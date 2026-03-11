Sie wurde speziell für die Echtzeit-Datenanforderungen moderner KI entwickelt, einschließlich agentenbasierter KI-Anwendungen, die einen kontinuierlichen Fluss hochaktueller Informationen erfordern, um intelligente und autonome Entscheidungen zu treffen. Das direkte Streamen von Daten in Snowflake bedeutet, dass KI-Agenten, ML-Modelle und Personalisierungs-Engines ihre Schlüsse immer aus der aktuellen Realität ziehen und nicht aus veralteten Batch-Exporten.

Snowflake CoCo beschleunigt die End-to-End-Entwicklung von Streaming-KI-Pipelines. Mithilfe natürlicher Sprache können Data Engineers Snowpipe Streaming-Konfigurationen generieren, Semantic Views definieren, um Cortex Agents Live-Daten zugänglich zu machen, und Streamlit Dashboards erstellen – alles über eine einzige dialogorientierte Benutzeroberfläche. CoCo versteht die Daten-, Compute- und Governance-Semantik von Snowflake tiefgreifend und reduziert stundenlange manuelle Konfigurationen auf einen unkomplizierten, geführten Workflow. Sobald die Pipelines laufen, unterstützt CoCo Teams auch bei der Diagnose von Problemen, der Fehlerbehebung bei Berechtigungen und der Identifizierung von Optimierungsmöglichkeiten über die gesamte Erfassung, Transformation und das Serving hinweg.