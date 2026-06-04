Das Data Management Body of Knowledge, kurz DAMA-DMBOK®, bietet Datenmanagement-Teams, CDOs und Governance-Expert:innen eine gemeinsame Sprache und eine strukturierte Übersicht der Disziplin innerhalb eines umfassenderen Data-Governance-Frameworks. Es ist absichtlich nicht präskriptiv: Es definiert, was Unternehmen angehen müssen, schreibt aber nicht vor, wie. Dadurch ist es branchenübergreifend, für verschiedene Technologie-Stacks und für Unternehmen jeder Größe anwendbar.

Teams implementieren DAMA-DMBOK in der Regel phasenweise. Dabei priorisieren sie die Wissensbereiche, die für ihre unmittelbaren regulatorischen, operativen oder strategischen Herausforderungen am relevantesten sind, und erweitern den Umfang mit zunehmender Reife des Programms.

Da sich DMBOK 3.0 für 2026 in der aktiven Entwicklung befindet, entwickelt sich das Framework weiter, um KI-Governance, Datenmanagement für maschinelles Lernen und moderne Cloud-Architekturen zu adressieren. So wird sichergestellt, dass seine Prinzipien in der heutigen Realität von Datenteams verankert bleiben.