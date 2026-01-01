L’assistente AI personale di ogni knowledge worker
Trasforma le attività quotidiane in risultati concreti con un agente AI che opera accanto ai tuoi dati, apprende il tuo modo di lavorare, funziona in background e agisce negli strumenti che la tua azienda già utilizza.
Vantaggi
Dai dati alle decisioni e all’azione in un’unica conversazione governata
Per accedere ai tuoi dati, la maggior parte degli agenti AI deve attraversare API, credenziali e ambienti di esecuzione distinti. Snowflake CoWork, invece, opera dove si trovano già i tuoi dati.
Analisi approfondita, azioni concrete
Lavora con l’AI in un unico ambiente
Snowflake CoWork ragiona su dati enterprise complessi, esegue Deep Research quando serve e agisce tramite MCP.
Pensato per il modo in cui si lavora davvero
Automatizza, condividi e lavora ovunque
Salva e condividi Artifacts su cui il tuo team può lavorare, continua senza interruzioni su mobile ed email, e trasforma processi multi-step in Skills riutilizzabili (presto in public preview).
Progettato per la scala enterprise
Scala in sicurezza con una governance già collaudata
Applica automaticamente controlli di accesso, gestione delle identità e governance del budget già esistenti, così gli utenti aziendali possono muoversi rapidamente all’interno del perimetro di sicurezza Snowflake.
Comprendi di più. Agisci più velocemente.
- Trova risposta alle domande sul “perché” che prima richiedevano giorni. Deep Research analizza l’intero patrimonio dati della tua azienda e restituisce report con fonti citate in pochi minuti.
- Slack, Gmail, Jira e Salesforce sono a una chiamata MCP di distanza, mentre Microsoft Teams, Outlook ed Exchange si collegano tramite MCP personalizzati. Niente più passaggi tra finestre e applicazioni: ora puoi fare tutto direttamente dalla chat.
- Il tuo agente AI personale è pienamente operativo fin dal primo giorno. User Memory si adatta al tuo modo di lavorare, mentre l’auto-routing seleziona automaticamente strumenti e Skills più adatti (presto in public preview entrambi).
- Cortex Sense (presto in public preview) riunisce dati, definizioni e conoscenza operativa in un unico livello di contesto condiviso, utilizzato da tutti gli agenti CoWork e CoCo.
Lavora al meglio, ovunque ti trovi
- Trasforma risposte isolate in conoscenza condivisa salvando grafici e conversazioni che vivono come Artifacts riutilizzabili dal tuo team.
- Trova ogni mattina i brief su Slack, approva le email redatte dal tuo agente AI e fai domande di approfondimento ovunque ti trovi. App nativa per iOS (con Face ID per l’accesso), con lo stesso framework di governance della sessione desktop.
- Chiedi a CoWork di creare quasi qualsiasi tipo di file, da una presentazione PowerPoint a un PDF o un Google Doc, e ricevi il risultato finale senza uscire dalla conversazione (presto in public preview).
- Descrivi un processo multi-step in linguaggio naturale per creare una Skill, condividila con il team in un catalogo (presto in public preview) ed eseguila on demand.
Mantieni la fiducia, amplifica l’impatto
- Applica automaticamente i controlli di accesso, le policy a livello di riga e il data masking esistenti a ogni interazione dell’agente AI.
- Effettua il rollout per migliaia di utenti riducendo al minimo la configurazione manuale, tramite Okta o Microsoft Entra ID con SCIM.
- Sviluppa, valuta e monitora ogni agente AI da Agent Studio (presto in GA), con controlli di budget* per monitorare i costi di utilizzo a livello di team o workflow.
“Con Snowflake CoWork, offriamo agli utenti aziendali di Fanatics la possibilità di accedere a una segmentazione semplice e altamente accurata, accelerare le opportunità di cross-sell e potenziare la nostra attività pubblicitaria creando audience targetizzabili dai nostri dati più ricchi.”
Maddy Want,
VP of Data, Fanatics
- Oltre 2 miliardi di segnali al giorno nelle società operative di Fanatics
- Oltre 100 milioni di fan, ciascuno con centinaia di attributi
Prova Snowflakegratis per 30 giorni
- con 400 $ di crediti gratuiti per iniziare
- accesso immediato all’AI Data Cloud
- abilita i tuoi data workload più critici
Prova Snowflake CoWorkChiedi qualsiasi cosa ai tuoi dati enterprise, agisci nei tuoi strumenti e ottieni risposte sulla base dei dati in Snowflake. Inizia subito.
Sviluppa il tuo primo agente AI Snowflake Cortex Segui passo dopo passo la configurazione di Cortex Agent, la connessione MCP e un deployment di prova nella nostra guida quickstart.
Snowflake CoWork
Domande frequenti
Snowflake CoWork (in precedenza Snowflake Intelligence) è l’agente AI personale che ti aiuta a lavorare in modo più intelligente. Disponibile su ai.snowflake.com, offre ai knowledge worker un unico posto per interrogare i dati dell'intera organizzazione, ottenere risposte con citazione delle fonti, automatizzare attività multi-step con Skills (presto in public preview) e svolgere azioni in Gmail, Jira, Slack, Salesforce ecc., il tutto all’interno della piattaforma governata Snowflake.
Snowflake Intelligence è ora Snowflake CoWork. Il nome si è evoluto insieme al prodotto, che è passato dall’analitica conversazionale a un agente AI personale capace di ragionare sui dati, automatizzare le attività di routine e agire negli strumenti che la tua azienda già utilizza. I clienti esistenti non devono intraprendere alcuna azione a seguito del cambio di nome.
Snowflake CoWork mette a disposizione di ogni utente un agente AI personale che instrada automaticamente ogni domanda ai dati, agli strumenti e alle Skills più adatti, con una memoria dedicata (Agent Memory, presto in public preview) e connessioni (MCP) che ti seguono da una sessione all’altra. Il contesto aziendale generato automaticamente (Cortex Sense, presto in private preview) consente all’agente AI di comprendere i tuoi dati fin dal primo giorno, senza dover configurare manualmente modelli semantici.
Deep Research esegue più agenti AI in parallelo per analizzare insieme dati strutturati, documenti e contesto esterno, producendo un report completo con fonti citate che spiega cosa sta accadendo, perché e quali azioni intraprendere. Completa l’analisi precisa e mirata di Extended Thinking con un contesto più ampio che attraversa l’intera organizzazione.
I data agent sono entità AI specializzate all’interno di Snowflake CoWork. L’Agent Router (presto in public preview) indirizza automaticamente ogni richiesta al data agent più pertinente. Ogni agente AI è dedicato a specifiche fonti dati e domini, interpreta le domande degli utenti, analizza in modo sicuro i dati rilevanti e restituisce risposte più accurate e governate.
Sì. Le User Skills consentono a qualsiasi utente di creare un workflow ripetibile in linguaggio naturale, come un riepilogo settimanale, un’analisi degli scostamenti o un’email di follow-up, ed eseguirlo on demand. Le Automations (presto in public preview) e le sottoscrizioni programmate inviano report periodici e alert sulle anomalie via email, Slack o mobile, così l’agente AI porta proattivamente alla tua attenzione ciò che conta davvero.
Snowflake CoWork eredita automaticamente i controlli degli accessi, le policy a livello di riga e il data masking già configurati in Snowflake. Gli amministratori possono effettuare il provisioning degli utenti tramite Okta o Microsoft Entra ID via SCIM, e gestire i costi dell’AI con controlli di budget, oltre a sviluppare, valutare e monitorare ogni agente AI da Agent Studio (presto in public preview).