Wenn ein Modell ausfällt oder Sie Ihre Pipeline überprüfen müssen, zeigt Snowflake Horizon an, welche Spalten wohin verschoben wurden. Verfolgen Sie, wie Rohtabellen durch jedes Modell in Marts und Views fließen – mit einer Lineage auf Spaltenebene, die genau zeigt, aus welchen Spalten ein Modell liest und in welche es schreibt.