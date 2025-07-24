Cosa si intende per GRC (Governance, Rischio e Compliance)?

Esploriamo le componenti chiave della GRC:

Governance: ruoli e responsabilità

La governance riguarda il framework e le procedure che guidano i processi decisionali e garantiscono le responsabilità all’interno di un’organizzazione. Questa componente definisce ruoli e responsabilità di dirigenti, manager e dipendenti, stabilendo una chiara gerarchia e un’altrettanto chiara suddivisione dei compiti. Una governance efficace consente di stabilire processi decisionali efficienti e trasparenti e promuove comportamenti etici nell’intera organizzazione.

Gestione del rischio: identificare e mitigare i rischi

La gestione del rischio implica l’individuazione, la valutazione e la mitigazione dei potenziali rischi che potrebbero influire sugli obiettivi di un’organizzazione. L’individuazione proattiva dei rischi consente alle aziende di implementare le strategie idonee per ridurre al minimo l’impatto e proteggersi da potenziali perdite. Questa componente comporta la conduzione di valutazioni del rischio, lo sviluppo di piani di mitigazione del rischio e il monitoraggio e la revisione periodici dei rischi per controllare l’efficacia continua.

Compliance: adesione a standard e normative

La compliance si riferisce al processo di conformità a leggi, normative e standard di settore che governano le operazioni aziendali. Questa componente verifica che le organizzazioni operino entro confini legali ed etici, riducendo il rischio di multe, sanzioni e danni d’immagine. Le attività correlate alla compliance includono la comprensione delle normative applicabili, l’istituzione di controlli interni, la conduzione di audit e l’implementazione di misure correttive per risolvere le eventuali non-conformità rilevate.

L’integrazione di questi componenti chiave di governance, rischio e compliance nelle proprie operazioni consente alle organizzazioni di migliorare le prestazioni complessive, ridurre l’esposizione al rischio e creare fiducia negli stakeholder.