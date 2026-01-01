Phase A: Architecture Vision

Phase B: Business Architecture

Phase C: Information Systems Architectures, was die Datenarchitektur und die Anwendungsarchitektur umfasst

Phase D: Technology Architecture

Phase E: Opportunities and Solutions

Phase F: Migration Planning

Phase G: Implementation Governance

Phase H: Architecture Change Management

Requirements Management, das den gesamten Zyklus begleitet

Phase C ist der Punkt, an dem TOGAF am direktesten mit der Data Governance verknüpft ist. Im Bereich Datenarchitektur der Phase C definieren Teams die aktuelle und die Ziel-Datenarchitektur des Unternehmens, identifizieren Lücken und integrieren die Ergebnisse in die Architektur-Roadmap. Diese Arbeit kann Kataloge für Datenentitäten und Datenkomponenten, Datenverteilungsdiagramme, Datensicherheitsdiagramme, logische und physische Datenmodelle sowie Beschreibungen der Informationsflüsse zwischen Systemen umfassen.

In der Praxis verlangt Phase C von den Architekt:innen, Daten als Teil des Unternehmenssystems verständlich zu machen. Eine Kundenentität ist beispielsweise ein Tabellenname, aber auch viel mehr – sie hat eine geschäftliche Bedeutung, Quellsysteme, konsumierende Anwendungen, Zugriffsbeschränkungen, Aufbewahrungserwartungen und Beziehungen zu anderen Entitäten.

Der übliche Workflow in Phase C ist unkompliziert, selbst wenn die Umgebung komplex ist. Ein Team dokumentiert die Basis-Datenarchitektur, definiert die Ziel-Datenarchitektur, vergleicht beide und erstellt dann eine Roadmap, um die Lücken zu schließen. Diese Roadmap kann Änderungen am Datenmodell, Plattformmodernisierung, Verbesserungen der Metadaten, die Anpassung von Sicherheitsrichtlinien oder Änderungen bei der Veröffentlichung und Nutzung von Datenprodukten umfassen.