Che cos’è una data clean room? Funzionamento e casi d’uso
Le data clean room consentono di collaborare sui dati in modo sicuro e conforme alle normative sulla privacy. Scopri come funzionano, i loro vantaggi e come le aziende le utilizzano per promuovere la crescita.
- Presentazione
- Che cos’è una data clean room?
- Come funziona una data clean room?
- Vantaggi delle data clean room distribuite
- Casi d’uso delle data clean room
- Esempio: Merkury Clean Rooms di Merkle
- Risorse
Presentazione
Condividere i dati rispettando le normative sulla privacy è sempre stata una sfida. Ma oggi, utilizzando le data clean room distribuite, è possibile collaborare sui dati in modo sicuro e conforme alle norme sulla privacy. Le funzionalità delle data clean room distribuite sono particolarmente preziose in un momento in cui gli inserzionisti e il settore dei media devono affrontare la perdita di segnale causata dalla riduzione dell’accesso a dati chiave come i cookie o gli ID dei dispositivi. Le data clean room consentono alle organizzazioni di gestire, anonimizzare e condividere i dati in modo efficace. Esploriamo quindi le data clean room, il loro funzionamento, i vantaggi che offrono e il modo in cui le aziende le utilizzano per far crescere il business.
Che cos’è una data clean room?
Una data clean room è un ambiente sicuro e controllato che consente a più aziende, o più divisioni di un’azienda, di unire i propri dati per eseguire analisi congiunte. È possibile stabilire linee guida interne per le data clean room al fine di mantenere la gestione e la condivisione dei dati allineate alle principali normative sulla privacy, come GDPR, HIPAA e CCPA. In una data clean room, le informazioni di identificazione personale (PII) possono essere anonimizzate.
Il caso d’uso più comune delle data clean room è collegare dati pubblicitari e di marketing anonimizzati provenienti da più partecipanti per determinare l’attribuzione. È possibile configurare le data clean room in modo da impedire l’esposizione di dati che potrebbero consentire l’identificazione di individui specifici, aiutando gli utenti della data clean room a rispettare i requisiti di privacy.
Come funziona una data clean room?
Le configurazioni delle data clean room stabiliscono quali dati vengono caricati, come possono essere uniti ad altri dati nella clean room, quali tipi di analisi possono essere eseguiti da ciascun partecipante e quali dati possono uscire dai suoi confini. I dati PII caricati nelle data clean room possono essere protetti e crittografati. Generalmente, le data clean room garantiscono ai proprietari il pieno controllo dei loro dati, mentre i partner approvati possono ricevere un feed con dati anonimizzati.
Differenze tra data clean room tradizionali e data clean room distribuite
È importante distinguere tra data clean room tradizionali e data clean room distribuite. Nelle data clean room tradizionali, tutti i dati sono archiviati in un’unica posizione fisica, limitando le modalità di condivisione. Grazie agli sviluppi della tecnologia cloud, le data clean room distribuite eliminano la necessità di spostare i dati da una posizione di storage locale all’altra, poiché i dati possono risiedere nel cloud. In questo modo ciascun partner può controllare i propri dati e consentire analisi governate simultanee con uno o più partner.
Vantaggi delle data clean room distribuite
Le data clean room offrono importanti vantaggi a inserzionisti, media company e retailer, tra cui:
1. Migliore accesso ai dati
Le data clean room consentono alle media company e agli editori di combinare i propri dati sull’audience con i dati dei partner senza esporre informazioni di identificazione personale, mentre gli inserzionisti possono migliorare il monitoraggio dell’attribuzione.
2. Creazione di audience personalizzate
Le data clean room facilitano la creazione di audience personalizzate per le piattaforme pubblicitarie, consentendo agli esperti di marketing di ottimizzare il targeting della pubblicità.
3. Analisi dei dati avanzata
Le organizzazioni possono utilizzare le data clean room per eseguire analisi approfondite di data set combinati, ottenendo insight sul comportamento, la segmentazione e il lifetime value dei clienti.
Casi d’uso delle data clean room
Esaminiamo tre casi d’uso specifici delle data clean room.
Insight sull’audience per la pubblicità
Supponiamo che un’azienda disponga di dati di prima parte che contengono attributi relativi ai clienti e agli SKU di vendita associati. In questo caso, l’azienda può utilizzare una data clean room per migliorare gli insight sull’audience pubblicitaria. Supponiamo ora che l’azienda voglia trovare nuovi clienti con gli stessi attributi dei suoi clienti migliori e combinare questi attributi con altre caratteristiche per favorire le opportunità di upselling.
Per creare segmenti target nel rispetto delle normative sulla privacy, un’azienda può caricare i propri dati in una data clean room ospitata dall’azienda stessa o da un partner pubblicitario. Può utilizzare le clean room per implementare tecnologie che rafforzano la privacy, consentendo ai partecipanti di unire e analizzare in modo sicuro i i loro dati senza esporre le identità originali degli utenti. Senza le impostazioni configurabili offerte da una data clean room, la condivisione dei dati tra le parti sarebbe soggetta a restrizioni più rigorose a causa delle leggi sulla privacy, delle normative e di problemi di concorrenza.
Monetizzazione dei dati proprietari
Il customer journey omnicanale è complesso e raramente inizia dalla pubblicità di un brand. Ad esempio, se un consumatore sta pianificando l’acquisto di un elettrodomestico, è probabile che il suo percorso inizi dai siti di recensioni online. Un sito di recensioni raccoglie dati top‐of‐funnel che sarebbero estremamente preziosi per il brand. Con una data clean room in grado di gestire i dati PII, il proprietario del sito sarebbe in grado di creare un data product che tutela la privacy.
Collaboration nel settore retail e beni di consumo (CPG)
Le data clean room consentono ai retailer e alle aziende di beni di largo consumo di collaborare con i brand che fanno pubblicità. Ad esempio, un retailer può condividere i dati delle transazioni nel rispetto della privacy e della governance per ottenere insight sui segnali di conversione e migliorare il targeting, la personalizzazione e l’attribuzione.
Esempio: Merkury Clean Rooms di Merkle
Un esempio concreto di come un’organizzazione utilizza una data clean room per far crescere il business è il cliente Snowflake Merkle. Con le Merkury Clean Room, basate su Snowflake Data Clean Rooms, i clienti e i partner di Merkle combinano dati provenienti da più fonti senza ottenere accesso non autorizzato a dati sensibili.
Condividere i dati e ricavare insight in modo più sicuro
Un numero crescente di clienti e partner di Merkle ha adottato Snowflake, aprendo le porte a nuove opportunità di collaborazione. “Quando tre anni fa ho iniziato a occuparmi delle operazioni customer‑facing della nostra azienda, dovevamo spesso prendere in considerazione prodotti della concorrenza”, racconta John Gajewski, Senior Vice President of Architecture di Merkle. “Ora la conversazione si è spostata in gran parte verso l’utilizzo di Snowflake.”
In passato, per lavorare insieme in modo sicuro tra più organizzazioni, cloud e regioni era necessario spostare i dati, introducendo rischi indesiderati. Ora Merkle può utilizzare Snowflake Secure Data Sharing per offrire ai suoi clienti e partner un accesso live ai dati riducendo il ricorso a SFTP o a processi di estrazione, trasformazione e caricamento (ETL). Inoltre Snowflake Data Clean Rooms, su cui si basano le Merkury Clean Room di Merkle, consente a più partecipanti di disporre delle autorizzazioni appropriate e di analizzare i dati senza esporre informazioni di identificazione personale e altri dati sensibili.
Snowflake per le data clean room
Snowflake consente alle aziende di condividere i dati in modo privato e sicuro all’interno delle data clean room per eseguire analisi dei dati più efficienti e approfondite in tempo reale. I partecipanti possono creare un “menu” di dati che desiderano condividere, visibile solo alle parti autorizzate, senza bisogno di spostare i dati.
In sostanza, Snowflake fornisce una piattaforma che le aziende possono configurare per consentire a partner selezionati di accedere ai loro dati e analizzarli in modo sicuro, preservando al contempo la privacy e la sicurezza dei dati.