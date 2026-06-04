Das Data Management Capability Assessment-Modell, kurz DCAM, bietet Führungskräften im Datenmanagement eine strukturierte Möglichkeit, den aktuellen Stand ihres Programms zu bewerten und festzulegen, wie es weiterentwickelt werden muss. Ursprünglich in Zusammenarbeit mit Institutionen für Finanzdienstleistungen entwickelt, findet DCAM heute branchenübergreifend in regulierten Sektoren Anwendung, darunter im Gesundheitswesen, im Versicherungswesen und im öffentlichen Sektor.

Das Framework ist in acht Kernkomponentenbereiche und fünf Reifegrade unterteilt. Sein Design ist bewusst nicht präskriptiv – es definiert, welche Fähigkeiten Unternehmen benötigen, nicht, wie diese implementiert werden sollen. Die Lücke zwischen Bewertung und Ausführung ist der Punkt, an dem viele Programme ins Stocken geraten, aber eine moderne Datenplattform mit starken Governance-Funktionen kann hier Abhilfe schaffen.