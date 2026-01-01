Leitfaden
Get Started with Iceberg Tables on Snowflake-Managed Storage
Ein Schritt-für-Schritt-Quickstart zur Erstellung einer vollständig verwalteten Iceberg-Tabelle und zur Anbindung einer kompatiblen Engine.
Produktionsbereite Apache Iceberg™-Tabellen direkt ab der ersten CREATE ICEBERG TABLE-Anweisung. Jede Tabelle profitiert von Enterprise-Sicherheitsfunktionen, offener Interoperabilität und automatisierter Storage-Wartung – für eine noch schnellere Bereitstellung Ihrer Datenprodukte.
Verschlüsselung, Time Travel, Fail-Safe und cloudübergreifende Replikationsfunktionen schützen jede Tabelle out-of-the-box – ganz ohne CSP-IAM oder administrativen Overhead bei der Sicherheitskonfiguration.
Jede Iceberg-kompatible Engine erhält vollständigen, bidirektionalen Lese- und Schreibzugriff auf Ihre Snowflake Storage for Apache Iceberg™-Tabellen, mit sicherer Governance durch Snowflake Horizon.
Storage-Layout, Kompaktierung, Garbage Collection und Lifecycle-Management laufen im Hintergrund. Ihr Team schreibt lediglich CREATE ICEBERG TABLE. Snowflake kümmert sich um den Rest.
Integrierter Schutz
Offene Standards
Wenn Sie ein neues Analytics-Tool, Transformations-Framework oder einen KI-Workload für den Zugriff auf Ihre Iceberg-Daten benötigen, macht Snowflake Storage es Ihnen leicht: Metadaten, Dateien und Governance verhalten sich genau wie bei jeder anderen von Snowflake verwalteten Iceberg-Tabelle.
Automatisierte Infrastruktur
CREATE ICEBERG TABLE ist alles, was Sie für das Setup brauchen. Snowflake übernimmt alle Table-Maintenance-Aufgaben – automatisch und kontinuierlich. Ihre Data Engineers implementieren KI-fähige Pipelines und neue Datenprodukte, anstatt Infrastruktur zu warten.
Berechenbare Kosten
Sie zahlen nur für die aktiven Daten in Ihren Tabellen – nicht für verwaiste Dateien, Datenmüll aus fehlgeschlagenen Maintenance-Jobs oder Metadaten-Overhead. Die Kosten für Storage-Anfragen durch Snowflake-Compute liegen bei 0 USD. Keine bösen Überraschungen auf der Rechnung durch unerwartete Aktivitäten.
Snowflake Storage
Alles, was Sie über Snowflake Storage for Iceberg Tables wissen müssen.
Iceberg-Tabellen sind offene Tabellen, die es mehreren Engines ermöglichen, mit denselben kontrollierten Daten zu arbeiten.
Mit Snowflake Storage for Iceberg Tables verwaltet Snowflake automatisch das Storage-Layout, die Kompaktierung, Garbage Collection und das Lifecycle-Management. Eine einzige CREATE ICEBERG TABLE-Anweisung liefert Ihnen eine vollständig verwaltete Iceberg-Tabelle mit integrierten Schutzfunktionen wie Verschlüsselung, Time Travel, Fail-Safe und cloudübergreifender Replikation.
Self-Managed Storage verlagert die operative Last auf Ihr Team. Das bedeutet über 30 Setup- und Maintenance-Aufgaben, einschließlich IAM-Konfiguration, Lifecycle-Richtlinien, Kompaktierung und Garbage Collection. Eine einzige falsch konfigurierte Richtlinie kann Tabellen-Metadaten beschädigen, während unkontrolliertes Dateiwachstum die Kostenprognose erschwert.
Jede kompatible Iceberg-Engine kann über den Horizon Catalog aus derselben verwalteten Tabelle lesen und in diese schreiben. Nutzen Sie Ihre bevorzugten Engines und Tools, ohne Daten zu duplizieren oder sich an eine einzige Umgebung zu binden.
Snowflake Storage for Apache Iceberg™ verwendet den Horizon Catalog, um kompatiblen Iceberg-Engines sicheren Lese- und Schreibzugriff zu ermöglichen. Das sorgt für Dateninteroperabilität in Ihrem gesamten Stack. Dabei greifen Sie auf eine einzige, sicher verwaltete Tabelle zu, anstatt Datenkopien oder Sync-Pipelines zu erstellen.
Snowflake automatisiert die Wartung von Iceberg-Tabellen, einschließlich Kompaktierung, Garbage Collection und Lifecycle-Management. Ihr Team muss diese Arbeiten nicht manuell planen oder verwalten. Die Kosten für Storage-Requests durch Snowflake-Compute sind inklusive. Für die routinemäßige Wartung fallen also keine separaten Request-Gebühren auf Ihrer Rechnung an.
Snowflake nutzt eine tabellenbasierte Preisgestaltung, sodass Sie nur für aktive Tabellendaten bezahlen. Die Kosten für Storage-Requests durch Snowflake-Compute sind inklusive. Das schützt Sie vor den bösen Überraschungen einer Bucket-basierten Abrechnung, die bei Self-Managed Storage üblich sind und bei der verwaiste Dateien, Metadaten-Overhead sowie GET-, PUT- und LIST-Requests schnell zusätzliche Kosten verursachen.