Was ist DCAM? Ein praktischer Leitfaden zum Data Management Capability Assessment-Modell
DCAM bietet Führungskräften im Datenmanagement eine strukturierte Möglichkeit, den Reifegrad zu bewerten, Fähigkeitslücken zu schließen und Daten zu einem dauerhaften Unternehmenswert zu machen. Dieser Leitfaden behandelt das aktuelle Framework, seine acht Komponentenbereiche und wie Sie es operationalisieren können.
- Was ist das DCAM-Framework?
- DCAM-Komponentenbereiche und Reifegrade
- Operationalisierung von DCAM mit Snowflake
- Über Compliance hinaus: DCAM als strategische Roadmap
- Ressourcen
Das Data Management Capability Assessment-Modell, kurz DCAM, bietet Führungskräften im Datenmanagement eine strukturierte Möglichkeit, den aktuellen Stand ihres Programms zu bewerten und festzulegen, wie es weiterentwickelt werden muss. Ursprünglich in Zusammenarbeit mit Institutionen für Finanzdienstleistungen entwickelt, findet DCAM heute branchenübergreifend in regulierten Sektoren Anwendung, darunter im Gesundheitswesen, im Versicherungswesen und im öffentlichen Sektor.
Das Framework ist in acht Kernkomponentenbereiche und fünf Reifegrade unterteilt. Sein Design ist bewusst nicht präskriptiv – es definiert, welche Fähigkeiten Unternehmen benötigen, nicht, wie diese implementiert werden sollen. Die Lücke zwischen Bewertung und Ausführung ist der Punkt, an dem viele Programme ins Stocken geraten, aber eine moderne Datenplattform mit starken Governance-Funktionen kann hier Abhilfe schaffen.
Was ist das DCAM-Framework?
DCAM ist das Framework des EDM Council zur Bewertung und Verbesserung des Reifegrads im Datenmanagement. Es definiert die Fähigkeiten, die ein Unternehmen benötigt, um ein diszipliniertes Datenmanagement-Programm aufzubauen, zu ermöglichen und aufrechtzuerhalten – von der Governance-Struktur über Datenqualitätskontrollen bis hin zur Architektur. DCAM v3.1 ist die aktuelle Version (Stand: April 2026).
DCAM v3.1 hat gegenüber früheren Versionen einige bedeutende strukturelle Aktualisierungen eingeführt. Es integriert Datenarchitektur und Technologiearchitektur enger und richtet sie unter einer einheitlichen Architekturdomäne aus. Es wertet das Business Data Knowledge auf, um Fähigkeiten rund um Business-Glossar, Metadaten und Taxonomie zu formalisieren. Die Data Control Environment wurde erweitert, um modernen Anforderungen an Risiko, Sicherheit und Audit gerecht zu werden. Das aktualisierte Framework wird zudem modernen Datenumgebungen besser gerecht, einschließlich Cloud-Architekturen und Anwendungsfällen für Advanced Analytics.
Das DCAM v3.1-Framework umfasst die folgenden Komponentenbereiche:
- Datenmanagement-Programm
- Datenmanagement-Richtlinien und -Standards
- Daten- und Technologiearchitektur
- Business Data Knowledge
- Data Governance
- Datenqualität
- Data Control Environment
- Data Operations
DCAM unterscheidet sich von CDMC (Cloud Data Management Capabilities), das ebenfalls vom EDM Council veröffentlicht wurde. DCAM deckt ein breites Datenmanagement über Strategie, Governance, Qualität und Betrieb hinweg ab. CDMC ist ein Cloud-spezifisches Assessment-Framework, das sich auf den Schutz sensibler Daten in Cloud-Umgebungen konzentriert, einschließlich einer definierten Reihe von automatisierten Kontrollen, die auf Cloud-Datensicherheit und Governance ausgerichtet sind. Unternehmen, die in regulierten Branchen tätig sind, implementieren oft beides.
DCAM-Komponentenbereiche und Reifegrade
Das Framework ist in acht Kernkomponentenbereiche unterteilt, die jeweils aus detaillierten Fähigkeiten bestehen, welche über fünf Reifegrade hinweg bewertet werden:
- Nicht initiiert: Es ist keine formelle Fähigkeit vorhanden.
- Konzeptionell: Die Fähigkeit ist anerkannt, aber noch nicht formalisiert.
- In Entwicklung: Die Arbeit ist im Gange, aber die Praktiken sind im gesamten Unternehmen inkonsistent.
- Definiert: Die Fähigkeit ist dokumentiert, formalisiert und wird konsistent angewendet.
- Erweitert: Die Fähigkeit wird optimiert, gemessen und kontinuierlich verbessert.
Die Komponenten und ihr jeweiliger Umfang sind wie folgt definiert:
|Komponente
|Umfang
|Datenmanagement-Programm
|Konzentriert sich auf die unternehmensweite Datenmanagement-Strategie, das Betriebsmodell, die Governance-Struktur, den Finanzierungsansatz und die Unterstützung durch die Führungsebene, die zum Aufbau und Erhalt einer Datenmanagement-Fähigkeit erforderlich sind
|Datenmanagement-Richtlinien und -Standards
|Umfasst unternehmensweite Datenrichtlinien, Standards und Kontroll-Frameworks wie Verantwortlichkeit, Compliance-Ausrichtung sowie Mechanismen zur Durchsetzung und Einhaltung
|Architektur
|Befasst sich mit der Definition und Abstimmung der Architekturdomänen für Geschäft, Daten und Technologie, einschließlich Datenmodellen, Integrationsmustern, Plattformen und der Infrastruktur, die zur Unterstützung des Daten-Ökosystems erforderlich sind
|Business Data Knowledge
|Deckt die Etablierung der geschäftlichen Bedeutung und des Kontexts von Daten durch Business-Glossare, Metadaten, Taxonomien und Datenidentifikation ab, um ein gemeinsames Verständnis und eine effektive Datennutzung zu ermöglichen
|Data Governance
|Befasst sich mit Entscheidungsrechten, Stewardship-Rollen, Issue-Management und funktionsübergreifenden Governance-Prozessen, um Daten als Unternehmenswert zu verwalten
|Datenqualität
|Konzentriert sich auf die Definition, das Monitoring und die Verbesserung der Datenqualität durch Regeln, Metriken, Kontrollen und Prozesse zur Problembehebung über den gesamten Datenlebenszyklus hinweg
|Data Control Environment
|Deckt das Management datenbezogener Risiken ab, einschließlich Datenschutz, Sicherheit, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Auditierbarkeit und interner Kontrollen
|Data Operations
|Befasst sich mit der Verwaltung des End-to-End-Datenlebenszyklus, einschließlich Datenverschiebung, Transformation, Lineage, Bereitstellung und operativen Supportprozessen
Operationalisierung von DCAM mit Snowflake
Die Plattform von Snowflake deckt sich mit mehreren DCAM-Komponentenbereichen und unterstützt die Implementierungsbemühungen von Unternehmen, die höhere Reifegrade anstreben.
Architektur
Die Multi-Cluster-Shared-Architektur von Snowflake trennt Rechenressourcen vom Speicher und unterstützt so ein skalierbares, Cloud-natives Datenmanagement über AWS, Azure und Google Cloud hinweg.
Data Governance
Horizon Catalog bietet integrierte Governance und Discovery für Daten, Anwendungen und Modelle auf der gesamten Plattform von Snowflake. Zu den Funktionen gehören einheitliche RBAC- und ABAC-Zugriffskontrollen, Object Tagging, automatische Klassifizierung sensibler Daten, Dynamic Data Masking, Row Access Policies und End-to-End-Lineage über Snowflake und verbundene Datenquellen hinweg, einschließlich Unterstützung für die Governance von Apache Iceberg Tables und externem Speicher.
Datenqualität
Das Data Quality Monitoring von Snowflake verwendet integrierte und benutzerdefinierte Datenmetrikfunktionen (Data Metric Functions, DMFs), mit denen die Datenqualität kontinuierlich überwacht werden kann. DMFs können nach einem definierten Zeitplan ausgeführt oder bei Datenänderungen ausgelöst werden, wobei die Ergebnisse in einer zentralen Monitoring-Ansicht angezeigt werden.
Data Operations
Snowpipe (kontinuierliche Ingestion), Streams (Change Data Capture) und Tasks (Pipeline-Orchestrierung) unterstützen Data Operations. Das End-to-End-Lineage-Tracking von Horizon Catalog – das sowohl Snowflake-native als auch externe Datenquellen abdeckt – erweitert die operative Transparenz über den gesamten Datenfluss.
Data Control Environment
Snowflake hat Zertifizierungen wie SOC 2 Type II, PCI DSS, FedRAMP Moderate und High, ISO 27001 sowie HITRUST CSF erhalten. Diese Zertifizierungen unterstützen viele der in DCAM genannten Regulierungs- und Kontrollziele und können Unternehmen in den Bereichen Bankwesen, Kapitalmärkte, Versicherungen und Gesundheitswesen dabei helfen, Teile ihrer Compliance-Anforderungen zu erfüllen.
Über Compliance hinaus: DCAM als strategische Roadmap
Data-Governance-Frameworks werden oft nur als reine Compliance-Übungen betrachtet. DCAM widersetzt sich diesem Ansatz ganz bewusst. Sein Reifegradmodell basiert nicht auf Mindestschwellenwerten, sondern auf kontinuierlicher Verbesserung, wobei Fähigkeiten auf der Stufe „Erweitert“ explizit an die Optimierung und Messung im Laufe der Zeit gebunden sind.
Die Datenherausforderungen, die zu verstärkter regulatorischer Kontrolle führen – inkonsistente Datenqualität, fragmentierte Governance, intransparente Lineage –, sind dieselben, die Analytics einschränken, die KI-Einführung verlangsamen und operative Risiken schaffen. Der Wert von DCAM liegt darin, dass es beides gleichzeitig adressiert. Es ist ein strenges Assessment-Framework, das gleichzeitig als strategische Roadmap dient, um Daten als dauerhaften Unternehmenswert zu etablieren.