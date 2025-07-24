Che cos’è una data clean room? Funzionamento e casi d’uso

Un numero crescente di clienti e partner di Merkle ha adottato Snowflake, aprendo le porte a nuove opportunità di collaborazione. “Quando tre anni fa ho iniziato a occuparmi delle operazioni customer‑facing della nostra azienda, dovevamo spesso prendere in considerazione prodotti della concorrenza”, racconta John Gajewski, Senior Vice President of Architecture di Merkle. “Ora la conversazione si è spostata in gran parte verso l’utilizzo di Snowflake.”

In passato, per lavorare insieme in modo sicuro tra più organizzazioni, cloud e regioni era necessario spostare i dati, introducendo rischi indesiderati. Ora Merkle può utilizzare Snowflake Secure Data Sharing per offrire ai suoi clienti e partner un accesso live ai dati riducendo il ricorso a SFTP o a processi di estrazione, trasformazione e caricamento (ETL). Inoltre Snowflake Data Clean Rooms, su cui si basano le Merkury Clean Room di Merkle, consente a più partecipanti di disporre delle autorizzazioni appropriate e di analizzare i dati senza esporre informazioni di identificazione personale e altri dati sensibili.