CDMC ist ein Best-Practice-Bewertungs- und Zertifizierungs-Framework. Das Framework wurde von der CDMC Working Group unter Beteiligung von mehr als 300 Personen aus über 100 Unternehmen entwickelt, und die ersten CDMC-Kontrollen wurden 2021 veröffentlicht. Das Framework wird vom EDM Council unter einer kostenlosen Lizenz für die interne Nutzung zur Verfügung gestellt.

CDMC unterscheidet sich von Frameworks wie DAMA-DMBOK oder DCAM. DAMA-DMBOK ist eine Wissenssammlung für das Datenmanagement als Disziplin, während DCAM umfassendere Datenmanagement-Fähigkeiten von Unternehmen bewertet. CDMC geht davon aus, dass diese Grundlagen wichtig sind, richtet den Fokus jedoch auf die Kontrollen, die zur Verwaltung sensibler Daten in Cloud-Umgebungen erforderlich sind – wo Automatisierung, die Durchsetzung von Richtlinien und die kontinuierliche Beweiserfassung Teil des Designs sind und keine optionale, nachträglich hinzugefügte Ebene darstellen.

Im Kern ist CDMC um 14 wichtige Kontrollen und Automatisierungen herum aufgebaut, die in sechs Bereiche unterteilt sind: