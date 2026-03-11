Developer Guide
FUNKTION
SnowpipeStreaming
Streamen Sie mit Snowpipe Streaming kontinuierlich große Datenmengen für Einblicke in Echtzeit – mit bis zu 10 GB/s pro Tabelle, nur 5 Sekunden Latenz und einem transparenten, volumenbasierten Preismodell.
Vom Dateneingang zu Einblicken in Sekunden
Streamen Sie Daten mit bis zu 10 GB/s Durchsatz und einer Latenz von nur 5 Sekunden direkt in Snowflake. Automatisieren Sie Ihre gesamte Streaming-Pipeline nahtlos mit Snowflake CoCo.
Datenabrechnung statt Infrastrukturkosten
Weniger Kosten, maximale Planbarkeit: Ein fester Tarif von 0,0037 Credits pro erfasstem, unkomprimiertem GB schützt Sie vor bösen Überraschungen und versteckten Gebühren.
Datenbasis für produktionsreife KI
KI benötigt einen kontinuierlichen Datenstrom in Echtzeit. Profitieren Sie von Exactly-Once-Semantik, Ordering-Garantien und automatischer Schema-Evolution – damit Ihre Modelle und Agenten jederzeit Zugriff auf genau die Daten haben, die sie gerade benötigen.
Leistungsstarke Datenerfassung
Schnellere Pipelines durch High-Performance-Streaming
Streamen Sie Daten mit bis zu 10 GB/s und nur 5 Sekunden Latenz vom Dateneingang bis zur Analyse. Ein neues Rust-basiertes serverseitiges SDK beschleunigt Ihre Abfragen dabei um durchschnittlich 56 %.
Ersetzen Sie stundenlange manuelle Einrichtung durch einen geführten, dialogbasierten Workflow. Nutzen Sie CoCo für die mühelose, KI-gestützte Konfiguration.
Sichern Sie jeden Stream mit einheitlicher Sicherheit und Data Lineage über Snowflake Horizon Catalog – damit Ihre Daten direkt beim Dateneingang für KI nutzbar sind.
Vorhersehbare Kosten
Mehr Streaming, geringere Kosten dank verbrauchsabhängiger Preise
Zahlen Sie nur 0,0037 Credits pro unkomprimiertem GB – ein einfaches, verbrauchsabhängiges Modell ohne versteckte Compute- oder Infrastrukturgebühren.
Reduzieren Sie die clientseitigen Ressourcenkosten um 30 % im Vergleich zu Snowpipe Streaming Classic.
Eliminieren Sie Infrastrukturkosten vollständig durch eine serverlose Architektur: Keine Broker, keine Cluster, kein Bereitstellungsaufwand für Compute.
Keine Überraschungen bei der Abrechnung: Skalieren Sie den Durchsatz exakt nach Ihren Anforderungen – die Kosten skalieren direkt mit dem erfassten Datenvolumen.
Bereit für KI
Integrierter Funktionsumfang für Ihre KI-Pipeline
- Gewährleisten Sie eine Exactly-Once-Zustellung mit Ordering-Garantien, damit kein Event dupliziert wird, verloren geht oder in falscher Reihenfolge ankommt – entscheidend für CDC-Pipelines, Finanzdaten und kontextbewusste KI-Agenten.
- Liefern Sie Ihren Modellen und Agenten KI-bereite Daten ganz ohne manuelle Pipeline-Orchestrierung. Nutzen Sie die Kombination mit Dynamic Tables, um Daten kontinuierlich zu transformieren und zu modellieren, sobald sie landen.
- Unabhängig davon, ob Sie in native Snowflake-Tabellen, von Snowflake verwaltete Iceberg-Tabellen oder interaktive Tabellen schreiben: Sie erhalten hochflexible Optionen, um Pipelines für jede Geschwindigkeit aufzubauen.
Snowpipe Streaming High Performance Architecture
Häufig gestellte Fragen
Hier finden Sie Antworten zur Snowflake Snowpipe Streaming High Performance Architecture und wie Sie damit Ihre Daten-Pipelines optimieren können.
Die Snowpipe Streaming High Performance Architecture ist der serverlose Streaming-Erfassungsdienst der nächsten Generation von Snowflake. Sie unterstützt einen Durchsatz von bis zu 10 GB/s pro Tabelle, stellt abfragbare Daten in ~5 Sekunden bereit und bietet ein transparentes Preismodell von 0,0037 Credits/GB.
Die Snowpipe Streaming High Performance Architecture führt eine Rust-basierte Architektur ein, die zentrale Verarbeitungsprozesse auf die Serverseite verlagert und so den clientseitigen Overhead erheblich reduziert. TPC-DS-Benchmarks zeigen eine um 56 % schnellere Abfrage-Performance, und Kunden berichten von bis zu 30 % niedrigeren clientseitigen Ressourcenkosten im Vergleich zu Classic.
Java, Python und REST sind jetzt allgemein verfügbar. Weitere Sprachen stehen bereits auf unserer Roadmap.
Volumenbasiert mit 0,0037 Credits pro erfasstem GB. Die Preise sind identisch mit der Snowpipe File Ingestion. Sie zahlen nur für das erfasste Datenvolumen. Keine Infrastruktur, keine Cluster-Dimensionierung und kein administrativer Overhead.
Sie wurde speziell für die Echtzeit-Datenanforderungen moderner KI entwickelt, einschließlich agentenbasierter KI-Anwendungen, die einen kontinuierlichen Fluss hochaktueller Informationen erfordern, um intelligente und autonome Entscheidungen zu treffen. Das direkte Streamen von Daten in Snowflake bedeutet, dass KI-Agenten, ML-Modelle und Personalisierungs-Engines ihre Schlüsse immer aus der aktuellen Realität ziehen und nicht aus veralteten Batch-Exporten.
Snowflake CoCo beschleunigt die End-to-End-Entwicklung von Streaming-KI-Pipelines. Mithilfe natürlicher Sprache können Data Engineers Snowpipe Streaming-Konfigurationen generieren, Semantic Views definieren, um Cortex Agents Live-Daten zugänglich zu machen, und Streamlit Dashboards erstellen – alles über eine einzige dialogorientierte Benutzeroberfläche. CoCo versteht die Daten-, Compute- und Governance-Semantik von Snowflake tiefgreifend und reduziert stundenlange manuelle Konfigurationen auf einen unkomplizierten, geführten Workflow. Sobald die Pipelines laufen, unterstützt CoCo Teams auch bei der Diagnose von Problemen, der Fehlerbehebung bei Berechtigungen und der Identifizierung von Optimierungsmöglichkeiten über die gesamte Erfassung, Transformation und das Serving hinweg.
Er ist seit November 2025 allgemein verfügbar in kommerziellen AWS-, Azure- und GCP-Umgebungen.
Der Migrationsprozess ist einfach. Die hier besprochenen Architekturänderungen und API-Updates gelten auch für Migrationen auf das Python SDK, da High-Performance-Architektur in beiden Sprachen verfügbar ist. Informationen zur Migration Ihrer Applikation finden Sie in diesem Leitfaden.