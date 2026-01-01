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NEW Snowflake Intelligence è ora Snowflake CoWork

L’assistente AI personale di ogni knowledge worker

Trasforma le attività quotidiane in risultati concreti con un agente AI che opera accanto ai tuoi dati, apprende il tuo modo di lavorare, funziona in background e agisce negli strumenti che la tua azienda già utilizza. 

Screenshot of Snowflake Intelligence executing SQL and generating graphs

Vantaggi

Dai dati alle decisioni e all’azione in un’unica conversazione governata

Per accedere ai tuoi dati, la maggior parte degli agenti AI deve attraversare API, credenziali e ambienti di esecuzione distinti. Snowflake CoWork, invece, opera dove si trovano già i tuoi dati.

Analisi approfondita, azioni concrete

Lavora con l’AI in un unico ambiente

Snowflake CoWork ragiona su dati enterprise complessi, esegue Deep Research quando serve e agisce tramite MCP. 

Pensato per il modo in cui si lavora davvero

Automatizza, condividi e lavora ovunque

Salva e condividi Artifacts su cui il tuo team può lavorare, continua senza interruzioni su mobile ed email, e trasforma processi multi-step in Skills riutilizzabili (presto in public preview).

Progettato per la scala enterprise

Scala in sicurezza con una governance già collaudata

Applica automaticamente controlli di accesso, gestione delle identità e governance del budget già esistenti, così gli utenti aziendali possono muoversi rapidamente all’interno del perimetro di sicurezza Snowflake.

Demo

Guardalo in azione: una mattinata con Snowflake CoWork

Un VP of Sales inizia la giornata con il proprio assistente AI personale: una dashboard condivisa, Deep Research, un messaggio Slack al team sul campo e una Skill per la preparazione delle riunioni che diventa un’Automation settimanale.

Comprendi di più. Agisci più velocemente.

  • Trova risposta alle domande sul “perché” che prima richiedevano giorni. Deep Research analizza l’intero patrimonio dati della tua azienda e restituisce report con fonti citate in pochi minuti.
  • Slack, Gmail, Jira e Salesforce sono a una chiamata MCP di distanza, mentre Microsoft Teams, Outlook ed Exchange si collegano tramite MCP personalizzati.  Niente più passaggi tra finestre e applicazioni: ora puoi fare tutto direttamente dalla chat.
  • Il tuo agente AI personale è pienamente operativo fin dal primo giorno. User Memory si adatta al tuo modo di lavorare, mentre l’auto-routing seleziona automaticamente strumenti e Skills più adatti (presto in public preview entrambi).
  • Cortex Sense (presto in public preview) riunisce dati, definizioni e conoscenza operativa in un unico livello di contesto condiviso, utilizzato da tutti gli agenti CoWork e CoCo.
Snowflake Intelligence dashboard showing a line graph and query explanation
Snowflake Intelligence dashboard showing thinking and explanation of sales trends and generating a bar chart
Snowflake Intelligence agent dashboard and team permissions

Lavora al meglio, ovunque ti trovi

  • Trasforma risposte isolate in conoscenza condivisa salvando grafici e conversazioni che vivono come Artifacts riutilizzabili dal tuo team. 
  • Trova ogni mattina i brief su Slack, approva le email redatte dal tuo agente AI e fai domande di approfondimento ovunque ti trovi. App nativa per iOS (con Face ID per l’accesso), con lo stesso framework di governance della sessione desktop.
  • Chiedi a CoWork di creare quasi qualsiasi tipo di file, da una presentazione PowerPoint a un PDF o un Google Doc, e ricevi il risultato finale senza uscire dalla conversazione (presto in public preview).
  • Descrivi un processo multi-step in linguaggio naturale per creare una Skill, condividila con il team in un catalogo (presto in public preview) ed eseguila on demand. 
Scarica per iOS

Mantieni la fiducia, amplifica l’impatto

  • Applica automaticamente i controlli di accesso, le policy a livello di riga e il data masking esistenti a ogni interazione dell’agente AI.
  • Effettua il rollout per migliaia di utenti riducendo al minimo la configurazione manuale, tramite Okta o Microsoft Entra ID con SCIM.
  • Sviluppa, valuta e monitora ogni agente AI da Agent Studio (presto in GA), con controlli di budget* per monitorare i costi di utilizzo a livello di team o workflow.
Prova Snowflake CoWork

Retail e beni di consumo

“Con Snowflake CoWork, offriamo agli utenti aziendali di Fanatics la possibilità di accedere a una segmentazione semplice e altamente accurata, accelerare le opportunità di cross-sell e potenziare la nostra attività pubblicitaria creando audience targetizzabili dai nostri dati più ricchi.”

Maddy Want,
VP of Data, Fanatics

  • Oltre 2 miliardi di segnali al giorno nelle società operative di Fanatics
  • Oltre 100 milioni di fan, ciascuno con centinaia di attributi
Leggi il case study

Partner di lancio

Snowflake CoWork

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  • con 400 $ di crediti gratuiti per iniziare
  • accesso immediato all’AI Data Cloud
  • abilita i tuoi data workload più critici
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Snowflake CoWork

Domande frequenti

Snowflake CoWork (in precedenza Snowflake Intelligence) è l’agente AI personale che ti aiuta a lavorare in modo più intelligente. Disponibile su ai.snowflake.com, offre ai knowledge worker un unico posto per interrogare i dati dell'intera organizzazione, ottenere risposte con citazione delle fonti, automatizzare attività multi-step con Skills (presto in public preview) e svolgere azioni in Gmail, Jira, Slack, Salesforce ecc., il tutto all’interno della piattaforma governata Snowflake.

Snowflake Intelligence è ora Snowflake CoWork. Il nome si è evoluto insieme al prodotto, che è passato dall’analitica conversazionale a un agente AI personale capace di ragionare sui dati, automatizzare le attività di routine e agire negli strumenti che la tua azienda già utilizza. I clienti esistenti non devono intraprendere alcuna azione a seguito del cambio di nome.

Snowflake CoWork mette a disposizione di ogni utente un agente AI personale che instrada automaticamente ogni domanda ai dati, agli strumenti e alle Skills più adatti, con una memoria dedicata (Agent Memory, presto in public preview) e connessioni (MCP) che ti seguono da una sessione all’altra. Il contesto aziendale generato automaticamente (Cortex Sense, presto in private preview) consente all’agente AI di comprendere i tuoi dati fin dal primo giorno, senza dover configurare manualmente modelli semantici.

Deep Research esegue più agenti AI in parallelo per analizzare insieme dati strutturati, documenti e contesto esterno, producendo un report completo con fonti citate che spiega cosa sta accadendo, perché e quali azioni intraprendere. Completa l’analisi precisa e mirata di Extended Thinking con un contesto più ampio che attraversa l’intera organizzazione.

I data agent sono entità AI specializzate all’interno di Snowflake CoWork. L’Agent Router (presto in public preview) indirizza automaticamente ogni richiesta al data agent più pertinente. Ogni agente AI è dedicato a specifiche fonti dati e domini, interpreta le domande degli utenti, analizza in modo sicuro i dati rilevanti e restituisce risposte più accurate e governate.

Sì. Le User Skills consentono a qualsiasi utente di creare un workflow ripetibile in linguaggio naturale, come un riepilogo settimanale, un’analisi degli scostamenti o un’email di follow-up, ed eseguirlo on demand. Le Automations (presto in public preview) e le sottoscrizioni programmate inviano report periodici e alert sulle anomalie via email, Slack o mobile, così l’agente AI porta proattivamente alla tua attenzione ciò che conta davvero.

Snowflake CoWork eredita automaticamente i controlli degli accessi, le policy a livello di riga e il data masking già configurati in Snowflake. Gli amministratori possono effettuare il provisioning degli utenti tramite Okta o Microsoft Entra ID via SCIM, e gestire i costi dell’AI con controlli di budget, oltre a sviluppare, valutare e monitorare ogni agente AI da Agent Studio (presto in public preview).

Where DataDoes More

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*In private preview

‡In arrivo in public preview. 

¶In arrivo in private preview.

**Media delle ultime 4 settimane del trimestre concluso il 31 gennaio 2026, calcolata sugli account a capacity e on demand che utilizzano funzionalità Snowflake AI su base settimanale secondo la classificazione interna Snowflake.

Affermazioni riferite al futuro: questa pagina contiene affermazioni riferite al futuro, incluse dichiarazioni relative a future offerte di prodotto, che non costituiscono un impegno alla fornitura di tali offerte. Le offerte e i risultati effettivi potrebbero essere diversi ed essere soggetti a incertezze e rischi noti e non noti. Consulta il nostro più recente modulo 10‑Q per ulteriori informazioni.