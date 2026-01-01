DEMNÄCHST IN PRIVATE PREVIEW
Snowflake Datastream
Das vertraute Kafka-Protokoll. Die bewährte Einfachheit von Snowflake.
Konsolidierung des Data Stacks
Arbeiten Sie sicher mit einer einzigen Datenkopie über alle Engines hinweg – ohne Anbieterbindung. Alle Kafka-Quellen fließen in Snowflake-native und offene Iceberg-Tabellen ein.
Governance für den Datenfluss
Schützen Sie Daten im Ruhezustand und bei der Übertragung innerhalb eines sicheren Perimeters. Steuern Sie Kafka-Topics nativ über rollenbasierte Zugriffskontrollen und verwalten Sie Tabellen mit Snowflake Horizon.
Einfache Workflows by Design
Entwickeln Sie Kafka-Streaming schneller – mit integrierter KI-Unterstützung, Snowflake CoCo und einer speziell für Daten-Teams entwickelten Architektur.
SNOWFLAKE DATASTREAM
Häufig gestellte Fragen
Haben Sie Fragen zu Snowflake Datastream? Wir haben die Antworten. Alles, was Sie für einen reibungslosen Einstieg und das Verständnis der Funktionsweise wissen müssen, haben wir hier für Sie zusammengestellt.
Was ist Snowflake Datastream?
Snowflake Datastream ist ein Snowflake-nativer, Apache Kafka-kompatibler Streaming-Service, der Teams dabei unterstützt, auf Basis hochaktueller Daten fundierte Entscheidungen zu treffen. Der Service unterstützt das vollständige Kafka-Protokoll, sodass sich Ihre bestehenden Producer und Consumer lediglich durch eine Konfigurationsänderung anbinden lassen. Kafka-Topics landen dabei als verwaltete Snowflake- oder Apache Iceberg™-Tabellen direkt innerhalb des Sicherheits- und Governance-Perimeters von Snowflake.
Für wen ist Datastream geeignet?
Datastream wurde für Teams entwickelt, die bereits Apache Kafka einsetzen und ihre Streaming-Infrastruktur vereinfachen möchten, indem sie diese enger mit Snowflake verzahnen. Wenn das nach Ihrem Team klingt, füllen Sie bitte das obige Formular aus, um Ihr Interesse anzumelden.
Wie melde ich mich an?
Snowflake Datastream ist demnächst als Private Preview verfügbar. Das bedeutet, dass wir eng mit den ersten Kunden zusammenarbeiten, um das Produkt zu gestalten. Snowflake Datastream wird sich durch wertvolles Kundenfeedback wie Ihres stetig weiterentwickeln. Melden Sie Ihr Interesse an, und unser Team wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um mehr über Ihren Anwendungsfall zu erfahren und zu besprechen, ob Datastream optimal zu Ihren aktuellen Anforderungen passt.