Was ist DAMA-DMBOK? Ein praktischer Leitfaden zum Data Management Body of Knowledge
DAMA-DMBOK ist ein weithin anerkanntes Referenz-Framework für das Datenmanagement – es definiert die Prinzipien, Praktiken und Funktionen, die jedem ausgereiften Datenprogramm zugrunde liegen. Dieser Leitfaden behandelt die 11 Wissensbereiche, wie sie miteinander verbunden sind und wie sie in der Praxis angewendet werden.
- Was ist DAMA-DMBOK?
- Die 11 DAMA-DMBOK-Wissensbereiche
- DAMA-DMBOK mit Snowflake anwenden
- DMBOK ist von Grund auf umfassend konzipiert
- Ressourcen
Das Data Management Body of Knowledge, kurz DAMA-DMBOK®, bietet Datenmanagement-Teams, CDOs und Governance-Expert:innen eine gemeinsame Sprache und eine strukturierte Übersicht der Disziplin innerhalb eines umfassenderen Data-Governance-Frameworks. Es ist absichtlich nicht präskriptiv: Es definiert, was Unternehmen angehen müssen, schreibt aber nicht vor, wie. Dadurch ist es branchenübergreifend, für verschiedene Technologie-Stacks und für Unternehmen jeder Größe anwendbar.
Teams implementieren DAMA-DMBOK in der Regel phasenweise. Dabei priorisieren sie die Wissensbereiche, die für ihre unmittelbaren regulatorischen, operativen oder strategischen Herausforderungen am relevantesten sind, und erweitern den Umfang mit zunehmender Reife des Programms.
Da sich DMBOK 3.0 für 2026 in der aktiven Entwicklung befindet, entwickelt sich das Framework weiter, um KI-Governance, Datenmanagement für maschinelles Lernen und moderne Cloud-Architekturen zu adressieren. So wird sichergestellt, dass seine Prinzipien in der heutigen Realität von Datenteams verankert bleiben.
Was ist DAMA-DMBOK?
DMBOK ist das weltweit anerkannte Referenz-Framework für Datenmanagement von DAMA International. Es definiert die Kernprinzipien, Praktiken und Funktionen, die Datenexpert:innen und Unternehmen benötigen, um effektive Datenmanagementprogramme aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Es ist auch die grundlegende Wissensbasis für die CDMP-Zertifizierung (Certified Data Management Professional) – ein weithin anerkannter professioneller Nachweis im Bereich Datenmanagement.
Während Frameworks wie DCAM ein strukturiertes Modell zur Reifegradbewertung bieten, ist DMBOK ein Body of Knowledge – eine umfassende Referenz, die definiert, was Datenmanagement umfasst, wie bewährte Praktiken in den einzelnen Disziplinen aussehen und wie die Funktionen zusammenhängen.
Einige wichtige Abgrenzungen, die es zu beachten gilt:
- DMBOK ist kein Reifegradmodell. Es bewertet Unternehmen nicht anhand definierter Stufen und erstellt keine Lückenanalyse. Unternehmen, die diese Art von Ergebnis benötigen, kombinieren DMBOK in der Regel mit einem Assessment-Framework wie DCAM.
- DMBOK ist keine Compliance-Vorgabe. Es orientiert sich an regulatorischen Anforderungen, ist aber nicht rechtlich bindend.
- DMBOK ist kein Technologiehandbuch. Es empfiehlt keine spezifischen Tools oder Plattformen.
Im Zentrum des DMBOK-Frameworks steht die Data Governance – die Funktion, die alle anderen Wissensbereiche stützt und miteinander verbindet. DAMA stellt dies visuell als DAMA-Rad dar, mit Data Governance als zentralem Knotenpunkt und den 11 Wissensbereichen, die wie Speichen darum angeordnet sind.
Die 11 DAMA-DMBOK-Wissensbereiche
DMBOK unterteilt das Datenmanagement in 11 miteinander verbundene Wissensbereiche. Jedes Kapitel des Frameworks behandelt die geschäftlichen Treiber, wesentlichen Konzepte, Aktivitäten, Tools und Implementierungsrichtlinien für den jeweiligen Bereich.
|Wissensbereich
|Was er abdeckt
|Data Governance
|Richtlinien, Entscheidungsrechte, Rollen und Verantwortlichkeitsstrukturen für die Verwaltung von Daten als Unternehmenswert
|Datenarchitektur
|Unternehmensdatenstrukturen, Modelle und Frameworks, die das Datendesign an der Geschäftsstrategie ausrichten
|Datenmodellierung & Design
|Konzeptionelle, logische und physische Datenmodelle, die Integration, Betrieb und Analytics unterstützen
|Datenspeicher & Betrieb
|Physisches Speicherdesign, Datenbankmanagement, Performance und operativer Support für strukturierte Daten
|Datensicherheit
|Datenschutz, Vertraulichkeit, Zugriffskontrolle und Datensicherheit über den gesamten Datenlebenszyklus hinweg
|Datenintegration & Interoperabilität
|Prozesse und Techniken zum systemübergreifenden Verschieben, Konsolidieren und Transformieren von Daten
|Dokumenten- & Content-Management
|Verwaltung unstrukturierter und semistrukturierter Daten, einschließlich Dokumenten, Datensätzen und digitalen Inhalten
|Referenz- & Stammdaten
|Verwaltung gemeinsam genutzter, maßgeblicher Daten – einschließlich Stammdaten (Kund:innen, Produkte) und Referenzdaten (Codes, Klassifizierungen)
|Data Warehousing & Business Intelligence
|Planung, Implementierung und Verwaltung von analytischer Dateninfrastruktur und Reporting
|Metadaten
|Sammlung, Verwaltung und Nutzung von Daten über Daten – Definitionen, Lineage, Klassifizierung und Kontext
|Datenqualität
|Definition, Messung und Verbesserung der Genauigkeit, Vollständigkeit, Konsistenz und Gebrauchstauglichkeit von Daten
DAMA-DMBOK mit Snowflake anwenden
Die 11 Wissensbereiche des DMBOK lassen sich den in Snowflake verfügbaren Funktionen zuordnen. Dies bietet Teams einen praktischen Weg von den Prinzipien des Frameworks zur operativen Implementierung.
Data Governance
Snowflake Horizon Catalog bietet integrierte Governance für Daten, Anwendungen und Modelle. Vereinheitlichte RBAC und ABAC, Object Tagging, Klassifizierung sensibler Daten, Dynamic Data Masking, Row Access Policies und End-to-End-Lineage helfen dabei, Aspekte des Governance-Wissensbereichs des DMBOK zu operationalisieren – und übersetzen Entscheidungsrechte und Richtlinien-Frameworks in durchsetzbare, überprüfbare Kontrollen.
Metadaten
Horizon Catalog pflegt konsistente Metadaten über native Snowflake-Daten, Apache Iceberg Tables und externe Quellen hinweg. Universal Search ermöglicht die Entdeckung von Datenbeständen durch natürliche Sprache, während KI-generierte Objektbeschreibungen und Lineage-Tracking die vom DMBOK definierten Praktiken für das Metadatenmanagement unterstützen – einschließlich Klassifizierung, Herkunft und Geschäftskontext.
Datensicherheit
Das Sicherheitsfundament von Snowflake umfasst Netzwerkrichtlinien, Identitätsmanagement, zentralisierte RBAC, die automatische Klassifizierung sensibler Daten und kontinuierliche Risikoüberwachung. Snowflake verfügt über SOC 2 Type II-, PCI DSS-, FedRAMP Moderate und High-, ISO 27001- und HITRUST-Zertifizierungen – und unterstützt Unternehmen dabei, die im DMBOK-Wissensbereich Datensicherheit beschriebenen regulatorischen Anforderungen zu erfüllen.“
Datenqualität
Das Data Quality Monitoring von Snowflake nutzt integrierte und benutzerdefinierte Datenmetrikfunktionen (DMFs), um Qualitätsdimensionen im gesamten Datenbestand kontinuierlich zu messen. Die Ergebnisse werden in einer zentralen Überwachungsansicht angezeigt und unterstützen die Mess- und Verbesserungspraktiken, die das DMBOK für den Wissensbereich Datenqualität definiert.
Datenintegration & Interoperabilität
Snowpipe (kontinuierliche Ingestion), Streams (Change Data Capture) und die native Unterstützung für Apache Iceberg über Horizon Catalog und Apache Polaris decken den DMBOK-Wissensbereich Integration und Interoperabilität ab – und ermöglichen die Datenverschiebung über verschiedene Quellen hinweg unter Beibehaltung von Governance und Lineage.
Data Warehousing & Business Intelligence
Die Multi-Cluster-Shared-Architektur von Snowflake, die Rechenressourcen vom Speicher trennt, bietet die analytische Infrastruktur, die im DMBOK-Wissensbereich Data Warehousing und Business Intelligence beschrieben wird – skalierbar über AWS, Azure und Google Cloud, mit Unterstützung für ein breites Ökosystem von BI- und Analytics-Tools.
DMBOK ist von Grund auf umfassend konzipiert
Die Bandbreite des DMBOK – 11 Wissensbereiche und Hunderte von Seiten an Leitfäden – kann für Unternehmen, die gerade erst mit der Entwicklung ihrer Datenmanagementstrategie beginnen, überwältigend wirken. Aber genau dieser große Umfang macht das DMBOK auch so beständig. Indem es definiert, was die Disziplin umfasst, anstatt vorzuschreiben, wie sie auszuführen ist, ist das DMBOK für Unternehmen unterschiedlichster Größen, Branchen und Technologieumgebungen anwendbar. Die Teams, die am meisten davon profitieren, betrachten es als Grundlage, um Stakeholder aufeinander abzustimmen, Prioritäten zu setzen und Datenmanagementprogramme aufzubauen, die langfristig erfolgreich sind.