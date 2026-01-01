Wie melde ich mich an?

Snowflake Datastream ist demnächst als Private Preview verfügbar. Das bedeutet, dass wir eng mit den ersten Kunden zusammenarbeiten, um das Produkt zu gestalten. Snowflake Datastream wird sich durch wertvolles Kundenfeedback wie Ihres stetig weiterentwickeln. Melden Sie Ihr Interesse an, und unser Team wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um mehr über Ihren Anwendungsfall zu erfahren und zu besprechen, ob Datastream optimal zu Ihren aktuellen Anforderungen passt.