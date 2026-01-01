Snowpark Connect ist eine vollständig verwaltete Compute-Lösung, die alle Operationen innerhalb der Snowflake-Engine per Query-Pushdown ausführt. Dadurch entfallen die Bereitstellung separater Spark-Cluster, teure Datenverschiebungen sowie die damit verbundenen Egress-/Ingress-Kosten. Spark Connector erfordert dagegen ein separates Spark-Cluster, bringt Datenübertragungen mit sich und unterstützt Pushdowns nur für eine Teilmenge der Spark-SQL-Operationen.