulnérabilités connues exposées, offrant ainsi des points d’entrée simples à exploiter pour les attaquants. Les systèmes hérités et les logiciels obsolètes créent des risques supplémentaires, car ils peuvent ne plus recevoir de mises à jour de sécurité bien qu’ils contiennent des données d’entreprise stratégiques.

 

4. Shadow IT et applications non autorisées

Les employés qui utilisent des services cloud, des plateformes de partage de fichiers ou des outils de collaboration non approuvés peuvent créer des angles morts dans la surveillance de la sécurité et l’application des politiques. Ces applications non autorisées manquent souvent de contrôles de sécurité appropriés et peuvent entraîner le stockage de données sensibles dans des emplacements non protégés ou non conformes.

 

5. Authentification et contrôles d’accès faibles

Des politiques de mots de passe inadéquates, l’absence d’authentification multifacteur et des politiques de gestion des droits trop permissives peuvent permettre à des utilisateurs non autorisés d’accéder à des systèmes et des données sensibles. Lorsque les identifiants sont facilement compromis par des attaques de phishing ou par force brute, une authentification faible devient la porte d’entrée pour les attaquants externes comme pour les menaces internes.

Principaux avantages de la prévention de la perte de données

Une plateforme DLP complète peut profiter aux entreprises de plusieurs manières essentielles, notamment :

 

Réduction des risques de violation de données

En identifiant, surveillant et bloquant de manière proactive les tentatives non autorisées d’accès ou de transmission d’informations sensibles, la DLP réduit la probabilité de fuites de données. Intercepter les données avant qu’elles ne quittent les systèmes internes d’une entreprise minimise les pertes financières, les atteintes à la réputation et les conséquences juridiques associées aux violations.

 

Amélioration de la conformité et de la préparation aux audits

La DLP simplifie la conformité réglementaire en appliquant automatiquement des politiques de protection des données alignées sur des normes telles que le RGPD, l’HIPAA, la norme PCI DSS et le CCPA. Elle génère des pistes d’audit complètes et des rapports détaillés qui documentent la manière dont les données sensibles sont traitées, consultées et protégées, ce qui facilite les audits réglementaires et démontre la diligence raisonnable aux organismes de réglementation et aux parties prenantes.

 

Visibilité accrue sur le déplacement des données

Les plateformes DLP offrent une transparence totale sur l’emplacement des données sensibles, les personnes qui y accèdent et la manière dont elles circulent au sein de votre organisation. Cette visibilité permet aux équipes de sécurité de comprendre les flux de données, d’identifier les comportements à risque, de détecter rapidement les anomalies et de prendre des décisions éclairées concernant les politiques de sécurité et l’allocation des ressources.

 

Protection contre les menaces internes

Qu’il s’agisse d’employés malveillants tentant de voler des données ou de membres du personnel négligents exposant accidentellement des informations en violant les politiques, les menaces internes constituent une cause majeure de perte de données. En surveillant les modèles de comportement des utilisateurs et en signalant les activités inhabituelles, telles que les téléchargements massifs, les transferts non autorisés ou l’accès à des fichiers sensibles en dehors des fonctions normales d’une personne, la DLP aide les entreprises à faire face à l’un de leurs risques de sécurité les plus complexes.

 

Gestion centralisée des politiques

Les plateformes DLP offrent une création et une application unifiées des politiques à partir d’une console de gestion unique, garantissant ainsi l’homogénéité de la protection des données sensibles, quel que soit leur emplacement. Cette approche centralisée réduit les erreurs de configuration et permet aux équipes de sécurité de mettre à jour rapidement les politiques en réponse aux nouvelles menaces ou à l’évolution des exigences de conformité.

 

Protection évolutive dans les environnements hybrides

Les plateformes DLP modernes étendent de manière transparente la protection à l’infrastructure on-premise, aux services cloud, aux terminaux distants et aux appareils mobiles. Cette évolutivité garantit une sécurité des données homogène à mesure que votre organisation se développe, adopte de nouvelles technologies ou passe à des architectures hybrides et multi-cloud, tout en conservant une visibilité et un contrôle unifiés.

Meilleures pratiques en matière de prévention de la perte de données

Le déploiement d’une plateforme DLP n’est que la première étape de la protection contre la perte de données. Les équipes de sécurité devront également tenir compte des meilleures pratiques suivantes :

 

Mener des audits et une classification réguliers des données

Effectuez des évaluations périodiques pour découvrir où résident les données sensibles au sein de votre organisation et assurez-vous qu’elles sont correctement classées en fonction des niveaux de sensibilité et des exigences réglementaires. Des audits réguliers permettent d’identifier la prolifération des données, les référentiels non protégés et les lacunes de classification qui pourraient rendre les informations stratégiques vulnérables.

 

Aligner les politiques DLP sur les objectifs stratégiques et de conformité

Concevez des politiques DLP qui équilibrent les exigences de sécurité et les besoins opérationnels, en veillant à ce qu’elles protègent les données sensibles sans perturber inutilement les flux de travail stratégiques légitimes. Collaborez avec les parties prenantes des différents services pour comprendre comment les données sont utilisées et adaptez les politiques pour répondre à la fois aux mandats de conformité et aux réalités stratégiques pratiques.

 

Entraîner les employés à la manipulation des données et à la sensibilisation à la sécurité

Offrez une éducation continue aux employés sur les politiques de sécurité des données et les procédures appropriées pour le traitement des informations sensibles. Un personnel bien entraîné devient votre première ligne de défense, ce qui réduit les fuites accidentelles et contribue à créer une culture axée sur la sécurité dans toute l’organisation.

 

Surveiller et affiner les politiques en fonction des tendances des incidents

Analysez en permanence les alertes DLP, les rapports d’incidents et les violations de politiques pour identifier les modèles, les faux positifs et les risques émergents. Utilisez ces informations pour ajuster les politiques, affiner les règles de détection et traiter les causes profondes de la perte de données, en veillant à ce que votre stratégie DLP évolue avec le paysage des menaces changeant de votre organisation.

 

Intégrer la DLP à une architecture de sécurité plus large

Créez un écosystème de défense unifié en connectant la DLP à d’autres outils de sécurité tels que les systèmes SIEM, les plateformes de gestion des identités, la protection des terminaux et les flux de renseignements sur les menaces. Cette intégration permet une détection des menaces corrélée, une réponse automatisée aux incidents et une visibilité complète sur l’ensemble de votre infrastructure de sécurité.

 

Tester et valider régulièrement les contrôles DLP

Effectuez des tests de routine à l’aide de scénarios de fuite de données simulés pour vérifier que les politiques DLP fonctionnent comme prévu et détectent les violations sans créer un nombre excessif de faux positifs. Une validation régulière garantit que vos contrôles restent efficaces à mesure que les systèmes changent, que de nouvelles applications sont adoptées et que les processus stratégiques évoluent.

Conclusion

Dans le paysage complexe des menaces d’aujourd’hui, où les données circulent constamment entre les appareils, les réseaux et les plateformes cloud, la prévention de la perte de données est devenue un composant indispensable d’une architecture de cybersécurité complète. Les entreprises ne peuvent plus se fier uniquement aux défenses périmétriques ; elles ont besoin d’une protection centrée sur les données qui suit les informations sensibles partout où elles vont et aide à protéger les informations sensibles sur les appareils, les réseaux et les services cloud, en fonction de la configuration et de la couverture. Les logiciels et outils DLP offrent la visibilité, le contrôle et l’automatisation nécessaires pour protéger les informations client, la propriété intellectuelle, les dossiers financiers et autres données sensibles d’une entreprise qui pourraient dévaster une entreprise en cas d’exposition. Tout aussi important, la DLP sert de pilier de conformité, aidant les entreprises à répondre aux exigences de plus en plus strictes des réglementations sur la protection des données. Prendre le temps d’explorer et de mettre en œuvre une stratégie DLP adaptée aux besoins de chaque business n’est pas seulement un investissement de sécurité, c’est une décision stratégique qui permet aux entreprises d’exploiter les données en toute confiance tout en protégeant leurs actifs les plus précieux. 

FAQ sur la prévention de la perte de données

Alors que les antivirus et les pare-feu empêchent les menaces externes de compromettre votre réseau, la DLP surveille et protège les données elles-mêmes, en suivant les informations sensibles partout où elles vont et en empêchant tout accès ou transmission non autorisés. La DLP est centrée sur les données plutôt que sur le périmètre, ce qui la rend essentielle pour faire face aux menaces internes, aux fuites accidentelles et aux scénarios dans lesquels des utilisateurs autorisés manipulent mal des informations confidentielles.

Le chiffrement protège les données en les rendant illisibles sans la clé de déchiffrement appropriée, mais il ne contrôle pas qui peut accéder aux données ou les partager une fois qu’elles sont déchiffrées. La DLP complète le chiffrement en surveillant l’utilisation des données, en appliquant les politiques d’accès et en empêchant les utilisateurs autorisés d’envoyer des informations sensibles vers des emplacements non autorisés. En résumé, le chiffrement protège le contenu des données, tandis que la DLP contrôle la façon dont ces données se déplacent à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation.

Lorsqu’elle est correctement configurée, la DLP doit fonctionner de manière transparente en arrière-plan pour la plupart des activités commerciales légitimes, n’intervenant qu’en cas de violation des politiques. L’essentiel est d’aligner les politiques sur les workflows commerciaux réels et d’optimiser les règles pour minimiser les faux positifs, afin de garantir que les employés puissent travailler efficacement tout en maintenant la protection des données sensibles.